ICT Silver Bullet MT4

ICT Bala de Plata



Si está buscando un indicador fiable para operar con el concepto ICT Silver Bullet, o conceptos ICT, Smart Money Concepts, o SMC, ¡este indicador responderá a su necesidad!

Este indicador le ayudará a identificar lo siguiente

FVG - brechas de valor razonable

Estructura del mercado: BOS y CHOCH. Se basa en el ZIGZAG ya que es la forma más subjetiva de hacerlo.

Ventanas ICT Silver Bullet y notificaciones relacionadas cuando se inicia y cuando aparece un FVG

Swing High y low que son liquidez potencial del lado comprador y vendedor

Máximo y mínimo de la semana anterior y actual,

Máximo y mínimo del día anterior,

Brecha de apertura de 3 semanas atrás

Precio de apertura de Nueva York





Cómo utilizar este indicador

Deberá cargar este indicador en sus gráficos y actualizar la configuración de acuerdo con la explicación de esta guía del usuario.

El indicador funciona en la apertura de cada nueva vela. El indicador trazará las ventanas, niveles, sesiones, BOS, CHOCH y FVG. Traza los elementos basándose en un periodo de loopback.

A partir de la versión 2.2, puede utilizar este indicador para operar en plazos más largos basándose en conceptos de dinero inteligente y en las diferentes ayudas visuales que proporciona.

Un panel personalizable está disponible para Mostrar / Ocultar cualquier elemento de forma dinámica sin volver a la configuración, esto es muy útil ya que a veces los gráficos se vuelven engorrosos y ocultar algunos elementos hacen que nuestras decisiones sean más claras.

Si usted está operando con la estrategia de la bala de plata es mejor trabajar en gráficos de 5 minutos y menos. Sólo la ventana activa de la bala de plata será trazada en los gráficos en vivo. Si la alerta y las notificaciones están activadas, el indicador le enviará la alerta o la notificación de una posible configuración durante las ventanas de bala de plata. En esta etapa depende de usted como trader estudiar las condiciones actuales del mercado y tomar la operación. Este indicador no le dará una señal de compra o venta.

Tómese su tiempo para probar el indicador en el probador de estrategias.

Need help or have questions? I am Lio, don't hesitate to reach out! We are always available to respond, help, and improve.





Resumen de la estrategia Silver Bullet

El crédito de la estrategia va a Michael J. Huddleston, conocido como ICT, y la estrategia completa se puede encontrar en su canal de youtube.

Se trata de una configuración de caja de tiempo que se repite con frecuencia en forex e índices. Opera en tres ventanas de tiempo: 3 AM a 4 AM, 10 AM a 11 AM, y 2 PM a 3 PM hora local de Nueva York. Para realizar una entrada, es necesario identificar un hueco de valor justo dentro del rango, una estructura de mercado que respalde el movimiento a la baja o al alza, e identificar al menos un marco de negociación mínimo de 10 puntos para los índices y 15 pips para los pares de divisas. Un marco mucho más sólido consiste en combinar esta entrada con una extracción de liquidez identificada en el máximo y el mínimo de la semana actual, el máximo y el mínimo del día anterior y el NWOG de la semana actual, el máximo y el mínimo de la sesión anterior. Combinándolo con la entrada de operación óptima del ICT Clásico y la confluencia con el Modelo 2022 del ICT Mentorship Youtube es mejor.