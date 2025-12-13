Turtle BTC Trend H4 Pro

🐢 Turtle BTC Trend H4 - Klasik Trend Takibi

🚀 Lansman Özel: 99$ (İlk 10 satıştan sonra 199$'a yükselecek)

Klasik Kaplumbağa Kurallarına bir saygı duruşu.
Gürültü dolu bir piyasada sabrı seçiyoruz. Bu EA, trendi sıkı bir şekilde takip etmek ve riski yönetmekle ilgilidir.

💎 Strateji Felsefesi:

  • Trend Takibi: Piyasayı tahmin etmiyoruz. Fiyatı takip ediyoruz.
  • Sabır: Büyük hareketleri yakalamak için H4 zaman dilimine odaklanır.
  • Risk Kontrolü: Her işlemin ATR tabanlı bir Zarar Durdur (Stop Loss) seviyesi vardır.
  • Kâr Faktörü 4.01: (2017-2025 verilerine dayanarak).

⚙️ Öneriler:

  • Sembol: BTCUSD
  • Zaman Dilimi: H4
  • Min. Depozito: 500$

⚠️ Dürüst Not:
Bu EA düşük işlem sıklığına sahiptir. Günlük heyecan arıyorsanız, bu size göre değil.

Filtrele:
İnceleme yok
İncelemeye yanıt