Turtle BTC Trend H4 Pro

🐢 Turtle BTC Trend H4 - Klasik Trend Takibi

Klasik Kaplumbağa Kurallarına bir saygı duruşu.

Gürültü dolu bir piyasada sabrı seçiyoruz. Bu EA, trendi sıkı bir şekilde takip etmek ve riski yönetmekle ilgilidir.

💎 Strateji Felsefesi:

Trend Takibi: Piyasayı tahmin etmiyoruz. Fiyatı takip ediyoruz.

Büyük hareketleri yakalamak için H4 zaman dilimine odaklanır. Risk Kontrolü: Her işlemin ATR tabanlı bir Zarar Durdur (Stop Loss) seviyesi vardır.

Her işlemin ATR tabanlı bir Zarar Durdur (Stop Loss) seviyesi vardır. Kâr Faktörü 4.01: (2017-2025 verilerine dayanarak).

⚙️ Öneriler:

Sembol: BTCUSD

BTCUSD Zaman Dilimi: H4

H4 Min. Depozito: 500$

⚠️ Dürüst Not:

Bu EA düşük işlem sıklığına sahiptir. Günlük heyecan arıyorsanız, bu size göre değil.