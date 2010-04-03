Market Manipulation Hunter

Multi Currency Market Manipulation Hunter EA


Información importante

Nuestro equipo está dividido por funciones: los desarrolladores se centran en el desarrollo y las actualizaciones, mientras que los moderadores ayudan con la instalación y configuración de EA.
Nuestros moderadores están aquí para ayudarte y responder a cualquier pregunta que puedas tener:

Hector (Desarrollador principal) - https://www.X.com/_Hectorand

---

Resumen Ejecutivo

El EA Multi Currency Market Manipulation Hunter es un sofisticado sistema de trading algorítmico que capitaliza los patrones de trading institucionales durante las horas de la sesión de Londres. Mediante el análisis de los rangos de la sesión asiática y la detección de rupturas de manipulación, este EA identifica oportunidades de negociación de alta probabilidad a través de múltiples pares de divisas simultáneamente.

Filosofía básica de negociación
Este EA opera sobre el principio de que las grandes instituciones financieras a menudo "manipulan" el precio durante la sesión de Londres utilizando rangos establecidos durante las horas de negociación asiáticas. El precio rompe estos rangos durante la sesión de Londres para activar stop losses y capturar liquidez. Convertimos este comportamiento institucional en oportunidades de trading rentables.

---

Características principales

🎯 Capacidad multidivisa
- Negociación simultánea: USDJPY, GBPUSD, EURJPY, EURUSD
- Control Individual: Activar/desactivar cada par de forma independiente
- Números mágicos únicos: Identificación de operaciones independiente para cada divisa
- Tamaños de lote personalizados: Gestión individual del riesgo por par

⏰ Inteligencia basada en la sesión
- Detección de rango asiático: Calcula automáticamente los máximos y mínimos de la sesión asiática
- Enfoque en la sesión de Londres: Negocia sólo durante las horas activas de la Kill Zone
- Marcado dinámico de la sesión: Rectángulos visuales asiáticos y de la Kill Zone
- Expansión de rangos en tiempo real: Rastrea la evolución de los rangos de precios durante las sesiones

Gestión avanzada del riesgo
- Una sola operación por sesión: Evita el exceso de operaciones y las decisiones emocionales
- Tamaño fijo o basado en el riesgo: Elige entre lotes fijos o riesgo basado en porcentajes
- Relación R:R configurable: Relación riesgo-recompensa por defecto 2:1
- Stops diarios altos/bajos: Colocación inteligente de stop loss en niveles clave

Visualización profesional
- Resaltado de sesión: Cuadros rectangulares de colores para la sesión asiática y Kill Zone
- Objetos persistentes: Mantenga los marcadores de sesión en el gráfico o muéstrelos sólo durante las horas activas
- Visualización de Rango Dinámico: Los rectángulos se expanden con el movimiento real del precio
- Colores personalizables: Personalice los colores de la sesión según sus preferencias

---

Especificaciones técnicas

Pares de negociación
- USDJPY | GBPUSD | EURJPY | EURUSD

Compatibilidad temporal
- Funciona en cualquier marco de tiempo para la fijación de EA

Horario de la sesión (GMT )
- Kill Zone: 04:00 - 09:00 (Sesión de Londres)

Compatibilidad con brokers
- SÍ - Compatible con todos los brokers (precios de 2-5 dígitos)
- SÍ - Cualquier divisa de depósito
- NO - Cualquier convención de nomenclatura de símbolos
- SÍ - Cualquier zona horaria GMT

---

Requisitos mínimos

Especificaciones de la cuenta
- Depósito mínimo: 500 $ (recomendado para multidivisas)
- Apalancamiento: 1:100 o superior
- Tipo de cuenta: Cuentas de cobertura recomendadas
- VPS: Recomendado para operar 24/7

Recomendaciones del broker
- Cuentas ECN/Raw Spread preferidas
- Corredores con comisiones bajas
- Ejecución rápida esencial para órdenes limitadas

---

Instalación y configuración

Inicio rápido (2 minutos de instalación)
1. Adjuntar EA a cualquier gráfico (recomendado EURUSD H1)
2. 2. Configure los ajustes utilizando nuestros preajustes optimizados
3. Activar Auto-Trading
4. Supervise las sesiones con marcadores visuales

---

Características de funcionamiento

Frecuencia de negociación
- 1-4 operaciones diarias en todos los pares habilitados
- Sin exceso de operaciones - calidad sobre cantidad
- Basado en sesiones - sólo durante las horas de Londres

Perfil de riesgo
- Exposición controlada - una sola operación por sesión
- Riesgo definido - stop loss conocido antes de entrar
- Expectativa positiva - relación recompensa-riesgo 2:1

Condiciones del mercado
- Mejor durante la volatilidad de la sesión de Londres
- Se adapta a cualquier condición de mercado dentro de las sesiones
- Evita la sesión tardía de Nueva York y la noche asiática

---

Rendimiento y verificación en directo

Seguimiento de cuentas reales
Mantenemos cuentas reales que demuestran el rendimiento de la estrategia. Póngase en contacto con nosotros para obtener enlaces a señales en directo.

Compromiso de transparencia
- Sin lógica oculta - todas las estrategias claramente explicadas
- Registro en tiempo real - cada decisión documentada
- Verificación del rendimiento - resultados transparentes

---

Soporte y comunidad

Acceso directo al desarrollador
Como desarrollador principal, estoy disponible personalmente para:
- Explicaciones de estrategia
- Configuraciones personalizadas
- Optimización del rendimiento
Recursos educativos
- La psicología del trading detrás de la estrategia
- Explicación de los patrones de manipulación del mercado
- Principios de gestión del riesgo
- Metodologías de negociación en sesión

---

Exenciones de responsabilidad importantes

Realidades del rendimiento
- Stop Loss es normal - indica una gestión adecuada del riesgo
- Evaluar a lo largo de meses, no de días o semanas
- Es normal no operar en condiciones inadecuadas
- Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros

Advertencia de riesgo
Operar con instrumentos financieros apalancados conlleva un alto riesgo. Opere sólo con capital que pueda permitirse perder. Este EA debe ser probado en cuentas demo antes de su despliegue en vivo.

---

¿Por qué elegir Market Manipulation Hunter?

Visión Institucional
Convertimos los patrones de negociación institucionales en ventajas de negociación al por menor. Al comprender cómo los grandes actores manipulan los mercados, nos posicionamos para beneficiarnos de sus movimientos.

Diversificación multidivisa
Opere con varios pares simultáneamente, repartiendo el riesgo y aumentando la frecuencia de oportunidades sin apalancarse en exceso en una sola posición.

Confianza visual
Vea exactamente lo que el EA está analizando con el marcado de sesiones en tiempo real y la visualización de rangos. No hay caja negra: transparencia total.

Metodología probada
Basado en una microestructura de mercado bien documentada y en principios de negociación basados en sesiones utilizados por operadores profesionales de todo el mundo.

---

¿Listo para cazar manipulaciones institucionales?
Conecte el EA, configure sus pares y ¡que comience la caza!

"Opere con la perspicacia de las instituciones y la precisión de los algoritmos".
- Hector, desarrollador jefe
Otros productos de este autor
Yen Spike Chaser
Stephen Chukwuemeka Ajokubi
Asesores Expertos
Yen Spike Chaser es un Asesor Experto (EA) de trading de nivel profesional, con un solo activo y un único marco temporal (H4), que busca detectar grandes movimientos en el USDJPY. Tras 6 años operando manualmente, decidí sistematizar mi estrategia y Yen Spike Chaser es una de ellas: reglas sencillas y una ejecución impecable. Este EA utiliza algoritmos sofisticados para identificar oportunidades de trading de alta probabilidad, a la vez que mantiene una interfaz intuitiva que incluso los trader
Gold Merchant
Stephen Chukwuemeka Ajokubi
Asesores Expertos
Gold Merchant MT5 - Professional Gold Trading Expert Advisor Gold Merchant MT5 es un sofisticado Asesor Experto específicamente diseñado para operar con XAUUSD (Oro). Utilizando algoritmos avanzados de seguimiento de tendencias combinados con múltiples indicadores técnicos, este EA identifica puntos de entrada de alta probabilidad en el mercado del oro. El sistema opera con un enfoque estratégico que combina operaciones de ruptura con una cuidadosa gestión del riesgo. ️ IMPORTANTE: Después d
