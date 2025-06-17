Dynamic Pips MT4

크리스마스 & 새해가 왔습니다 — 2026년 트레이딩 계획은 무엇인가요?

🔥 Dynamic Pips EA 40% 할인 — 지금 $799, 8회 활성화 포함.

🔥 그리고 더 있습니다:

  • 아직 보유하지 않았다면 Boring Pips EA(MT4 또는 MT5) 무료 제공.

  • 기존 고객이라면 추가 10% 할인.

서두르세요!
본 혜택은 선착순 5명 또는 2026년 1월 7일까지(먼저 도달하는 조건) 적용됩니다.

📩 자세한 내용 또는 참여를 원하시면 메시지를 남겨주세요.

  • 트럼프의 두 번째 임기는 전 세계 시장을 뒤흔드는 대규모 관세 복귀를 시작으로, 공격적인 무역 정책의 물결을 다시 촉발했습니다.
  • 중동 지역의 긴장이 고조되고 있으며, 최근에는 이스라엘과 이란 사이의 갈등이 주목받고 있습니다. 이로 인해 유가 상승 요인이 발생할 수 있습니다.
  • 러시아–우크라이나 전쟁은 해결 기미 없이 지속되고 있으며, 세계적인 지정학적 불안정을 더욱 부추기고 있습니다.
  • 경제 민족주의가 확산되는 반면, 글로벌 협력은 무너지고 있습니다.
  • 공급망은 여전히 불안정하며, 주요 국가들에서는 인플레이션 압력이 가중되고 있습니다.

금융 시장은 그 어느 때보다 취약하고 예측 불가능한 상태입니다. 당신은 이 새로운 현실을 대비한 트레이딩 전략을 준비하셨나요?

이처럼 변동성이 크고 혼란스러운 시기를 헤쳐 나가기 위해서는, 단순한 기존 전략만으로는 부족합니다.
몇 개의 통화쌍에 의존하지 않고 다양한 기회를 통해 지속적인 수익을 추구하는 시스템이 필요합니다.
또한, 초기 시장 가정이 실패했을 때 손실을 지능적으로 통제할 수 있는 리스크 보호 기능이 필수입니다.
무엇보다도, 자신의 트레이딩 스타일과 리스크 선호도에 맞게 전략을 자유롭게 조정할 수 있는 유연성이 필요합니다.

Dynamic Pips EA불확실하고 변동성이 큰 시장에서 트레이더가 수익을 추구할 수 있도록 설계되었습니다.
세 가지 핵심 축을 중심으로 한 종합적인 솔루션을 제공합니다:
분산 투자, 자본 보호, 고도화된 사용자 맞춤 설정.

1. 다중 통화쌍 트레이딩을 통한 분산화:

Dynamic Pips EA는 특정 몇 개의 통화쌍에 리스크를 집중시키는 대신,
10개 이상의 주요 및 마이너 통화쌍에서 적극적으로 거래합니다.
이러한 광범위한 시장 커버리지를 통해 진입 기회를 늘리고, 특정 시장 변화에 대한 의존도를 줄입니다.
전 세계적 불안정 상황 속에서도 — 특정 지역 통화가 정치, 제재, 경제 뉴스에 영향을 받을 때 —
이 분산 전략은 전체적인 성과를 안정화하고, 보다 트렌드가 분명한 시장에서 수익 기회를 발견할 수 있게 해줍니다.

2. 향상된 리스크 제어를 위한 그룹 기반 스톱로스 시스템:

Dynamic Pips EA는 고유한 핍(pip) 기반 그룹 스톱로스 메커니즘을 도입했습니다.
설정된 손실 한도에 도달하면 해당 그룹 내 모든 포지션을 종료하여 손실 확장을 방지합니다.
초기 시장 전망이 잘못되었을 경우에도 자본을 보호할 수 있도록 설계되었습니다.
각 통화쌍에 맞게 최적화되어 있어 다양한 시장 환경에도 유연하게 대응합니다.

3. 고급 사용자 설정을 통한 완전한 유연성:

트레이더마다 선호하는 리스크 수준, 거래 통화쌍, 운영 방식이 다릅니다.
Dynamic Pips EA는 내부 매개변수를 완벽히 조정할 수 있는 기능을 제공하여,
신호 신뢰도, 거래 빈도, 통화쌍별 리스크, 거래 방향 등 다양한 요소를 세밀하게 설정할 수 있습니다.
보수적으로 자산을 보존하고자 하는 트레이더부터, 단기 기회를 노리는 고빈도 스캘퍼까지
EA를 본인의 전략 철학에 맞게 세팅할 수 있습니다.

이 세 가지 기능을 통해 Dynamic Pips EA
시장 변화에 뒤처지지 않고, 한발 앞서 대응할 수 있는 강력하고 유연한 도구가 됩니다.


Dynamic Pips EA 인풋 및 설치 가이드는 여기를 참고하세요: Dynamic Pips Input & Installation Guide

Dynamic Pips EA 설정 파일 보기: Dynamic Pips EA Settings File

MT5 버전 사용 가능: MT5

기타 제품 및 실거래 성과: Live signals


제품 사양

 이름

 Dynamic Pips

 버전

 2.1

 플랫폼

 MT4, MT5

 트레이딩 전략

 모멘텀, 수급존, 피보나치 되돌림, 인공지능

 추천 통화쌍

 AUDCAD, NZDCAD, AUDNZD, AUDUSD, NZDUSD, EURCHF,   EURGBP, EURUSD, USDCAD, CADCHF, NZDCHF

 타임프레임

 M5

 단일 심볼 EA

 예 (심볼당 1차트)

 테이크프라핏

 있음 (트레일링 기능 포함)

 스톱로스

 있음 (고정형)

 그리드 전략

 선택 가능

 마틴게일

 선택 가능

 리스크 관리 기능

 1. 설정된 손실 한도에 도달 시 거래 중단 및 전체 포지션 종료
 2. 가정 실패 시 그룹 스톱로스 발동.
 세부 설정 가능 항목  신호 필터, 거래 빈도, 방향성, 갭, TP, SL, 볼륨, 리스크 분배, 종료 규칙 등


권장 최소 자본: $1000.
계좌 크기별 포트폴리오 구성 예시:

  • $1000: AUDCAD, NZDCAD, AUDNZD

  • $1500: AUDCAD, NZDCAD, AUDNZD, AUDUSD, NZDUSD

  • $2000: AUDCAD, NZDCAD, AUDNZD, AUDUSD, NZDUSD, EURCHF, EURGBP

  • $2500이상: 총 11개 통화쌍 모두 사용 가능 — AUDCAD, NZDCAD, AUDNZD, AUDUSD, NZDUSD, EURCHF, EURGBP, EURUSD, USDCAD, CADCHF, NZDCHF

이 구성은 "Dynamic Pips EA: Installation File"에 포함된 사전 설정 파일 기준입니다.


면책 조항

본 문서에 제시된 성과 수치와 기대 결과는 제3자 틱 데이터(Tick Data Suite 및 Tickstory)를 활용한 Anti-overfitting 연구를 바탕으로 2010년부터 2023년까지의 기간을 대상으로 산출되었으며, 과거 시장 특성이 향후에도 전부 또는 일부 지속된다는 가정을 전제로 합니다.

백테스트 결과는 거래 전략의 동작 특성을 설명하기 위한 참고용 예시에 불과하며, 어떠한 미래 성과, 수익 또는 위험 수준에 대한 보장, 시사 또는 신뢰할 만한 근거로 간주되어서는 안 됩니다.

Dynamic Pips EA에 대한 문의나 피드백이 있으시면 언제든지 개인 메시지로 연락 주세요. 

Petr Tesnar
563
Petr Tesnar 2025.07.01 08:07 
 

In my opinion, Dynamic Pips and Boring Pips are the best and safest EAs on the entire MQL5 market. This is thanks to its perfect customization options, excellent risk management, and above all, the author who is always ready to help you. Admirable and amazing work!!! Thank you Andy 🥇

Boring Pips MT5
Thi Thu Ha Hoang
4.81 (42)
Experts
Christmas & New Year are here — what’s your 2026 trading plan ? 40% OFF Boring Pips EA Get 8 activations for just $399 USD – Limited-Time Deal! Why Choose Boring Pips EA? Proven Performance – 165 weeks of tracked signals with 1300%+ profit Quick & Easy Setup – Get started in minutes Fully Automated – Trade with precision & confidence Act fast! This offer is limited to the first 10 buyers or until January 7, 2026 — whichever comes first. For more details or to j
Dynamic Pips MT5
Thi Thu Ha Hoang
5 (5)
Experts
크리스마스 & 새해 가 왔습니다 — 2026년 트레이딩 계획 은 무엇인가요? Dynamic Pips EA 40% 할인 — 지금 $799 , 8회 활성화 포함. 그리고 더 있습니다: 아직 보유하지 않았다면 Boring Pips EA(MT4 또는 MT5) 무료 제공 . 기존 고객이라면 추가 10% 할인 . 서두르세요! 본 혜택은 선착순 5명 또는 2026년 1월 7일 까지(먼저 도달하는 조건) 적용됩니다. 자세한 내용 또는 참여를 원하시면 메시지를 남겨주세요. 트럼프의 두 번째 임기 는 전 세계 시장을 뒤흔드는 대규모 관세 복귀를 시작으로, 공격적인 무역 정책의 물결을 다시 촉발했습니다. 중동 지역의 긴장 이 고조되고 있으며, 최근에는   이스라엘과 이란   사이의 갈등이 주목받고 있습니다. 이로 인해 유가 상승 요인이 발생할 수 있습니다. 러시아–우크라이나 전쟁 은 해결 기미 없이 지속되고 있으며, 세계적인 지정학적 불안정을 더욱 부추기고 있
Boring Pips MT4
Thi Thu Ha Hoang
4.54 (13)
Experts
Christmas & New Year are here — what’s your 2026 trading plan ? 40% OFF Boring Pips EA Get 8 activations for just $399 USD – Limited-Time Deal! Why Choose Boring Pips EA? Proven Performance – 165 weeks of tracked signals with 1300%+ profit Quick & Easy Setup – Get started in minutes Fully Automated – Trade with precision & confidence Act fast! This offer is limited to the first 10 buyers or until January 7, 2026 — whichever comes first. For more details or to j
Carl Tilley
1047
Carl Tilley 2025.07.07 14:03 
 

사용자가 평가에 대한 코멘트를 남기지 않았습니다

Petr Tesnar 2025.07.01 08:07 
 

In my opinion, Dynamic Pips and Boring Pips are the best and safest EAs on the entire MQL5 market. This is thanks to its perfect customization options, excellent risk management, and above all, the author who is always ready to help you. Admirable and amazing work!!! Thank you Andy 🥇

리뷰 답변