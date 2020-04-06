🚀 発売記念特価: $99 (限定10本。その後は定価$199に戻ります)

Turtle Six Pattern Pro: BTCのための「タートル流」進化系EA

このEAは、単なる「タートル・トレーディング」のコピーではありません。伝説的なドンチャン・ブレイクアウト手法を、ボラティリティの高い Bitcoin (BTCUSD) 市場に合わせて再構築し、現代的な**市場構造分析（Six Pattern）**を融合させたプロフェッショナルなトレンドフォロー・システムです。

💎 「6つのパターン」によるフィルタリング

多くのトレンドEAは、レンジ相場での「ダマシ（False Breakout）」で損失を積み重ねてしまいます。

本EAは、SMMAとSSLチャネルを用いて市場構造を6つのフェーズに分類し、トレンドの方向性が明確なパターンでのみエントリーを行います。これにより、無駄なエントリーを劇的に排除します。

🔧 コア機能とロジック

1. デュアル・システム（Dual System）

伝説のタートル実験と同様に、異なる時間軸の2つのシステムを同時に稼働させます。

システム1（短期）: 爆発的な短期トレンドを捕捉します。「Whipsaw Filter（往復ビンタ回避）」機能を搭載しており、前回のトレードが損失だった場合、次のシグナルを見送ることで資金を守ります。

システム2（長期）: 巨大なトレンドを取り逃がさないためのセーフティネットとして機能します。

2. 機関投資家レベルの資金管理（ATRベース）

固定ロットは使用しません。市場のボラティリティに応じてポジションサイズを動的に計算します。

ボラティリティ調整: 口座残高に対するリスク％と、現在の**ATR（Average True Range）**に基づいてロットを算出します。 ボラティリティが高い時 = ロットを縮小 （守り） ボラティリティが低い時 = ロットを拡大 （攻め）

トレーリングストップ: トレンドが発生すると、ATRに基づいたストップロスが価格を追尾し、利益を確実に確保します。

📊 バックテスト実績 (BTCUSD H4)

プロフィットファクター (PF): 4.01 (極めて高いリスクリワード効率)

リカバリーファクター: 5.55

戦略タイプ: 純粋なトレンドフォロー（順張り）

勝率について: 本格的なトレンドフォロー戦略のため、勝率は30〜35%程度です。しかし、「損小利大（損失は小さく、利益は大きく）」を徹底することで、トータルでの高い収益性を実現しています。

⚙️ 推奨設定

通貨ペア: BTCUSD (ビットコイン)

時間足: H4 (4時間足) - パターン認識のために必須です。

推奨証拠金: $500以上 ($1000以上を推奨)

主要パラメーター: