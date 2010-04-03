Multi Currency Market Manipulation Hunter EA





Resumen Ejecutivo





El EA Multi Currency Market Manipulation Hunter es un sofisticado sistema de trading algorítmico que capitaliza los patrones de trading institucionales durante las horas de la sesión de Londres. Mediante el análisis de los rangos de la sesión asiática y la detección de rupturas de manipulación, este EA identifica oportunidades de negociación de alta probabilidad a través de múltiples pares de divisas simultáneamente.





Filosofía básica de negociación

Este EA opera sobre el principio de que las grandes instituciones financieras a menudo "manipulan" el precio durante la sesión de Londres utilizando rangos establecidos durante las horas de negociación asiáticas. El precio rompe estos rangos durante la sesión de Londres para activar stop losses y capturar liquidez. Convertimos este comportamiento institucional en oportunidades de trading rentables.





Características principales





🎯 Capacidad multidivisa

- Negociación simultánea: USDJPY, GBPUSD, EURJPY, EURUSD

- Control Individual: Activar/desactivar cada par de forma independiente

- Números mágicos únicos: Identificación de operaciones independiente para cada divisa

- Tamaños de lote personalizados: Gestión individual del riesgo por par





⏰ Inteligencia basada en la sesión

- Detección de rango asiático: Calcula automáticamente los máximos y mínimos de la sesión asiática

- Enfoque en la sesión de Londres: Negocia sólo durante las horas activas de la Kill Zone

- Marcado dinámico de la sesión: Rectángulos visuales asiáticos y de la Kill Zone

- Expansión de rangos en tiempo real: Rastrea la evolución de los rangos de precios durante las sesiones





Gestión avanzada del riesgo

- Una sola operación por sesión: Evita el exceso de operaciones y las decisiones emocionales

- Tamaño fijo o basado en el riesgo: Elige entre lotes fijos o riesgo basado en porcentajes

- Relación R:R configurable: Relación riesgo-recompensa por defecto 2:1

- Stops diarios altos/bajos: Colocación inteligente de stop loss en niveles clave





Visualización profesional

- Resaltado de sesión: Cuadros rectangulares de colores para la sesión asiática y Kill Zone

- Objetos persistentes: Mantenga los marcadores de sesión en el gráfico o muéstrelos sólo durante las horas activas

- Visualización de Rango Dinámico: Los rectángulos se expanden con el movimiento real del precio

- Colores personalizables: Personalice los colores de la sesión según sus preferencias





Especificaciones técnicas





Pares de negociación

- USDJPY | GBPUSD | EURJPY | EURUSD





Compatibilidad temporal

- Funciona en cualquier marco de tiempo para la fijación de EA





Horario de la sesión (GMT )

- Kill Zone: 04:00 - 09:00 (Sesión de Londres)





Compatibilidad con brokers

- SÍ - Compatible con todos los brokers (precios de 2-5 dígitos)

- SÍ - Cualquier divisa de depósito

- NO - Cualquier convención de nomenclatura de símbolos

- SÍ - Cualquier zona horaria GMT





Requisitos mínimos





Especificaciones de la cuenta

- Depósito mínimo: 500 $ (recomendado para multidivisas)

- Apalancamiento: 1:100 o superior

- Tipo de cuenta: Cuentas de cobertura recomendadas

- VPS: Recomendado para operar 24/7





Recomendaciones del broker

- Cuentas ECN/Raw Spread preferidas

- Corredores con comisiones bajas

- Ejecución rápida esencial para órdenes limitadas





Instalación y configuración





Inicio rápido (2 minutos de instalación)

1. Adjuntar EA a cualquier gráfico (recomendado EURUSD H1)

2. 2. Configure los ajustes utilizando nuestros preajustes optimizados

3. Activar Auto-Trading

4. Supervise las sesiones con marcadores visuales

Características de funcionamiento





Frecuencia de negociación

- 1-4 operaciones diarias en todos los pares habilitados

- Sin exceso de operaciones - calidad sobre cantidad

- Basado en sesiones - sólo durante las horas de Londres





Perfil de riesgo

- Exposición controlada - una sola operación por sesión

- Riesgo definido - stop loss conocido antes de entrar

- Expectativa positiva - relación recompensa-riesgo 2:1





Condiciones del mercado

- Mejor durante la volatilidad de la sesión de Londres

- Se adapta a cualquier condición de mercado dentro de las sesiones

- Evita la sesión tardía de Nueva York y la noche asiática





Rendimiento y verificación en directo





Seguimiento de cuentas reales

Mantenemos cuentas reales que demuestran el rendimiento de la estrategia. Póngase en contacto con nosotros para obtener enlaces a señales en directo.





Compromiso de transparencia

- Sin lógica oculta - todas las estrategias claramente explicadas

- Registro en tiempo real - cada decisión documentada

- Verificación del rendimiento - resultados transparentes





Soporte y comunidad





Acceso directo al desarrollador

Como desarrollador principal, estoy disponible personalmente para:

- Explicaciones de estrategia

- Configuraciones personalizadas

- Optimización del rendimiento

- Soporte técnico

- Manual: https: //docs.google.com/document/d/1PcGCbQipGTi6keh13WOlK5vqlvgGMswgdvsWNJSl5QU/edit?usp=sharing



Recursos educativos

- La psicología del trading detrás de la estrategia

- Explicación de los patrones de manipulación del mercado

- Principios de gestión del riesgo

- Metodologías de negociación en sesión





Exenciones de responsabilidad importantes





Realidades del rendimiento

- Stop Loss es normal - indica una gestión adecuada del riesgo

- Evaluar a lo largo de meses, no de días o semanas

- Es normal no operar en condiciones inadecuadas

- Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros





Advertencia de riesgo

Operar con instrumentos financieros apalancados conlleva un alto riesgo. Opere sólo con capital que pueda permitirse perder. Este EA debe ser probado en cuentas demo antes de su despliegue en vivo.





¿Por qué elegir Market Manipulation Hunter?





Visión Institucional

Convertimos los patrones de negociación institucionales en ventajas de negociación al por menor. Al comprender cómo los grandes actores manipulan los mercados, nos posicionamos para beneficiarnos de sus movimientos.





Diversificación multidivisa

Opere con varios pares simultáneamente, repartiendo el riesgo y aumentando la frecuencia de oportunidades sin apalancarse en exceso en una sola posición.





Confianza visual

Vea exactamente lo que el EA está analizando con el marcado de sesiones en tiempo real y la visualización de rangos. No hay caja negra: transparencia total.





Metodología probada

Basado en una microestructura de mercado bien documentada y en principios de negociación basados en sesiones utilizados por operadores profesionales de todo el mundo.





¿Listo para cazar manipulaciones institucionales?

Conecte el EA, configure sus pares y ¡que comience la caza!





"Opere con la perspicacia de las instituciones y la precisión de los algoritmos".

- Hector, desarrollador jefe