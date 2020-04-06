Robot trading 002

"¡Experimente el poder del trading inteligente sin esfuerzo! Vaya siempre un paso por delante del mercado y disfrute de beneficios automáticos. Únase a quienes han cambiado su estilo de trading y han conseguido ingresos sin complicaciones. Diga adiós a las complicaciones y entre en el mundo de los beneficios fáciles. Una solución automática gestiona sus operaciones y le mantiene en cabeza. ¡El trading inteligente empieza ahora! La experiencia del mercado está al alcance de su mano sin datos complejos: sólo tiene que activar y listo".

Configuración recomendada:

  • Saldo mínimo: 500

  • Con la opción de empezar a operar desde las 21:00 GMT hasta las 6 o 7 de la mañana GMT

  • Con una configuración que cuando llegamos a más de 4 o 5 operaciones en el gráfico, el Take Profit (TP) se establece en 210.

  • Tamaño del lote inicial: 0.01

  • Multiplicador del lote: 2.3

  • Distancia entre niveles: 230, 23, o 2300 puntos dependiendo de su broker

  • Puntos de Take Profit: Igual que arriba - 23, 230, o 2300 dependiendo de su broker


¡Disfrute de los beneficios!


