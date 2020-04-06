Turtle BTC Trend H4 Pro
🚀 СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: $99 (Цена вырастет до $199 после первых 10 продаж)
Turtle Six Pattern Pro: Эволюция трендовой торговли для Bitcoin
Этот советник (EA) — не просто копия правил "Черепах". Это полная адаптация легендарной системы для высокорискового рынка Bitcoin (BTCUSD). Мы объединили классический пробой канала Дончиана (Donchian Channel) с уникальным фильтром шести паттернов (Six-Pattern Filter), чтобы решить главную проблему трендовой торговли — ложные пробои.
💎 ОСНОВНАЯ ЛОГИКА Большинство трендовых роботов теряют деньги во флете. Turtle Six Pattern Pro анализирует структуру рынка, используя SMMA и SSL Channel, разделяя рынок на 6 фаз.
-
Фильтр: Сделки открываются только тогда, когда паттерн подтверждает направление тренда.
-
Результат: Отсеивание рыночного "шума" и высокая точность входа.
🔧 КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ
1. Двойная система (Dual System) Как и в оригинальном эксперименте Черепах, советник использует две системы:
-
System 1 (Краткосрочная): Ловит быстрые взрывные движения. Включает фильтр "пилы" (Whipsaw Filter) — если прошлая сделка была убыточной, следующий сигнал игнорируется.
-
System 2 (Долгосрочная): Страховочная сетка, чтобы не пропустить глобальные тренды.
2. Управление рисками на базе ATR Мы не используем фиксированный лот. Размер позиции рассчитывается динамически:
-
Адаптация к волатильности: Лот рассчитывается от вашего Риска % и текущего ATR. Высокая волатильность = меньший лот (защита депозита).
-
Трейлинг-стоп: Прибыль фиксируется трейлинг-стопом, который движется за ценой на расстоянии ATR.
📊 РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТОВ (BTCUSD H4)
-
Профит-фактор (Profit Factor): 4.01
-
Фактор восстановления (Recovery Factor): 5.55
-
Тип стратегии: Трендовая (Trend Following).
-
Примечание: Винрейт (Win Rate) составляет около 30-35%, что нормально для профессиональных трендовых систем. Прибыль достигается за счет высокого соотношения Риск/Прибыль.
⚙️ РЕКОМЕНДУЕМЫЕ НАСТРОЙКИ
-
Валютная пара: BTCUSD (Bitcoin)
-
Таймфрейм: H4 (4 часа) — Это критически важно!
-
AccountRiskPercent: Риск на сделку (Рекомендуется: 1.0% - 2.0%).
-
UseDualSystem: true (Включить обе системы).