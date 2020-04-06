Moving Average Surfer
- Asesores Expertos
- Rowan Stephan Buys
- Versión: 2.2
- Activaciones: 5
Moving Average Surfer – Captura de Tendencias con Precisión para MT5
Surfea las olas del mercado con Moving Average Surfer, diseñado para traders que buscan precisión, eficiencia y gestión de riesgo automatizada. Este EA combina señales de medias móviles rápidas y lentas con filtros avanzados para detectar oportunidades de alta probabilidad.
Funciones clave:
-
Análisis dual de medias móviles: Utiliza MA rápidas y lentas para evaluar la dirección del mercado.
-
Filtro RSI integrado: Añade validación de impulso para evitar entradas de baja calidad.
-
Gestión de riesgo dinámica: Porcentaje máximo de riesgo configurable y lotaje adaptable.
-
Control flexible de operaciones: Largos, cortos o ambas direcciones.
-
Stops y objetivos basados en ATR: Cálculo automático de SL y TP.
-
Compatible con cualquier timeframe: Desde scalping hasta swing trading.
-
Magic Number único: Permite uso seguro en múltiples gráficos.
Por qué los traders eligen Moving Average Surfer:
Ofrece una solución completamente automatizada que integra detección de tendencia, validación de momentum y un fuerte control de riesgo. Totalmente ajustable y construido sobre una arquitectura robusta.
Elimina la incertidumbre del trading y deja que Moving Average Surfer capture setups de alta probabilidad con precisión.