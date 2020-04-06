Supertrend Professional Trading System

Supertendencia Profesional v1.0

Asesor Experto Profesional con Supertendencia Integrada y Gestión Avanzada del Riesgo.

Sin dependencias externas - Supertrend totalmente integrado
Resistente a las caídas - Guardado automático del estado cada 30 segundos
Control de Drawdown multinivel - Protección diaria y total
Gestión monetaria completa - Lotes, Martingala, Objetivos, Límites
100% Compatible con el mercado MQL5 - Un único archivo, sin configuraciones complejas.

Descripción

Supertrend Professional es un Asesor Experto avanzado que implementa una estrategia de trading de seguimiento de tendencia basada en el indicador Supertrend, que cuenta con un completo sistema de gestión de riesgos y una gestión monetaria profesional.

A diferencia de otros EAs que requieren indicadores externos, Supertrend Professional tiene el cálculo Supertrend totalmente integrado en el código, garantizando la máxima fiabilidad, velocidad y compatibilidad.

Características principales

Estrategia Supertrend integrada

  • Cálculo interno del indicador Supertrend (sin dependencias externas)
  • Algoritmo estándar y fiable basado en ATR
  • Parámetros totalmente personalizables (Periodo y Multiplicador)
  • Señales claras y probadas de seguimiento de tendencias

Gestión avanzada del riesgo

  • Stop Loss dinámico basado en Supertendencia
  • Control diario del Drawdown con bloqueo automático
  • Control de la reducción total desde el inicio de la negociación
  • Break-Even automático configurable
  • Trailing Stop progresivo que sigue cada movimiento favorable
  • Sistema de reintento para órdenes fallidas

Gestión profesional del dinero

  • Tamaño de lote configurable
  • Sistema Martingale opcional (con protecciones)
  • Límite máximo de paso de Martingala
  • Umbral mínimo de beneficio para Martingala inteligente
  • Objetivo de beneficio monetario diario
  • Stop Loss diario
  • Límite diario de operaciones

Automatización completa

  • Horario de negociación personalizable
  • Cierre automático de posiciones al final del día (opcional)
  • Guardado automático del estado cada 30 segundos (resistente a caídas)
  • Persistencia de posiciones durante varios días
  • Restablecimiento automático de los parámetros a medianoche
  • Detección automática de días festivos

Cómo funciona

El EA monitoriza continuamente el mercado e identifica tendencias utilizando el indicador Supertrend.

Señal Condición Acción
COMPRA La supertendencia se vuelve alcista (tendencia alcista) Abre posición larga
VENTA La supertendencia se vuelve bajista (tendencia a la baja) Abre una posición corta

Una vez abierta una posición, el EA:

  1. Protege inmediatamente con Stop Loss (si está configurado)
  2. Activa el Break-Even cuando se alcanzan los puntos establecidos
  3. Sigue el precio con un Trailing Stop progresivo después del BE
  4. Cierra la posición cuando cambia la señal de Supertendencia o se alcanza el objetivo

Parámetros principales

Categoría Parámetro Descripción
Supertendencia ST_Period Periodo ATR para el cálculo (por defecto: 10)
ST_Multiplicador Multiplicador ATR para las bandas (por defecto: 3.0)
Gestión del dinero BaseLots Tamaño del lote base para las posiciones
UseMartingale Activar/desactivar el sistema Martingale
FactorMartingale Factor de multiplicación para los pasos de Martingala
MaxMartingaleSteps Límite máximo de pasos consecutivos
DailyProfitTarget Objetivo diario de beneficios/pérdidas en la divisa de la cuenta
Protección UseBreakEven Activar Break-Even automático
BreakEvenPoints Puntos de beneficio para activar BE
UseTrailingAfterBE Arrastre 1:1 después del punto de equilibrio
UseDynamicSL SL dinámico siguiendo la supertendencia
SLBuffer Buffer en puntos desde la línea de Supertendencia
Drawdown UseMaxDailyDD Habilitar control DD diario
MaxDailyDDPercent Porcentaje máximo de DD diaria (por ejemplo, 5%)
UseMaxTotalDD Activar el control de DD total
MaxTotalDDPercent Porcentaje máximo de DD total (por ejemplo, 10%)

Compatibilidad

Instrumentos: Índices, Forex, Materias Primas, Cripto
Plazos recomendados: M5, M15, M30, H1
Brokers: Cualquier broker MT4
Tipos de cuenta: Estándar, ECN, Micro, Cent
Cobertura: No necesaria

Estrategias recomendadas

Estrategia Lotes Martingala Max DD Día Max DD Total Adecuado para
CONSERVADOR 0.01 OFF 2% 5% Principiantes, pequeñas cuentas
EQUILIBRADO 0.01-0.02 ON (máx. 3) 4% 8% Comerciantes intermedios, capital medio
AGRESIVOS 0.02+ ON (máx. 5) 5-7% 10-15% Operadores con experiencia, capital adecuado

Ventajas sobre la competencia

Características Otros EAs Supertendencia Profesional
Indicador externo Requerido Integrado
Complejidad de la configuración Alta Fácil
Persistencia del estado No
Control de la reducción Básico Avanzado
Punto de equilibrio Manual Automático
Tope dinámico Estático Progresivo
Documentación Mínimo ✓ Completa

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD Y ADVERTENCIAS

⚠ Riesgos del comercio automatizado

El trading implica un riesgo significativo de pérdida de capital. Los resultados pasados no garantizan el rendimiento futuro. Este EA es una herramienta que requiere comprensión, configuración adecuada y supervisión.

Recomendaciones

  • Pruebe siempre en una cuenta DEMO antes de utilizar capital real.
  • Utilice sólo capital que pueda permitirse perder
  • Configure correctamente los límites de Drawdown
  • Supervise regularmente el rendimiento
  • No confíe exclusivamente en el EA - supervise siempre

⚠ Sistema Martingala

Si está activado, el sistema Martingale aumenta el riesgo. Utilizar sólo con:

  • Capital adecuado (al menos 10x lote base × pasos máximos).
  • Límites de pasos bajos (máximo 3-5 pasos)
  • Controles de reducción siempre activos
  • Comprensión completa de su funcionamiento

Empiece ahora

  1. Descargue e instale el EA
  2. Pruebe en DEMO con ajustes conservadores
  3. Optimice los parámetros de Supertrend para su instrumento
  4. Configure los límites de riesgo adecuados
  5. Supervise los resultados durante al menos 2 semanas
  6. Cambie al modo en vivo sólo si está satisfecho con los resultados

Preguntas más frecuentes

P: ¿Necesito instalar algún indicador?
R: No, Supertrend se calcula internamente. Simplemente instale el EA.

P: ¿Puedo utilizarlo en varios instrumentos?
R: Sí, pero utilice números mágicos diferentes para cada gráfico.

P: ¿Funciona con cualquier broker?
R: Sí, es compatible con todos los brokers de MT4 (Standard, ECN, etc.).

P: ¿Qué sucede si MT4 se bloquea?
R: El EA guarda el estado cada 30 segundos. Reanudará las operaciones correctamente.

P: ¿Es segura la Martingala?
R: La Martingala aumenta el riesgo. Utilícelo sólo con un capital adecuado y límites de paso bajos. Mantenga siempre activos los controles de Drawdown.

P: ¿Qué marco temporal debo utilizar?
R: M15, M30 o H1 funcionan mejor. Pruebe con su instrumento específico.

Soporte

Para preguntas, problemas técnicos o asistencia:

📧 Correo electrónico: support@siamofurbi.com
🌐 Página web: www.siamofurbi.com

Antes de ponerte en contacto con el servicio de asistencia, activa el modo de depuración y recopila registros detallados del problema.

Copyright © 2025 TFTA - www.siamofurbi.com
Todos los derechos reservados.

Productos recomendados
Blue CARA MT4
Duc Anh Le
Asesores Expertos
| Solución de negociación totalmente automatizada inspirada en el Concepto de Dinero Inteligente (TIC) y con capacidad multiestrategia | Construido por un operador de la red >> para operadores de la red. This is MT4 version, click  here  for  Blue CARA MT5  (settings and logics are same in both versions) Señal de seguimiento real --> Cara Gold Intro Blue CARA EA ( 'CARA') - abreviatura de Comprehensive Algorithmic Responsive Advisor es una nueva generación multi-divisa multi-timeframe EA ba
Battle Bot
Meinrik Sikuvi Sipahu
Asesores Expertos
Este robot está diseñado para el comercio basado en la oferta y la demanda, comercia pares de divisas. Utilice este robot en el m1 y m5 marco de tiempo. evitar el uso del robot durante las noticias ya que esto puede tener un efecto negativo en el rendimiento de este EA. Este robot utiliza el indicador de cocodrilo con el indicador RSI para obtener sus entradas. Su objetivo es capturar los puntos más bajos y más altos de una tendencia de mercado durante el período de tiempo específico.
Gyroscopes
Nadiya Mirosh
Asesores Expertos
Experto forex profesional Gyroscope ( para los pares EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY) que analiza el mercado utilizando el índice de ondas de Elliot. La teoría de las ondas de Elliott es la interpretación de los procesos en los mercados financieros a través de un sistema de modelos visuales (ondas) en los gráficos de precios. El autor de la teoría, Ralph Elliott, identificó ocho variantes de ondas alternas (de las cuales cinco está
TPS DynamicFX Pro
Gopal Goswami
Asesores Expertos
TPS DynamicFX Pro EA: Revolucionando el trading en Forex con la precisión de la IA Descubra el futuro del mercado de divisas con el EA TPS DynamicFX Pro, un innovador asesor experto meticulosamente diseñado para navegar por las complejidades de los mercados financieros con una precisión y eficiencia inigualables. Aprovechando el poder de la inteligencia artificial avanzada, este EA es la herramienta definitiva tanto para los operadores principiantes que buscan ganancias consistentes y profesiona
Gold Crazy EA MT4
Nguyen Nghiem Duy
Asesores Expertos
Gold Crazy EA es un Asesor Experto diseñado específicamente para el comercio de Oro H1/ EU M15. Utiliza algunos indicadores para encontrar la buena entrada. Y se puede establecer SL o puede DCA si lo desea. Puede ser un Scalping o una cuadrícula / Martingala dependerá de su configuración. Este EA puede Auto lote por Balance, establecer el riesgo por el comercio. También puede establecer TP / SL para el comercio earch o para la cesta de comercio. - RSI_PERIOD - si = -1, entonces la estrategia por
CrownFVG EA
Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
Asesores Expertos
El EA CrownFVG es un sistema de trading de precisión Breakout + Fair Value Gap (FVG) diseñado para proporcionar beneficios consistentes en el marco temporal M5 . Construido con una arquitectura de scalping multigrupo, este EA combina conceptos de trading institucional con velocidad algorítmica para identificar y operar las ineficiencias del mercado donde el precio es más probable que reaccione - los Fair Value Gaps. Desarrollado para los comerciantes que valoran la precisión, el control y la pr
Vizzion
Joel Protusada
Asesores Expertos
Vizzion es un Asesor Experto de scalping totalmente automatizado que puede ejecutarse con éxito utilizando el par de divisas GBPJPY en el marco de tiempo H1. Muy Importante Este Asesor Experto no puede funcionar con otros EAs en la misma cuenta. Como parte del plan de administración del dinero, calcula y monitorea el Nivel de Margen % y asume que todas las operaciones abiertas son creadas por él. Si desea un Asesor Experto que opere diariamente, este EA no es para usted, ya que su uso requiere
Matrix Arrow EA MT4
Juvenille Emperor Limited
5 (8)
Asesores Expertos
Matrix Arrow EA MT4 es un asesor experto único que puede intercambiar las señales MT4 del Matrix Arrow Indicator con un panel comercial en el gráfico, de forma manual o 100% automática. Matrix Arrow Indicator MT4 determinará la tendencia actual en sus primeras etapas, recopilando información y datos de hasta 10 indicadores estándar, que son: Índice de movimiento direccional promedio (ADX), Índice de canales de productos básicos (CCI), Velas clásicas de Heiken Ashi, Media móvil, Divergencia de c
TrendSight Pro EA
Andri Maulana
Asesores Expertos
Maximice su potencial de trading en oro con el EA TrendSight Pro , una solución de trading sofisticada y automatizada diseñada específicamente para el mercado de alta intensidad XAUUSD (Oro). Diseñado para los operadores que valoran la precisión, la seguridad y el rendimiento constante, este EA elimina las conjeturas del análisis técnico. ¿Por qué elegir TrendSight Pro EA? TrendSight Pro EA no es sólo otro bot automatizado; es una estrategia completa para operar con oro construida sobre la base
Stochastic Forex EA
Steve Zoeger
5 (10)
Asesores Expertos
Estocástico Forex EA Forex Robot ️Little consejos para aumentar el profit. ️You también puede ejecutar el robot en múltiples gráficos . al mismo tiempo. Pruebe el siguiente ejemplo: EUR/USD Gráfico 4H EUR/USD Gráfico 1H ️EUR/USD Gráfico 30min EUR/USD Gráfico 15min Mantener el mismo número mágico en todos los marcos de tiempo ️ Revisa el Video para ver los set ups https://www.mql5.com/go?link=https://youtu.be/2wCzTFIGNp4 Stochastic como Indicador Principal E
The Infinity EA MT4
Abhimanyu Hans
3.83 (29)
Asesores Expertos
Tecnología impulsada por IA con ChatGPT Turbo Infinity EA es un asesor experto de trading avanzado diseñado para GBPUSD y XAUUSD. Se centra en la seguridad, los retornos consistentes y la rentabilidad infinita. A diferencia de muchos otros EA, que se basan en estrategias de alto riesgo como la martingala o el trading en cuadrícula, Infinity EA emplea una estrategia de scalping disciplinada y rentable basada en una red neuronal integrada sobre aprendizaje automático, tecnología basada en intelig
Gold Angel
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Asesores Expertos
El Asesor Experto MT4 Gold Angel está diseñado para el comercio automatizado de oro en la plataforma MetaTrader 4, proporcionando a los operadores herramientas y estrategias únicas para lograr el máximo beneficio. Utilizando complejos algoritmos para analizar los datos del mercado, este asesor es capaz de identificar puntos de entrada y salida rentables, lo que reduce significativamente los riesgos y aumenta las posibilidades de éxito de las operaciones. la lista completa para su comodidad está
TickStorm
Edouard Perchet
4 (4)
Asesores Expertos
TickStorm es el resultado de 6 meses de investigación en equipo e integra un nuevo enfoque en el arte del análisis de ticks. El algoritmo de funcionamiento del EA utiliza la velocidad de los retrocesos para decidir si hay una oportunidad de trading o no. Estos retrocesos se detectan analizando varias matrices de ticks en diferentes periodos de tiempo y confrontándolas para obtener una ventaja sobre el mercado. Hemos desarrollado nuevas herramientas para detectar eficazmente cualquier actividad i
Grid and MACD
Volodymyr Hrybachov
Asesores Expertos
Este es un Asesor Experto de cuadrícula. Tiene varias estrategias de negociación basadas en el indicador MACD. Los niveles de trailing stop, stop loss y take profit virtuales pueden establecerse en pips, en la divisa del depósito o como porcentaje del saldo. Dependiendo de la configuración, se pueden abrir diferentes órdenes para diversificar los riesgos. Su cierre puede ser una cesta de órdenes dirigida en sentido contrario o unidireccional. La parrilla de órdenes es adaptativa, en ella sólo se
Fluffy Sheep
Ahmed Sabry Mohammed Youssef Elgendi
Asesores Expertos
este es un EA que comercia basado en la tendencia detectada por el robot. EA en busca de buenas oportunidades para la gestión de entrada y salida de las operaciones. Puede ser utilizado para todos los pares de divisas, pero es mejor utilizarlo en el símbolo de oro y H1 TimeFrame. El robot tiene una fuerte lógica matemática para detectar buenas oportunidades y siempre y cuando el mercado está en tendencia que está haciendo dinero para usted. pero si había una situación de inversión de la EA comi
Ea Tw79 Macd Grid Scalping
Tufan Gocmen
Asesores Expertos
Este robot de trading automatizado utiliza las capacidades del indicador macd para crear una estrategia de cuadrícula. El algoritmo crea una estrategia de cuadrícula en niveles de sobrecompra y sobreventa y en momentos de alta volatilidad. Esto hace que sea susceptible a todas las fluctuaciones de precios. La entrada Close Money es la cantidad total de ganancias en el ciclo. Lo definimos como la cantidad total de ganancias en el ciclo. Tiene la capacidad de abrir más ciclos en periodos cortos. S
Universal MT4 MACD
Volodymyr Hrybachov
Asesores Expertos
Robot comercial en el indicador MACD Esta es una versión simplificada del robot comercial, utiliza solo una estrategia de entrada (la versión avanzada tiene más de 10 estrategias) Beneficios para expertos: Scalping, Martingale, grid trading. Puede configurar el comercio con una sola orden o una cuadrícula de órdenes. Una cuadrícula de órdenes altamente personalizable con un paso dinámico, fijo o multiplicador y un lote de negociación le permitirá adaptar el Asesor Experto a casi cualquier i
Oyen Gold Scalping EA
Wan Mohd Safwan Bin Wan Daud
Asesores Expertos
¡CUIDADO! NUESTRA SEÑAL EN VIVO ESTA PROBADA EN PARES JPY CON SOLO 65 USD DE DEPOSITO Y CRECE MUCHO EN GANANCIAS. COMPRUEBE COMO PUEDE CRECER SU CUENTA CON DD MAS BAJOS. USTED ES BIENVENIDO A BACKTEST O DEMO DE PRUEBA. Este EA OYEN GOLDEN SCALPING opera basado en el indicador personalizado SDEA (será proporcionado GRATIS). El indicador medirá la dirección de la tendencia y su impulso, más tarde enviará la señal para que el EA abra entradas. Ha ocultado parada dura cuando se confirma la inversió
HFT King Ea
Ram Klein Caputol
Asesores Expertos
Presentamos HFT KING EA: ¡el HFT KING definitivo del comercio! Este sistema de negociación de alta frecuencia totalmente automatizado está diseñado para revolucionar su experiencia comercial con su algoritmo avanzado y funciones de última generación. HFT King utiliza una combinación única de análisis técnico, inteligencia artificial, operaciones de alta frecuencia y aprendizaje automático para proporcionar a los operadores señales comerciales confiables y rentables. La tecnología de vanguardia d
GOLD Animal mt4
Gang Zou
Asesores Expertos
**GOLD Animal** es un Asesor Experto (EA) desarrollado específicamente para operar con oro. No utiliza estrategias de alto riesgo como Martingale o grid trading. Emplea detección algorítmica avanzada para operar con tendencias, y cada operación utiliza un stop-loss para asegurar la protección del capital. El EA incorpora gestión monetaria para calcular automáticamente el tamaño de las posiciones. Presenta una relación entre beneficios y stop-loss superior a 1:3, lo que garantiza una rentabil
Zigzag Hedging EA
Samir Arman
Asesores Expertos
l experto trabaja en los niveles de zigzag de la vela anterior Con alguna forma digital de entrar en la operación En el marco de cinco minutos Trabaja sólo en pares de divisas No utiliza TakeProfit o Stop Loss Cómo funciona el experto Se coloca en los tres pares de divisas GBPUSD GBPJPY GBP AUD Misma configuración sin cambiar nada Cuando trabaje, lo hará en una sola divisa de ellas hasta que cierre con ganancias El beneficio es de sólo siete puntos Vea el video Explica cómo funciona el experto.
ProfessorMoriartyMT4
Evgeniy Zhdan
Asesores Expertos
La base de la estrategia es la identificación de movimientos correctivos rápidos entre los cruces de un par de divisas o metal de trabajo. En el momento en que se producen diferencias en los precios de los instrumentos de negociación, el asesor analiza la posible dirección del movimiento del precio en un instrumento de trabajo y comienza a trabajar. Cada posición tiene un stop loss y un take profit. Un algoritmo único de seguimiento de posiciones permite controlar la superioridad de los benef
CyBRG RX Mt4
Arseny Potyekhin
5 (2)
Asesores Expertos
Presentando CyBRG RX: El asistente de trading de próxima generación Adéntrate en el futuro del trading con CyBRG RX, tu compañero de trading de vanguardia diseñado para elevar tu experiencia de trading. Aprovechando el poder de redes neuronales avanzadas, CyBRG RX está diseñado para analizar y adaptarse a las condiciones del mercado en constante cambio con una precisión inigualable. Dado que esta estrategia es tan única, solo quiero vender un número limitado de licencias. Por lo tanto, el prec
RoundLock EA
AW Trading Software Limited
4.33 (3)
Asesores Expertos
Round Lock es un asesor inteligente con bloqueo dinámico de posiciones. Es un asesor de trading avanzado que implementa una estrategia de bloqueo de órdenes bidireccional con crecimiento gradual de posiciones y adaptación dinámica al mercado . Ventajas de Round Lock: Control de riesgos mediante bloqueo de posiciones, Crecimiento dinámico de volúmenes en áreas de tendencia del mercado, Configuraciones de comportamiento flexibles según los límites, Adecuado para fases planas y de tendencia, optim
PFX Renko Assistant
Mi Chaei Jardin
Asesores Expertos
El PFX Renko Assistant es un Ea especialmente diseñado para operar en gráficos Renko. El Ea opera sólo con la tendencia y produce una tasa de ganancia constante de entre el 65% y el 80%. El tamaño sugerido de la barra Renko es de 2.5 pips y un stop loss de 10 pips y take profit de 5 pips. El Ea se puede utilizar en los gráficos de velas estándar, pero la tasa de ganancias no será tan buena como cuando se utiliza con barras Renko. La idea detrás de la Ea es seguir la tendencia y buscar retrocesos
Reef Scalper
Charles Crete
Asesores Expertos
Reef Scalper es un EA de scalping agresivo. Utiliza principalmente las Bandas de Bollinger y el indicador SAR Parabólico , que detecta rápidamente pequeños cambios de tendencia en plazos cortos. El bot coloca órdenes pendientes para reaccionar rápidamente al tomar beneficios. Su método de recuperación se basa en un sistema de rejilla con una martingala opcional , y puede abrir hasta 15 posiciones de recuperación con un multiplicador de tamaño de lote . Utilizando un contador de ticks , el bot no
MyVolume Profile Scalper
Ahmad Aan Isnain Shofwan
Asesores Expertos
Antes de comprar, realice una prueba tras otra utilizando una cuenta de demostración  MyVolume Profile FV (versión GRATUITA)  durante varios meses. Aprendalo y encuentre la mejor configuración para reunirse con el suyo. MyVolume Profile Scalper EA es un programa avanzado   y     automatizado diseñado para utilizar el perfil de volumen, que   toma   el volumen total negociado a un nivel de precio específico durante el período de tiempo especificado y divide el volumen total en volumen ascendente
Gold Invertio scalping
Mose' Panizza
Asesores Expertos
¡MEGA 30% DE DESCUENTO EN TODOS LOS ROBOTS! Gold Invertio Scalp - EA de scalping XAUUSD de nueva generación Gold Invertio Scalp es un Asesor Experto de próxima generación diseñado para los traders que exigen un enfoque profesional, preciso e inflexible para el trading algorítmico en XAUUSD. Este sistema totalmente automatizado está diseñado para operar en el marco temporal M1 , utilizando la detección avanzada de rupturas, la lógica dinámica de arrastre y la gestión inteligente del riesgo, s
Gold Label
Tran Thanh Tuyen
Asesores Expertos
Gold Label es un Asesor Experto diseñado específicamente para el comercio de oro. Este EA está diseñado específicamente para XAUUSD con bajo riesgo y puede hacer crecer su cuenta a partir de un pequeño capital. Se basa en el análisis de clúster de aprendizaje automático y algoritmos genéticos. EA contiene algoritmo de mercado de auto-adaptación, que utiliza los patrones de acción de precios y los indicadores de comercio estándar. Experto mostró resultados estables en XAU en 2011-2020 período. No
Los compradores de este producto también adquieren
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (172)
Asesores Expertos
Presentando       Quantum Emperor EA   , el innovador asesor experto en MQL5 que está transformando la forma de operar con el prestigioso par GBPUSD. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compra Quantum Emperor EA y podrás obtener Quantum StarMan  gratis.*** Pregunta en privado para más detalles. Señal
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (16)
Asesores Expertos
Vortex - su inversión en el futuro El Asesor Experto Vortex Gold EA creado específicamente para operar con oro (XAU/USD) en la plataforma Metatrader. Construido utilizando indicadores propios y algoritmos secretos del autor, este EA emplea una estrategia de trading integral diseñada para capturar movimientos rentables en el mercado del oro. Los componentes clave de su estrategia incluyen indicadores clásicos como el CCI y el Indicador Parabólico, que trabajan juntos para señalar con precisión l
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
Asesores Expertos
Aura Black Edition es un EA totalmente automatizado diseñado para operar solo con ORO. El experto mostró resultados estables en XAUUSD en el período 2011-2020. No se utilizan métodos peligrosos de gestión del dinero, ni martingala, ni cuadrícula ni scalp. Adecuado para cualquier condición de bróker. EA entrenado con un perceptrón multicapa La red neuronal (MLP) es una clase de red neuronal artificial (ANN) de retroalimentación. El término MLP se usa de manera ambigua, a veces de manera vaga para
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.6 (10)
Asesores Expertos
AI Forex Robot - El futuro del trading automatizado. AI Forex Robot está impulsado por un sistema de Inteligencia Artificial de última generación basado en una red neuronal híbrida LSTM Transformer, diseñada específicamente para analizar los movimientos del precio del oro (XAUUSD) en el mercado Forex. El sistema analiza complejas estructuras de mercado, adapta su estrategia en tiempo real y toma decisiones basadas en datos con un alto nivel de precisión. AI Forex Robot es un sistema moderno, tot
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.58 (12)
Asesores Expertos
Aura Neuron es un asesor experto distintivo que continúa la serie de sistemas de negociación Aura. Al aprovechar las redes neuronales avanzadas y las estrategias de negociación clásicas de vanguardia, Aura Neuron ofrece un enfoque innovador con un excelente rendimiento potencial. Este asesor experto, totalmente automatizado, está diseñado para operar en pares de divisas como  XAUUSD (ORO). Ha demostrado una estabilidad constante en estos pares desde 1999 hasta 2023. El sistema evita técnicas de
Gold Trade Pro
Profalgo Limited
4.61 (23)
Asesores Expertos
Promoción de lanzamiento! ¡Solo quedan unas pocas copias a 449$! Próximo precio: 599$ Precio final: 999$ Obtenga 1 EA gratis (para 2 cuentas comerciales) -> contácteme después de la compra Ultimate Combo Deal   ->   click here New live signal:   https://www.mql5.com/en/signals/2084890 Live Signal high risk :  https://www.mql5.com/en/signals/2242498 Live Signal Set Prop Firm Set JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Parameter overview Gold Trade Pro se une al club de Gold Trading EA, pero con una
Blox
Cence Jk Oizeijoozzisa
5 (2)
Asesores Expertos
Una de las estrategias de trading automatizado más potentes de 2025 Hemos convertido una de las estrategias de trading manual más sólidas de 2025 en un Expert Advisor completamente automatizado , basado en TMA (Triangular Moving Average) con lógica CG . Solo queda una versión disponible por 550 $. Después, el precio subirá a 650 $ y 750 $, y el precio final será de 1200 $ Este EA está diseñado para entradas precisas, órdenes pendientes inteligentes y un estricto control del riesgo , siendo adecu
HFT Fast M1 Gold Scalper V8 EA
Martin Alejandro Bamonte
3.67 (3)
Asesores Expertos
VERSIÓN ULTRA OPTIMIZADA – MT4 HFT FAST M1 GOLD SCALPER V8.2 , en su versión MT4, es el lanzamiento más potente, estable y refinado hasta la fecha. HFT es un scalper de alta frecuencia que opera exclusivamente en Oro (XAUUSD) en TF: M1, ejecutando una gran cantidad de operaciones diarias. Soporta apalancamiento de hasta 1:500 y opera con tamaños de lote muy razonables para una estrategia de scalping real. Por esta razón, requiere cuentas dedicadas de scalping (RAW o ECN). ICMarkets es el bróker
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
Asesores Expertos
El XG Gold Robot MT4 está especialmente diseñado para el Oro. Decidimos incluir este EA en nuestra oferta después de extensas pruebas . XG Gold Robot y funciona perfectamente con los pares XAUUSD, GOLD, XAUEUR . XG Gold Robot ha sido creado para todos los traders a los que les gusta operar con Oro e incluye adicionalmente una función que muestra los niveles semanales de Oro con el mínimo y el máximo mostrados en el panel así como en el gráfico, lo que le ayudará en el trading manual. Es una estr
Quantum King MT4
Bogdan Ion Puscasu
Asesores Expertos
Quantum King EA: Poder inteligente, perfeccionado para cada trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Precio especial de lanzamiento Señal en vivo:       HAGA CLIC AQUÍ Versión MT5:   HAGA CLIC AQUÍ Canal de Quantum King:       Haga clic aquí ***¡Compra Quantum King MT4 y podrás obtener Quantum StarMan gratis!*** ¡Pregunta en privado para más detalles! Regla       sus operaciones con precisión y
Golden Mirage mt4
Michela Russo
Asesores Expertos
¡Stock limitado al precio actual! Precio final: $1999 --> PROMO: Desde $299 --> El precio subirá cada 5 compras, próximo precio : $399 Golden Mirage es un robusto robot de comercio de oro diseñado para los comerciantes que valoran la fiabilidad, simplicidad y rendimiento de nivel profesional. Impulsado por una combinación probada de indicadores RSI, Media Móvil, ADX y Nivel Alto/Bajo , Golden Mirage ofrece señales de alta calidad y operaciones totalmente automatizadas en el marco temporal M5 pa
AlphaCore System MT4
Evgeniy Zhdan
5 (1)
Asesores Expertos
AlphaCore System es un asesor de trading profesional para MetaTrader 4 , que utiliza una estrategia de trading basada en el análisis dinámico de extremos locales y la predicción estadística de rupturas . === ¡Compre AlphaCore System para MT5 y obtenga AlphaCore System para MT5 gratis! === ¡Para más detalles, contácteme vía mensaje privado! Concepto de Trading El asesor opera utilizando la metodología de corredores de precios adaptativos . El sistema monitorea continuamente la formación de zonas
HFT Pass Prop Firm MT4
Lo Thi Mai Loan
5 (26)
Asesores Expertos
Venta flash durante 24 horas - ¡Solo $199.99!  "HFT Pass Prop Firms" es un Asesor Experto (EA) diseñado específicamente para participar en el desafío HFT, operando con el par US30. Para conocer más Asesores Expertos e Indicadores destacados, visita: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/seller Soy Los, por favor suscríbete para recibir más actualizaciones: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/news 1/ ¿Qué es HFT? La negociación de alta frecuencia (HFT) es un método de negociación
BlackCat Grid
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Asesores Expertos
"BlackCat Grid" es un asesor comercial automatizado (asesor experto) desarrollado para la plataforma MetaTrader 4, especializado en la estrategia comercial de cuadrícula. Está diseñado para el comercio automatizado en el mercado Forex, minimizando la necesidad de intervención manual constante. La lista completa está disponible para su comodidad en https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller. Principio de funcionamiento El EA abre una serie de órdenes según un paso y tamaño de lote especifica
CyNera MT4
Svetlana Pawlowna Grosshans
2.81 (16)
Asesores Expertos
CyNera: Su Trading, Nuestra Tecnología Manual y archivos de configuración: contáctame después de la compra para recibir el manual y los archivos de configuración Precio: El precio sube según el número de licencias vendidas Copias disponibles: 4 Operar con oro, uno de los instrumentos más volátiles del mercado, exige precisión, análisis profundo y una sólida gestión del riesgo. El Asesor Experto de CyNera integra perfectamente estos elementos en un sistema sofisticado diseñado para la negociació
KonokaSystemNEO
Nobuyoshi Murase
1 (1)
Asesores Expertos
KonokaSystemNEO es una de las tres hermanas ( NEO, JOY, FUN ) basadas en KonokaSystem con una nueva personalidad y es un EA original. El estilo de comercio es el comercio del día dirigido a la medianoche hasta el mediodía hora de Japón. El par de divisas es "USDJPY" y la entrada se realiza al precio de apertura de M5. Cada una de las tres hermanas tiene una lógica diferente y está equipada con dos tipos de entradas y dos tipos de salidas. No se utiliza ninguna lógica de rejilla ni de martingala
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
Asesores Expertos
¡PROP FIRME LISTO!   (   descargar SETFILE   ) PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: ¡Solo quedan unas pocas copias al precio actual! Precio final: 990$ Obtenga 1 EA gratis (para 2 cuentas comerciales) -> contácteme después de la compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal ¡Bienvenido al Segador de Oro! Basado en el exitoso Goldtrade Pro, este EA ha sido diseñado para ejecutarse en múltiples períodos de tiempo al mismo tiempo y tiene la opción de establecer la
Stratos Mistral mt4
Michela Russo
Asesores Expertos
PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO ¡Stock limitado al precio actual! Precio final: $1999 --> PROMO: Desde $299 --> Precio de mañana: $399 Stratos Mistral es un robusto robot de comercio de divisas diseñado para los comerciantes que valoran la fiabilidad, simplicidad y rendimiento de nivel profesional. Impulsado por una combinación probada de ADX, media móvil, y los indicadores de nivel alto / bajo , Stratos Mistral ofrece señales de alta calidad y el comercio totalmente automatizado en el marco de tie
The Golden Way
Lin Lin Ma
Asesores Expertos
The Golden Way es un software de trading automatizado para la plataforma MT4. Adopta una estrategia híbrida completa: mediante la colaboración sinérgica de múltiples subestrategias, captura con precisión las oportunidades de compra (long) y venta (short) en el mercado del oro (XAUUSD), ayudándote a aprovechar los momentos de trading oportunos en diferentes escenarios de mercado. Basado en una lógica de trading probada, te permite realizar operaciones profesionales y eficientes en el mercado del
EvoTrade EA MT4
Dolores Martin Munoz
Asesores Expertos
EvoTrade: El Primer Sistema de Trading Autoaprendizaje en el Mercado Permítame presentarle EvoTrade, un asesor experto único desarrollado con tecnologías de vanguardia en visión por computadora y análisis de datos. Es el primer sistema de trading autoaprendizaje en el mercado, operando en tiempo real. EvoTrade analiza las condiciones del mercado, adapta estrategias y se ajusta dinámicamente a los cambios, ofreciendo una precisión excepcional en cualquier entorno. EvoTrade utiliza redes neuronale
Stock Indexes EA MT4
MQL TOOLS SL
4 (4)
Asesores Expertos
Stock Indexes EA es un sofisticado robot de trading meticulosamente diseñado para capitalizar la dinámica del US30. Este Asesor Experto utiliza algoritmos avanzados e indicadores técnicos cuidadosamente seleccionados para analizar las tendencias del mercado, identificar los puntos óptimos de entrada y salida, y ejecutar operaciones con gran precisión . Una de sus características clave es el filtro de noticias incorporado, que impide que el robot abra nuevas posiciones durante acontecimientos ec
Multi Gold Ai Robot
Nirundorn Promphao
5 (1)
Asesores Expertos
Multi Gold Ai Robot es un sistema seguro para el comercio de divisas y criptomonedas. Desarrollado exclusivamente para el par XAUUSD(ORO) y cualquier par de divisas. ¡Pruebe ahora! Estrategias más rentables Orden de Cierre con Ganancia de Dinero, tecnología CutOff, Cutloss por cantidad de operaciones. Edición Super Especial para traders y Introducing Broker y Partners ¡¡¡WOW!!! Precio Especial : $650 por 99 copias solamente, Precio Normal $2,999 !!! Promoción Especial cada semana. El Robot Ai
Big Forex Players MT4
MQL TOOLS SL
4.81 (42)
Asesores Expertos
Estamos orgullosos de presentar nuestro robot de vanguardia, el Big Forex Players EA diseñado para maximizar su potencial de negociación, minimizar el comercio emocional, y tomar decisiones más inteligentes impulsado por la tecnología de vanguardia. Todo el sistema de este EA nos llevó muchos meses construirlo, y luego pasamos mucho tiempo probándolo. Este EA único incluye tres estrategias distintas que se pueden utilizar de forma independiente o en conjunto.El robot recibe las posiciones de los
Aurum AI mt4
Leonid Arkhipov
4.94 (31)
Asesores Expertos
ACTUALIZACIÓN — DICIEMBRE 2025 A finales de noviembre de 2024, el asesor experto Aurum fue lanzado a la venta. Durante todo este tiempo operó en condiciones reales de mercado sin filtro de noticias, sin protecciones adicionales ni restricciones complejas, manteniéndose estable y confiable. Este año completo de trading real demostró claramente la solidez del sistema de trading. Solo después de ello, basándonos en la experiencia real y en las estadísticas, en diciembre de 2025 lanzamos una gran
Fundamental hunter
Sara Sabaghi
Asesores Expertos
Fundamental Hunter - El asesor experto que sigue el dinero inteligente Usted compra una oportunidad única no un EA. Los primeros compradores obtienen el poder primero... a un precio que nunca recuperarán. El próximo precio será: $1200 | 3/10 spot remains El próximo precio será: $1600 | 10/10 spot remains El próximo precio será: $2000 | 10/10 Precio final: $2400 Live result Si está buscando un Asesor Experto que vaya más allá de los indicadores y realmente entienda el mercado a través de dat
Dark Algo
Marco Solito
4.66 (62)
Asesores Expertos
Última copia a 399$ -> próximo precio 499$. Dark Algo es un Asesor Experto totalmente automático para el Trading de Scalping en Eurusd y Gbpusd . Este Asesor Experto se basa en la última generación de algoritmos y es altamente personalizable para adaptarse a sus necesidades comerciales. Si usted compra este Asesor Experto puede escribir un comentario en el mercado y obtener un segundo EA de forma gratuita , para más información en contacto conmigo La estrategia básica de este EA se basa en un so
The Tinga Tinga EA Updated
Allistair Kabelo Mandow
Asesores Expertos
$10 to $13 000 Broker:Hija Global Markets Ltd Plataforma:MT5 Tipo de cuenta:Live Número de inicio de sesión:40912 Contraseña del inversor:Leclote123# Estimados usuarios, me gustaría presentarles mi nuevo asesor de trading The Tinga EA. El asesor Tinga opera en la plataforma del asesor, pero a diferencia de éste, opera en marcos de tiempo inferiores de M15 y utiliza otros indicadores para generar operaciones, a la vez que opera en dos pares de divisas, XAUUSD y USDJPY, lo
GoldMiner mt4 pro
Van Hoa Nguyen
Asesores Expertos
GOLDMINER MT4 PRO es un robot de trading de Oro en el marco temporal M15 o H1, que combina patrones de velas, indicadores técnicos y rupturas de soporte y resistencia. El robot utiliza una estrategia inteligente de reconocimiento de tendencias para mantener el EA estable. Comprometido a acompañarle en nuevas versiones y siendo actualizado SETFILE siguiendo de cerca cada ciclo de mercado ayuda a que el robot sea estable y adecuado a la pendiente del mercado en cada momento. GOLDMINER MT4 PRO es
MicroTrend Scalping for Gold XAUUSD
Mahmud Hisso
Asesores Expertos
MicroTrend Scalping EA for Gold XAUUSD (MT4) Asesor Experto automático para MT4 especializado en Gold (XAUUSD) , scalping en XAUUSD M1 , EA de scalping en oro , microtendencias , tick momentum , entradas por retroceso , trailing stop , scalper con cobertura en oro , EA de bajo riesgo , Expert Advisor MT4 para trading en oro . Configuración recomendada • Símbolo: Gold (XAUUSD) • Timeframe: M1 (1 minuto) • Capital mínimo: desde 300 € • Capital recomendado: desde 500 € • Máximo de posicione
Opening Range Breakout Master
Thushara Dissanayake
Asesores Expertos
El       Opening Range Breakout Master   es un sistema de trading algorítmico profesional diseñado para capitalizar conceptos de trading institucional como       TIC (Inner Circle Trader), Smart Money Concepts (SMC) y estrategias basadas en liquidez   . Este asesor experto automatiza la detección y ejecución de...       rupturas del rango de apertura (ORB)       en las principales sesiones mundiales de Forex, incluidas       Londres, Nueva York, Tokio y Midnight Killzones   , lo que permite a lo
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario