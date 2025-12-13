Turtle BTC Trend H4 Pro
🐢 Turtle BTC Trend H4 - Trend Following Classico
Un tributo alle classiche Regole delle Tartarughe.
⚠️ Nota Onesta:
🚀 Prezzo di lancio: $99 (Salirà a $199 dopo le prime 10 vendite)
In un mercato rumoroso, scegliamo la pazienza. Questo EA serve a seguire rigorosamente il trend e gestire il rischio.
💎 Filosofia:
- Trend Following: Non prevediamo il mercato. Seguiamo il prezzo.
- Pazienza: Si concentra su H4 per catturare i grandi movimenti.
- Controllo del Rischio: Ogni trade ha uno Stop Loss basato su ATR.
- Profit Factor 4.01: (Dati 2017-2025).
⚙️ Raccomandazioni:
- Simbolo: BTCUSD
- Timeframe: H4
- Deposito Minimo: $500
Questo EA ha una bassa frequenza di trading. Se cerchi emozioni quotidiane, non fa per te.