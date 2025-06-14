SSS Scalping Smart Signals MT5 Indicator

El UZFX {SSS} Scalping Smart Signals MT5 es un indicador de trading de alto rendimiento sin repintado diseñado para scalpers, day traders y swing traders que exigen señales precisas y en tiempo real en mercados de rápida evolución. Desarrollado por (UZFX-LABS), este indicador combina el análisis de la acción del precio, la confirmación de tendencias y el filtrado inteligente para generar señales de compra y venta de alta probabilidad en todos los pares de divisas y marcos temporales.


Características principales

Detección inteligente de señales: identifica con precisión los cambios de tendencia fuertes y los patrones de continuación.

Scalping en múltiples marcos temporales: funciona a la perfección en todos los marcos temporales.

Alertas personalizables: reciba notificaciones emergentes, por correo electrónico y en el móvil para cada señal (configurable).

Flechas visuales claras: flechas azules (COMPRAR) y rojas (VENDER) fáciles de ver en su gráfico.

Intensidad de señal adaptable: potencia de señal ajustable para operaciones a corto, medio o largo plazo.

Interfaz fácil de usar: visualización clara del gráfico sin repintado ni señales rezagadas.


Cómo funciona

El indicador UZFX SSS analiza la acción del precio para detectar:

Reversiones alcistas: cuando el precio supera un nivel de resistencia clave después de una tendencia bajista.

Reversiones bajistas: cuando el precio rompe por debajo de un nivel de soporte clave después de una tendencia alcista.

Señales de continuación de la tendencia: confirma un fuerte impulso en la dirección de la tendencia actual.


El indicador utiliza un algoritmo patentado para filtrar las señales falsas, lo que garantiza configuraciones de trading de alta calidad.


Por qué a los traders les encanta este indicador

Alta precisión: reduce el ruido y se centra solo en las señales más fuertes.

Sin repintado: las señales solo aparecen después del cierre de la vela, lo que garantiza su fiabilidad.

Flexible para todas las estrategias: funciona con scalping, day trading y swing trading.

Fácil de usar: solo hay que aplicarlo al gráfico y seguir las flechas.

Alertas personalizables: no se pierda ninguna operación con las notificaciones instantáneas.


¿Quién debería utilizar este indicador?

Scalpers: capta movimientos rápidos de 5-20 pips.

Day traders: encuentra configuraciones intradía de alta probabilidad.

Swing traders: identifica fuertes reversiones de tendencia.

Principiantes: señales sencillas basadas en flechas sin necesidad de análisis complejos.

Expertos: utilízalo como herramienta de confirmación junto con tu estrategia.


¡Empieza ahora!

Descárgalo e instálalo en segundos.

Sigue las señales y opera con confianza.

Productos recomendados
Stratos Pali mt5
Michela Russo
4.5 (8)
Indicadores
El indicador Stratos Pali es una herramienta revolucionaria diseñada para mejorar su estrategia de negociación mediante la identificación precisa de las tendencias del mercado. Este sofisticado indicador utiliza un algoritmo único para generar un histograma completo, que registra cuándo la tendencia es Larga o Corta. Cuando se produce un cambio de tendencia, aparece una flecha que indica la nueva dirección de la tendencia. Información Importante Revelada Deja un comentario y ponte en contacto
Max Min Delta Indicator
TitanScalper
Indicadores
Indicador Max Min Delta - Análisis de Desequilibrio de Volumen de Mercado Obtenga una visión más profunda del desequilibrio del volumen del mercado con el análisis delta ¿Qué es el indicador Max Min Delta? El indicador Max Min Delta es una potente herramienta de análisis del volumen de mercado que representa visualmente los valores delta máximos y mínimos mediante un histograma. Ayuda a los operadores a identificar con precisión la fortaleza, debilidad, absorción y actividad agresiva de compra/v
Integrated Dashboard Scanner
Krzysztof Janusz Stankiewic
5 (1)
Indicadores
Escáner de Panel Integrado – Su Centro de Mando del Mercado (v2.0) Descripción Corta: Deje de perder el tiempo cambiando manualmente entre docenas de gráficos. El   Escáner de Panel Integrado   es un potente escáner multi-símbolo y multi-temporalidad que vigila cada instrumento que seleccione desde un único panel.   Tras una importante revisión de su arquitectura, la versión 2.0 es más rápida, más estable y más potente que nunca.   Reciba alertas visuales instantáneas de patrones de precios, div
DYJ BoS
Daying Cao
Indicadores
El indicador DYJ BoS identifica y marca automáticamente los elementos esenciales de los cambios en la estructura del mercado, incluidos: Ruptura de estructura (BoS): se detecta cuando el precio realiza un movimiento significativo, rompiendo un punto de estructura anterior. Marca posibles líneas de tendencia alcista y líneas de tendencia bajista (UP & DN, es decir, nuevos máximos y nuevos mínimos continuos), y una vez que el precio rompe estas líneas, marca flechas rojas (BEAR) y verdes (BULL)
Mine Farm
Maryna Kauzova
Asesores Expertos
Mine Farm es una de las estrategias de scalping más clásicas y probadas en el tiempo, basada en la ruptura de fuertes niveles de precios. Mine Farm es la modificación del autor del sistema para determinar los puntos de entrada y salida en el mercado ... Mine Farm - es la combinación de un gran potencial con fiabilidad y seguridad. ¿Por qué Mine Farm? - cada orden tiene un Stop Loss dinámico corto - el asesor no utiliza ningún método arriesgado (promediado, martingala, rejilla, bloqueo, etc
SMC Venom Model BPR MT5
Ivan Butko
Indicadores
El indicador SMC Venom Model BPR es una herramienta profesional para operadores que trabajan con el concepto de Dinero Inteligente (SMC). Identifica automáticamente dos patrones clave en el gráfico de precios: FVG   (Fair Value Gap) es una combinación de tres velas, con un gap entre la primera y la tercera. Forma una zona entre niveles donde no hay soporte de volumen, lo que suele provocar una corrección del precio. BPR   (Balanced Price Range) es una combinación de dos patrones FVG que forman
Noize Absorption Index
Ekaterina Saltykova
Indicadores
Noize Absorption Index - es el sistema de trading manual que mide la diferencia de presión entre las fuerzas de los osos y las fuerzas de los toros. Línea verde - es un índice libre de ruido que muestra la situación actual. Los valores por encima del nivel cero muestran la potencia de la onda alcista y los valores por debajo de cero miden las fuerzas bajistas. La flecha hacia arriba aparece en el mercado bajista cuando está listo para revertir, la flecha hacia abajo aparece en el mercado alcist
Basic Support and Resistance MT5
Mehran Sepah Mansoor
Indicadores
nuestro indicador   Basic Support and Resistance   es la solución que necesita para aumentar su análisis técnico.Este indicador le permite proyectar niveles de soporte y resistencia en el gráfico/ mt4 gratuita características Integración de los niveles de Fibonacci: Con la opción de mostrar los niveles de Fibonacci junto con los niveles de soporte y resistencia, nuestro indicador le brinda una visión aún más profunda del comportamiento del mercado y las posibles áreas de inversión. Optimizació
Premium level Pro
Dmitriy Kashevich
Indicadores
¡El nivel Premium es un indicador único con más del 80% de precisión de predicciones correctas! ¡Este indicador ha sido probado por los mejores especialistas en comercio durante más de dos meses! ¡El indicador del autor no lo encontrarás en ningún otro lugar! ¡A partir de las capturas de pantalla, puede ver por sí mismo la precisión de esta herramienta! 1 es ideal para operar con opciones binarias con un tiempo de vencimiento de 1 vela. 2 funciona en todos los pares de divisas, acciones, m
Volume Profile V6
Andrey Kolesnik
4.67 (3)
Indicadores
Indicador de perfil de volumen del mercado + oscilador inteligente. Funciona en prácticamente todos los instrumentos: pares de divisas, acciones, futuros, criptomonedas, tanto con volúmenes reales como de ticks. Es posible configurar la definición automática del rango de construcción del perfil (por ejemplo, por una semana o un mes, etc.), así como establecer el rango manualmente moviendo los límites (dos líneas verticales: roja y azul). Se muestra en forma de histograma. El ancho del histograma
TRI Visualizer
Yoshimi Mon 三 Ura
Indicadores
TRI Visualizer MT5 - Análisis termodinámico del mercado Visión general El TRI (Indicador de Rango Térmico) Visualizer Enhanced es un raro indicador de análisis de mercado que va más allá del análisis técnico convencional, aplicando principios de termodinámica de la física. Interpreta las fluctuaciones de los precios del mercado como "energía termodinámica", lo que permite detectar con gran precisión cambios sutiles en el mercado que a menudo se pasan por alto. Mecanismos innovadores 1. Motor
Adaptive Momentum Wave
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Indicadores
Adaptive Momentum Wave: Descubra el verdadero ritmo del mercado ¿Está cansado de los indicadores rezagados que le hacen entrar en las operaciones demasiado tarde y le sacuden en los mercados agitados? El Adaptive Momentum Wave es una herramienta de análisis de tendencias de última generación diseñada meticulosamente para resolver exactamente este problema. Se ajusta dinámicamente a la volatilidad del mercado, proporcionándole una visión más clara, más sensible y menos ruidosa de la tendencia su
Multi Factor Channel Score MT5
Vincent Jose Proenca
Indicadores
MFCS (Puntuación de Canal Multifactorial) es un indicador avanzado diseñado para ofrecer una lectura clara de la dinámica del mercado mediante un sistema de puntuación ponderado y canales adaptativos basados en la volatilidad. CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES: Canales ATR adaptativos ajustados a la volatilidad en tiempo real Puntuación multifactorial (posición, volumen, impulso, tendencia de marcos temporales superiores, volatilidad) Señales categorizadas por intensidad de puntuación (0–100) Panel co
KT Renko Patterns MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
Indicadores
KT Renko Patterns analiza el gráfico Renko ladrillo por ladrillo para encontrar patrones gráficos populares que son ampliamente utilizados por los traders en diferentes mercados financieros. En comparación con los gráficos basados en tiempo, los patrones son más fáciles de identificar en los gráficos Renko debido a su aspecto limpio y sin ruido. KT Renko Patterns incluye múltiples patrones Renko, muchos de los cuales están explicados en detalle en el libro “Profitable Trading with Renko Charts
Kecia Volume Profile Order Finder
Niccolo Filippo Palombi
Indicadores
Herramienta avanzada de análisis de perfiles de volumen para MetaTrader 5 Kecia Volume Profile Order Finder proporciona a los operadores capacidades de análisis de perfiles de volumen. Este indicador MT5 combina la visualización del perfil de volumen con cálculos estadísticos para ayudar a identificar posibles oportunidades de trading y sugiere niveles de entrada, stop loss y take profit basados en la estructura del mercado. Visualización del Perfil de Mercado Transforme su gráfico con visualiza
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
3 (6)
Indicadores
Este es posiblemente el indicador de reconocimiento automático de formación de precios más completo que puede encontrar para la plataforma MetaTrader. Detecta 19 patrones diferentes, toma las proyecciones de Fibonacci tan en serio como usted, muestra la zona de reversión potencial (PRZ) y encuentra niveles adecuados de stop-loss y take-profit. [ Guía de instalación | Guía de actualización | Solución de problemas | FAQ | Todos los productos ] Detecta 19 formaciones de precios armónicos diferen
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (3)
Indicadores
Power Candles – Señales de entrada basadas en fuerza para cualquier mercado Power Candles lleva el análisis de fuerza probado de Stein Investments directamente a tu gráfico de precios. En lugar de reaccionar únicamente al precio, cada vela se colorea según la fuerza real del mercado, lo que permite identificar al instante acumulaciones de momentum, aceleraciones de fuerza y transiciones limpias de tendencia. Una sola lógica para todos los mercados Power Candles funciona automáticamente en todos
Your Trend Friend
Luigi Nunes Labigalini
5 (1)
Indicadores
¡La tendencia es tu amiga! Fíjate en el color del indicador y opera en esa dirección. No se repinta. Después de que cada vela se cierra, ese es el color de la tendencia. Puedes centrarte en tendencias más cortas y rápidas o en tendencias mayores, sólo tienes que probar qué es lo más adecuado para el símbolo y el marco temporal en el que operas. Simplemente cambie el parámetro "Longitud" y el indicador se adaptará automáticamente. También puede cambiar el color, el grosor y el estilo de las lín
Blahtech Market Profile MT5
Blahtech Limited
5 (10)
Indicadores
Antes: $249 Ahora: $99 Market Profile define una serie de tipos de día que pueden ayudar al operador a determinar el comportamiento del mercado. Una característica clave es el Área de Valor, que representa el rango de acción del precio en el que tuvo lugar el 70% de las operaciones. Entender el Área de Valor puede dar a los operadores una valiosa visión de la dirección del mercado y establecer las operaciones con mayores probabilidades. Es un complemento excelente para cualquier sistema que esté
Harmonic Patterns by ZZ MT5
Mykola Khandus
Indicadores
Visión general Harmonic Patterns MT5 es un indicador de análisis técnico diseñado para la plataforma MetaTrader 5. Identifica y muestra patrones de precios armónicos, como Butterfly, Cypher, Crab, Bat, Shark y Gartley, tanto en direcciones alcistas como bajistas. El indicador calcula los niveles de precios clave, incluidos los niveles de entrada, stop loss y tres niveles de toma de beneficios, para ayudar a los operadores a analizar los movimientos del mercado. Los elementos visuales y las alert
Rainbow EA MT5
Jamal El Alama
Asesores Expertos
Descripción : Rainbow EA MT5 es un simple asesor experto basado en Rainbow MT5 indicador que se basa en la media móvil con el período 34. El indicador se incorpora en la EA, por lo tanto, no es necesario para la EA para operar, pero si lo desea, puede descargarlo desde mi página de producto . La configuración del Asesor Experto es la siguiente : Adecuado para plazos de hasta H1 Los parámetros a continuación se pueden establecer de acuerdo a sus reglas de negociación. StopLoss ( Stop Loss en pip
Drawdown indicator
Pascal Marmugi
Indicadores
# DRAWDOWN INDICATOR V4.0 - La herramienta esencial para dominar sus operaciones ## Transforme sus operaciones con una visión completa de su rendimiento en tiempo real En el exigente mundo de las operaciones con divisas y CFD, **conocer su rendimiento en tiempo real** no es un lujo, es una **necesidad absoluta**. El **Drawdown Indicator V4.0** es mucho más que un simple indicador: es su **cuadro de mandos profesional** que le ofrece una visión clara, precisa e instantánea del estado de su cue
Pro Gold System Indicator
PEDRO JOAQUIM GONCALVES GOMES
Indicadores
FUNCIONALIDADES AVANZADAS: Puntuación de tendencia (0-100) con barra visual Señales inteligentes con fuerza ajustable (1-10) Gestión de riesgos con TP/SL automático Alertas sonoras y visuales Zonas de precios con relleno suave Análisis multiindicador (RSI, ATR, BB, EMAs). CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO Visual moderno: Líneas suaves y bien espaciadas (EMA con 2-3px de ancho) Colores vibrantes y profesionales (azul cielo, naranja, dorado) Flechas modernas (código 233/234) para señales de compra/venta T
Smooth Patterns
Roman Vashchilin
Indicadores
Operar con patrones en Forex se considera el nivel más alto de trading, ya que normalmente requiere años de dominio de varios patrones (formas y combinaciones de velas) y las formas en que afectan al precio. Los patrones son diferentes combinaciones de velas japonesas en un gráfico, formas del análisis técnico clásico, así como cualquier regularidad del comportamiento del mercado que se repite muchas veces en las mismas condiciones. Una vez que los patrones aparecen en un gráfico, el precio comi
Volality Index Scalper
Lesedi Oliver Seilane
5 (1)
Indicadores
Indicador Volality Index scalper Destinado a pares de volatilidad como Volality 10, 25, 50, 75 y 100 El indicador funciona en todos los marcos temporales, desde el de 1 minuto hasta el mensual el indicador no repinta el indicador tiene 3 ajustes de entrada 1 cambio de color en el cruce por cero 2 cambio de color en el cambio de pendiente 3 cambio de color al cruzar la línea de señal La línea naranja es su señal de venta La línea azul es su señal de compra.
Global Markets ExpertAdvisor
Gabriel Leite Nunes
Asesores Expertos
Este es mi primer ExpertAdvisor, pero llegó junto con más de 7 años de experiencia en el comercio de Forex , Crypto e Índice. SHEERAN: El EA Multi-Timeframe Avanzado para Trading Dinámico y Adaptativo El EA SHEERAN está diseñado para operadores que exigen precisión, flexibilidad y fiabilidad en múltiples marcos temporales. Tanto si su objetivo son las ganancias a corto plazo en el gráfico M30 como si busca movimientos sostenidos en el H4, este AE se adapta a las distintas condiciones del merca
Cumulative Delta NG
Anton Polkovnikov
Indicadores
Indicador delta acumulativo Como cree la mayoría de los operadores, el precio se mueve bajo la presión de la compra o la venta en el mercado. Cuando alguien rescata una oferta situada en la taza, la operación es de "compra". Si alguien vierte en la oferta de pie en la taza - el acuerdo va con la dirección de "venta". El delta es la diferencia entre compras y ventas. El delta acumulativo es la diferencia entre la suma acumulativa de compras y ventas durante un determinado periodo de tiempo. Permi
Hull Suite Alert MT5
Biswarup Banerjee
Indicadores
Mejore su análisis de trading con la Hull Suite MT5, un completo conjunto de herramientas de medias móviles de Hull diseñadas para una visualización de tendencias suave y con poco retardo y una mayor precisión. Desarrollado a partir del concepto de Hull Moving Average (HMA) de Alan Hull introducido en 2005, este indicador integra múltiples variaciones de Hull en un único sistema flexible, ofreciendo a los operadores la capacidad de ajustar con precisión la capacidad de respuesta y el estilo vis
Trend Reversal Scanner MT5
Reza Aghajanpour
5 (8)
Indicadores
** Todos los símbolos x Todos los plazos escanean con sólo pulsar el botón del escáner ** Descuento: El precio es de $ 50, pero ahora es sólo $ 39, oferta por tiempo limitado está activo. *** Ponte en contacto conmigo para enviarte instrucciones y añadirte en "Trend Reversal group" para compartir o ver experiencias con otros usuarios. Introducción: Las líneas de tendencia son el análisis técnico más famoso en el trading . Las líneas de tendencia se forman continuamente en los gráficos de los me
Visual Bronze Path Indicator
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Indicadores
Indicador Bronze Path El indicador Bronze Path es una herramienta de negociación potente y personalizable diseñada para ayudar a los operadores a identificar posibles oportunidades de mercado mediante un análisis técnico avanzado. Este indicador proporciona una clara representación visual de las señales de compra y venta, asegurando que los operadores puedan tomar decisiones informadas basadas en las condiciones del mercado. Tenga en cuenta que este indicador no está optimizado; se ha creado pa
Los compradores de este producto también adquieren
Divergence In Chaos Environment
Arief
Indicadores
Obtén el AUX GRATUITO y soporte EA Descarga directa — Haz clic aquí [ D.I.C.E ] El DICE Indicator Divergence in Chaos Environment es una herramienta MT5 especializada creada para traders que aplican la Teoría de las Ondas de Elliott dentro del marco de las técnicas de Trading Chaos. Identifica divergencias ocultas y regulares en la acción del precio, sincronizadas con el entorno de mercado caótico descrito por Bill Williams. Características clave Divergencia alineada con Ondas de Elliott: detec
ARICoins
Temirlan Kdyrkhan
Indicadores
ARICoin es un potente compañero de trading diseñado para generar señales de entrada de alta probabilidad con niveles TP/SL/DP dinámicos basados en la volatilidad. El seguimiento de rendimiento incorporado muestra estadísticas de ganancias/pérdidas, aciertos PP1/PP2 y tasas de éxito actualizadas en directo. Características principales: Señales de compra/venta con bandas de volatilidad adaptables Niveles TP/SL/DP en tiempo real basados en ATR Filtro MA incorporado con volatilidad ATR/StdDev opcion
ARIScalping
Temirlan Kdyrkhan
Indicadores
ARIScalp es un potente compañero de trading diseñado para generar señales de entrada de alta probabilidad con niveles TP/SL/DP dinámicos basados en la volatilidad. El seguimiento del rendimiento integrado muestra estadísticas de ganancias/pérdidas, aciertos PP1/PP2 y tasas de éxito actualizadas en tiempo real. Características principales: Señales de compra/venta con bandas de volatilidad adaptables Niveles TP/SL/DP en tiempo real basados en ATR Filtro MA incorporado con volatilidad ATR/StdDev op
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Indicadores
ARIPoint es un potente compañero de trading diseñado para generar señales de entrada de alta probabilidad con niveles TP/SL/DP dinámicos basados en la volatilidad. El seguimiento del rendimiento integrado muestra estadísticas de ganancias/pérdidas, aciertos PP1/PP2 y tasas de éxito actualizadas en tiempo real. Características principales: Señales de compra/venta con bandas de volatilidad adaptables Niveles TP/SL/DP en tiempo real basados en ATR Filtro MA incorporado con volatilidad ATR/StdDev o
Rtc ML Ai Predictor
Muhammad Faisal Sagala
Indicadores
Rtc ML Ai | Predictor CORE MACHINE LEARNING ENGINE Adaptive ML Market Predictor - Multi-Bar Trend & Candle Forecast Qué hace este indicador Este indicador es un motor de predicción del mercado en tiempo real diseñado para analizar el comportamiento de los precios y estimar las tendencias futuras del mercado . A diferencia de los indicadores convencionales, este sistema no se basa en parámetros estáticos ni en el ajuste de curvas históricas , sino que adapta su estado interno de forma dinámic
Weis Wave with Alert MT5
Trade The Volume Waves Single Member P.C.
4.94 (17)
Indicadores
Opciones y privilegios de los paquetes de alquiler/por vida Alquiler Mensual Seis meses Anual/De por vida Weis Wave con Speed con Alerta+Índice de velocidad x x x Manual x x x Vídeo de instalación rápida x x x Blog x x x Actualizaciones de por vida x x x Material de instalación y formación x x Canal de acceso Discord "Los comerciantes SI" x Herramienta de Alerta de Ruptura de Rectángulo x Cómo operar con ella: http: // www.tradethevolumewaves.com ** Si usted compra por favor póngase en cont
Meravith MT5
Ivan Stefanov
Indicadores
El indicador analiza el volumen desde cualquier punto y calcula los niveles de agotamiento del mercado para ese volumen. Líneas principales de Meravith: Línea de agotamiento de volumen alcista – sirve como objetivo. Línea de agotamiento de volumen bajista – sirve como objetivo. Línea de tendencia – indica la tendencia del mercado. Cambia de color según si el mercado es alcista o bajista, y actúa como soporte de la tendencia. Cómo usarlo: haga doble clic en la línea vertical púrpura y muévala a l
Dynamic Scalper System MT5
Vitalyi Belyh
Indicadores
El indicador " Dynamic Scalper System MT5 " está diseñado para operar con scalping dentro de las ondas de tendencia. Probado en los principales pares de divisas y oro, es compatible con otros instrumentos de trading. Proporciona señales para la apertura de posiciones a corto plazo siguiendo la tendencia, con soporte adicional en el movimiento del precio. Fundamento del indicador: Las flechas grandes determinan la dirección de la tendencia. Un algoritmo para generar señales de scalping en forma
Max Ribbon Mt5
Stefano Frisetti
Indicadores
ADVERTENCIA: Este indicador se distribuye EXCLUSIVAMENTE en MQL5.com Versión MT4: https: //www.mql5.com/it/market/product/160363 Versión MT5: https: //www.mql5.com/it/market/product/160410 ============================================================================================= MAX RIBBON ver 1.00 ¡El indicador que le muestra la TENDENCIA de forma clara e inequívoca! ============================================================================================= DESCRIPCIÓN MAX RIBBON es un ind
FXLAND smart reversal indicator
afshin dehghanpour
Indicadores
FXLAND Smart Reversal Indicator (MT5) FXLAND Smart Reversal Indicator es una herramienta profesional de análisis técnico diseñada para ayudar a los operadores a identificar posibles zonas de reversión de precios y puntos de inflexión clave del mercado con claridad y precisión. El mejor indicador de reversión y retorno de precios eligiendo sólo un techo o suelo en cada marco temporal Una obra maestra de la combinación de matemáticas y Gann, matriz fractal, Fibonacci, ángulo de movimiento y
TrendMaestro5
Stefano Frisetti
Indicadores
nota: este indicador es para METATRADER4, si quieres la versión para METATRADER5 este es el enlace: https://www.mql5.com/it/market/product/108106 TRENDMAESTRO ver 2.5 TRENDMAESTRO reconoce una nueva TENDENCIA desde el principio, nunca se equivoca. La certeza de identificar una nueva TENDENCIA no tiene precio. DESCRIPCIÓN TRENDMAESTRO identifica una nueva TENDENCIA de raíz, este indicador examina la volatilidad, los volúmenes y el momentum para identificar el momento en el que se produce una expl
MT5 Forecast System
Peter Maggen
Indicadores
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ +++ Enlace a la versión gratuita de EURUSD --> https://www.mql5.com/en/market/product/156904?source=Unknown +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Hola Trader, Esta es una estrategia tradicional de GANN & FIBONACCI basada en la detección de un movimiento impulsivo en la dirección opuesta. Esto se llama Breakout. En el momento de la ruptura,
Xauusd Gold Trade Signals
Metin Erkamoglu
Indicadores
MATADOR GOLD - XAUUSD MT5 M5 Timeframe Señales de scalping MATADOR GOLD es un indicador de señal profesional diseñado para XAUUSD (Oro) scalping en el timeframe M5 , con confirmación opcional de timeframe superior. Este indicador no abre ni gestiona operaciones automáticamente . Proporciona señales estructuradas de compra y venta, filtrado inteligente y alertas, permitiendo a los operadores ejecutar operaciones utilizando su propia estrategia y reglas de gestión de riesgos. Concepto Básico (Arq
VTrende Pro
Andrii Diachenko
5 (1)
Indicadores
VTrende Pro - Indicador MTF para el comercio de tendencia con un panel de visualización para MT5 *** Los vídeos se pueden traducir a cualquier idioma mediante subtítulos (idioma del vídeo - ruso) Aunque las señales del indicador VTrende Pro se pueden utilizar como señales de un sistema de trading completo, se recomienda utilizarlas junto con el TS de Bill Williams. VTrende Pro es una versión ampliada del indicador VTrende. Diferencia entre la versión Pro y VTrende: - Zonas horarias - Señal V -
Forex Buy Sell Arrow Premium MT5
Md Meraz Mahmud
Indicadores
Hola Quiero presentar El Forex Comprar Vender Flecha Premium MT5 recientemente la liberación de este indicador de primera calidad! su 1000% No Repintar Indicador, Funciona perfectamente bien,, lo probé día a día, Sólo la mente que sopla Resultado, Incluyendo Algoritmo tendencia de gran alcance! ¿Cómo funciona? así, funciona fórmula tendencia del mercado, cuando la tendencia alcista o cuando la tendencia bajista, Recomendar marco de tiempo M30, H1 funciona todos los plazos, y todos los
WanaScalper
Isaac Wanasolo
1 (1)
Indicadores
Un indicador de scalping basado en patrones matemáticos, que en promedio da señales con SL relativamente pequeños, y también ocasionalmente ayuda a captar grandes movimientos en los mercados (más información en el video). Este indicador tiene tres tipos principales de notificaciones: El primer tipo advierte de una posible/próxima señal en la siguiente barra El segundo tipo indica la presencia de una señal lista para entrar en el mercado/abrir una posición El tercer tipo es para los niveles SL y
Mercaria Professional Trading Zones
Anton Serozhkin
Indicadores
## SÓLO ORO ## SÓLO ORO ## **Zonas Comerciales Profesionales de Mercaria - Guía Completa** ## **Zonas Comerciales Profesionales de Mercaria - Guía Completa** ### **Cómo funcionan las Zonas Mercaria** **Español:** Mercaria Zones es un indicador de trading avanzado que identifica áreas de soporte y resistencia de alta probabilidad utilizando extremos ZigZag combinados con cálculos matemáticos de zonas. El indicador funciona en múltiples marcos temporales simultáneamente, proporcionando una vis
Frontier Pivots
Nestor Jose Mendez Boza
Indicadores
FRONTIER PIVOTS - Indicador de Niveles Geométricos Este indicador traza niveles o rangos de soporte y resistencia en el gráfico utilizando cálculos matemáticos. Ayuda a los operadores a identificar zonas potenciales de reacción del precio basadas en patrones geométricos. Características Principales: Calcula y muestra automáticamente niveles clave de precio Traza líneas de soporte y resistencia Utiliza datos de precio diarios para el cálculo de niveles Presentación visual clara con colores difere
Scalping Winning Signals Pro SWS
Muhammad Usman Siddique
5 (1)
Indicadores
El UZFX SWS {Scalping Winning Signals} Pro v1.0 es un potente indicador sin repintado desarrollado por Usman Zabir (UZFX LABS) específicamente para scalpers, day traders y swing traders que buscan señales de entrada precisas en mercados de rápida evolución. Ideal para traders que exigen señales fiables en tiempo real sin retrasos ni repintados falsos. MIS MEJORES INTERVALOS DE TIEMPO RECOMENDADOS*: 30 MINUTOS Y MÁS. {1 H} ES MI FAVORITO. ¡Y LOS RESULTADOS SON IMPRESIONANTES...! Las característ
Pantera Indicator
Temirlan Kdyrkhan
5 (1)
Indicadores
Una herramienta para el backtesting de estrategias y el análisis del rendimiento en el gráfico. Una utilidad para desarrollar, depurar y probar ideas de negociación personalizadas y funciones de indicadores. Un indicador diseñado para probar rápidamente conceptos de negociación y visualizar la eficacia de diferentes parámetros de entrada. Un sandbox todo en uno para probar desde simples cruces hasta complejos sistemas de negociación multicondición. .
Heikin Ashi with Pivot
Anna Russel Abanes
Indicadores
ChartMaster Heikin Ashi con Indicador Pivot para MT5 Lleve sus operaciones al siguiente nivel con ChartMaster Heikin As hi con Indicador Pivot, una poderosa herramienta que combina la claridad de las velas Heikin Ashi con el análisis avanzado de puntos pivote. Este indicador está diseñado para los operadores que quieren identificar las tendencias del mercado, las inversiones, y las zonas clave de soporte / resistencia con precisión. Características principales: Visualización Heikin Ashi - Suav
Enigma 112
issam rahhal sabour
Indicadores
Indicador Enigma 112 - Manual del usuario Indicador Enigma 112 Manual de usuario completo - Ultimate Trading Solution Introducción El Enigma 112 es un completo indicador de trading multi timeframe que combina avanzados conceptos de análisis técnico incluyendo Tesla 3-6-9 Gates, Teoría Huddleston, PO3 Dealing Ranges, y sofisticados sistemas de gestión de riesgo. Tesla 3-6-9 Gates Basado en las matemáticas de vórtice de Nikola Tesla para niveles precisos de soporte y resistencia. Teorí
Pan PrizMA CD Phase
Aleksey Panfilov
Indicadores
El Asesor Experto y el vídeo se adjuntan en la pestaña Discusión . El robot aplica una sola orden y sigue estrictamente las señales para evaluar la eficiencia del indicador. Pan PrizMA CD Phase es una opción basada en el indicador Pan PrizMA . Detalles (en ruso). El promediado por un polinomio cuádruple-cuártico aumenta la suavidad de las líneas, añade impulso y ritmo. La extrapolación por la función sinusoide cerca de una constante permite ajustar el retardo o adelanto de las señales. El valor
Trend strength classifier
Vladyslav Goshkov
Indicadores
Clasificador de la fuerza de la tendencia. No cambia las lecturas del historial. Sólo cambia la clasificación de una barra no cerrada. En idea es similar al sistema completo ASCTrend, cuyo módulo de señal, o más bien su aproximación de forma algo "reducida", está disponible gratuitamente, así como en el terminal como indicador de señal SilverTrend . No es una copia exacta del sistema ASCTrend . Funciona en todos los instrumentos y en todos los rangos temporales. El indicador utiliza varios algor
FFx Universal Strength Meter PRO MT5
Eric Venturi-Bloxs
Indicadores
FFx Universal Strength Meter PRO es más que un medidor de fuerza básico. En lugar de limitar el cálculo al precio, puede basarse en cualquiera de los 19 modos de fuerza integrados + 9 marcos temporales. Con el FFx USM, usted es capaz de definir cualquier período para cualquier combinación de plazos. Por ejemplo, puede establecer el cuadro de mandos para las últimas 10 velas para M15-H1-H4... ¡Flexibilidad total! Muy fácil de interpretar... Da una gran idea acerca de qué moneda es débil y cuál es
FFx Universal MTF Alerter MT5
Eric Venturi-Bloxs
Indicadores
El alerter FFx Universal MTF muestra en un solo gráfico todos los marcos temporales (M1 a Mensual) con su propio estado para el indicador elegido. Modo de 9 indicadores (MACD-RSI-Stochastic-MA-ADX-Ichimoku-Candles-CCI-PSAR). Cada uno se puede aplicar varias veces en el mismo gráfico con diferentes configuraciones. Muy fácil de interpretar. Confirme sus entradas de COMPRA cuando la mayoría de los plazos muestren color verde. Confirme sus entradas de VENTA cuando la mayoría de los plazos muestren
FFx Watcher Pro MT5
Eric Venturi-Bloxs
Indicadores
El FFx Watcher PRO es un panel de control que muestra en un solo gráfico la dirección actual de hasta 15 indicadores estándar y hasta 21 marcos temporales. Tiene 2 modos diferentes: Modo Observador: Multi Indicadores El usuario puede seleccionar hasta 15 indicadores para mostrar El usuario puede seleccionar hasta 21 periodos de tiempo para su visualización. Modo Observador: Multi Pares El usuario puede seleccionar cualquier número de pares/símbolos El usuario puede seleccionar hasta 21 marcos te
FFx 4 Patterns Alerter MT5
Eric Venturi-Bloxs
Indicadores
FFx Patterns Alerter ofrece sugerencias de operaciones con Entry, Target 1, Target 2 y StopLoss .... para cualquiera de los patrones seleccionados (PinBar, Engulfing, InsideBar, OutsideBar). A continuación se muestran las diferentes opciones disponibles: Se pueden aplicar múltiples instancias en el mismo gráfico para monitorizar diferentes patrones Sugerencia de entrada - pips a añadir sobre la ruptura para la entrada 3 opciones diferentes para calcular el SL - por pips, por multiplicador ATR o
FFx Basket Scanner MT5
Eric Venturi-Bloxs
Indicadores
Versión MetaTrader 4 disponible aquí: https://www.mql5.com/en/market/product/24881 FFx Basket Scanner es una herramienta global que escanea todos los pares y todos los plazos sobre hasta cinco indicadores entre los 16 disponibles. Verá claramente qué divisas debe evitar negociar y en cuáles debe centrarse. Una vez que una divisa entra en una zona extrema (por ejemplo, 20/80%), puede operar con toda la cesta con gran confianza. Otra forma de utilizarlo es observar dos divisas (débil frente a fue
Currency Index Watcher
Icham Aidibe
Indicadores
Currency Index Watcher es una herramienta sencilla y fácil de usar para quien desee operar en Forex utilizando índices de divisas. Currency Index Watcher es configurable y utilizable directamente desde el panel. Índices de 8 divisas personalizados EUR, USD, GBP, JPY, CHF, AUD, CAD, NZD (por defecto) Se puede utilizar cualquier símbolo de 3 caracteres de su reloj de mercado (BTC = bitcoin, RUB = rublo, CNH = yuan, etc ...) : haga doble clic en la etiqueta del símbolo Posibilidad de seleccionar qu
Otros productos de este autor
Close All Open Buy and Sell Orders Instantly
Muhammad Usman Siddique
Bibliotecas
El script UZFX - Close All Open Buy & Sell Orders Instantly para MetaTrader 5 (MT5) es una potente herramienta que permite a los operadores cerrar inmediatamente todas las posiciones activas en el mercado con una sola ejecución. Este script es ideal para la gestión de operaciones de emergencia, ayudando a los operadores a salir rápidamente del mercado durante la alta volatilidad, eventos de noticias o ajustes de estrategia. Características: Cierra todas las posiciones abiertas de compra y ven
FREE
Set Stop Loss to Breakeven Instantly
Muhammad Usman Siddique
4 (2)
Bibliotecas
El script UZFX - Set Stop Loss to Breakeven Instantly para MetaTrader 5 (MT5) es una poderosa herramienta que permite a los operadores mover rápidamente el stop loss de todas las posiciones abiertas a su precio de entrada, asegurando operaciones libres de riesgo. Este script es particularmente útil para gestionar operaciones activas eficientemente, asegurando que una vez que una posición se mueve favorablemente, el trader está protegido de pérdidas potenciales. (Visite el perfil y revise todo
FREE
Total TP SL and Timer Indicator MT5
Muhammad Usman Siddique
5 (1)
Indicadores
El indicador UzFx-Total TP'SL & Timer-MT5 está diseñado para proporcionar un seguimiento en tiempo real de los valores totales de Take Profit (TP) y Stop Loss (SL) en todas las operaciones abiertas y pendientes. Además, incluye un temporizador de cuenta atrás de velas para indicar el tiempo restante para que se cierre la vela actual. Características principales: Calcula automáticamente las ganancias y pérdidas totales esperadas de todas las operaciones activas y órdenes pendientes. Muestra el
FREE
Margin Required and Max Lot Size Can Open
Muhammad Usman Siddique
3 (1)
Bibliotecas
El script UZFX - Margen Requerido y Tamaño Máximo de Lote para MetaTrader 5 (MT5) está diseñado para ayudar a los traders a determinar rápidamente el margen requerido para abrir una posición de 1 lote y calcular el tamaño máximo de lote con el que pueden operar basándose en el capital actual de su cuenta. Esta herramienta es esencial para la gestión de riesgos y el dimensionamiento de posiciones, permitiendo a los operadores planificar sus operaciones de manera eficiente. Funciones: Calcula
FREE
Set Stop Loss to Breakeven Instantly MT4
Muhammad Usman Siddique
Bibliotecas
El script UZFX - Set Stop Loss to Breakeven Instantly para MetaTrader 4 (MT4) es una poderosa herramienta que permite a los operadores mover rápidamente el stop loss de todas las posiciones abiertas a su precio de entrada, asegurando operaciones libres de riesgo. Este script es particularmente útil para gestionar operaciones activas eficientemente, asegurando que una vez que una posición se mueve favorablemente, el trader está protegido de pérdidas potenciales. (Visite el perfil y revise todos
FREE
Scalping Winning Signals Pro SWS
Muhammad Usman Siddique
5 (1)
Indicadores
El UZFX SWS {Scalping Winning Signals} Pro v1.0 es un potente indicador sin repintado desarrollado por Usman Zabir (UZFX LABS) específicamente para scalpers, day traders y swing traders que buscan señales de entrada precisas en mercados de rápida evolución. Ideal para traders que exigen señales fiables en tiempo real sin retrasos ni repintados falsos. MIS MEJORES INTERVALOS DE TIEMPO RECOMENDADOS*: 30 MINUTOS Y MÁS. {1 H} ES MI FAVORITO. ¡Y LOS RESULTADOS SON IMPRESIONANTES...! Las característ
Delete All Drawing and Objects on Chart Instantly
Muhammad Usman Siddique
Bibliotecas
El UZFX - Borrar Todos los Dibujos y Objetos del Gráfico Instantáneamente es un sencillo pero potente script para MetaTrader 5 (MT5) diseñado para eliminar instantáneamente todos los objetos de dibujo del gráfico activo. Este script es útil para los traders que necesitan limpiar rápidamente sus gráficos de dibujos de análisis técnico, líneas de tendencia, herramientas Fibonacci, etiquetas de texto y otros objetos sin necesidad de eliminarlos manualmente uno a uno. Características: Elimina to
FREE
Close All Open Buy and Sell Orders Instantly MT4
Muhammad Usman Siddique
Bibliotecas
El script UZFX - Close All Open Buy & Sell Orders Instantly para MetaTrader 4 (MT4) es una potente herramienta que permite a los operadores cerrar inmediatamente todas las posiciones activas en el mercado con una sola ejecución. Este script es ideal para la gestión de operaciones de emergencia, ayudando a los operadores a salir rápidamente del mercado durante la alta volatilidad, eventos de noticias o ajustes de estrategia. Características: Cierra todas las posiciones abiertas de compra y venta
FREE
Total TP SL and Timer Indicator MT4
Muhammad Usman Siddique
Indicadores
El indicador UzFx-Total TP'SL & Timer-MT4 está diseñado para proporcionar un seguimiento en tiempo real de los valores totales de Take Profit (TP) y Stop Loss (SL) en todas las operaciones abiertas y pendientes. Además, incluye un temporizador de cuenta atrás de velas para indicar el tiempo restante para que se cierre la vela actual. Características principales: Calcula automáticamente las ganancias y pérdidas totales esperadas de todas las operaciones activas y órdenes pendientes. Muestra el
FREE
Delete Only Pending Orders
Muhammad Usman Siddique
Bibliotecas
El script UZFX - Delete Only Pending Orders para MetaTrader 5 (MT5) es una herramienta simple pero efectiva que elimina automáticamente todas las órdenes pendientes (Buy Limit, Sell Limit, Buy Stop, Sell Stop) de la cuenta de trading. Este script es ideal para traders que quieren eliminar sus órdenes pendientes instantáneamente sin afectar las posiciones activas en el mercado. Echa un vistazo a todos mis otros indicadores MT4/MT5 y EAs >> AQUÍ Características: Elimina todas las órdenes pendie
FREE
Daily Trade Guard MT4 EA
Muhammad Usman Siddique
Asesores Expertos
El EA UZFX Daily Trade Guard es una herramienta sencilla y potente de gestión de cuentas y riesgos para MetaTrader 4 (MT4) diseñada para proteger su cuenta de trading mediante la supervisión de los límites diarios de ganancias y pérdidas. Creado por (UZFX LABS), un experto en forex de confianza, este asesor experto (EA) no abre operaciones, sino que se centra en hacer cumplir sus reglas de gestión de riesgos para detener las operaciones cuando se alcanzan los límites. Ayuda a los operadores de t
FREE
Delete All Drawing and Objects on Chart MT4
Muhammad Usman Siddique
Bibliotecas
El UZFX - Borrar Todos los Dibujos y Objetos del Gráfico Instantáneamente es un sencillo pero potente script para MetaTrader 4 (MT4) diseñado para eliminar instantáneamente todos los objetos de dibujo del gráfico activo. Este script es útil para los traders que necesitan limpiar rápidamente sus gráficos de dibujos de análisis técnico, líneas de tendencia, herramientas Fibonacci, etiquetas de texto y otros objetos sin eliminarlos manualmente uno por uno. Características: Elimina todos los objeto
FREE
Enhanced Live Trades and History Visualizer MT5
Muhammad Usman Siddique
Indicadores
Live Trades and History Visualizer es un potente indicador de MetaTrader 5 diseñado para ayudar a los operadores a realizar un seguimiento de sus posiciones abiertas y cerradas con señales visuales muy claras. Tanto si supervisa operaciones en tiempo real como si analiza el rendimiento pasado, esta herramienta proporciona visualizaciones intuitivas y personalizables de los puntos de entrada/salida, las ganancias/pérdidas y las estadísticas de las operaciones, directamente en su gráfico. Caract
FREE
Local Currency Converter Indicator MT5
Muhammad Usman Siddique
Indicadores
El UzFx-Local Currency Converter-MT5 es un indicador potente y fácil de usar diseñado para los operadores que desean realizar un seguimiento de sus ganancias y pérdidas (P&L) flotantes y diarias tanto en USD como en su moneda local. Esta herramienta proporciona conversiones en tiempo real utilizando un tipo de cambio definido por el usuario, lo que ayuda a los operadores a visualizar su rendimiento comercial de manera más eficaz. Características principales Muestra las ganancias y pérdidas en
FREE
Delete Only Pending Orders Script MT4
Muhammad Usman Siddique
Bibliotecas
El script UZFX - Delete Only Pending Orders para MetaTrader 4 (MT4) es una herramienta simple pero efectiva que elimina automáticamente todas las órdenes pendientes (Buy Limit, Sell Limit, Buy Stop, Sell Stop) de la cuenta de trading. Este script es ideal para traders que quieren eliminar sus órdenes pendientes instantáneamente sin afectar las posiciones activas en el mercado. Echa un vistazo a todos mis otros indicadores MT4/MT5 y EAs >> AQUÍ Características: Elimina todas las órdenes pendie
FREE
Local Currency Converter Indicator MT4
Muhammad Usman Siddique
Indicadores
El UzFx-Local Currency Converter-MT4 es un indicador potente y fácil de usar diseñado para los operadores que desean realizar un seguimiento de sus ganancias y pérdidas (P&L) flotantes y diarias tanto en USD como en su moneda local. Esta herramienta proporciona conversiones en tiempo real utilizando un tipo de cambio definido por el usuario, lo que ayuda a los operadores a visualizar su rendimiento comercial de manera más eficaz. Características principales Muestra las ganancias y pérdidas en
FREE
Alpha Strike Signals Non Repaint Best New MT5
Muhammad Usman Siddique
Indicadores
El indicador UZFX-Alpha Strike Signals para MetaTrader 5 es una herramienta integral diseñada para simplificar las decisiones de trading y mejorar la disciplina. Identifica automáticamente señales de compra y venta de alta probabilidad, eliminando las emociones y las conjeturas del proceso. Por cada señal generada, el indicador proporciona un plan de trading completo directamente en el gráfico. Traza niveles precisos de entrada, stop-loss y hasta cinco niveles de take-profit basados en ratios
Filtro:
维京
67
维京 2025.12.04 13:37 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

Muhammad Usman Siddique
9842
Respuesta del desarrollador Muhammad Usman Siddique 2025.12.13 09:30
choose the Scalping Trading style and back bar from 3 to 1 or 2.
ady887
78
ady887 2025.10.25 14:15 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

Muhammad Usman Siddique
9842
Respuesta del desarrollador Muhammad Usman Siddique 2025.10.26 13:54
Thank you so much dear. May you succeed.
240990
58
240990 2025.09.20 16:05 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

Muhammad Usman Siddique
9842
Respuesta del desarrollador Muhammad Usman Siddique 2025.09.22 12:15
thanks a lot.
Findolin
1940
Findolin 2025.09.11 19:21 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

Muhammad Usman Siddique
9842
Respuesta del desarrollador Muhammad Usman Siddique 2025.09.12 12:21
Most welcome! Findolin.
Respuesta al comentario