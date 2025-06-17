Dynamic Pips MT4

✨✨✨ 圣诞节和新年已到来——你的2026交易计划是什么？🎄🎄🎄 🔥 Dynamic Pips EA 立减40% — 现在只需 $799，并包含 8 次激活。 🔥 还不止这些： 如果你还没有， 免费赠送 Boring Pips EA（MT4 或 MT5） 。

特朗普的第二个任期 重新点燃了一波激进的贸易政策浪潮，首先是恢复了扰乱全球市场的大规模关税。

俄乌战争仍在持续，毫无解决迹象，进一步加剧了地缘政治的不稳定。

经济民族主义正在抬头，而全球合作正逐渐瓦解。

供应链依然脆弱，主要经济体的通胀压力持续上升。

金融市场比以往任何时候都更容易受冲击且难以预测。您真的为这种全新的市场环境制定好交易策略了吗？

在当前动荡的市场中，仅依靠传统策略已远远不够。

您需要的是一个不依赖单一货币对的大波动、能在多个机会中稳定获利的系统。

还需要更智能的风险保护机制，在初步判断出错时及时止损。

最重要的是，您需要一个能完全根据您的交易风格和风险偏好自由定制的系统。

Dynamic Pips EA 正是为帮助交易者在波动性高且不确定的市场中生存和获利而设计，它提供了一个完整的三大支柱式解决方案：

多元化交易、资金保护、深度自定义。

1. 通过多货币交易实现多元化：



与只集中在少数货币对上的策略不同，Dynamic Pips EA 可活跃交易 10 多种主流和次要货币对。

更广的市场覆盖意味着更多的入场机会，同时减少了对某一市场的依赖。

在全球不稳定时期，当某个地区的货币受到政策、制裁或经济消息影响时，多元化有助于平滑整体表现，从更稳定或趋势明显的市场中获取收益。

2. 基于交易组的智能止损机制：



EA 引入了一种独特的 基于点数的组别止损机制，

一旦亏损达到预设点数，系统会同时关闭该组内所有交易。

这可以防止损失扩大，即便最初的市场判断错误，也能保护您的资金。

系统会根据不同货币对的波动性进行自适应调整。

3. 全面灵活的自定义能力：



每位交易者的风险偏好、交易货币对、交易频率和风格都不同。

Dynamic Pips EA 允许您完全控制其内部参数：

从信号强度、入场频率到每对货币的风险敞口和交易方向都可配置。

无论您是以资金保值为主的保守型交易者，还是追求短线机会的高频交易者，EA 都能精准匹配您的交易哲学。

这三大核心功能共同构建了一个强大、灵活、以交易者为中心的工具，

帮助您主动应对市场的不确定性，而非被动受困其中。









功能概览

名称 Dynamic Pips 版本 2.1 平台 MT4, MT5 交易策略 动量、供需区、斐波那契回撤、人工智能 推荐货币对 AUDCAD, NZDCAD, AUDNZD, AUDUSD, NZDUSD, EURCHF, EURGBP, EURUSD, USDCAD, CADCHF, NZDCHF 时间周期 M5 是否为单图表 EA 是，一个图表对应一个品种 止盈（TP) 是，带追踪功能 止损（SL） 是，固定止损 网格策略 可选 马丁策略 可选 风险控制机制 1. 达到预设回撤限制时停止开仓/平掉全部仓位

2. 初始假设失效时触发组别止损 完全自定义 信号过滤、交易频率、方向控制、跳空、TP、SL、订单量、风险分布、平仓条件等





推荐最低使用资金为 $1000

根据账户资金规模的组合建议如下:

$1000: AUDCAD, NZDCAD, AUDNZD

$1500: AUDCAD, NZDCAD, AUDNZD, AUDUSD, NZDUSD

$2000: AUDCAD, NZDCAD, AUDNZD, AUDUSD, NZDUSD, EURCHF, EURGBP

$2500 及以上： 支持全部 11 个品种 - AUDCAD, NZDCAD, AUDNZD, AUDUSD, NZDUSD, EURCHF, EURGBP, EURUSD, USDCAD, CADCHF, NZDCHF

免责声明 本文件中所展示的业绩数据和预期结果基于 Anti-overfitting 研究，并使用第三方提供的逐笔数据（Tick Data Suite 和 Tickstory），覆盖时间范围为 2010–2023 年，前提假设为过去的市场特征在未来将全部或部分延续。 回测结果仅用于说明交易策略的运行行为，不应被视为对任何未来业绩、收益或风险水平的保证、暗示或可靠依据。

如您对 Dynamic Pips EA 有任何疑问或反馈，请随时私信联系我。