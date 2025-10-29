Two Sided Scalp

4.2

Two Sided Scalp te permite seleccionar 2 pares para operar, luego ambos pares se scalpean al mismo tiempo en un solo gráfico.

Ejemplos de pares recomendados (GBPUSD y USDCHF, EURUSD y USDCHF, AUDUSD y GBPUSD)

¡La señal en vivo de Two Sided Scalp ya está disponible! El precio actual aumentará. Precio por tiempo limitado 99 USD

  • Sin grid, sin martingala

Recomendado

  • Gráfico: Opera 2 símbolos en 1 gráfico (configuración de un solo gráfico)
  • Marco temporal: H1

Entradas

  • Método de cálculo del lote - Selecciona lote automático o lote fijo
  • Tamaño de lote fijo - Tamaño de lote fijo
  • Lotes automáticos - 0.01 lotes por esta cantidad de moneda de cuenta
  • Máximo spread - Establece el spread máximo permitido para abrir posiciones
  • Stop Loss fijo - Pips de Stop Loss fijo
  • Filtro NFP activado - Si está activado, el EA no operará durante noticias NFP
  • Detección automática de GMT - Calcula automáticamente el desfase GMT de tu bróker
  • Número mágico - Número mágico para cada orden
  • Comentario - Comentario de la orden
Comentarios 12
108562
34
108562 2025.12.08 17:35 
 

I've been using it for about a week now, and it's producing excellent results.

ESTARIX
331
ESTARIX 2025.12.05 07:14 
 

As someone that has paid for close to 2 dozen different EAs, I believe Two Sided Scalp is underrated. I love this EA. It's a killer when it comes to winning trades. So far, I haven't seen a stop loss. It has a "dynamic stop loss", so we don't know where it is. I currently have a GBPUSD sell trade that reached 143 pips at the max DD, and the EA has not closed the trade yet. So currently, we are at a 1:14 reward to risk ratio (each TP is 10 pips). This is and should be concerning to anyone that uses this EA. I think that you either need to use a fixed stop loss or an account protector EA until a new version is released with more clear stop loss settings. For now, I think that 70 pip SL (1:7 reward:risk) setting should be good based on my backtesting back to 2015. It will take losses here and there, but it will be extremely rare. Backtests show win rate still above 98%. Other than that, I'm very happy with this EA and have high hopes for it. $100 is an absolute steal.

ma62
253
ma62 2025.12.03 04:37 
 

This EA is truly powerful!

Respuesta al comentario