✨✨✨ クリスマス＆新年がやってきました — 2026年のトレード計画は決まっていますか？ 🎄🎄🎄

🔥 Dynamic Pips EA が40%OFF$7998回のアクティベーション込み）になりました。

🔥 さらに：

  • まだお持ちでない方には Boring Pips EA（MT4 または MT5）を無料提供

  • 既存のお客様は 追加で10%割引

お早めに！
本オファーは 先着5名、または 2026年1月7日まで（いずれか早い方）です。

📩 詳細や参加をご希望の方は、お気軽にメッセージください。

  • トランプ氏の2期目によって、グローバル市場を揺るがす大規模な関税の復活から始まる、攻撃的な貿易政策の波が再燃しています。
  • 中東の緊張が高まり、最近ではイスラエルとイランの間での対立が注目され、原油価格の上昇要因となっている可能性があります。
  • ロシアとウクライナの戦争は解決の兆しがなく続いており、地政学的な不安定さを助長しています。
  • 経済的ナショナリズムが広がる一方で、国際的な協調関係は崩壊しつつあります。
  • サプライチェーンは依然として脆弱で、主要経済圏ではインフレ圧力が高まっています。

金融市場はこれまで以上に脆弱で予測不可能になっています。あなたのトレーディング戦略は、この新しい現実に備えていますか？

このような不安定な時代を乗り切るために、トレーダーには従来型の戦略だけでは不十分です。
市場の大きな動きに依存せず、複数の機会から安定的に利益を得られるシステムが必要です。
また、最初の市場予測が外れたときにも損失を賢く限定できるリスク管理が不可欠です。
そして何より、自分の取引スタイルとリスク許容度に合わせて完全にカスタマイズ可能な柔軟性が求められます。

Dynamic Pips EA は、不安定でボラティリティの高い市場においてトレーダーが成功するために特化して設計されました。
3つの重要な柱に基づいた包括的なソリューションを提供します：
分散投資、資本保護、深いカスタマイズ性

1. 複数通貨ペアによる分散化:

Dynamic Pips EA は、わずか数通貨ペアにリスクを集中させるのではなく、
10以上の主要およびマイナー通貨ペアで積極的に取引します。
これにより、エントリーチャンスが増加し、特定の市場の動きへの依存が軽減されます。
世界情勢が不安定なとき、ある地域の通貨が政策や制裁、経済ニュースに左右される中、
この分散化はパフォーマンスの安定化に役立ち、より安定的またはトレンドのある市場からの利益を捉えます。

2. グループ単位のスマートなストップロス管理:

Dynamic Pips EA は、ピップベースのグループストップロス機能を導入しています。
あらかじめ設定されたピップ損失に達すると、そのグループ内のすべてのポジションを同時にクローズします。
これにより、損失の拡大を防ぎ、市場仮説が無効になった際にも資本を保護します。
このシステムは各通貨ペアに適応し、それぞれのボラティリティと市場特性に応じて調整されます。

3. 高度なカスタマイズによる完全な柔軟性:

トレーダーごとにリスクへのアプローチ、好みの通貨ペア、取引スタイルは異なります。
Dynamic Pips EA は、内部パラメーターの完全制御を提供し、
シグナルの信頼性、取引頻度、ペアごとのリスク、取引方向などあらゆる面を調整可能です。
資金保護を重視する保守的なトレーダーから、短期のチャンスを狙うスキャルパーまで、
EA をあなたの取引哲学にぴったりと合わせることができます。

この3つの機能が合わさることで、堅牢で柔軟、トレーダー本位のツールが完成します。
予測不能な市場でも一歩先を行く力を提供します。


Dynamic Pips EA のインプット設定とインストール手順はこちら： Dynamic Pips Input & Installation Guide

Dynamic Pips EA の設定ファイル： Dynamic Pips EA Settings File

MT5 バージョン対応: MT5

その他の製品やリアル取引実績: Live signals


製品仕様

 名称

 Dynamic Pips

 バージョン

 2.1

 プラットフォーム

 MT4, MT5

 取引戦略

 モメンタム、需給ゾーン、フィボナッチリトレースメント、人工知能

 推奨通貨ペア

 AUDCAD, NZDCAD, AUDNZD, AUDUSD, NZDUSD, EURCHF,   EURGBP, EURUSD, USDCAD, CADCHF, NZDCHF

 タイムフレーム

 M5

 単一通貨対応EA

 はい（1チャートにつき1通貨ペア）

 テイクプロフィット

 あり（トレーリング対応）

 ストップロス

 あり（固定）

 グリッド戦略

 オプション

 マーチンゲール戦略

 オプション

 リスク管理

 1. 指定ドローダウン到達時の新規停止／全ポジションクローズ
 2. 仮説失敗時のグループストップロス発動
 完全制御可能な項目  シグナルフィルター、取引頻度、取引方向、ギャップ、TP、SL、ロット、リスク配分、決済条件など


EAの推奨最低運用資金：$1000
口座資金に応じたポートフォリオ提案：

  • $1000: AUDCAD, NZDCAD, AUDNZD

  • $1500: AUDCAD, NZDCAD, AUDNZD, AUDUSD, NZDUSD

  • $2000: AUDCAD, NZDCAD, AUDNZD, AUDUSD, NZDUSD, EURCHF, EURGBP

  • $2500以上： 全11ペア— AUDCAD, NZDCAD, AUDNZD, AUDUSD, NZDUSD, EURCHF, EURGBP, EURUSD, USDCAD, CADCHF, NZDCHF

これらは「Dynamic Pips EA: Installation File」で提供されているプリセットに基づいたスタート用提案です。


免責事項

本書で提示されているパフォーマンス数値および想定される結果は、サードパーティのティックデータ（Tick Data Suite と Tickstory）を用いた Anti-overfitting 研究に基づき、2010年から2023年の期間を対象とし、過去の市場特性が将来において完全または一部継続するという前提の下で算出されたものです。

バックテスト結果は、取引戦略の挙動を説明するための参考例としてのみ提供されるものであり、将来のパフォーマンス、収益、またはリスク水準を保証・示唆・裏付ける信頼できる根拠として解釈すべきではありません。

Dynamic Pips EA に関するご質問やフィードバックがございましたら、お気軽にプライベートメッセージでご連絡ください。 

レビュー 2
Petr Tesnar
563
Petr Tesnar 2025.07.01 08:07 
 

In my opinion, Dynamic Pips and Boring Pips are the best and safest EAs on the entire MQL5 market. This is thanks to its perfect customization options, excellent risk management, and above all, the author who is always ready to help you. Admirable and amazing work!!! Thank you Andy 🥇

