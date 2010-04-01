Pharaoh Gold

Pharaoh Gold está cuidadosamente diseñado para el comercio efectivo de oro y cualquier activo de divisas con un énfasis en la reducción de riesgos y el aumento de los beneficios potenciales. La negociación se realiza mediante órdenes pendientes en la dirección de la tendencia.

la lista completa para su comodidad está disponible https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller



El asesor es capaz de adaptarse a la dinámica del mercado en constante cambio, identificando patrones de precios estadísticamente significativos con un alto grado de precisión de previsión. Esto le permite determinar los puntos óptimos para abrir y cerrar posiciones, buscando el máximo beneficio potencial. Su éxito financiero a largo plazo es nuestra prioridad, por lo que el asesor está equipado con avanzados mecanismos de protección de depósitos. Mediante algoritmos avanzados de gestión de riesgos y parámetros de deslizamiento personalizables, se minimizan las pérdidas potenciales y se protege su capital.

Características principales Pharaoh Gold:

Patrones de movimiento de precios probados: identifica patrones de precios estadísticamente significativos para determinar los puntos óptimos de entrada y salida.

Adaptabilidad: actualiza constantemente los algoritmos basándose en los datos actuales para adaptarse a los cambios del mercado y aprovechar las nuevas oportunidades.

Rentabilidad consistente: Ofrece resultados consistentes y rentables en una variedad de condiciones de mercado.

Sólida protección de la cuenta: Minimiza las caídas y protege el capital con funciones avanzadas de gestión del riesgo.

Versatilidad: Adecuado tanto para operadores profesionales como para inversores particulares que buscan el éxito a largo plazo.

Ventajas de Pharaoh Gold:

Alta precisión en las operaciones: Ejecuta las operaciones con gran precisión, lo que aumenta la eficacia de las operaciones y el potencial de beneficios.

Ventaja competitiva: Proporciona a los operadores las herramientas para navegar con confianza en el mercado y lograr resultados consistentes.

Reducción del riesgo: Minimiza el impacto de las caídas y protege el capital mediante una gestión eficaz del riesgo.

Confianza en la negociación: Permite a los operadores entrar en el mercado con una clara comprensión y estrategia.

Independientemente de su experiencia en el comercio, Pharaoh Gold le da la capacidad de operar con confianza, ejecutar operaciones con precisión, y consistentemente alcanzar sus objetivos financieros. Una combinación única de tecnologías de IA, estrategias de negociación probadas y protección avanzada de la cuenta permite a los operadores lograr un éxito constante y navegar con confianza en el mercado.

Recomendaciones:

Plazo recomendado: Cualquiera.

Método de backtesting recomendado: M5 + cada tick

Pares de divisas soportados: XAUUSD + cualquiera

Configuración recomendada: configuración predeterminada

Características principales de Pharaoh Gold:

Lógica de negociación eficaz.

Algoritmo de negociación avanzado basado en IA.

Negociación de alta frecuencia para obtener las máximas oportunidades de rentabilidad.

Totalmente automatizado: configure y olvídese.

Sistema inteligente de gestión financiera.

Sistema de protección contra Drawdown.

Algoritmos precisos de entrada y salida.

Protección de spreads.

Sistema de protección de beneficios.

Algoritmos de reducción de Drawdown.

Nota importante:

Operar en mercados financieros implica riesgos. Se recomienda probar Pharaoh Gold en una cuenta demo antes de utilizarlo en una cuenta real. Los resultados pasados no garantizan la rentabilidad futura, y existe la posibilidad de pérdidas.

Productos recomendados
DS Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.1 (10)
Asesores Expertos
Presentamos el Robot DS Gold, su mejor compañero para navegar por el intrincado mundo de las operaciones con XAUUSD. Desarrollado con precisión e impulsado por algoritmos de vanguardia, DS Gold es un robot de Forex meticulosamente diseñado para optimizar su rendimiento comercial con pares XAUUSD . Con sus avanzadas capacidades analíticas, el Robot DS Gold monitoriza constantemente el mercado del oro, identificando tendencias clave , patrones y movimientos de precios con la velocidad del rayo. El
Hedging Forex EA1
Samir Arman
5 (2)
Asesores Expertos
️ Hedging Forex EA1 - Control Inteligente del Riesgo con ATR y Estrategia de Cobertura Ahora con características mejoradas y guía de prueba de estrategia virtual --- Visión general Hedging Forex EA1 es un Asesor Experto inteligente con control de riesgo diseñado para pares de divisas volátiles que utilizan una estrategia de cobertura. Este EA proporciona un control avanzado sobre el tamaño de la posición, el momento de la operación y las estrategias Take Profit con integración ATR. S
NeuralLink
Vladislav Filippov
Asesores Expertos
Para que el EA funcione correctamente, no olvide subir los archivos al directorio del terminal (... AppData \ Roaming \ MetaQuotes \ Terminal \ Common \ Files) NeuralLink es un nuevo modelo de neuro-sistema de trading totalmente automatizado que utiliza una estrategia activa de neuro-scalping. Este sistema, en cuya base se integra una red neuronal especializada, es capaz de aprender continuamente, transformando las realidades caóticas del mercado en un sistema específico, que permite mejorar l
Gold Crazy EA MT4
Nguyen Nghiem Duy
Asesores Expertos
Gold Crazy EA es un Asesor Experto diseñado específicamente para el comercio de Oro H1/ EU M15. Utiliza algunos indicadores para encontrar la buena entrada. Y se puede establecer SL o puede DCA si lo desea. Puede ser un Scalping o una cuadrícula / Martingala dependerá de su configuración. Este EA puede Auto lote por Balance, establecer el riesgo por el comercio. También puede establecer TP / SL para el comercio earch o para la cesta de comercio. - RSI_PERIOD - si = -1, entonces la estrategia por
Digital Experts
Mohamed Nasseem
Asesores Expertos
DIGITAL EXPERTS EA es una herramienta diseñada para reunir a cinco de nuestros expertos digitales en un experto de la siguiente manera: MILCH COW HEDGE EA es principalmente una estrategia de cobertura. El apoyo de los expertos es aprovechar todas las oportunidades en cualquier dirección. No sólo abre las operaciones, sino que elige el momento adecuado para cerrar las posiciones abiertas para comenzar a operar de nuevo. MILCH COW MIX EA es principalmente una estrategia de cobertura y múltiplos. E
Forex Trader Pro
Cedric Mike Florina
Asesores Expertos
Forex Trader Pro — ¡Tu robot de trading automático para Forex! Canal oficial y soporte: t.me/TradeSense_FX Compatible con MT4 | Actualizaciones gratis | Licencia para 5 cuentas ¿Por qué elegir Forex Trader Pro ? ¿Buscas un sistema de trading automático completo, inteligente y adaptable a cualquier condición de mercado? Forex Trader Pro es mucho más que un simple EA: es una plataforma profesional de trading algorítmico , diseñada para ofrecer rendimiento, control y seguridad a trader
Ksm Bot4
Andriy Sydoruk
Asesores Expertos
Ksm: Solución inteligente para el trading automatizado en Forex Ksm es una herramienta diseñada para automatizar el trading en Forex, utilizando métodos modernos de análisis de datos de series temporales para trabajar con múltiples pares de divisas en diferentes marcos temporales. Principales características y ventajas Soporte multidivisa : Ksm permite operar con múltiples pares de divisas, ayudando a los operadores a adaptar sus estrategias a las distintas condiciones del mercado. Se pueden aña
News Scalps
Tolulope Aanuoluwapo Bello
Asesores Expertos
Presentación de News scalp: El principal asesor experto en scalping de noticias y arbitraje En el ámbito del mercado de divisas, aprovechar las oportunidades fugaces en medio de las turbulencias del mercado exige precisión y velocidad. Introduzca News scalp, el pináculo de los Asesores Expertos (EAs) de scalping de noticias diseñado para sobresalir en la arena de alto riesgo de las operaciones impulsadas por las noticias. Con sus innovadoras características, diseñadas específicamente para estr
The Arrow Scalper
Fawwaz Abdulmantaser Salim Albaker
1 (2)
Asesores Expertos
Estimado amigo .. Comparto con ustedes este sencillo Asesor de Expertos .. es completamente automático Este Asesor Experto sigue la tendencia del par que usted instale o cualquier acción o índice, funciona así: - Cuando la tendencia en el gráfico H4 muestra un inicio de tendencia alcista, el experto esperará hasta que los gráficos 15M y 1H muestren una tendencia alcista. El EA abrirá una orden de compra directamente, y hará lo mismo para una tendencia bajista y abrirá una orden de venta. el tama
FREE
DynamicGrid
Paranchai Tensit
Asesores Expertos
Conceptos clave del sistema de trading Dynamic grid -Dynamic Grid utiliza una base de rejilla simple de desarrollo de rejilla dinámica, el número de órdenes que varían en función de los datos. -Aprovechar la volatilidad del producto. -Utilizar la volatilidad para ayudar en la consolidación de zonas y gestionar el tamaño de las posiciones. -Las rejillas de negociación de acuerdo a las direcciones de los precios puede utilizar la ventaja para ajustar los costos y puede reducir el aumento de draw
Gold SWmax EA 4
Sergei Linskii
Asesores Expertos
Gold SWmax EA es uno de los mejores asesores expertos para Meta Trader 4. El algoritmo único del asesor analiza el movimiento del precio del activo, teniendo en cuenta los factores del análisis técnico y matemático, determina los puntos de entrada y salida rentables y utiliza una gestión avanzada del dinero y un multiplicador de lotes.  Contact me immediately after purchase. After confirms the purchase of this EA via MQL5 you will receive Set file for real RoboForex/WorldForex accounts + Set fi
Gold SDmax EA 4
Sergei Linskii
Asesores Expertos
Gold SDmax EA   es uno de los mejores asesores expertos para Meta Trader 4. El algoritmo único del asesor analiza el movimiento del precio del activo, teniendo en cuenta los factores del análisis técnico y matemático, determina los puntos de entrada y salida rentables y utiliza una gestión avanzada del dinero y un multiplicador de lotes.  Contact me immediately after purchase. After confirms the purchase of this EA via MQL5 you will receive Set file for real RoboForex/WorldForex accounts + Set
DracoAI
Hua Manh Hung
Asesores Expertos
DracoAI es un revolucionario robot automatizado de comercio de divisas basado en una red neuronal. La cobertura de pérdidas es nuestra característica premium exclusiva. DracoAI ES: EL MEJOR SERVICIO PARA GANAR DINERO E INGRESOS PASIVOS ESTABLES GANANCIA, INCLUSO SI USTED NO PARTICIPA EN LA LICITACIÓN INDEPENDENCIA FINANCIERA Y ESTABILIDAD DracoAI ES SEGURO, PORQUE: GARANTIZAMOS LA SEGURIDAD DE SUS FONDOS LOS RESULTADOS NEGATIVOS DE LAS OPERACIONES ESTÁN CUBIERTOS POR NUESTRO FONDO DE RESERVA 10
PinTrade MT4
Evgeniy Zhdan
Asesores Expertos
La estrategia del Asesor Experto en trading se basa en una de las señales de análisis técnico más potentes: la Pin Bar. A la hora de determinar esta figura, el experto en trading estudia la situación actual del mercado y, si se da una combinación de ciertos factores, comienza a trabajar. Se recomienda empezar a trabajar con un lote de negociación pequeño . A medida que se familiarice con el trabajo de un experto, el lote de negociación puede aumentarse (utilice la gestión monetaria) hasta un
Gyroscopes
Nadiya Mirosh
Asesores Expertos
Experto forex profesional Gyroscope ( para los pares EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY) que analiza el mercado utilizando el índice de ondas de Elliot. La teoría de las ondas de Elliott es la interpretación de los procesos en los mercados financieros a través de un sistema de modelos visuales (ondas) en los gráficos de precios. El autor de la teoría, Ralph Elliott, identificó ocho variantes de ondas alternas (de las cuales cinco está
MyVolume Profile Scalper
Ahmad Aan Isnain Shofwan
Asesores Expertos
Antes de comprar, realice una prueba tras otra utilizando una cuenta de demostración  MyVolume Profile FV (versión GRATUITA)  durante varios meses. Aprendalo y encuentre la mejor configuración para reunirse con el suyo. MyVolume Profile Scalper EA es un programa avanzado   y     automatizado diseñado para utilizar el perfil de volumen, que   toma   el volumen total negociado a un nivel de precio específico durante el período de tiempo especificado y divide el volumen total en volumen ascendente
Gold Bullion
Armin Heshmat
Asesores Expertos
Gold Bullion EA es VIP , Fue desarrollado por el equipo ENZOFXEA en Alemania con los comerciantes experimentados con más de 15 años de experiencia comercial.los indicadores utilizados en expertos no tienen nada que ver con los indicadores estándar en el mercado y se derivan por completo de la estrategia. Todas las operaciones tienen StopLoss siempre detrás de la orden Un experto basado en (GOLD , XAUUSD ) Este Experto es Day Trader y estrategia Breakout NOTA La configuración por defecto de EA e
GOLD Animal mt4
Gang Zou
Asesores Expertos
**GOLD Animal** es un Asesor Experto (EA) desarrollado específicamente para operar con oro. No utiliza estrategias de alto riesgo como Martingale o grid trading. Emplea detección algorítmica avanzada para operar con tendencias, y cada operación utiliza un stop-loss para asegurar la protección del capital. El EA incorpora gestión monetaria para calcular automáticamente el tamaño de las posiciones. Presenta una relación entre beneficios y stop-loss superior a 1:3, lo que garantiza una rentabil
Deep Takeover MT4
Jeremy Scott
Asesores Expertos
Un sistema de negociación adaptable y ajustado como ningún otro Los mejores ajustes de un símbolo también funcionan en la mayoría de los demás símbolos La mayoría de los ajustes dentro de los parámetros de optimización se prueban bien Deep Takeover MT4 ahora viene con un segundo EA gratis: "Agility" EA Vea la sección de comentarios para más detalles Tres versiones para diferentes tipos de cuentas Esta versión MT4 respeta las reglas FIFO La versión MT5 netting : https://www.mql5.com/en/market/pr
Trend BtD
Roman Meskhidze
Asesores Expertos
PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO Próximo precio: 249 El precio se incrementará para limitar el número de usuarios para esta estrategia La "Tendencia BtD" Asesor de Expertos es un representante de los robots de comercio ruptura niveles. Niveles construidos de forma automática. La singularidad del asesor es que funciona SIN promediar y utilizando el principio de martingala. TODAS las órdenes tienen StopLoss y TakeProfit. MUY IMPORTANTE: ¡Cargue siempre archivos SET para cada par! ¡Ajuste el tamaño del lo
Infinity Gold AI
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Asesores Expertos
Infinity Gold AI es un robot de trading (asesor experto) para el terminal MetaTrader 4 (MT4), diseñado para el trading automatizado del par de divisas XAUUSD (oro). Este asesor fue desarrollado por operadores experimentados con diez años de experiencia en los mercados financieros y se centra en métodos de negociación conservadores basados en reglas claras de gestión del dinero y del riesgo. La lista completa está disponible para su conveniencia en https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller.
RegressionExpert
Evgeniy Zhdan
Asesores Expertos
El Asesor Experto funciona sobre la base de cambios ondulatorios en los movimientos de los precios. El canal de regresión dinámico le permite predecir con exactitud el movimiento del precio a corto plazo. El Asesor Experto utiliza el indicador en sus operaciones: https: // www.mql5.com/en/market/product/64252 Instrumentos de negociación (TF 5m): GBPUSD, EURUSD, USDJPY. El Asesor Experto ha sido probado con éxito con cotizaciones de calidad del 99%, spread flotante y ping aleatorio desde 2003
Forex Mentors Bot4
Andriy Sydoruk
Asesores Expertos
Ksm: Solución inteligente para el trading automatizado en Forex Ksm es una herramienta diseñada para automatizar el trading en Forex, utilizando métodos modernos de análisis de datos de series temporales para trabajar con múltiples pares de divisas en diferentes marcos temporales. Principales características y ventajas Soporte multidivisa : Ksm permite operar con múltiples pares de divisas, ayudando a los operadores a adaptar sus estrategias a las distintas condiciones del mercado. Se pueden aña
Forest
Vadim Podoprigora
Asesores Expertos
Forest es un Asesor Experto en Tendencias basado en el análisis de un modelo matemático único de líneas de tendencia, que le permite determinar el movimiento de la tendencia. El Asesor Experto es más adecuado para el par de divisas "USDCHF" en el período "H1". El EA puede trabajar en cualquier tipo de cuentas, y con cualquier broker. El EA utiliza el análisis matemático para abrir operaciones y aplica el control de pérdidas a las operaciones abiertas. ¡En su esencia, el EA no utiliza ningún sist
VolnaFX
Roman Meskhidze
4.67 (15)
Asesores Expertos
PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO Próximo precio: 349 El precio se elevará a limitar el número de usuarios de esta estrategia El Asesor Experto "Volna FX" es un representante de los robots que operan a partir de niveles. Los niveles pueden ser construidos de forma automática, o pueden ser rígidamente establecidos en los parámetros del Asesor de Expertos. VER SEÑAL REAL: https: //www.mql5.com/en/signals/847709 La singularidad del asesor es que puede trabajar tanto con promedios y utilizando el principio
Matrix Arrow EA MT4
Juvenille Emperor Limited
5 (8)
Asesores Expertos
Matrix Arrow EA MT4 es un asesor experto único que puede intercambiar las señales MT4 del Matrix Arrow Indicator con un panel comercial en el gráfico, de forma manual o 100% automática. Matrix Arrow Indicator MT4 determinará la tendencia actual en sus primeras etapas, recopilando información y datos de hasta 10 indicadores estándar, que son: Índice de movimiento direccional promedio (ADX), Índice de canales de productos básicos (CCI), Velas clásicas de Heiken Ashi, Media móvil, Divergencia de c
Benj hybrid EA mararm
Benjamin Allip
Asesores Expertos
BENJ HYBRID EA (Brazo Martingala) Su Cabina de Operaciones Profesional: ATR Mapeado - Lógica de Doble Límite - Guardia Diaria de P&L Aviso importante: Después de la compra, por favor póngase en contacto a través de Telegram @CryptomanPh para la guía de instalación y configuración, y la versión actualizada (sólo para la compra de por vida). Por qué los traders eligen BENJ HYBRID EA BENJ HYBRID EA es más que un simple robot de trading: es un sistema completo de ejecución, análisis y gestión d
Grid and MACD
Volodymyr Hrybachov
Asesores Expertos
Este es un Asesor Experto de cuadrícula. Tiene varias estrategias de negociación basadas en el indicador MACD. Los niveles de trailing stop, stop loss y take profit virtuales pueden establecerse en pips, en la divisa del depósito o como porcentaje del saldo. Dependiendo de la configuración, se pueden abrir diferentes órdenes para diversificar los riesgos. Su cierre puede ser una cesta de órdenes dirigida en sentido contrario o unidireccional. La parrilla de órdenes es adaptativa, en ella sólo se
Asteroid
Evgeniy Zhdan
Asesores Expertos
La base del trabajo del asesor es utilizar el cambio en la fuerza de la tendencia para determinar los puntos óptimos de entrada al mercado. La lógica del trabajo del asesor combina dos estrategias: el control de la consolidación del precio y su "explosión" y el control del final de la tendencia para trabajar en el canal. El EA NO utiliza métodos de trading peligrosos. Cada operación tiene un stop loss y un take profit. Herramientas de trading recomendadas (5m): EURUSD, GBPUSD, USDJPY, USDCAD
Gold Impulse Split
Keisuke Kimura
Asesores Expertos
También puede seguir el rendimiento real de la cuenta aquí: https://www.mql5.com/en/signals/2346679 Abrí esta cuenta el 2 de diciembre de 2025 . Por favor, síguela y mira cómo crece desde aquí - Estoy emocionado de compartir su progreso contigo. Descripción del producto Este EA no está sobre-ajustado a backtests . Está diseñado con un fuerte enfoque en la estabilidad a largo plazo y un funcionamiento realista y práctico , en lugar de perseguir resultados históricos perfectos. Creé este EA por
Los compradores de este producto también adquieren
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
Asesores Expertos
Aura Black Edition es un EA totalmente automatizado diseñado para operar solo con ORO. El experto mostró resultados estables en XAUUSD en el período 2011-2020. No se utilizan métodos peligrosos de gestión del dinero, ni martingala, ni cuadrícula ni scalp. Adecuado para cualquier condición de bróker. EA entrenado con un perceptrón multicapa La red neuronal (MLP) es una clase de red neuronal artificial (ANN) de retroalimentación. El término MLP se usa de manera ambigua, a veces de manera vaga para
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.6 (10)
Asesores Expertos
AI Forex Robot - El futuro del trading automatizado. AI Forex Robot está impulsado por un sistema de Inteligencia Artificial de última generación basado en una red neuronal híbrida LSTM Transformer, diseñada específicamente para analizar los movimientos del precio del oro (XAUUSD) en el mercado Forex. El sistema analiza complejas estructuras de mercado, adapta su estrategia en tiempo real y toma decisiones basadas en datos con un alto nivel de precisión. AI Forex Robot es un sistema moderno, tot
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
Asesores Expertos
El XG Gold Robot MT4 está especialmente diseñado para el Oro. Decidimos incluir este EA en nuestra oferta después de extensas pruebas . XG Gold Robot y funciona perfectamente con los pares XAUUSD, GOLD, XAUEUR . XG Gold Robot ha sido creado para todos los traders a los que les gusta operar con Oro e incluye adicionalmente una función que muestra los niveles semanales de Oro con el mínimo y el máximo mostrados en el panel así como en el gráfico, lo que le ayudará en el trading manual. Es una estr
Stock Indexes EA MT4
MQL TOOLS SL
4 (4)
Asesores Expertos
Stock Indexes EA es un sofisticado robot de trading meticulosamente diseñado para capitalizar la dinámica del US30. Este Asesor Experto utiliza algoritmos avanzados e indicadores técnicos cuidadosamente seleccionados para analizar las tendencias del mercado, identificar los puntos óptimos de entrada y salida, y ejecutar operaciones con gran precisión . Una de sus características clave es el filtro de noticias incorporado, que impide que el robot abra nuevas posiciones durante acontecimientos ec
Big Forex Players MT4
MQL TOOLS SL
4.81 (42)
Asesores Expertos
Estamos orgullosos de presentar nuestro robot de vanguardia, el Big Forex Players EA diseñado para maximizar su potencial de negociación, minimizar el comercio emocional, y tomar decisiones más inteligentes impulsado por la tecnología de vanguardia. Todo el sistema de este EA nos llevó muchos meses construirlo, y luego pasamos mucho tiempo probándolo. Este EA único incluye tres estrategias distintas que se pueden utilizar de forma independiente o en conjunto.El robot recibe las posiciones de los
Opening Range Breakout Master
Thushara Dissanayake
Asesores Expertos
El       Opening Range Breakout Master   es un sistema de trading algorítmico profesional diseñado para capitalizar conceptos de trading institucional como       TIC (Inner Circle Trader), Smart Money Concepts (SMC) y estrategias basadas en liquidez   . Este asesor experto automatiza la detección y ejecución de...       rupturas del rango de apertura (ORB)       en las principales sesiones mundiales de Forex, incluidas       Londres, Nueva York, Tokio y Midnight Killzones   , lo que permite a lo
The Tinga Tinga EA Updated
Allistair Kabelo Mandow
Asesores Expertos
$10 to $13 000 Broker:Hija Global Markets Ltd Plataforma:MT5 Tipo de cuenta:Live Número de inicio de sesión:40912 Contraseña del inversor:Leclote123# Estimados usuarios, me gustaría presentarles mi nuevo asesor de trading The Tinga EA. El asesor Tinga opera en la plataforma del asesor, pero a diferencia de éste, opera en marcos de tiempo inferiores de M15 y utiliza otros indicadores para generar operaciones, a la vez que opera en dos pares de divisas, XAUUSD y USDJPY, lo
GridSync Pro
Thushara Dissanayake
Asesores Expertos
GridSync Pro       es un       EA sofisticado de comercio en red       Diseñado para       MetaTrader 4       que combina       ejecución totalmente automatizada       con       Flexibilidad en el trading manual   . Esto       red inteligente EA       implementa un       estrategia de cuadrícula avanzada sin martingala       con       controles precisos de gestión de riesgos   , incluidos       objetivos de ganancias diarias, límites de pérdidas y trailing stops       para proteger el capital du
MM Flip CodePro
Allistair Kabelo Mandow
Asesores Expertos
"MM 3.0 FLIP CODEPRO ESTÁ DISEÑADO PARA MULTIPLICAR SU CAPITAL HASTA 300 VECES O MÁS A LA SEMANA EN PEQUEÑAS CUENTAS UTILIZANDO 1:UNLIMITED ESTE POTENTE ROBOT DE COMERCIO PUEDE CONVERTIR PEQUEÑAS INVERSIONES EN ENORMES RENDIMIENTOS EN FUNCIÓN DE LAS CONDICIONES DEL MERCADO" "CON SÓLO $ 100 PARA LA RESISTENCIA QUE TIENE EL POTENCIAL DE GENERAR $ 30 000 + EN UNA SOLA SEMANA....BASADO EN NUESTRA EXPERIENCIA CONSTANTE GANANCIAS CONSISTENTES DENTRO DE 7 DÍAS DE NEGOCIACIÓN DAYSARE ALCANZABLE" "N
Scipio Gold Bot
Stefano Frisetti
Asesores Expertos
¡CUIDADO con el SCAM! SCIPIO GOLD BOT sólo es distribuido por MQL5.com. Atención: no se trata de un BOT comercial, sino profesional. La distribución está limitada a 100 copias en total, y el precio puede aumentar sin previo aviso. Esta es la versión MT4, la versión Mt5 está aquí: https: //www.mql5.com/it/market/product/148820 Las diferencias que hacen único a SCIPIO EA son : + no hay ajustes variables o ajustes que el TRADER deba introducir + sólo abre una operación a la vez + siempre utiliza
Three Little Birds
Ahmad Aan Isnain Shofwan
Asesores Expertos
️ THREE LITTLE BIRDS EA: Forjado a partir de la pérdida. Perfeccionado con dolor. Lanzado con propósito. ️ ESTRUCTURA. NO ESPECULACIÓN. Three Little Birds EA no es un simple robot de trading. Es un motor forjado en la batalla, creado tras años de fracasos reales y diseñado con una sola misión:   proteger, recuperar y hacer crecer su capital cuando el mercado se vuelve cruel. Combina   tres poderosas estrategias   en perfecta sincronización: Cuadrícula de pérdidas con Martingala
Bitcoin Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.63 (65)
Asesores Expertos
El Robot Bitcoin MT4 está diseñado para ejecutar operaciones con Bitcoin con una eficiencia y precisión sin precedentes . Desarrollado por un equipo de operadores y desarrolladores experimentados, nuestro Robot Bitcoin emplea un sofisticado enfoque algorítmico (acción del precio, tendencia, así como dos indicadores personalizados) para analizar el mercado y ejecutar operaciones rápidamente con un marco de tiempo M5 , asegurando que nunca se pierda oportunidades lucrativas. Sin rejilla, sin marti
ChimeraFxTool
Marve Edom Agbor
5 (1)
Asesores Expertos
COMPROBAR LA SECCIÓN DE COMENTARIOS PARA LOS PARÁMETROS DE BACKTESTING.. El ChimeraFxTool Mejor EA para Prop Firms (MFF/FTMO La ChimeraFxTool Mejor EA para Prop Firms (MFF/FTMO) - No Martingale - No Grid - No Hedging Mejor Gestión de Riesgo - Límite de Pérdida Diario - Stop loss y protecciones TP Mejor Factor de Ganancia - Protección de Bloqueo de Ganancia Máxima Diaria - Protección de Bloqueo de Ganancia Mensual Mejor Precisión de Señal - Mejores patrones de velas - Mejor respuesta tempo
Exorcist Projects
Ivan Simonika
3 (1)
Asesores Expertos
Exorcist Bot es un asesor multidivisa y multifuncional que funciona en cualquier marco temporal y en cualquier condición de mercado. - El funcionamiento del robot se basa en un sistema de promediación con una progresión no geométrica de construcción de una parrilla de negociación. - Sistemas de protección incorporados: filtros especiales, control de spreads, limitación interna del tiempo de negociación. - Construcción de una red de trading teniendo en cuenta importantes niveles internos. - Posi
Trade Vantage v4
Yvan Musatov
Asesores Expertos
Presentamos Trade Vantage : Analista Profesional de Mercados Trade Vantage es una herramienta analítica altamente eficaz que utiliza un algoritmo especializado para operar en los mercados Forex y de criptomonedas. Su principio de funcionamiento se basa en el análisis de los precios durante un intervalo de tiempo determinado, identificando la fuerza y la amplitud de los movimientos de los precios mediante un sistema de indicación único. Cuando una tendencia pierde fuerza y cambia de dirección, e
Trillion Pips GridX EA
Sivaramakrishnan Natarajan
Asesores Expertos
Trillion Pips GridX EA - Asesor Experto de Cuadrícula y Cobertura Trillion Pips GridX EA es un Asesor Experto totalmente automatizado para MetaTrader 4 que utiliza la gestión de operaciones de cuadrícula, escalado progresivo de lotes y lógica de cobertura opcional para gestionar operaciones en diversas condiciones de mercado. Este EA está destinado a operadores experimentados que entienden plenamente los riesgos asociados con la cuadrícula y los sistemas de comercio de estilo martingala. Visión
MATrader QuickScalper
MARC ALBRECHT SCHMID
Asesores Expertos
MATrader QuickScalper – Scalping preciso impulsado por el núcleo MATrader MATrader QuickScalper es un Expert Advisor de scalping desarrollado por Marc Albrecht Trading, creado como una estrategia independiente junto al conocido MATrader AI. Mientras MATrader AI se enfoca en ciclos adaptativos y movimientos de mayor amplitud, MATrader QuickScalper está diseñado para ejecución rápida, operaciones cortas y entradas limpias de scalping . Este EA lleva el nombre MATrader porque se basa en la misma
Gold Lady
Dmitriq Evgenoeviz Ko
1 (1)
Asesores Expertos
El Asesor Experto Gold Lady para el comercio de oro en la plataforma MetaTrader 4 (MT4) es un sistema de comercio automatizado diseñado específicamente para el comercio de oro (XAU/USD). Estos asesores suelen utilizar algoritmos para ejecutar operaciones basadas en análisis técnicos y otros datos del mercado. La lista completa para su comodidad está disponible en https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller. El asesor emplea redes neuronales para analizar los datos del mercado en tiempo real
Us30 and Xauusd Hedging Scalper
Harsh Tiwari
Asesores Expertos
### Forex Hedging Expert Advisor: Estrategia Sin Pérdidas #### Visión General El Asesor Experto (EA) de Cobertura Forex con Estrategia Sin Pérdidas es un avanzado sistema de trading automatizado diseñado para mitigar el riesgo y protegerse contra los movimientos adversos del mercado. El principio básico detrás de este EA es implementar una sofisticada estrategia de cobertura que tiene como objetivo bloquear los beneficios y minimizar las pérdidas en los volátiles mercados de divisas. Este EA e
Btcusd Grid
Ahmad Aan Isnain Shofwan
1 (1)
Asesores Expertos
BTCUSD GRID EA es un programa automatizado diseñado para utilizar la estrategia de comercio en red BTCUSD GRID EA es muy útil tanto para principiantes como para operadores experimentados.   Si bien existen otros tipos de robots comerciales que puede utilizar, la naturaleza lógica de la estrategia de comercio en red facilita que los robots de comercio en red de criptomonedas realicen operaciones automatizadas sin problemas.   BTCUSD GRID EA es, en general, la mejor plataforma para usar si desea
EA Quantum IQ7 ALL in ONE
Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
Asesores Expertos
It is time to change the game !; the Expert Advisor (EA) that once dominated you has evolved into an EA Mastermind. There are EA-AutoRobot algorithms, EA-Panel Trading algorithms, and advanced AI Analysts available. It is time for you to become a self-taught expert. You can even compare eight Pair systems and their precise predictions. Here, you have the capability to perform three activities simultaneously. Become an Analyst, Trader, and Investor on five robot machines that can operate identic
Guran xauusd
Ran Gu
Asesores Expertos
Descuento actual: 30 $ al mes para los diez primeros usuarios, y 1.000 $ al mes a partir de entonces. Introducción Cuando el cuadro de edición de la parte superior de la pantalla muestre "Mapa térmico del volumen de operaciones = 0", espere pacientemente 1. Cuando el cuadro de edición sobre la pantalla muestre "Reverse=0" (Espere=1: listo para comprar, Espere=-1: listo para vender). 2. Cuando el recuento de espera no es cero y la espera es igual al valor inverso, el EA abre oficialmente una
Perfect Smart Scalper
Abdelmaseh Adel Azez Abdelmaseh
5 (2)
Asesores Expertos
Nos complace presentar nuestro nuevo e innovador producto, el robot de trading automatizado de alta calidad, diseñado para ser una fuente de ingresos pasivos de por vida. Cuentas de monitoreo en vivo Póngase en contacto conmigo en los mensajes Después de alquilar o comprar, por favor, póngase en contacto conmigo a través de mensaje privado para recibir el enlace a nuestro grupo de Telegram. También puede probar el producto por un período de 3 meses antes de comprarlo por sólo $ 30. Instrucci
GOLD Max MT4
Peng Peng Gao
Asesores Expertos
GOLD MAX - Una nueva era en la inteligencia del comercio de oro ¡Bienvenido a una nueva dimensión del trading con oro! Estamos orgullosos de presentar GOLD MAX, el último miembro de la familia Trend Intelligent Trading System, especializado en el trading preciso de XAUUSD (Oro/USD) . No importa cómo fluctúe el mercado, ¡GOLD MAX aprovecha estrategias excepcionales y un rendimiento estable para ayudarle a aprovechar brillantes oportunidades de trading en el mercado del oro! ¿Por qué ele
Benefit EA
Vsevolod Merzlov
Asesores Expertos
Benefit EA es un asesor de rejilla flexible no indicativo con puntos de entrada especiales que proporcionan una ventaja estadística, revelada a través del modelado matemático de los patrones del mercado. El EA no utiliza stop loss. Todas las operaciones se cierran con take profit o trailing stop. Es posible planificar los incrementos de lote. La función "Filtro de tiempo" se establece de acuerdo con la hora interna del terminal según la hora mostrada del servidor del instrumento, no del sistema
Meat EA
Roman Kanushkin
5 (1)
Asesores Expertos
El EA Meat es un sistema de negociación totalmente automático que funciona las 24 horas del día. Opera basado en el análisis del movimiento del mercado sobre la base de un indicador incorporado y el indicador de tendencia Media Móvil. El sistema está optimizado para trabajar con el par de divisas EURUSD en el marco temporal M30. Se recomienda utilizar un broker ECN/STP con bajo spread, baja comisión y rápida ejecución. Monitorización de señales Par de divisas/marco temporal de trabajo: EURUSD M3
Octopus Stability
Aleksandr Shurgin
Asesores Expertos
Tras un exhaustivo trabajo y búsqueda de los valores óptimos de cada uno de los parámetros del Asesor Experto, se han seleccionado los ajustes más estables de los algoritmos, que no requieren de grandes periodos históricos. El robot utiliza una estrategia de negociación universal, que permite el uso de los pares de divisas EURUSD, GBPUSD, USDCHF, USDJPY y otros pares con bajo spread. El EA opera en un marco de tiempo de 5 minutos , utiliza niveles definidos automáticamente sobre la base de múlti
PointerX
Vasja Vrunc
Asesores Expertos
PointerX se basa en su propio oscilador e indicadores incorporados (Pulser, MAi, Matsi, TCD, Ti, Pi) y opera de forma independiente. Con PointerX puede crear sus propias estrategias . Teóricamente todas las estrategias basadas en indicadores son posibles, pero no martingala, arbitraje, rejilla, redes neuronales o noticias. PointerX incluye 2 Conjuntos de Indicadores Todos los controles de indicadores Oscilador ajustable Controles Take Profit Controles de Stop Loss Controles de operaciones Contro
Milch Cow Hedge
Mohamed Nasseem
Asesores Expertos
MILCH COW HEDGE V1.12 EA es principalmente una estrategia de cobertura. El apoyo de expertos es aprovechar todas las oportunidades en cualquier dirección. No sólo abre las operaciones, pero elige el momento adecuado para cerrar las posiciones abiertas para comenzar a operar de nuevo. Recomendamos el uso de un experto con un par de alta volatilidad de la moneda, como GBPAUD, AUDCAD Experto de prueba durante el período comprendido entre 01.01.2016 hasta 09.12.2016 beneficio se duplicó cuatro veces
Forebot
Marek Kvarda
Asesores Expertos
Este robot utiliza un indicador oscilante oculto personalizado y también analiza la respuesta del mercado. Opera sobre todo en los momentos de mayor volatilidad. Trabaja con varias órdenes pendientes con diferente tamaño de volumen y su posición se modifica activamente. Utiliza una gestión monetaria avanzada. La configuración de TradingMode también puede cumplir las condiciones FIFO. Tiene éxito en diferentes mercados y diferentes marcos de tiempo. Los mejores resultados se consiguen con un bro
Otros productos de este autor
Golden Impulse V
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Asesores Expertos
Gold Impulse - Un Robot de Trading Eficaz para XAU/USD Características de Gold Impulse Versatilidad y Adaptabilidad Versatilidad : Gold Impulse soporta una gran variedad de enfoques y conceptos de trading. Automatización : Libera a los usuarios de la supervisión constante del mercado. Personalización : Puede adaptarse a tareas específicas y a las condiciones del mercado. Análisis de mercado Indicadores técnicos : Utiliza medias móviles, bandas de Bollinger y canales de precios para el análisis.
Golden Amulet
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Asesores Expertos
Golden Amulet es un Asesor Experto de trading diseñado específicamente para trabajar con el instrumento XAU/USD (oro frente al dólar estadounidense). El Asesor Experto se caracteriza por su estructura compleja y el uso de tecnologías modernas de aprendizaje automático y procesamiento de big data. Aquí están las principales características y principios de funcionamiento de este robot de comercio: Principales características: Uso de redes neuronales profundas : Esto le permite analizar simultánea
M1 Gold Scalper
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Asesores Expertos
"M1 Gold Scalper" es un scalper de alta frecuencia que opera exclusivamente con oro (XAUUSD) en el marco temporal M1, realizando muchas operaciones diarias. Trabaja con tamaños de lote muy razonables, consistentes con una verdadera estrategia de scalping. la lista completa para su comodidad está disponible https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Esta estrategia está diseñada para beneficiarse de pequeñas fluctuaciones en el precio del oro, utilizando micro tendencias e impulsos a corto
Gold Lady
Dmitriq Evgenoeviz Ko
1 (1)
Asesores Expertos
El Asesor Experto Gold Lady para el comercio de oro en la plataforma MetaTrader 4 (MT4) es un sistema de comercio automatizado diseñado específicamente para el comercio de oro (XAU/USD). Estos asesores suelen utilizar algoritmos para ejecutar operaciones basadas en análisis técnicos y otros datos del mercado. La lista completa para su comodidad está disponible en https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller. El asesor emplea redes neuronales para analizar los datos del mercado en tiempo real
Aurus Gold
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Asesores Expertos
"Aurus Gold" es un programa que puede analizar y operar automáticamente en el mercado de divisas (Forex) sin intervención humana. Esta innovadora herramienta para tomar decisiones sobre la compra o venta de pares de divisas. La principal tarea de Aurus Gold es maximizar los beneficios y minimizar los riesgos para los inversores. Es capaz de trabajar las 24 horas del día, basándose en parámetros y reglas comerciales predeterminados. Los principales beneficios de utilizar un robot monetario incl
Gold Angel
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Asesores Expertos
El Asesor Experto MT4 Gold Angel está diseñado para el comercio automatizado de oro en la plataforma MetaTrader 4, proporcionando a los operadores herramientas y estrategias únicas para lograr el máximo beneficio. Utilizando complejos algoritmos para analizar los datos del mercado, este asesor es capaz de identificar puntos de entrada y salida rentables, lo que reduce significativamente los riesgos y aumenta las posibilidades de éxito de las operaciones. la lista completa para su comodidad está
Golden Fairy
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Asesores Expertos
GOLDEN FAIRY - Plataforma de trading de oro en MetaTrader 4 (MT4) (XAU/USD) ¡Sumérjase en el apasionante mundo del trading, donde la tecnología se convierte en su fiel aliada! GOLDEN FAIRY es un innovador asesor de trading creado para una interacción fiable y eficaz con el mercado del oro. Se basa en potentes algoritmos de inteligencia artificial que, combinados con un profundo análisis de las tendencias del mercado y estrictos principios de gestión del riesgo, le permiten extraer el máximo be
Gold Fish Scalp
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Asesores Expertos
Gold Fish Scalper Advisor para el comercio de oro en la plataforma MetaTrader 4 (MT4) es un sistema de comercio automatizado creado específicamente para el comercio de activos de oro (XAU/USD). Por lo general, estos robots utilizan métodos algorítmicos para ejecutar operaciones basadas en el análisis técnico y otros datos del mercado. la lista completa para su comodidad está disponible https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller. Este programa utiliza fórmulas incorporadas para procesar dat
Golden AI
Dmitriq Evgenoeviz Ko
1 (1)
Asesores Expertos
El EA de oro para el comercio de oro en la plataforma MetaTrader 4 (MT4) es un sistema de comercio automatizado diseñado específicamente para el comercio de oro (XAU/USD). Tales asesores suelen utilizar algoritmos para ejecutar operaciones basadas en el análisis técnico y otros datos del mercado. La lista completa para su comodidad está disponible en https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller . Su capacidad para interactuar de forma contagiosa con la volatilidad del mercado da confianza i
Black Gold MT4
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Asesores Expertos
El Asesor de Forex MT4 llamado Black Gold EA es una solución avanzada para el trading automatizado en el par de divisas XAUUSD (oro a dólar estadounidense). la lista completa para su conveniencia está disponible https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Las ventajas de la MT4 Black Gold EA incluyen el comercio 24/7 sin factores emocionales, la toma de decisiones rápida y la capacidad de probar en los datos históricos. Sin embargo, como cualquier robot de trading, no garantiza beneficios y
Alive Gold
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Asesores Expertos
El Asesor Experto MT4 de Alive Gold es una herramienta de trading automatizada diseñada para Forex, con un enfoque especial en XAUUSD, que optimiza los beneficios a la vez que minimiza el riesgo. Trabajando 24/7, analiza datos, ejecuta operaciones basadas en estrategias programadas y gestiona múltiples cuentas. Entre sus principales características se incluyen la negociación automatizada, la objetividad y la rápida respuesta del mercado. Se requieren conocimientos del mercado para un uso óptimo.
Golden Raider
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Asesores Expertos
Golden Raider MT4 Gold Trading Advisor es un robot de trading automatizado diseñado para obtener beneficios en el mercado del oro (XAU/USD). Utiliza complejos algoritmos e indicadores técnicos para analizar los gráficos de precios e identificar posibles oportunidades de entrada y salida. la lista completa para su comodidad está disponible https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Golden Raider analiza la volatilidad, las tendencias y los niveles de soporte/resistencia, adaptándose a las co
Gold Axis
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Asesores Expertos
Axis Gold Trend MT4 Expert Advisor es una herramienta de trading automatizada diseñada para Forex, con un enfoque especial en XAUUSD, optimizando los beneficios y minimizando el riesgo. Trabaja 24/7, analiza datos, ejecuta operaciones basadas en estrategias programadas y gestiona múltiples cuentas. Entre sus principales características se incluyen la negociación automatizada, la objetividad y la rápida respuesta del mercado. Se requieren conocimientos del mercado para un uso óptimo. la lista com
Gold X5
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Asesores Expertos
El Asesor Experto de Forex MT4 llamado Gold X5 EA es una solución avanzada de trading automatizado para el par de divisas XAUUSD (Oro vs. Dólar estadounidense). Las ventajas del Gold X5 EA MT4 incluyen el trading 24/7 sin el factor emocional, la rápida toma de decisiones y la capacidad de realizar pruebas sobre datos históricos. Sin embargo, como cualquier robot de trading, no garantiza beneficios y requiere una cuidadosa configuración y monitorización para conseguir resultados óptimos. la list
Gold of the Incas
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Asesores Expertos
Oro de los Incas es un asesor de operaciones muy eficaz creado específicamente para la plataforma MT4 y centrado en el mercado del oro y los principales pares de divisas. Mediante complejos algoritmos, analiza las tendencias del mercado y las fluctuaciones de los precios en tiempo real, garantizando el máximo beneficio con el mínimo riesgo. la lista completa para su comodidad está disponible https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller La eficacia de Oro de los Incas está confirmada por lar
Smart Gold EA
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Asesores Expertos
Smart Gold EA para MT4 es una herramienta de trading automatizada diseñada para Forex, con un enfoque especial en XAUUSD, optimizando los beneficios y minimizando el riesgo. Las características clave incluyen el comercio automatizado, la objetividad y la rápida respuesta del mercado. Se requiere conocimiento del mercado para un uso óptimo. la lista completa para su comodidad está disponible https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Smart Gold EA Ventajas Smart Gold EA es una solución de
Gold Emperor EA
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Asesores Expertos
Gold Emperor EA MT4 Asesor Experto la lista completa para su conveniencia está disponible https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Gold Emperor EA es un asesor de operaciones automatizado (experto) diseñado específicamente para operar con oro (XAU/USD) en la plataforma MetaTrader 4 (MT4). Está diseñado para maximizar las ganancias y minimizar los riesgos al operar con este activo volátil. Características Principales: Especialización en Oro: El EA está diseñado para tener en cuenta las
Gold Fox MT4
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Asesores Expertos
Gold AI EA para el comercio de oro en la plataforma MetaTrader 4 (MT4) es un sistema de comercio automatizado especialmente diseñado para el comercio de oro (XAU/USD). Tales asesores suelen utilizar algoritmos para ejecutar operaciones basadas en el análisis técnico y otros datos del mercado. La lista completa para su comodidad está disponible en https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller. Su capacidad para interactuar de forma contagiosa con la volatilidad del mercado da confianza incluso
Smart Gold MT4
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Asesores Expertos
Smart Gold MT4 Advisor es una herramienta de negociación automatizada diseñada para Forex, con un enfoque especial en XAUUSD , optimizando los beneficios y minimizando el riesgo. Las características clave incluyen el comercio automatizado, la objetividad y la rápida respuesta del mercado. Se requiere conocimiento del mercado para un uso óptimo. la lista completa para su comodidad está disponible https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Ventajas de Smart Gold EA Advisor Smart Gold EA es
Gold Aliance AI
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Asesores Expertos
El mercado de divisas (forex) es el mercado financiero más grande y líquido del mundo, con divisas que se negocian 24 horas al día, cinco días a la semana. El comercio de divisas ofrece tanto a los operadores experimentados como a los novatos la oportunidad de beneficiarse de las fluctuaciones de los tipos de cambio. Sin embargo, para navegar con éxito por el mercado de divisas se requiere un profundo conocimiento de los factores que influyen en los movimientos de las divisas, habilidades de aná
Gold Ai Ea
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Asesores Expertos
Oro Ai Ea no es sólo un asesor, es un virtuoso de la negociación a corto plazo, nacido para conquistar mercados muy volátiles con diferenciales mínimos. En su núcleo late el corazón de un algoritmo multicomponente único que procesa los datos del mercado en tiempo real a la velocidad del rayo. la lista completa para su comodidad está disponible https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Próximo precio 999 : El precio aumenta en función del número de licencias vendidas Este maestro del scalp
Merlin Scalp
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Asesores Expertos
Merlin Scalp EA - Asesor Experto MT4 Especializado en Oro Merlin Scalp EA es un robot de trading automatizado diseñado específicamente para operar con oro (XAU/USD) en la plataforma MetaTrader 4 (MT4). Su objetivo es maximizar los beneficios y minimizar los riesgos al operar con este activo volátil. Características principales: Especializado en XAU/USD: El EA está diseñado para tener en cuenta las características únicas del comportamiento del precio del oro, como su volatilidad y susceptibil
Aurum Master
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Asesores Expertos
Aurum Master Expert Advisor está diseñado para operar eficientemente con oro y cualquier activo en divisas, minimizando los riesgos y maximizando el potencial de beneficios. El asesor se adapta activamente a la dinámica cambiante del mercado, identificando patrones de precios estadísticamente significativos con un alto grado de precisión predictiva. Esto le permite determinar los puntos óptimos para la apertura y cierre de posiciones, buscando el máximo beneficio potencial. la lista completa p
Falcon Gold
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Asesores Expertos
Falcon Gold es un EA de alta frecuencia con un riesgo relativamente bajo. El algoritmo de scalping está diseñado para detectar puntos de entrada y salida de alta probabilidad, asegurando que cada operación se ejecute con la mayor probabilidad de éxito. El par de divisas óptimo para trabajar con este robot de scalping es XAUUSD (Oro vs. Dólar estadounidense). Es ideal para los traders que prefieren un entorno de trading activo. la lista completa para su comodidad está disponible https://www.mql5.
Apex Gold MT4
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Asesores Expertos
Apex Gold Advisor: Precisión y Eficiencia para MT4 En el vertiginoso mundo de las operaciones de divisas, donde cada segundo y cada pip cuentan, Apex Gold Advisor destaca como una herramienta diseñada para proporcionar una gran precisión en las entradas al mercado. Diseñado específicamente para la plataforma MetaTrader 4 (MT4), este asesor es una potente solución para los operadores que buscan maximizar su rentabilidad al tiempo que minimizan el riesgo. la lista completa para su comodidad está
Advanced Gold Sniper
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Asesores Expertos
Advanced Gold Sniper es un Asesor Experto (EA) diseñado específicamente para operar con oro (XAU/USD) en la plataforma MetaTrader 4 (MT4). Está diseñado para maximizar los beneficios y minimizar los riesgos al operar con este activo volátil. la lista completa para su comodidad está disponible https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Características principales: Especialización en Oro: El EA está diseñado para tener en cuenta las características específicas de los movimientos del precio
Gold Predictor MT4
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Asesores Expertos
Gold Predictor es un experto de alta frecuencia con un nivel de riesgo moderado. Su algoritmo de scalping está diseñado para encontrar puntos de entrada y salida con una alta probabilidad de éxito, asegurando la máxima eficiencia de cada operación. El par de divisas más adecuado para trabajar con este robot es XAUUSD (oro frente al dólar estadounidense). Es ideal para los operadores que prefieren un entorno de negociación dinámico. la lista completa para su comodidad está disponible https://www.
Golden Cheetah
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Asesores Expertos
Golden Cheetah no es sólo un robot de trading, sino un experto en trading a corto plazo, creado para trabajar en mercados volátiles con spreads bajos. Se basa en un complejo algoritmo multicomponente que analiza instantáneamente la información del mercado en tiempo real. Próximo precio 1399 : El precio aumenta en función del número de licencias vendidas la lista completa para su comodidad está disponible https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Este scalper, como un cazador, abre operac
Golden Shield
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Asesores Expertos
El Escudo Dorado no es sólo un robot de trading, es una solución integral para aquellos que buscan unos ingresos estables en el mercado Forex minimizando los riesgos. Este robot, desarrollado específicamente para la plataforma MetaTrader 4 (MT4), combina avanzados algoritmos de análisis de mercado y estrictas reglas de gestión monetaria, proporcionando una operativa fiable y rentable en modo automático. La base de la seguridad: Gestión del riesgo El corazón del Escudo de Oro es su avanzada ges
Gold Legion
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Asesores Expertos
Gold Legion es un Asesor Experto avanzado diseñado específicamente para la plataforma MetaTrader 4 (MT4) para proporcionar un trading estable y rentable en el mercado Forex. Este Asesor Experto ofrece un enfoque flexible para el comercio, lo que le permite utilizar tanto la estrategia Martingala y operaciones individuales, por lo que es adecuado para diversos estilos de negociación y niveles de riesgo. la lista completa para su comodidad está disponible https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/se
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario