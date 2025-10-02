Turtles indicator

Este indicador de trading todo en uno reúne señales de ruptura, niveles de máximos y mínimos, y un trailing stop con alertas en una única herramienta poderosa. Si alguna vez te has sentido abrumado por superponer demasiados indicadores en tu gráfico, este simplifica todo al tiempo que te da una ventaja clara en los mercados. Combina tres elementos esenciales en una visualización limpia y directa que te ayuda a detectar oportunidades de entrada, gestionar el riesgo y captar el flujo general del mercado al instante. Es especialmente útil para seguidores de tendencias que operan con rupturas, muy similar al enfoque clásico de trading Turtle.



En ese estilo tradicional de seguimiento de tendencia, puedes observar tasas de acierto alrededor del 30 al 40 por ciento, con un ratio de Sharpe modesto, pero las ganancias reales provienen de esas operaciones excepcionales poco frecuentes, del 5 al 10 por ciento. Todo se desarrolla en gráficos diarios, evitando el ajetreo de marcos temporales más cortos como cinco minutos, quince minutos, treinta minutos, una hora o cuatro horas. Esto mantiene las cosas manejables, permitiéndote supervisar múltiples posiciones sin estrés. Para los stops de pérdidas, considera usar múltiplos de dos o tres veces el rango verdadero promedio diario (ATR). Y si colocar operaciones manualmente te resulta engorroso, echa un vistazo a mi EA ATR Orders Manager para una ejecución más fluida.



En esencia, este indicador ofrece niveles dinámicos de máximos y mínimos de doble período que revelan de un vistazo los extremos de precio durante los períodos monitoreados. Los máximos y mínimos de veinte períodos, mostrados como líneas sólidas, delinean el panorama general de la estructura del mercado y esos niveles clave duraderos, ideales para operaciones de ruptura. Mientras tanto, los máximos y mínimos de diez períodos, representados por líneas punteadas, capturan las tendencias a corto plazo más recientes, facilitando la detección de cambios tempranos en la dirección. Puedes ajustar los colores y grosor de las líneas para que se integren perfectamente con la configuración de tu gráfico.



Más allá de dibujar líneas, el indicador proporciona señales inteligentes de trailing stop y ruptura basadas en cómo el precio interactúa con los máximos y mínimos recientes. Para los trailing stops, marcados por cruces X sólidas, aparece una cruz azul cuando el precio alcanza un nuevo máximo por encima del máximo del período retrospectivo de diez velas. Si mantienes una posición corta, esto señala ajustar tu stop loss a la baja a medida que el precio cae a nuevos mínimos en esos niveles de trailing. Inicialmente, el trailing stop puede ubicarse por encima de tu stop inicial, pero a medida que la operación se mueve a tu favor, se desplaza hacia abajo para asegurar ganancias. Por otro lado, aparece una cruz X amarilla cuando el precio alcanza un nuevo mínimo dentro del mismo período retrospectivo. Para posiciones largas, esto significa subir tu stop loss a medida que el precio sube a nuevos máximos en los puntos de trailing, comenzando potencialmente por debajo de tu stop de entrada pero avanzando más alto con el impulso positivo.



Las señales de ruptura aparecen como pequeños diamantes: un diamante azul se activa cuando el precio supera el máximo de veinte períodos, indicando una ruptura alcista y una posible entrada en largo. Un diamante amarillo señala lo contrario, cuando el precio cae por debajo del mínimo de veinte períodos, sugiriendo una ruptura bajista para una operación en corto. La lógica aquí mantiene las cosas sencillas y evita mensajes contradictorios. Durante la operativa en vivo, una vez que ocurre una ruptura, una línea sólida se extiende hacia la derecha —azul para largos, amarilla para cortos. Si el precio se acerca a una, esa es tu señal para colocar una orden pendiente de largo o corto. Luego, a medida que la línea punteada de trailing (amarilla para largos, azul para cortos) mejora más allá de tu stop original, actualizas tu stop loss allí para asegurar beneficios.



En cuanto a los ajustes, puedes modificar el período retrospectivo del trailing stop, que por defecto es de diez velas para calcular esos puntos de trailing de máximos y mínimos. El período retrospectivo para rupturas comienza en veinte velas para los cálculos de máximos y mínimos más amplios. Personaliza los colores y grosores tanto para las líneas de veinte períodos como de diez períodos según tus preferencias. También hay un desplazamiento de flecha para ajustar el espacio entre las velas y los diamantes o cruces X. Además, tienes la opción de activar o desactivar las alertas emergentes en el escritorio y las notificaciones push en tu teléfono.



El sistema de alertas sigue de cerca los principios del trading Turtle, centrándose en una entrada, monitoreando la operación, una salida, y luego esperando la siguiente oportunidad. Evita ruido innecesario, duplicados o notificaciones irrelevantes. Solo recibirás tres tipos de mensajes, según tus configuraciones habilitadas para alertas de escritorio o push: uno para colocar una orden de compra, por ejemplo en XAUUSD D1 cuando el precio de ask rompe por encima del máximo más alto de veinte períodos (o tu período personalizado) al menos un punto, y no hay ninguna posición abierta. De manera similar, una alerta de orden de venta se activa cuando el bid rompe por debajo del mínimo más bajo de veinte períodos un punto bajo las mismas condiciones. Finalmente, una alerta de cierre de operación llega solo cuando una posición activa alcanza el trailing stop: para largos, cuando el bid toca o cae por debajo del mínimo más bajo de diez períodos en la línea punteada amarilla; para cortos, cuando el ask alcanza o supera el máximo más alto de diez períodos en la línea punteada azul.



El flujo está estrictamente controlado para prevenir errores. Comienza con una alerta de entrada para compra o venta, marcando la posición como activa. A partir de ahí, solo vigila el trailing stop apropiado en el lado opuesto. La alerta de cierre se activa una vez al alcanzar ese stop, cerrando la posición inmediatamente. No pueden ocurrir más alertas de cierre hasta que aparezca una nueva ruptura. Esto significa que no hay alertas de cierre consecutivas, no hay señales de cierre sin una operación abierta, y después de cualquier cierre, la siguiente notificación siempre será una nueva entrada cuando el precio vuelva a romper el canal de ruptura.



Puedes elegir los métodos de entrega en los parámetros de entrada: habilita alertas de escritorio para ventanas emergentes en tu terminal MT5, o notificaciones push para mensajes instantáneos en la aplicación móvil. Combínalos según sea necesario. Las protecciones incorporadas incluyen activación en la vela actual con precios de bid y ask en tiempo real, un período de enfriamiento de cinco segundos para evitar duplicados durante fluctuaciones de precio, y no generar alertas en datos pasados cuando adjuntas el indicador por primera vez, solo señales prospectivas.



Los operadores valoran este indicador por su excepcional claridad, unificando varias ideas en una única vista digerible que reduce la sobreinterpretación. Sirve como una base sólida para estrategias como el trading de rupturas o el seguimiento de tendencias. Las señales precisas eliminan las conjeturas, identificando claramente los movimientos importantes de precio. Y con la personalización completa de períodos y elementos visuales, se adapta sin problemas a cualquier enfoque o instrumento de mercado.