System Super Trend
- Индикаторы
- Aleksandr Makarov
- Версия: 2.2
- Активации: 15
System Super Trend:
Ваша персональная стратегия "всё включено"
Индикатор не перерисовывается и не изменяет свои данные!
System Super Trend - это простая в использовании торговая система. Это стрелочный индикатор, разработанный для Форекс и криптовалют. Индикатор можно использовать как отдельную систему , а также как часть вашей существующей торговой системы.
Как работает System Super Trend?
- У нас есть 3 варианта торговли с нашим индикатором.
Global Signals - вы можете легко торговать по данным сигналам,Зеленая стрелка - на покупку, Красная - на продажу.
Сигналы очень качественные, простота в использовании.
Используйте индикатор по умолчанию.
Trend Signals - это дополнительные сигналы к Global Signals, которые показывают по направлению тренда.
После сигнала Global Signals дожидаемся сигналы от Trend Signals и входим в сделки по направлению тренда, выход из сделки будет обратный сигнал от Global Signals.
Скачайте и установите дополнительный сет файл - Trend Signals.set
Scalping - торговля при которой мы будем зарабатывать на небольших колебания цен.
Торговля внутри Global Signals , мы будем покупать и продавать только по направлению тренда.Маленькая стрелка ( зеленая - покупка), ( красная продажа).
Скачайте и установите дополнительный сет файл - Scalping.set
Желаю вам больших успехов в торговле!