Smart Breakout Zones EA

Asesor Experto Automatizado London Session Breakout para MetaTrader 5

Descripción del producto

Smart Breakout Zones EA es un sistema totalmente automatizado de operaciones de ruptura de la sesión de Londres desarrollado para MetaTrader 5.

El Asesor Experto está diseñado para identificar oportunidades de ruptura de alta probabilidad durante la sesión de Londres y ejecutar operaciones automáticamente basándose en reglas predefinidas.

El EA elimina la necesidad de dibujar rangos manualmente y entradas discrecionales calculando la zona de ruptura, mostrándola en el gráfico y gestionando las operaciones automáticamente.

Concepto de negociación

La sesión de Londres es uno de los períodos más activos en los mercados de divisas y CFD.

Smart Breakout Zones EA se centra en capturar los movimientos de precios que se producen cuando el mercado rompe el rango de consolidación pre-Londres.

El rango de ruptura se calcula utilizando horas definidas por el usuario antes de la sesión de Londres. Las operaciones se activan sólo cuando el precio rompe claramente por encima o por debajo de este rango.

Características principales

Cálculo y visualización automáticos de la zona de ruptura

Negociación de rupturas alcistas y bajistas

Una operación por zona de ruptura para evitar el exceso de operaciones

Filtros incorporados para reducir las falsas rupturas

Stop Loss y Take Profit automáticos

Stop dinámico y gestión del punto de equilibrio opcionales

Horario de negociación y configuración del riesgo ajustables

Gestión de operaciones

Los niveles de Stop Loss y Take Profit se colocan inmediatamente después de la ejecución de la orden.

Se puede activar la lógica opcional de trailing stop y break-even para gestionar las posiciones abiertas en función del movimiento del mercado.

Todos los parámetros son configurables, lo que permite adaptar el EA a diferentes símbolos y estilos de negociación.

Uso recomendado

El EA es adecuado para los operadores que prefieren el comercio estructurado y basado en reglas durante la sesión de Londres.

Puede ser utilizado por principiantes que deseen un sistema listo para funcionar, así como por operadores experimentados que deseen automatizar una estrategia de ruptura de Londres.

Símbolos y plazos soportados

El EA funciona con la mayoría de los pares de divisas, metales e índices.

El mejor rendimiento se observa normalmente en GBPUSD, EURUSD, USDJPY, XAUUSD, y los principales índices.

Los marcos temporales recomendados son de M15 a H1.

Compatibilidad con plataformas

Plataforma: MetaTrader 5

Tipo de broker: ECN y brokers estándar soportados

Soporte del producto

El soporte del producto se proporciona a través de la sección de comentarios del producto MQL5 y el sistema de mensajería MQL5.com.

Las actualizaciones y correcciones se entregan a través del mecanismo oficial de actualización del Mercado.