Basic Pivot Point Indicator for MT5
- Indicadores
- Mehdi Ghorbani Saeidian
- Versión: 1.1
Indicador de puntos de giro - Su brújula técnica en el mercado
Desbloquee poderosos niveles de estructura de mercado con nuestro Indicador de Puntos Pivote - ¡una herramienta clásica mejorada para el trading moderno! Diseñado para MetaTrader5, este indicador calcula y muestra automáticamente niveles de pivote diarios, semanales o mensuales junto con zonas clave de soporte y resistencia.
Si usted es un scalper, day trader o swing trader, los niveles de pivote le ayudan a identificar con precisión los posibles puntos de reversión, las zonas de entrada y los objetivos de toma de beneficios.
Características:
-
Cálculo automático de Puntos de Pivote Clásicos (PP, S1-S3, R1-R3)
-
Funciona en todos los marcos temporales (Multi-Timeframe con una sola entrada)
-
Visualización limpia y personalizable
-
Ligero y optimizado para el rendimiento
Ventajas:
-
Detecte soportes y resistencias como un profesional
-
Mejore su estrategia de riesgo-recompensa
-
Mejore la sincronización con niveles claros de la estructura del mercado
-
Combínelo con sus estrategias actuales para lograr una potente confluencia
¿Necesita una versión personalizada?
Si desea solicitar cambios, añadir nuevas características, o personalizar este indicador para su estilo de negociación único, no dude en enviarme un mensaje directamente a través de mi perfil MQL5 o haga clic aquí para enviarme una solicitud de proyecto.