System Super Trend

System Super Trend:

Ваша персональная стратегия "всё включено"

Индикатор не перерисовывается и не изменяет свои данные!

System Super Trend - это простая в использовании торговая система. Это стрелочный индикатор, разработанный для Форекс и криптовалют. Индикатор можно использовать как отдельную систему , а также как часть вашей существующей торговой системы.


Как работает System Super Trend?

  • У нас есть 3 варианта торговли с нашим индикатором.

Global Signals - вы можете легко торговать по данным сигналам,Зеленая стрелка  - на покупку, Красная - на продажу.

Сигналы очень качественные, простота в использовании.

Используйте индикатор по умолчанию.


Trend Signals - это дополнительные сигналы к Global Signals, которые показывают по направлению тренда.

После сигнала Global Signals дожидаемся сигналы от Trend Signals и входим в сделки по направлению тренда, выход из сделки будет обратный сигнал от Global Signals.

Скачайте и установите дополнительный сет файл - Trend Signals.set


Scalping - торговля при которой мы будем зарабатывать на небольших колебания цен.

Торговля внутри Global Signals , мы будем покупать и продавать только по направлению тренда.Маленькая стрелка ( зеленая - покупка), ( красная продажа).

Скачайте и установите дополнительный сет файл - Scalping.set


Желаю вам больших успехов в торговле!

