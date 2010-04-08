Turtle BTC Trend H4 Pro

🚀 출시 기념 특가: $99 (선착순 10명 이후 $199로 인상)

Turtle Six Pattern Pro: 비트코인을 위한 터틀 트레이딩의 진화

이 EA는 단순한 '터틀 트레이딩'의 복제품이 아닙니다. 변동성이 극심한 비트코인(BTCUSD) 시장에 맞춰 전설적인 전략을 완벽하게 재설계한 전문가용 시스템입니다.

고전적인 돈치안 채널 돌파(Donchian Breakout) 전략에 독자적인 **6가지 시장 구조 필터(Six-Pattern Logic)**를 결합하여, 추세 추종 전략의 최대 약점인 **'거짓 돌파(False Breakout)'**를 해결했습니다.

💎 'Six Pattern' 알고리즘의 핵심 대부분의 추세 추종 봇은 횡보장에서 손실을 봅니다. 이 EA는 SMMA와 SSL 채널을 사용하여 시장 구조를 6단계로 분석합니다.

필터: 시장의 패턴이 추세 방향과 일치할 때만 진입합니다.

결과: 노이즈가 많은 시장에서 '속임수(Whipsaw)'를 걸러내어 진입 정확도를 획기적으로 높였습니다.

🔧 주요 기능 및 기술

1. 듀얼 시스템 (Dual System 아키텍처) 전설적인 터틀 실험과 마찬가지로 두 가지 시스템을 동시에 가동합니다:

System 1 (단기): 폭발적인 단기 추세를 포착합니다. **'휩소 필터(Whipsaw Filter)'**가 내장되어 있어, 이전 거래가 손실이었다면 다음 신호를 무시하여 횡보장에서 자산을 보호합니다.

System 2 (장기): 거대한 대상승장이나 폭락장을 놓치지 않도록 설계된 안전망입니다.

2. 기관급 리스크 관리 (ATR 기반) 우리는 고정 랏(Fixed Lot)을 사용하지 않습니다.

변동성 기반 포지션 사이징: 계좌의 '리스크(%)'와 현재 시장의 **ATR(평균 진폭)**을 기반으로 진입 물량을 자동 계산합니다. 변동성 높음 = 포지션 축소 (자산 방어) 변동성 낮음 = 포지션 확대 (수익 극대화)

다이내믹 트레일링 스탑: 추세가 발생하면 ATR 기반의 손절 라인이 가격을 따라가며 수익을 확정합니다.

📊 백테스트 성과 (BTCUSD H4)

프로핏 팩터 (Profit Factor): 4.01 (압도적인 손익비 효율)

복구 계수 (Recovery Factor): 5.55

전략 타입: 순수 추세 추종 (Trend Following)

승률에 대하여: 전문적인 추세 추종 전략의 특성상 승률은 약 30~35%입니다. 하지만 압도적인 손익비(손실은 짧게, 수익은 길게)를 통해 전체적인 수익을 창출합니다.

⚙️ 권장 설정 (Recommended Settings)

심볼: BTCUSD (비트코인)

타임프레임: H4 (4시간 봉) - 패턴 인식을 위해 필수입니다.

최소 증거금: $500 (최적의 리스크 관리를 위해 $1000 이상 권장)

주요 파라미터: