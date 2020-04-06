Supertrend Professional Trading System

Supertendencia Profesional v1.0

Asesor Experto Profesional con Supertendencia Integrada y Gestión Avanzada del Riesgo.

✓ Sin dependencias externas - Supertrend totalmente integrado

✓ Resistente a las caídas - Guardado automático del estado cada 30 segundos

✓ Control de Drawdown multinivel - Protección diaria y total

✓ Gestión monetaria completa - Lotes, Martingala, Objetivos, Límites

✓ 100% Compatible con el mercado MQL5 - Un único archivo, sin configuraciones complejas.

Descripción

Supertrend Professional es un Asesor Experto avanzado que implementa una estrategia de trading de seguimiento de tendencia basada en el indicador Supertrend, que cuenta con un completo sistema de gestión de riesgos y una gestión monetaria profesional.

A diferencia de otros EAs que requieren indicadores externos, Supertrend Professional tiene el cálculo Supertrend totalmente integrado en el código, garantizando la máxima fiabilidad, velocidad y compatibilidad.

Características principales

Estrategia Supertrend integrada

Cálculo interno del indicador Supertrend (sin dependencias externas)

Algoritmo estándar y fiable basado en ATR

Parámetros totalmente personalizables (Periodo y Multiplicador)

Señales claras y probadas de seguimiento de tendencias

Gestión avanzada del riesgo

Stop Loss dinámico basado en Supertendencia

Control diario del Drawdown con bloqueo automático

Control de la reducción total desde el inicio de la negociación

Break-Even automático configurable

Trailing Stop progresivo que sigue cada movimiento favorable

Sistema de reintento para órdenes fallidas

Gestión profesional del dinero

Tamaño de lote configurable

Sistema Martingale opcional (con protecciones)

Límite máximo de paso de Martingala

Umbral mínimo de beneficio para Martingala inteligente

Objetivo de beneficio monetario diario

Stop Loss diario

Límite diario de operaciones

Automatización completa

Horario de negociación personalizable

Cierre automático de posiciones al final del día (opcional)

Guardado automático del estado cada 30 segundos (resistente a caídas)

Persistencia de posiciones durante varios días

Restablecimiento automático de los parámetros a medianoche

Detección automática de días festivos

Cómo funciona

El EA monitoriza continuamente el mercado e identifica tendencias utilizando el indicador Supertrend.

Señal Condición Acción COMPRA La supertendencia se vuelve alcista (tendencia alcista) Abre posición larga VENTA La supertendencia se vuelve bajista (tendencia a la baja) Abre una posición corta

Una vez abierta una posición, el EA:

Protege inmediatamente con Stop Loss (si está configurado) Activa el Break-Even cuando se alcanzan los puntos establecidos Sigue el precio con un Trailing Stop progresivo después del BE Cierra la posición cuando cambia la señal de Supertendencia o se alcanza el objetivo

Parámetros principales

Categoría Parámetro Descripción Supertendencia ST_Period Periodo ATR para el cálculo (por defecto: 10) ST_Multiplicador Multiplicador ATR para las bandas (por defecto: 3.0) Gestión del dinero BaseLots Tamaño del lote base para las posiciones UseMartingale Activar/desactivar el sistema Martingale FactorMartingale Factor de multiplicación para los pasos de Martingala MaxMartingaleSteps Límite máximo de pasos consecutivos DailyProfitTarget Objetivo diario de beneficios/pérdidas en la divisa de la cuenta Protección UseBreakEven Activar Break-Even automático BreakEvenPoints Puntos de beneficio para activar BE UseTrailingAfterBE Arrastre 1:1 después del punto de equilibrio UseDynamicSL SL dinámico siguiendo la supertendencia SLBuffer Buffer en puntos desde la línea de Supertendencia Drawdown UseMaxDailyDD Habilitar control DD diario MaxDailyDDPercent Porcentaje máximo de DD diaria (por ejemplo, 5%) UseMaxTotalDD Activar el control de DD total MaxTotalDDPercent Porcentaje máximo de DD total (por ejemplo, 10%)

Compatibilidad

Instrumentos: Índices, Forex, Materias Primas, Cripto

Plazos recomendados: M5, M15, M30, H1

Brokers: Cualquier broker MT4

Tipos de cuenta: Estándar, ECN, Micro, Cent

Cobertura: No necesaria

Estrategias recomendadas

Estrategia Lotes Martingala Max DD Día Max DD Total Adecuado para CONSERVADOR 0.01 OFF 2% 5% Principiantes, pequeñas cuentas EQUILIBRADO 0.01-0.02 ON (máx. 3) 4% 8% Comerciantes intermedios, capital medio AGRESIVOS 0.02+ ON (máx. 5) 5-7% 10-15% Operadores con experiencia, capital adecuado

Ventajas sobre la competencia

Características Otros EAs Supertendencia Profesional Indicador externo Requerido Integrado Complejidad de la configuración Alta Fácil Persistencia del estado No Sí Control de la reducción Básico Avanzado Punto de equilibrio Manual Automático Tope dinámico Estático Progresivo Documentación Mínimo ✓ Completa

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD Y ADVERTENCIAS

⚠ Riesgos del comercio automatizado El trading implica un riesgo significativo de pérdida de capital. Los resultados pasados no garantizan el rendimiento futuro. Este EA es una herramienta que requiere comprensión, configuración adecuada y supervisión.

Recomendaciones Pruebe siempre en una cuenta DEMO antes de utilizar capital real.

antes de utilizar capital real. Utilice sólo capital que pueda permitirse perder

Configure correctamente los límites de Drawdown

Supervise regularmente el rendimiento

No confíe exclusivamente en el EA - supervise siempre

⚠ Sistema Martingala Si está activado, el sistema Martingale aumenta el riesgo. Utilizar sólo con: Capital adecuado (al menos 10x lote base × pasos máximos).

Límites de pasos bajos (máximo 3-5 pasos)

Controles de reducción siempre activos

Comprensión completa de su funcionamiento

Empiece ahora

Descargue e instale el EA Pruebe en DEMO con ajustes conservadores Optimice los parámetros de Supertrend para su instrumento Configure los límites de riesgo adecuados Supervise los resultados durante al menos 2 semanas Cambie al modo en vivo sólo si está satisfecho con los resultados

Preguntas más frecuentes

P: ¿Necesito instalar algún indicador?

R: No, Supertrend se calcula internamente. Simplemente instale el EA. P: ¿Puedo utilizarlo en varios instrumentos?

R: Sí, pero utilice números mágicos diferentes para cada gráfico. P: ¿Funciona con cualquier broker?

R: Sí, es compatible con todos los brokers de MT4 (Standard, ECN, etc.). P: ¿Qué sucede si MT4 se bloquea?

R: El EA guarda el estado cada 30 segundos. Reanudará las operaciones correctamente. P: ¿Es segura la Martingala?

R: La Martingala aumenta el riesgo. Utilícelo sólo con un capital adecuado y límites de paso bajos. Mantenga siempre activos los controles de Drawdown. P: ¿Qué marco temporal debo utilizar?

R: M15, M30 o H1 funcionan mejor. Pruebe con su instrumento específico.

Soporte

Para preguntas, problemas técnicos o asistencia:

🌐 Página web: www.siamofurbi.com Antes de ponerte en contacto con el servicio de asistencia, activa el modo de depuración y recopila registros detallados del problema.

