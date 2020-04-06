Turtle BTC Trend H4 Pro

🚀 СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: $99 (Цена вырастет до $199 после первых 10 продаж)

Turtle Six Pattern Pro: Эволюция трендовой торговли для Bitcoin

Этот советник (EA) — не просто копия правил "Черепах". Это полная адаптация легендарной системы для высокорискового рынка Bitcoin (BTCUSD). Мы объединили классический пробой канала Дончиана (Donchian Channel) с уникальным фильтром шести паттернов (Six-Pattern Filter), чтобы решить главную проблему трендовой торговли — ложные пробои.

💎 ОСНОВНАЯ ЛОГИКА Большинство трендовых роботов теряют деньги во флете. Turtle Six Pattern Pro анализирует структуру рынка, используя SMMA и SSL Channel, разделяя рынок на 6 фаз.

Фильтр: Сделки открываются только тогда, когда паттерн подтверждает направление тренда.

Результат: Отсеивание рыночного "шума" и высокая точность входа.

🔧 КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

1. Двойная система (Dual System) Как и в оригинальном эксперименте Черепах, советник использует две системы:

System 1 (Краткосрочная): Ловит быстрые взрывные движения. Включает фильтр "пилы" (Whipsaw Filter) — если прошлая сделка была убыточной, следующий сигнал игнорируется.

System 2 (Долгосрочная): Страховочная сетка, чтобы не пропустить глобальные тренды.

2. Управление рисками на базе ATR Мы не используем фиксированный лот. Размер позиции рассчитывается динамически:

Адаптация к волатильности: Лот рассчитывается от вашего Риска % и текущего ATR . Высокая волатильность = меньший лот (защита депозита).

Трейлинг-стоп: Прибыль фиксируется трейлинг-стопом, который движется за ценой на расстоянии ATR.

📊 РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТОВ (BTCUSD H4)

Профит-фактор (Profit Factor): 4.01

Фактор восстановления (Recovery Factor): 5.55

Тип стратегии: Трендовая (Trend Following).

Примечание: Винрейт (Win Rate) составляет около 30-35%, что нормально для профессиональных трендовых систем. Прибыль достигается за счет высокого соотношения Риск/Прибыль.

⚙️ РЕКОМЕНДУЕМЫЕ НАСТРОЙКИ