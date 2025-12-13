Turtle BTC Trend H4 Pro

🐢 Turtle BTC Trend H4 - Trend Following Classico

🚀 Prezzo di lancio: $99 (Salirà a $199 dopo le prime 10 vendite)

Un tributo alle classiche Regole delle Tartarughe.
In un mercato rumoroso, scegliamo la pazienza. Questo EA serve a seguire rigorosamente il trend e gestire il rischio.

💎 Filosofia:

  • Trend Following: Non prevediamo il mercato. Seguiamo il prezzo.
  • Pazienza: Si concentra su H4 per catturare i grandi movimenti.
  • Controllo del Rischio: Ogni trade ha uno Stop Loss basato su ATR.
  • Profit Factor 4.01: (Dati 2017-2025).

⚙️ Raccomandazioni:

  • Simbolo: BTCUSD
  • Timeframe: H4
  • Deposito Minimo: $500

⚠️ Nota Onesta:
Questo EA ha una bassa frequenza di trading. Se cerchi emozioni quotidiane, non fa per te.

