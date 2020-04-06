Turtle BTC Trend H4 Pro

🚀 OFERTA DE LANÇAMENTO: $99 (O preço subirá para $199 após as primeiras 10 vendas)

Turtle Six Pattern Pro: A Evolução do Trend Following para Bitcoin

Este Expert Advisor (EA) não é apenas uma cópia das regras das Tartarugas (Turtle Trading). É uma reestruturação completa do sistema lendário, modernizada especificamente para a alta volatilidade do Bitcoin (BTCUSD).

Combinamos o clássico Rompimento do Canal Donchian com um Filtro de Estrutura de Mercado de Seis Padrões exclusivo, projetado para resolver o maior problema do seguimento de tendências: os Falsos Rompimentos.

💎 A LÓGICA DOS "SEIS PADRÕES" A maioria dos robôs de tendência falha em mercados laterais. Este EA analisa a estrutura do mercado usando SMMA e Canais SSL, classificando o mercado em 6 fases distintas.

O Filtro: As operações só são executadas quando o padrão confirma a direção da tendência.

O Resultado: Filtra o "ruído" em mercados agitados, melhorando significativamente a precisão da entrada.

🔧 CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS E TECNOLOGIA

1. Arquitetura de Sistema Duplo (Motor Turtle) Assim como no experimento original, este EA executa dois sistemas simultaneamente:

Sistema 1 (Ágil): Captura movimentos explosivos de curto prazo. Inclui o clássico "Filtro Whipsaw" : se a última operação do Sistema 1 foi perdedora, o EA ignora o próximo sinal para proteger o capital contra a consolidação.

Sistema 2 (Robusto): Uma rede de segurança de longo prazo para garantir que você nunca perca uma grande tendência de alta ou baixa.

2. Gestão de Risco Institucional (Baseada em ATR) Este é o coração do sistema. Não usamos lotes fixos.

Tamanho Ajustado à Volatilidade: O EA calcula o tamanho da posição com base no seu % de Risco e no ATR (Average True Range) atual. Alta Volatilidade = Posição menor (Protege o capital). Baixa Volatilidade = Posição maior (Maximiza o lucro).

Trailing Stop Dinâmico: Uma vez estabelecida a tendência, o Stop Loss segue o preço a uma distância de ATR, garantindo lucros.

📊 PERFORMANCE NO BACKTEST (BTCUSD H4)

Fator de Lucro (Profit Factor): 4.01 (Eficiência excepcional Risco/Recompensa).

Fator de Recuperação: 5.55.

Tipo de Estratégia: Seguimento de Tendência Puro (Trend Following).

Nota sobre a Taxa de Acerto: Como em toda estratégia profissional de tendências, a taxa de acerto é de aprox. 30-35%. A rentabilidade vem da enorme relação Risco:Retorno.

⚙️ CONFIGURAÇÃO RECOMENDADA

Símbolo: BTCUSD (Bitcoin).

Timeframe (Gráfico): H4 (4 Horas) - Crucial para o reconhecimento de padrões.

Depósito Mínimo: $500 (Recomendado $1000+ para uma gestão de risco correta).

Parâmetros Chave: