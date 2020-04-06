Turtle BTC Trend H4 Pro

🚀 OFERTA DE LANZAMIENTO: $99 (El precio subirá a $199 después de las primeras 10 ventas)

Turtle Six Pattern Pro: La Evolución del Trend Following para Bitcoin

Este Asesor Experto (EA) no es una simple copia de las reglas de las Tortugas. Es una reestructuración completa del sistema legendario, modernizada específicamente para la alta volatilidad de Bitcoin (BTCUSD).

Combinamos la clásica Ruptura del Canal Donchian con un Filtro de Estructura de Mercado de Seis Patrones exclusivo, diseñado para resolver el mayor problema del seguimiento de tendencias: las Falsas Rupturas.

💎 LÓGICA DE LOS "SEIS PATRONES" La mayoría de los robots de tendencia fallan en mercados laterales. Este EA analiza la estructura del mercado utilizando SMMA y Canales SSL, clasificando el mercado en 6 fases distintas.

El Filtro: Las operaciones solo se ejecutan cuando el patrón confirma la dirección de la tendencia.

El Resultado: Filtra el "ruido" en mercados agitados, mejorando significativamente la precisión de entrada.

🔧 CARACTERÍSTICAS CLAVE Y TECNOLOGÍA

1. Arquitectura de Sistema Dual (Motor Turtle) Al igual que en el experimento original, este EA ejecuta dos sistemas simultáneamente:

Sistema 1 (Ágil): Captura movimientos explosivos a corto plazo. Incluye el clásico "Filtro de Sierra" (Whipsaw Filter) : si la última operación del Sistema 1 fue una pérdida, el EA ignora la siguiente señal para proteger el capital.

Sistema 2 (Robusto): Una red de seguridad a largo plazo para asegurar que nunca se pierda una gran tendencia alcista o bajista.

2. Gestión de Riesgo Institucional (Basada en ATR) Este es el corazón del sistema. No utilizamos lotes fijos.

Tamaño Ajustado a la Volatilidad: El EA calcula el tamaño de la posición basándose en su % de Riesgo y el ATR (Average True Range) actual. Alta Volatilidad = Posición más pequeña (Protege el capital). Baja Volatilidad = Posición más grande (Maximiza el beneficio).

Trailing Stop Dinámico: Una vez establecida la tendencia, el Stop Loss sigue el precio a una distancia de ATR, asegurando beneficios.

📊 RENDIMIENTO EN BACKTEST (BTCUSD H4)

Factor de Beneficio (Profit Factor): 4.01 (Eficiencia excepcional Riesgo/Recompensa).

Factor de Recuperación: 5.55.

Tipo de Estrategia: Seguimiento de Tendencia Puro (Trend Following).

Nota sobre la Tasa de Acierto: Como en toda estrategia profesional de tendencias, la tasa de acierto es de aprox. 30-35%. La rentabilidad proviene de la enorme relación Riesgo:Beneficio.

⚙️ CONFIGURACIÓN RECOMENDADA

Símbolo: BTCUSD (Bitcoin).

Marco Temporal (Timeframe): H4 (4 Horas) - Crucial para el reconocimiento de patrones.

Depósito Mínimo: $500 (Se recomienda $1000+ para una correcta gestión del riesgo).

Parámetros Clave: