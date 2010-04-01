Descubra el mercado del oro con Golden Dome, ¡un asesor experto para MT4!

¡Oferta especial para los 10 primeros compradores! Próximo precio: $1,495

La lista completa está disponible para su conveniencia en https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller





Presentamos Golden Dome - su operador automático personal, diseñado específicamente para la plataforma MetaTrader 4. Golden Dome utiliza indicadores estándar probados con el tiempo y patrones de precios clásicos, proporcionando una base sólida para operar con éxito. Este EA se puede utilizar para todos los activos negociables, futuros, acciones, divisas, materias primas, criptomonedas e índices.



- Basado exclusivamente en indicadores estándar probados a lo largo del tiempo y patrones de precios clásicos utilizados por traders profesionales de todo el mundo.

- Los sencillos ajustes le permitirán adaptarse fácilmente a su estilo de trading y a sus preferencias.

- La posibilidad de personalizar los niveles de riesgo y los objetivos de beneficios garantizará la máxima seguridad para sus inversiones.

- Un filtro de noticias incorporado que detiene temporalmente la negociación durante la publicación de datos económicos importantes, minimizando el impacto de la volatilidad en los resultados.



¿Qué obtiene con Golden Dome?



Trading Automatizado 24/7: Golden Dome trabaja 24/7, monitorizando las tendencias del mercado y realizando operaciones incluso cuando usted está ocupado.



Análisis Inteligente: El Asesor Experto utiliza una combinación de indicadores populares como medias móviles, índice de fuerza relativa (RSI), MACD y Bandas de Bollinger para determinar con precisión los puntos óptimos de entrada y salida.



Configuración especial para XAUUSD: "Cúpula Dorada" está optimizada para la negociación del oro, teniendo en cuenta su volatilidad y las características específicas del mercado.



Ajustes flexibles: Adapte el Asesor Experto a su estilo de trading y nivel de riesgo. Personalice el tamaño del lote, los niveles de Stop Loss y Take Profit, y los parámetros del indicador.



Fácil de instalar y utilizar: Golden Dome tarda sólo unos minutos en instalarse, y su interfaz intuitiva facilita su uso.



Backtest: Evalúe el rendimiento de Golden Dome con backtesting sobre datos históricos.



Ventajas de "Golden Dome



Minimización de las decisiones emocionales: El trading algorítmico elimina la influencia de las emociones, aumentando la estabilidad y la racionalidad.



Optimización de las oportunidades de trading: Golden Dome aprovecha todas las oportunidades rentables, incluso cuando usted no está.



Gestión del riesgo: Los claros mecanismos de gestión del capital reducen las pérdidas potenciales.







Advertencia Operar en los mercados financieros conlleva el riesgo de pérdida de capital. Recomendamos probar el asesor en una cuenta demo.



MT4 #asesor #oro #XAUUSD #trading #autotrading #forex #inversiones #ganancias