Opere con Confianza Usando una Estrategia Clásica de Triple Media Móvil

Este indicador detecta automáticamente oportunidades de seguimiento de tendencia de alta probabilidad utilizando un sistema probado de 3 medias móviles. Dibuja señales visuales claras directamente en su gráfico y envía alertas instantáneas a su escritorio y teléfono móvil, para que nunca se pierda una operación.

Descripción del Indicador: Triple Moving Average Buy Sell Alerts

🎯 Funcionalidad Principal y Lógica de Trading

El indicador utiliza tres medias móviles para filtrar la tendencia y pinpoint las entradas. La lógica es estricta y clara:

    Señal BUY (Diamante Verde): Se genera cuando en una vela cerrada se cumplen TODAS las siguientes condiciones:

        Tendencia Alcista: El precio está por encima de la MA lenta de 200 períodos.

        Alineación: La MA de 20 está por encima de la de 50, y la de 50 por encima de la de 200.

        Disparador: La vela cierra por encima de las tres medias móviles.

    Señal SELL (Diamante Rojo): Se genera cuando en una vela cerrada se cumplen TODAS las condiciones opuestas:

        Tendencia Bajista: El precio está por debajo de la MA lenta de 200 períodos.

        Alineación: La MA de 20 está por debajo de la de 50, y la de 50 por debajo de la de 200.

        Disparador: La vela cierra por debajo de las tres medias móviles.

    Señal CLOSE (‘X’ Dorado): La señal de salida aparece cuando la MA rápida de 20 cruza la MA media de 50.

        Un ‘X’ dorado debajo del precio cierra una operación BUY.

        Un ‘X’ dorado encima del precio cierra una operación SELL.

El indicador rastrea el estado del mercado, por lo que solo mostrará un nuevo diamante de Buy o Sell después de que la operación anterior haya sido cerrada con una ‘X’.

🔔 Notificaciones Multiplataforma (Nunca Pierda una Señal)

Cuando se genera una nueva señal en vivo, recibe notificaciones de dos formas:

    Alerta Emergente en Escritorio: Aparece un mensaje claro en su pantalla (ej.: “XAUUSD H1 place BUY order”).

    Notificación Push al Teléfono: La misma alerta se envía instantáneamente a la app móvil de MetaTrader 5, para que pueda monitorear los mercados incluso lejos de su computadora.

    Nota: Las alertas son solo para señales en vivo. No recibirá spam de señales históricas al adjuntar el indicador por primera vez.

🎨 Personalización Completa para Adaptarse a su Estilo de Gráfico

Haga que el indicador se vea y funcione exactamente como usted quiere:

    Control de Medias Móviles: Ajuste el período, tipo (SMA/EMA), color y grosor de línea para cada una de las tres MA.

    Apariencia de Señales: Elija el color para los diamantes de Buy y Sell. Ajuste el desplazamiento visual para colocar las señales claramente por encima o debajo de las barras de precio.

    Consejo de Desplazamiento Visual: Esta configuración aleja las flechas del precio para mejor visibilidad. Un valor de 300 funciona bien en gráficos diarios (D1), pero use valores menores en timeframes inferiores (ej.: pruebe 3-10 en un gráfico de 1 minuto). Encuentre el ajuste perfecto para su gráfico favorito con un cambio rápido.

¿Por Qué Elegir Este Indicador?

Transforma la clásica estrategia de cruce de triple MA de una tarea manual de análisis de gráficos en un asistente de trading preciso y automatizado. Con sus reglas estrictas, visuales claros y alertas confiables, le ayuda a mantener la disciplina y ejecutar su plan de manera consistente.

Preguntas Frecuentes (FAQ)

Q1: ¿Cómo instalo el indicador?
A: Tras la compra y descarga, recibirá un archivo .ex5. Copie este archivo en la carpeta MQL5\Indicators del directorio de datos de MetaTrader 5. Reinicie su terminal MT5 y encontrará “Triple MA System” en la ventana del Navegador bajo Indicators. Arrástrelo y suéltelo en cualquier gráfico para comenzar.

Q2: El indicador no muestra flechas. ¿Qué pasa?
A: Normalmente se debe a una de estas dos razones:

    Datos Insuficientes: El indicador necesita suficientes barras históricas para calcular su media móvil de 200 períodos. Asegúrese de que el gráfico haya cargado suficientes datos pasados (ej.: varios cientos de barras).

    Desplazamiento Visual Demasiado Grande: Si el valor de “Arrow Offset” es muy alto (como 300 en un gráfico de 1 minuto), las flechas pueden dibujarse fuera de la vista actual del precio. Reduzca este valor (ej.: a 5-30 para timeframes inferiores).

Q3: Recibí una señal, pero no llegó la notificación al teléfono.
A: Las notificaciones push requieren una configuración única en MT5:

    Asegúrese de que “Habilitar notificaciones push” esté marcado en Herramientas → Opciones → Notificaciones.

    Ingrese su MetaQuotes ID (lo encuentra en la app móvil de MT5) en la misma pestaña.

    Verifique que el terminal de escritorio esté conectado a internet y que la app MT5 del teléfono esté iniciada sesión.

Q4: ¿Puedo cambiar los períodos de las medias móviles (ej.: usar 9, 21, 200)?
A: Sí, por supuesto. Los tres períodos (Corta, Media y Larga), así como su tipo (SMA o EMA), son totalmente personalizables mediante los parámetros de entrada al adjuntar el indicador al gráfico.

Q5: ¿Por qué recibí una nueva señal Buy estando ya en una operación Buy?
A: El indicador rastrea el estado del mercado y solo debería dar una nueva señal de entrada después de que la operación anterior se cierre con una señal de salida (‘X’). Si ve señales de entrada consecutivas sin salida intermedia, verifique que los parámetros “InpPeriodMA1” (MA rápida) y “InpPeriodMA2” (MA media) no estén en 1, lo que podría causar comportamiento errático. Use los valores predeterminados o razonables.

Q6: ¿Qué es la configuración “Arrow Offset” y qué valor debo usar?
A: Esta configuración desplaza verticalmente las flechas de señal (diamantes y X) alejándolas del alto/bajo de la barra para evitar desorden y mejorar la visibilidad. No hay un valor perfecto universal — depende de la escala del gráfico y el timeframe.

    Para timeframes altos (D1, H4): valores grandes como 100-300 puntos funcionan bien.

    Para timeframes bajos (M15, M5, M1): suele bastar con 3-30 puntos.

    Consejo: Comience con un valor bajo y auméntelo hasta que las flechas sean claramente visibles sin estar demasiado lejos de la acción del precio.

Q7: ¿Es un sistema de trading “configurar y olvidar”?
A: No. Es una herramienta sofisticada de señales, no un Expert Advisor automático. Proporciona alertas visuales y sonoras de alta calidad basadas en una lógica clara, pero usted es responsable de ejecutar las operaciones, gestionar el riesgo (stop-loss) y aplicar su propio conocimiento del mercado. Recomendamos probar cualquier estrategia primero en una cuenta demo.

Q8: ¿Cómo cambio los colores de las líneas y flechas?
A: La personalización visual completa está integrada. En la pestaña Inputs de la ventana de configuración del indicador, puede establecer independientemente el color para cada una de las tres líneas MA, el diamante Buy, el diamante Sell, y también ajustar el grosor de líneas/flechas.

Q9: ¿Recibiré actualizaciones del indicador?
A: Sí. Todos los clientes reciben actualizaciones gratuitas. Cuando haya una nueva versión, recibirá notificación a través de MQL5 Market y podrá descargar la versión nueva desde su historial de compras.

Q10: ¿Dónde puedo obtener soporte si tengo un problema?
A: Para soporte técnico, utilice la sección “Comentarios” en la página del producto en MQL5 Market o contacte directamente al desarrollador a través de su cuenta MQL5. Estamos aquí para ayudar.
