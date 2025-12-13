Turtle BTC Trend H4 Pro

🐢 Turtle BTC Trend H4 - Suivi de Tendance Classique

🚀 Offre de Lancement : 99 $ (Passera à 199 $ après les 10 premières ventes)

Un hommage aux règles classiques des Tortues.
Dans un marché bruyant, nous choisissons la patience. Cet EA suit strictement la tendance et gère le risque.

💎 Philosophie :

  • Suivi de Tendance : Nous ne prédisons pas le marché. Nous suivons le prix.
  • Patience : L'EA se concentre sur H4 pour capturer les grands mouvements.
  • Contrôle des Risques : Chaque trade a un Stop Loss basé sur l'ATR.
  • Facteur de Profit 4.01 : (Données 2017-2025).

⚙️ Recommandations :

  • Symbole : BTCUSD
  • Unité de temps : H4
  • Dépôt Minimum : 500 $

⚠️ Note Honnête :
Cet EA a une faible fréquence de trading. Si vous cherchez de l'excitation quotidienne, ce n'est pas pour vous.

