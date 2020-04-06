Camarilla Pivot
- Asesores Expertos
- Philip Thakadiyil George
- Versión: 1.0
- Activaciones: 5
Camarilla Pivot Pro EA es un robot de trading totalmente automatizado construido alrededor de la poderosa fórmula Camarilla Pivot Point.
El EA calcula los niveles de pivote intradía (H1-H6 y L1-L6) y opera basándose en las reacciones de los precios en las principales zonas de inversión y ruptura de Camarilla.
Está diseñado para los operadores que quieren una estrategia limpia, mecánica y probada basada en pivotes, sin señales de repintado o indicadores complicados.