Turtle BTC Trend H4 Pro
🚀 OFERTA DE LANÇAMENTO: $99 (O preço subirá para $199 após as primeiras 10 vendas)
Turtle Six Pattern Pro: A Evolução do Trend Following para Bitcoin
Este Expert Advisor (EA) não é apenas uma cópia das regras das Tartarugas (Turtle Trading). É uma reestruturação completa do sistema lendário, modernizada especificamente para a alta volatilidade do Bitcoin (BTCUSD).
Combinamos o clássico Rompimento do Canal Donchian com um Filtro de Estrutura de Mercado de Seis Padrões exclusivo, projetado para resolver o maior problema do seguimento de tendências: os Falsos Rompimentos.
💎 A LÓGICA DOS "SEIS PADRÕES" A maioria dos robôs de tendência falha em mercados laterais. Este EA analisa a estrutura do mercado usando SMMA e Canais SSL, classificando o mercado em 6 fases distintas.
O Filtro: As operações só são executadas quando o padrão confirma a direção da tendência.
O Resultado: Filtra o "ruído" em mercados agitados, melhorando significativamente a precisão da entrada.
🔧 CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS E TECNOLOGIA
1. Arquitetura de Sistema Duplo (Motor Turtle) Assim como no experimento original, este EA executa dois sistemas simultaneamente:
Sistema 1 (Ágil): Captura movimentos explosivos de curto prazo. Inclui o clássico "Filtro Whipsaw": se a última operação do Sistema 1 foi perdedora, o EA ignora o próximo sinal para proteger o capital contra a consolidação.
Sistema 2 (Robusto): Uma rede de segurança de longo prazo para garantir que você nunca perca uma grande tendência de alta ou baixa.
2. Gestão de Risco Institucional (Baseada em ATR) Este é o coração do sistema. Não usamos lotes fixos.
Tamanho Ajustado à Volatilidade: O EA calcula o tamanho da posição com base no seu % de Risco e no ATR (Average True Range) atual.
Alta Volatilidade = Posição menor (Protege o capital).
Baixa Volatilidade = Posição maior (Maximiza o lucro).
Trailing Stop Dinâmico: Uma vez estabelecida a tendência, o Stop Loss segue o preço a uma distância de ATR, garantindo lucros.
📊 PERFORMANCE NO BACKTEST (BTCUSD H4)
Fator de Lucro (Profit Factor): 4.01 (Eficiência excepcional Risco/Recompensa).
Fator de Recuperação: 5.55.
Tipo de Estratégia: Seguimento de Tendência Puro (Trend Following).
Nota sobre a Taxa de Acerto: Como em toda estratégia profissional de tendências, a taxa de acerto é de aprox. 30-35%. A rentabilidade vem da enorme relação Risco:Retorno.
⚙️ CONFIGURAÇÃO RECOMENDADA
Símbolo: BTCUSD (Bitcoin).
Timeframe (Gráfico): H4 (4 Horas) - Crucial para o reconhecimento de padrões.
Depósito Mínimo: $500 (Recomendado $1000+ para uma gestão de risco correta).
Parâmetros Chave:
AccountRiskPercent : Risco por operação (Recomendado: 1.0% a 2.0%).
UseDualSystem : Definir como true para rodar ambos os sistemas (S1 e S2).
UseS1Filter : Definir como true para ativar o filtro de perdas consecutivas.