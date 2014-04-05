Basic Pivot Point Indicator for MT5

Indicador de puntos de giro - Su brújula técnica en el mercado

Desbloquee poderosos niveles de estructura de mercado con nuestro Indicador de Puntos Pivote - ¡una herramienta clásica mejorada para el trading moderno! Diseñado para MetaTrader5, este indicador calcula y muestra automáticamente niveles de pivote diarios, semanales o mensuales junto con zonas clave de soporte y resistencia.

Si usted es un scalper, day trader o swing trader, los niveles de pivote le ayudan a identificar con precisión los posibles puntos de reversión, las zonas de entrada y los objetivos de toma de beneficios.

Características:

Cálculo automático de Puntos de Pivote Clásicos (PP, S1-S3, R1-R3)

Funciona en todos los marcos temporales (Multi-Timeframe con una sola entrada)

Visualización limpia y personalizable

Ligero y optimizado para el rendimiento

Ventajas:

Detecte soportes y resistencias como un profesional

Mejore su estrategia de riesgo-recompensa

Mejore la sincronización con niveles claros de la estructura del mercado

Combínelo con sus estrategias actuales para lograr una potente confluencia

¿Necesita una versión personalizada?

Si desea solicitar cambios, añadir nuevas características, o personalizar este indicador para su estilo de negociación único, no dude en enviarme un mensaje directamente a través de mi perfil MQL5 o haga clic aquí para enviarme una solicitud de proyecto.





