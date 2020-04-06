CandleMaster Pro

CandleMaster PRO

Asesor Experto Profesional de Negociación de Próxima Generación

CandleMaster Pro es una solución única en el campo de la negociación automatizada. Utilizando tecnologías avanzadas de redes neuronales, el asesor identifica patrones de velas japonesas con gran precisión y combina el control de la entrada en el mercado con indicadores técnicos integrados. Este asesor experto en trading encarna años de exitosa experiencia en trading transformada en un preciso algoritmo matemático.

Una de las ventajas clave de este asesor experto es operar en la dirección del movimiento esperado del mercado. En los casos en los que la entrada no fue oportuna, el asesor construye una parrilla de órdenes de Límite, con capacidad de ajuste fino para cualquier marco temporal y par de negociación.

Ventajas clave:

1. Análisis exhaustivo del mercado
- Análisis profundo de los patrones de velas teniendo en cuenta su estructura y relaciones
- Integración de indicadores técnicos para la confirmación de señales
- Sistema multinivel de filtrado de señales falsas
- Enfoque adaptativo para el análisis de las condiciones del mercado

2. Sistema profesional de gestión de riesgos - Sistema inteligente de gestión de riesgos. Sistema profesional de gestión de riesgos
- Construcción inteligente de la parrilla de órdenes con paso dinámico
- Aumento progresivo del volumen de posiciones con multiplicador ajustable
- Take Profit común para toda la parrilla con ajuste automático
- Control de la reducción máxima en la divisa de depósito
- Cierre automático de todas las posiciones cuando se cumplen las condiciones especificadas

3. Sistema único de reconocimiento de patrones
- Identificación precisa de 10 patrones de velas clásicos
- Configuración flexible de los parámetros de los patrones
- Consideración de los tamaños y sombras del cuerpo de las velas
- Análisis de las posiciones relativas de las velas
- Verificación de la tendencia antes de la formación del patrón

4. Filtrado inteligente de señales
- Uso del oscilador estocástico para la confirmación del punto de entrada
- Aplicación de la media móvil para la determinación de la tendencia
- Análisis combinado de múltiples indicadores técnicos
- Consideración de la volatilidad del mercado en la toma de decisiones

Características de funcionamiento del Asesor Experto:

1. Algoritmo de entrada en el mercado Algoritmo de entrada al mercado
- Identificación de patrones de velas según los parámetros establecidos
- Verificación de señales de confirmación de indicadores técnicos
- Análisis de las condiciones del mercado (espasmos, volatilidad)
- Cálculo de los puntos de entrada óptimos teniendo en cuenta la distancia mínima, con la posibilidad de ajustar el desplazamiento del punto de entrada
- Entrada en el mercado mediante orden Buy/Sell Stop en la dirección del movimiento esperado del mercado
- Activación de la parrilla de órdenes Limit si el precio se mueve en contra de la posición del operador

2. Gestión de la posición Gestión de posiciones
- Construcción dinámica de la parrilla de órdenes tras la activación de la primera orden stop
- Cálculo automático del volumen para cada nivel de la parrilla
- Supervisión constante del estado general de la parrilla
- Ajuste oportuno de Take Profit y Stop Loss
- Función de ajuste del punto de equilibrio virtual
- Posibilidad de cambios dinámicos de los parámetros para la gestión de la parrilla durante el ciclo de negociación activo

3. Gestión de la posición Sistema de seguridad
- Control de margen libre antes de la apertura de cada posición
- Verificación de fondos suficientes para toda la construcción de la red
- Limitación de detracción máxima
- Protección contra fallos de conexión y problemas técnicos

Condiciones óptimas de funcionamiento:
- Plazos recomendados: M15 a D1
- Principales pares de divisas
- Depósito mínimo recomendado: a partir de 200 unidades de divisa base
- Tiempo de funcionamiento óptimo: principales sesiones de negociación

Ventajas de uso:
- Negociación totalmente automatizada
- Sin necesidad de supervisión constante del mercado
- Ajuste flexible a cualquier estilo de negociación
- Gestión profesional del riesgo
- Documentación detallada y registro de operaciones

Soluciones técnicas únicas:
- Código optimizado para una rápida ejecución de las operaciones
- Carga mínima de la CPU
- Resistencia a los retrasos de la red
- Recuperación automática tras fallos
- Protección contra fluctuaciones aleatorias de los precios

CandleMaster Pro v2.56 es el resultado de años de trabajo y pruebas de diversas estrategias de negociación. El asesor combina la fiabilidad del análisis técnico clásico con modernos métodos de negociación algorítmica. Gracias a su amplia gama de ajustes, puede adaptarse a cualquier estilo de negociación y condiciones de mercado.

Se presta especial atención a la seguridad de la negociación: todas las operaciones se someten a una verificación de varias etapas antes de su ejecución, y el sistema de gestión de riesgos incorporado protege contra pérdidas excesivas. El asesor es perfecto tanto para operadores principiantes que desean automatizar sus operaciones como para profesionales que buscan optimizar sus operaciones.

Parámetros Configurables de CandleMaster Pro v2.56:

1. Parámetros Básicos de Operación:
- SetName - Nombre del conjunto. Permite especificar el nombre del conjunto para facilitar la operativa.
- TradeBuy = (true) - Permite la operativa de compra
- TradeSell = (true) - Permite la operativa de venta
Nota: si se prohíbe la operativa en cualquiera de las dos direcciones durante la operativa activa, el asesor normalmente completará el ciclo de operativa y después aplicará los cambios. Si ambos parámetros están desactivados, el asesor no comercia hasta la próxima activación. Puede utilizarse como una prohibición "suave" de negociación sin quitar el asesor del gráfico.
- MaxSpread - El spread máximo se establece en puntos antiguos. Se tiene en cuenta sólo al intentar abrir la primera orden del ciclo.
- MaxPriceAdjustment - Ajuste máximo del precio (0 - desactivado). Si se requiere un ajuste debido a la alta volatilidad, el precio de entrada puede ser ajustado dentro de los valores especificados.
- ForceCloseEnabled = false - Fuerza la finalización del ciclo de negociación. Si está habilitado, completa inmediatamente el ciclo de negociación: elimina todas las órdenes activas al precio actual, elimina todas las órdenes de Límite.
- LotSize (0.01) - Volumen de negociación base
- Timeframe (PERIOD_H4) - Selección de timeframe de análisis
- MagicNumber (123456) - Número mágico para la identificación de órdenes
- TradeComment ("CandleTrade") - Comentario de la operación
El comentario de la operación incluye el número de secuencia de la orden, donde la primera orden Buy/Sell Stop se cuenta como cero. La primera orden grid se considera la primera orden Limit.
- MaxCandleLife (3) - Duración de las órdenes pendientes en velas

2. Parámetros de las órdenes grid: Grid Order Parameters:
- GridOrderCount (3) - Número de órdenes limitadas en la parrilla
- GridMultiplier (1.5) - Multiplicador de volumen para órdenes limitadas
- StartMultiplierFromOrder (2) - A partir de qué orden de la parrilla aplicar el multiplicador (1 - inmediatamente)
La primera orden de la parrilla se considera la primera orden Limitada.
- MaxLotMultiplier (0) - Multiplicador de volumen máximo (0 - sin límites)
Cuántas veces se puede incrementar el volumen del lote base para la siguiente orden de rejilla. Ejemplo: Volumen base = 0.01, multiplicador máximo = 13, entonces el volumen máximo con el que el asesor establecerá la orden límite = 0.01*13 = 0.13 lote. Al llegar a este límite, todas las órdenes limitadas subsiguientes se establecerán con un volumen de 0.13 lotes.
- GridStep (5.0) - Paso de rejilla en puntos antiguos
- GridTP (0.0) - Take-profit de rejilla en puntos antiguos
Si es "0" - el asesor cierra las órdenes al punto de equilibrio. Los valores de Take-profit pueden ser cambiados durante el ciclo de negociación activo, también puede establecer GridTP = 0 durante el ciclo de negociación activo si necesita cerrar todas las órdenes al precio de entrada promedio ponderado y salir del mercado tan pronto como sea posible.
- GridSL (0.0) - Grid stop-loss en puntos antiguos
Stop-loss siempre se establece desde la última orden posible en la grilla, es decir, el precio de la última orden de acuerdo a GridOrderCount + el valor de stop-loss especificado. Si es "0" - sin stop-loss
- MaxLossInCurrency (0.0) - Reducción máxima en moneda de depósito (0 - desactivado)
Cuando la reducción alcanza el valor MaxLossInCurrency, el asesor completa el ciclo de negociación, elimina todas las órdenes activas y limitadas.
- StopAfterMaxLoss = false - Detiene la negociación del asesor después de alcanzar MaxLossInCurrency. El asesor no opera hasta que se reinicia.
- VirtualBEPercent = 0 - Activación del punto de equilibrio virtual después de que el precio pasa el porcentaje especificado de distancia al TP (0 - desactivado)
Nota del autor: el uso constante de la función de punto de equilibrio virtual probablemente conducirá a la reducción de los beneficios, pero esta función puede ser muy útil en los casos en que el usuario considera que la entrada es extremadamente buena, por ejemplo, la venta en máximos históricos. En tal caso, puede haber deseo de multiplicar el take-profit, pero para asegurar la posición, adicionalmente se puede habilitar el punto de equilibrio virtual. Ejemplo práctico: El asesor entró en máximos de 5 años para vender, usted espera una corrección significativa del precio a la baja. Su GridTP = 20, pero usted cree que puede obtener con seguridad 100 puntos de beneficio. Para ello, cambie GridTP = 100, VirtualBEPercent = digamos 50. Entonces, si el precio pasa del 50% al nuevo take-profit, se activa el breakeven virtual. Pero para los casos en que el precio de ejemplo, después de activar el punto de equilibrio virtual, comienza a subir de nuevo, y usted quiere ganar, especifique en VirtualBEPoints = por ejemplo 20 (su take-profit inicial), por lo tanto, después de la activación del punto de equilibrio virtual, usted obtiene su ganancia estándar de 20 puntos, o el precio cae lo suficiente y usted obtiene varias veces más ganancias.
- VirtualBEPoints = 0 - Añade puntos antiguos al nivel de equilibrio (0 - equilibrio "puro")

3. Parámetros del patrón: - VirtualBEPoints = 0 - Añade puntos antiguos al nivel de equilibrio (0 - equilibrio "puro") Parámetros del patrón:
- UseBullishEngulfing (true) - Usa el patrón "Bullish Engulfing"
- UseBearishEngulfing (true) - Usa el patrón "Bearish Engulfing"
- MinBodySizeEngulfing (1.0) - Tamaño mínimo del cuerpo de la primera vela para patrones envolventes
- UseHammer (true) - Utiliza el patrón "Hammer"
- HammerLowerShadowMultiplier (2.0) - Multiplicador para la sombra inferior del martillo
- HammerUpperShadowMaxPercentage (25.0) - Porcentaje máximo de sombra superior para el martillo
- UseInvertedHammer (true) - Utiliza el patrón "Martillo invertido"
- InvertedHammerUpperShadowMultiplier (2.0) - Multiplicador para la sombra superior del martillo invertido
- InvertedHammerLowerShadowMaxPercentage (25.0) - Porcentaje máximo de sombra inferior para el martillo invertido
- UseDarkCloudCover (true) - Usar el patrón "Dark Cloud Cover"
- MinBodySizeDarkCloud (1.0) - Tamaño mínimo del cuerpo de la primera vela para "Dark Cloud Cover"
- UsePiercingPattern (true) - Usar "Piercing Pattern"
- MinBodySizePiercing (1.0) - Tamaño mínimo del cuerpo de la primera vela para "Piercing Pattern"
- UseMorningStar (true) - Utiliza el patrón "Morning Star"
- UseEveningStar (true) - Utiliza el patrón "Evening Star"
- MinBodySizeStarPatterns (1.0) - Tamaño mínimo del cuerpo de la primera vela para los patrones de estrellas
- UseHaramiCross (true) - Utilizar el patrón "Harami Cross"
- MinBodyLengthPrev (0.1) - Longitud mínima del cuerpo de la vela anterior
- MaxBodyLengthPrev (1.0) - Longitud máxima del cuerpo de la vela anterior
- MinBodyLengthCurrent (0.0) - Longitud mínima del cuerpo de la vela actual (doji)
- MaxBodyLengthCurrent (0.1) - Longitud máxima del cuerpo de la vela actual (doji)
- UseHangingMan (true) - Utiliza el patrón "Hanging Man"
- HangingManLowerShadowMultiplier (2.0) - Multiplicador para la sombra inferior del hombre colgante
- HangingManUpperShadowMaxPercentage (25.0) - Porcentaje máximo de sombra superior para el hombre colgante

4. Parámetros estocásticos Parámetros estocásticos:
- UseStochasticControl (true) - Habilitar control de entrada usando estocástico
- KPeriod (14) - %K periodo
- DPeriod (3) - Periodo %D
- Slowing (3) - Desaceleración
- MA_Method (MODE_SMA) - Método de media móvil
- BullishStochasticLevel (20.0) - Nivel estocástico para señales alcistas
Para señal de compra, el precio debe estar por debajo del nivel estocástico
- BearishStochasticLevel (80.0) - Nivel estocástico para señales bajistas
Para señal de venta, el precio debe estar por encima del nivel estocástico

5. Parámetros de la Media Móvil Parámetros de la Media Móvil:
- UseMAControl (true) - Habilitar control de entrada por media móvil
- MAPeriod (14) - Periodo de la media móvil
- MAApplyToPrice (PRICE_CLOSE) - Aplicar MA al precio
- MATimeframe (PERIOD_H4) - Marco de tiempo para el cálculo de MA
- MACheckMode - Modo de control de MA. Marque "Por el cuerpo de la vela", marque "Por toda la vela"
El control de entrada de MA realiza la comprobación: para señales alcistas - la vela de señal debe estar por debajo del nivel de MA, para señales bajistas - la vela de señal debe estar por encima del nivel de MA.

6. Restricciones de negociación en Año Nuevo
- DaysBeforeNewYear = 0 - Prohibición de negociación para el número especificado de días antes de Año Nuevo (0 - desactivado). Si el valor es mayor que cero, se activa la prohibición completa de negociación durante el número de días especificado. Si hay un ciclo de negociación activo, el asesor lo gestionará normalmente hasta su finalización.
- DaysAfterNewYear = 0 - Prohibición de negociación después de Año Nuevo durante el número de días especificado (0 - desactivado).

Cada parámetro se selecciona cuidadosamente para garantizar la máxima flexibilidad a la hora de ajustar el asesor a las preferencias de negociación individuales y a las condiciones del mercado. Los valores entre paréntesis son ejemplos que pueden ser cambiados por el usuario en función de la estrategia de negociación.
Para los patrones Hammer, InvertedHammer, HangingMan - el multiplicador de sombra y el porcentaje máximo de sombra se comprueban en relación con el cuerpo de la vela.

Comentarios adicionales:
1. La parrilla de órdenes limitadas se construye sólo después de la activación de la orden Buy/Sell Stop.
2. La parrilla de órdenes limitadas se construye sólo después de la activación de la orden Buy/Sell Stop.. Durante el ciclo de negociación activo (con órdenes abiertas) es posible cambiar ciertos parámetros de gestión de riesgo:
GridOrderCount - número de órdenes en la parrilla (puede aumentar o disminuir)
GridTP - take-profit de la parrilla
GridSL - stop-loss de la parrilla
GridStep - paso de la parrilla
VirtualBEPercent - punto de equilibrio virtual
VirtualBEPoints - ajuste del punto de equilibrio virtual
Al cambiar estos parámetros:
- Al aumentar GridOrderCount - se añadirán nuevas órdenes
- Al disminuir GridOrderCount - se eliminarán las órdenes sobrantes, empezando por la última
- Al cambiar GridTP o GridSL - se actualizarán los niveles correspondientes para todas las órdenes
- Al cambiar GridStep - se recalcularán y actualizarán los precios de las órdenes
- Al activar VirtualBEPercent - se ajustará el break-even virtual.
3El cierre manual de cualquier orden activa conduce a la finalización inmediata del ciclo de negociación y a la eliminación de todas las órdenes existentes.
4. El Asesor funciona tick a tick, sin embargo, se recomienda instalar el Asesor en el gráfico con Timeframe establecido en la configuración del Asesor. No se recomienda cambiar el TF de la ventana donde está instalado el asesor, si se necesita un tf más grande o más pequeño - debe abrir una segunda ventana del gráfico.
5. Todos los valores se establecen en puntos antiguos. A través del punto decimal puede establecer con precisión nuevos puntos, hasta el 5º y 3er dígito. Ejemplo: GridTP = 10 - significa 10 puntos antiguos o 100 puntos nuevos, 10.7 = 10.7 puntos antiguos o 107 puntos nuevos etc.

Antes de usar el asesor CandleMaster Pro, se recomienda probarlo en el historial, en su cuenta. A pesar de que el autor lleva a cabo pruebas exhaustivas en las cotizaciones con el 99,99% de calidad de modelado - diferentes corredores y tipos de cuenta pueden tener diferentes ejecución de las operaciones, la propagación, e incluso velas.
Проверить мои достижения: .


