Turtle BTC Trend H4 Pro

🐢 Turtle BTC Trend H4 - Suivi de Tendance Classique

🚀 Offre de Lancement : 99 $ (Passera à 199 $ après les 10 premières ventes)

Un hommage aux règles classiques des Tortues.

Dans un marché bruyant, nous choisissons la patience. Cet EA suit strictement la tendance et gère le risque.

💎 Philosophie :

Suivi de Tendance : Nous ne prédisons pas le marché. Nous suivons le prix.

Nous ne prédisons pas le marché. Nous suivons le prix. Patience : L'EA se concentre sur H4 pour capturer les grands mouvements.

L'EA se concentre sur H4 pour capturer les grands mouvements. Contrôle des Risques : Chaque trade a un Stop Loss basé sur l'ATR.

Chaque trade a un Stop Loss basé sur l'ATR. Facteur de Profit 4.01 : (Données 2017-2025).

⚙️ Recommandations :

Symbole : BTCUSD

BTCUSD Unité de temps : H4

H4 Dépôt Minimum : 500 $

⚠️ Note Honnête :

Cet EA a une faible fréquence de trading. Si vous cherchez de l'excitation quotidienne, ce n'est pas pour vous.