Moving Average Surfer – Captura de Tendencias con Precisión para MT5

Surfea las olas del mercado con Moving Average Surfer, diseñado para traders que buscan precisión, eficiencia y gestión de riesgo automatizada. Este EA combina señales de medias móviles rápidas y lentas con filtros avanzados para detectar oportunidades de alta probabilidad.

Funciones clave:

Análisis dual de medias móviles: Utiliza MA rápidas y lentas para evaluar la dirección del mercado.

Filtro RSI integrado: Añade validación de impulso para evitar entradas de baja calidad.

Gestión de riesgo dinámica: Porcentaje máximo de riesgo configurable y lotaje adaptable.

Control flexible de operaciones: Largos, cortos o ambas direcciones.

Stops y objetivos basados en ATR: Cálculo automático de SL y TP.

Compatible con cualquier timeframe: Desde scalping hasta swing trading.

Magic Number único: Permite uso seguro en múltiples gráficos.

Por qué los traders eligen Moving Average Surfer:

Ofrece una solución completamente automatizada que integra detección de tendencia, validación de momentum y un fuerte control de riesgo. Totalmente ajustable y construido sobre una arquitectura robusta.

Elimina la incertidumbre del trading y deja que Moving Average Surfer capture setups de alta probabilidad con precisión.