Turtle BTC Trend H4 Pro
🐢 Turtle BTC Trend H4 - Suivi de Tendance Classique
Un hommage aux règles classiques des Tortues.
🚀 Offre de Lancement : 99 $ (Passera à 199 $ après les 10 premières ventes)
Dans un marché bruyant, nous choisissons la patience. Cet EA suit strictement la tendance et gère le risque.
💎 Philosophie :
- Suivi de Tendance : Nous ne prédisons pas le marché. Nous suivons le prix.
- Patience : L'EA se concentre sur H4 pour capturer les grands mouvements.
- Contrôle des Risques : Chaque trade a un Stop Loss basé sur l'ATR.
- Facteur de Profit 4.01 : (Données 2017-2025).
⚙️ Recommandations :
- Symbole : BTCUSD
- Unité de temps : H4
- Dépôt Minimum : 500 $
⚠️ Note Honnête :
Cet EA a une faible fréquence de trading. Si vous cherchez de l'excitation quotidienne, ce n'est pas pour vous.