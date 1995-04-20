Dow Price Action Dashboard

El viaje en busca del Santo Grial termina aquí.



La respuesta definitiva para los operadores que se dan cuenta de que "al final, fue la Teoría de Dow y la acción del precio". Una cabina de ayuda al trading profesional con un sistema de entrada en dos fases "listo para usar" y una función automática de trazado de líneas de stop-loss.

¿Dejar de comprar indicadores complicados?

Anuncios llamativos, herramientas de repintado del Santo Grial y algoritmos complejos y extraños ....... Seguro que ha probado muchos indicadores a lo largo de su vida y se ha llevado una decepción.

¿Por qué no puedo ganar? La respuesta a esta pregunta es algo de lo que probablemente ya sea consciente.

No es culpa suya. Es sólo que has elegido las herramientas equivocadas. No existe una varita mágica en el mundo de los mercados. Sólo existe la Teoría de Dow, que no ha cambiado desde hace 100 años** , y la acción del precio (velas), que está moldeada por la psicología del inversor, y que es tan común y verdadera***.

Esta herramienta ha sido desarrollada para esos** "traders que han cerrado el círculo y se han dado cuenta de la esencia". No es un juguete para soñar. Es un "auténtico" entorno de apoyo al trading** para obtener beneficios en el mercado real.

¿Por qué esta herramienta?

Esta herramienta está programada para seguir fielmente la "renovación de máximos y mínimos (Teoría Dow)" y las "señales de conversión como pies envolventes y barras de espigas" que conocen los operadores de todo el mundo . Como no se trata de una lógica excéntrica, tiene una ventaja universal que puede seguir utilizándose 10 años después. 2. "Entrada en dos pasos".

2. "Entrada en dos pasos" para acabar con la indecisión Muchas de las razones para perder se deben a la "impaciencia". Esta herramienta emplea un proceso en dos pasos que va de **[READY] (configuración completada) a [GO!] (instrucción de entrada)** en el momento en que se pasa el disparador. El sistema aclara el "momento de esperar" y el "momento de atacar", reduciendo drásticamente las pérdidas innecesarias. 3.

(3) "Visualización" de la gestión profesional del dinero Entrar es sólo apostar si no se ha decidido "por dónde escapar". Esta herramienta dibuja automáticamente una "línea de salida (posición de stop-loss)" teórica** en el gráfico** al mismo tiempo que la señal de entrada. Esto le permite tomar una posición con confianza porque puede ver los riesgos que implica.

Puntos fuertes incomparables de esta herramienta.

La herramienta determina automáticamente la dirección de la tendencia analizando los máximos y mínimos recientes (swing highs and lows), en lugar de utilizar simplemente la Teoría del Dow para determinar la tendencia.

En una tendencia alcista sólo hay señales de compra.

Esto evita los accidentes causados por las tendencias inversas.

Los siguientes potentes patrones de velas, de interés para los profesionales, se detectan automáticamente .

Envolvente

Barra Pin

Las Cinco Leyes de Sakata (Sanpo, Meisei, Akasanbei, etc.) Se emplean "sólo cuando coinciden con la dirección de la tendencia", lo que le confiere una ventaja extremadamente alta.

El sistema "READY → GO" evita las operaciones falsas.

[ LISTO ]: Se confirma el patrón y se completa la configuración.

[ GO!]: La entrada se indica en el momento en que se rompe el precio de activación. Este mecanismo evita la típica "pérdida por retroceso".

El sistema también permite al usuario evitar la típica situación de 'stop-loss ', en la que el precio es retrocedido por los bigotes. El **Precio inválido** lógico se traza automáticamente basándose en el mínimo y el máximo más recientes. Los cálculos de recompensa por riesgo se completan de un vistazo.

5) Minigráfico y panel intuitivos El "minigráfico" del panel permite comprobar la forma de diferentes marcos temporales (MTF) sin cambiar el marco temporal del gráfico principal. El análisis multitemporal es posible sin ocupar la pantalla.

Funciones y parámetros

Soporte multi-marco temporal: el marco temporal del gráfico y el marco temporal de decisión pueden configurarse individualmente.

Función de alerta completa: notificaciones emergentes, por correo electrónico y push. No pierda nunca una oportunidad, ni siquiera cuando esté fuera de casa.

Filtro ADX: detecta automáticamente el rango (ruido) y desactiva las señales en situaciones peligrosas.

Mini MA display: muestra las medias móviles en un minigráfico para visualizar el impulso a corto plazo.

Visualización de la puntuación de confianza: muestra un nivel de confianza (%) basado en una evaluación exhaustiva de la forma del patrón, la relación posicional con las MA, el RSI, etc.

Preguntas más frecuentes (FAQ)

P. ¿Se repinta? R. No, no lo hace. Las señales se determinan por la "confirmación de la pata".

P. ¿Qué pares de divisas y marcos temporales puedo utilizar? R. Todos los pares de divisas son compatibles. La lógica se basa en la acción del precio universal y, por lo tanto, también funciona con el oro (XAUUSD) y los índices. Las recomendaciones son M5, M15 y H1, pero también se puede utilizar scalping (M1).

P. ¿Pueden utilizar el sistema los principiantes? R. Sí. Todo lo que tiene que hacer es entrar en la dirección de la señal "GO!" y colocar un stop-loss en la línea roja (Precio no válido). También es ideal para aprender los fundamentos del trading.

Mensaje del desarrollador.

Ya no necesitas "flechas mágicas" para ganar en el trading. Lo que necesita es un **'instrumento fiable'** que refleje objetivamente los hechos del mercado y apoye sus decisiones.

Se acabaron los rodeos. Tome esta herramienta en sus manos y empiece a tomar el atajo más fuerte: el "camino más largo".