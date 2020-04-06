Supertrend Professional Trading System
Asesor Experto Profesional con Supertendencia Integrada y Gestión Avanzada del Riesgo.
✓ Resistente a las caídas - Guardado automático del estado cada 30 segundos
✓ Control de Drawdown multinivel - Protección diaria y total
✓ Gestión monetaria completa - Lotes, Martingala, Objetivos, Límites
✓ 100% Compatible con el mercado MQL5 - Un único archivo, sin configuraciones complejas.
Descripción
Supertrend Professional es un Asesor Experto avanzado que implementa una estrategia de trading de seguimiento de tendencia basada en el indicador Supertrend, que cuenta con un completo sistema de gestión de riesgos y una gestión monetaria profesional.
A diferencia de otros EAs que requieren indicadores externos, Supertrend Professional tiene el cálculo Supertrend totalmente integrado en el código, garantizando la máxima fiabilidad, velocidad y compatibilidad.
Características principales
Estrategia Supertrend integrada
- Cálculo interno del indicador Supertrend (sin dependencias externas)
- Algoritmo estándar y fiable basado en ATR
- Parámetros totalmente personalizables (Periodo y Multiplicador)
- Señales claras y probadas de seguimiento de tendencias
Gestión avanzada del riesgo
- Stop Loss dinámico basado en Supertendencia
- Control diario del Drawdown con bloqueo automático
- Control de la reducción total desde el inicio de la negociación
- Break-Even automático configurable
- Trailing Stop progresivo que sigue cada movimiento favorable
- Sistema de reintento para órdenes fallidas
Gestión profesional del dinero
- Tamaño de lote configurable
- Sistema Martingale opcional (con protecciones)
- Límite máximo de paso de Martingala
- Umbral mínimo de beneficio para Martingala inteligente
- Objetivo de beneficio monetario diario
- Stop Loss diario
- Límite diario de operaciones
Automatización completa
- Horario de negociación personalizable
- Cierre automático de posiciones al final del día (opcional)
- Guardado automático del estado cada 30 segundos (resistente a caídas)
- Persistencia de posiciones durante varios días
- Restablecimiento automático de los parámetros a medianoche
- Detección automática de días festivos
Cómo funciona
El EA monitoriza continuamente el mercado e identifica tendencias utilizando el indicador Supertrend.
|Señal
|Condición
|Acción
|COMPRA
|La supertendencia se vuelve alcista (tendencia alcista)
|Abre posición larga
|VENTA
|La supertendencia se vuelve bajista (tendencia a la baja)
|Abre una posición corta
Una vez abierta una posición, el EA:
- Protege inmediatamente con Stop Loss (si está configurado)
- Activa el Break-Even cuando se alcanzan los puntos establecidos
- Sigue el precio con un Trailing Stop progresivo después del BE
- Cierra la posición cuando cambia la señal de Supertendencia o se alcanza el objetivo
Parámetros principales
|Categoría
|Parámetro
|Descripción
|Supertendencia
|ST_Period
|Periodo ATR para el cálculo (por defecto: 10)
|ST_Multiplicador
|Multiplicador ATR para las bandas (por defecto: 3.0)
|Gestión del dinero
|BaseLots
|Tamaño del lote base para las posiciones
|UseMartingale
|Activar/desactivar el sistema Martingale
|FactorMartingale
|Factor de multiplicación para los pasos de Martingala
|MaxMartingaleSteps
|Límite máximo de pasos consecutivos
|DailyProfitTarget
|Objetivo diario de beneficios/pérdidas en la divisa de la cuenta
|Protección
|UseBreakEven
|Activar Break-Even automático
|BreakEvenPoints
|Puntos de beneficio para activar BE
|UseTrailingAfterBE
|Arrastre 1:1 después del punto de equilibrio
|UseDynamicSL
|SL dinámico siguiendo la supertendencia
|SLBuffer
|Buffer en puntos desde la línea de Supertendencia
|Drawdown
|UseMaxDailyDD
|Habilitar control DD diario
|MaxDailyDDPercent
|Porcentaje máximo de DD diaria (por ejemplo, 5%)
|UseMaxTotalDD
|Activar el control de DD total
|MaxTotalDDPercent
|Porcentaje máximo de DD total (por ejemplo, 10%)
Compatibilidad
Plazos recomendados: M5, M15, M30, H1
Brokers: Cualquier broker MT4
Tipos de cuenta: Estándar, ECN, Micro, Cent
Cobertura: No necesaria
Estrategias recomendadas
|Estrategia
|Lotes
|Martingala
|Max DD Día
|Max DD Total
|Adecuado para
|CONSERVADOR
|0.01
|OFF
|2%
|5%
|Principiantes, pequeñas cuentas
|EQUILIBRADO
|0.01-0.02
|ON (máx. 3)
|4%
|8%
|Comerciantes intermedios, capital medio
|AGRESIVOS
|0.02+
|ON (máx. 5)
|5-7%
|10-15%
|Operadores con experiencia, capital adecuado
Ventajas sobre la competencia
|Características
|Otros EAs
|Supertendencia Profesional
|Indicador externo
|Requerido
|Integrado
|Complejidad de la configuración
|Alta
|Fácil
|Persistencia del estado
|No
|Sí
|Control de la reducción
|Básico
|Avanzado
|Punto de equilibrio
|Manual
|Automático
|Tope dinámico
|Estático
|Progresivo
|Documentación
|Mínimo
|✓ Completa
DESCARGO DE RESPONSABILIDAD Y ADVERTENCIAS
⚠ Riesgos del comercio automatizado
El trading implica un riesgo significativo de pérdida de capital. Los resultados pasados no garantizan el rendimiento futuro. Este EA es una herramienta que requiere comprensión, configuración adecuada y supervisión.
Recomendaciones
- Pruebe siempre en una cuenta DEMO antes de utilizar capital real.
- Utilice sólo capital que pueda permitirse perder
- Configure correctamente los límites de Drawdown
- Supervise regularmente el rendimiento
- No confíe exclusivamente en el EA - supervise siempre
⚠ Sistema Martingala
Si está activado, el sistema Martingale aumenta el riesgo. Utilizar sólo con:
- Capital adecuado (al menos 10x lote base × pasos máximos).
- Límites de pasos bajos (máximo 3-5 pasos)
- Controles de reducción siempre activos
- Comprensión completa de su funcionamiento
Empiece ahora
- Descargue e instale el EA
- Pruebe en DEMO con ajustes conservadores
- Optimice los parámetros de Supertrend para su instrumento
- Configure los límites de riesgo adecuados
- Supervise los resultados durante al menos 2 semanas
- Cambie al modo en vivo sólo si está satisfecho con los resultados
Preguntas más frecuentes
P: ¿Necesito instalar algún indicador?
R: No, Supertrend se calcula internamente. Simplemente instale el EA.
P: ¿Puedo utilizarlo en varios instrumentos?
R: Sí, pero utilice números mágicos diferentes para cada gráfico.
P: ¿Funciona con cualquier broker?
R: Sí, es compatible con todos los brokers de MT4 (Standard, ECN, etc.).
P: ¿Qué sucede si MT4 se bloquea?
R: El EA guarda el estado cada 30 segundos. Reanudará las operaciones correctamente.
P: ¿Es segura la Martingala?
R: La Martingala aumenta el riesgo. Utilícelo sólo con un capital adecuado y límites de paso bajos. Mantenga siempre activos los controles de Drawdown.
P: ¿Qué marco temporal debo utilizar?
R: M15, M30 o H1 funcionan mejor. Pruebe con su instrumento específico.
