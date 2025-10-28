Turtles EA

 Turtles EA - Trader de ruptura de doble sistema - Solo para cuentas de hedging

Resumen:
Este Asesor Experto (EA) automatiza la clásica estrategia de Turtle Trading, un sistema de seguimiento de tendencias inspirado en el famoso experimento de Richard Dennis. El método se presenta en el libro de Michael Covel: "The Complete TurtleTrader: How 23 Novice Investors Became Overnight Millionaires" ("El Completo TurtleTrader: Cómo 23 Inversores Novatos se Convirtieron en Millonarios de la Noche a la Mañana"). Escuchando muchos podcasts de Jerry Parker, descubrí que las tortugas nunca usaron piramidación, pero la confusión surge del uso de 2 sistemas (S1 20/10 - corto plazo y S2 55/20 - largo plazo). Las tortugas nunca saltaban una operación porque nunca sabes si será exitosa o no. El EA opera rupturas en cualquier marco temporal y símbolo, utilizando dos sistemas independientes (S1 y S2) para entradas diversificadas. El EA arriesga solo el 0.5% de tu saldo por operación (no de equidad), con un dimensionamiento inteligente de posiciones basado en la volatilidad. Incluye protección contra drawdown para reducir el riesgo durante pérdidas y guarda configuraciones entre sesiones.
Opera en tantos mercados como puedas, pero es muy importante hacer backtests para encontrar los valores óptimos para rupturas y stops de seguimiento.

 Características Clave:

Sistema 1 (Corto Plazo - Predeterminado):

Entrada: Compra si el precio rompe por encima del máximo de 20 días; vende si por debajo del mínimo de 20 días.
Salida: Cierra largas si el precio cae por debajo del mínimo de 10 días; cierra cortas si por encima del máximo de 10 días.
Ideal para capturar tendencias rápidas.

Sistema 2 (Largo Plazo):

Entrada: Compra si el precio rompe por encima del máximo de 55 días; vende si por debajo del mínimo de 55 días.
Salida: Cierra largas si el precio cae por debajo del mínimo de 20 días; cierra cortas si por encima del máximo de 20 días.
Adecuado para tendencias más largas y fuertes.

 Riesgo y Stops:

Stop Loss: 2x ATR (suavizado de Wilder de 20 períodos) desde el precio de entrada.
Tamaño de Posición: Calculado automáticamente para arriesgar exactamente el 0.5% del saldo por operación.

 Gestión Inteligente de Dinero:

Rastrea tu saldo pico y reduce el riesgo (en un 20% en 3 pasos) si el drawdown alcanza los umbrales del 10%, 20% o 30% (hasta 3 pasos). Reinicia al riesgo completo en nuevos máximos.
Usa solo el saldo (ignora el P&L flotante) para un dimensionamiento conservador.

Otras Ventajas:

Una posición por sistema a la vez — sin piramidación.
Números mágicos únicos por sistema/símbolo para evitar conflictos.
Almacenamiento persistente de archivos para configuraciones de riesgo (copia de seguridad y recuperación automáticas).
Entradas personalizables: Períodos, % de riesgo, configuraciones de ATR y más.
Registra solo eventos críticos para mantener tu diario limpio.

 Cómo Funciona (Flujo Simple):

En cada nueva barra, escanea rupturas usando máximos/mínimos históricos.
Si no hay posición, entra en una operación con tamaño de lote calculado y stop loss.
Monitorea señales de salida (ruptura opuesta) o golpea el stop loss.
Ajusta el riesgo dinámicamente basado en el rendimiento de la cuenta.

 Mejor Para: Mercados con tendencias como forex, cripto, metales, índices o commodities. Realiza backtests en gráficos D1. Comienza con una cuenta demo. Está diseñado para un crecimiento estable y de bajo riesgo, no para scalping.


