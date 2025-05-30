SmartChoise MT4

5

SmartChoise MT4 EA – Sistema de Trading Basado en Redes Neuronales para XAU/USD (Oro) en Temporalidad M15

Manual de Usuario: Disponible a través del enlace en mi página de perfil.
Por ahora, coincide con la versión para MT5: algunas opciones fueron eliminadas en la versión para MT4, pero todos los ajustes actuales están explicados allí. Se publicará un manual dedicado para MT4 en el futuro.

SmartChoise MT4 está diseñado para un crecimiento controlado y a largo plazo, impulsado por un motor de red neuronal que se adapta a las condiciones cambiantes del mercado. Su objetivo es ofrecer entradas inteligentes, exposición controlada y recuperación constante de pérdidas — todo sin utilizar martingala.

Este EA está construido para usuarios que valoran la consistencia, la transparencia y la flexibilidad para ajustar el riesgo a su nivel de comodidad.

Tecnología Principal

  • Decisiones Basadas en Redes Neuronales: Analiza datos en tiempo real para ajustar el comportamiento del trading.

  • Sin Martingala: Enfocado en un crecimiento sostenible sin aumentar el riesgo de manera exponencial.

  • Tamaño Dinámico de Lotes: Basado en equity, volatilidad, fuerza de la tendencia y condiciones de mercado.

Características Clave

  • Niveles de Riesgo Múltiples: Bajo, Medio, Alto, Extremo

  • Estilos de Trading: Conservador (menos operaciones), Agresivo (más operaciones)

  • Estrategia de Tendencia Únicamente: Mejorada y optimizada para mayor fiabilidad

  • Sistema Avanzado de Recuperación: Maneja las pérdidas de forma inteligente

  • Take Profit Virtual, Stop Loss y Trailing Stop (ocultos para el bróker)

  • Detección de Soporte/Resistencia y Velas (opcional)

  • Filtro de Noticias: Pausa operaciones durante eventos de alto impacto

  • Botones de Panel Integrados para entradas y recuperación manual

Notas Importantes

  • Las cuentas pequeñas pueden no ser ideales para estrategias basadas en recuperación debido a su limitada capacidad de absorción de pérdidas.

  • Usar Hard Stop % y SL para un trading más seguro en cuentas pequeñas.

  • Desactivar el sistema de recuperación o usar un tamaño fijo de lote transforma el EA en un simple bot de TP/SL.

  • Si se configura un Take Profit o un Trailing Stop, se desactiva la lógica interna de beneficios del EA. Las operaciones se cerrarán únicamente cuando se alcance el TP o el nivel de trailing configurado.

  • Las pruebas en backtest no reflejan los resultados en vivo debido a la naturaleza adaptativa de la red neuronal. Siempre hacer pruebas en demo primero.

Uso Recomendado

  • Cuentas Pequeñas

    • Usar Riesgo Bajo o Medio

    • Enfocarse en la preservación de capital y crecimiento estable

  • Cuentas Grandes / Usuarios Experimentados

    • Pueden explorar Riesgo Alto o Extremo

    • Adecuado para estrategias con mayor retorno y tolerancia a pérdidas más amplias

Configuración Básica

  • Nivel de Riesgo: Bajo (1), Medio (2), Alto (3), Extremo (4)

  • Estilo de Trading: Conservador (C) (menos operaciones, menor riesgo) o Agresivo (A) (más operaciones, mayor riesgo)

  • Hard Stop %: Límite de pérdida diaria (ejemplo: 20 = máximo 20% de equity)

  • Max Spread: Controla entradas durante periodos de alta volatilidad

  • Trailing Stop Virtual (Oculto): Los niveles de SL se gestionan internamente por el EA, proporcionando mejor protección y evitando interferencias no deseadas.

Filtro de Noticias

  • Suspende entradas antes/después de noticias de alto impacto (Bajo, Medio, Alto)

  • Personalizar el tiempo de espera antes/después de los eventos

  • Nota: Debes habilitar WebRequest para el filtro de noticias

Comentarios en las Operaciones

Cada operación incluye un comentario para identificar la estrategia utilizada:

  • NN = Red Neuronal

  • TR = Tendencia

  • R = Recuperación

  • M = Entrada Manual mediante botones del panel

  • MR = Recuperación Manual añadida mediante botones del panel

Ejemplo: SmartChoise_4A_NN significa que la operación fue abierta con:

  • riesgo extremo (4) - donde 1 = Bajo, 2 = Medio, 3 = Alto, 4 = Extremo

  • agresivo (A) - donde C = conservador, A = agresivo

  • estrategia de Red Neuronal (NN) - donde NN = Red Neuronal, TR = Tendencia

Antes de Operar en Vivo

  • Siempre prueba el EA primero en una cuenta demo. Esto te ayudará a entender cómo se comporta con tu configuración elegida / bróker y asegurarte de que tu riesgo esté alineado con tus expectativas.

  • Para diversificar el riesgo, puedes ejecutar múltiples gráficos con diferentes Magic Numbers.

  • Para hacerlo más seguro y fácil de usar, eliminé la mayoría de las opciones que aumentan el tamaño del lote, ya que algunos usuarios asumían demasiado riesgo sin comprender completamente el impacto.

  • Algunas estrategias también eran demasiado arriesgadas, por lo que mejoré la red neuronal y mantuve solo una versión optimizada de la Estrategia de Tendencia, que ha demostrado un rendimiento más estable y fiable.

  • La mayoría de las configuraciones disponibles son similares a la versión de MT5, así que asegúrate de leer el manual cuidadosamente antes de usarlo en una cuenta real.

Nota: La única diferencia principal es que, si configuras un Take Profit o un Trailing Stop, se desactiva la lógica interna de beneficios del EA. Esto significa que las operaciones solo se cerrarán cuando se alcance el nivel de Take Profit o Trailing Stop configurado.


Comentarios 1
Lester David Saldana Reyes
412
Lester David Saldana Reyes 2025.10.20 13:04 
 

This EA is pure gold!

Filtro:
