Dynamic Pips MT4

Neon Trade MT4 Evgeniy Ilin 5 (1) Experts

La quintessenza di un approccio complesso, il cui obiettivo principale è un guadagno a lungo termine e realistico con rischi minimi per il trader. La base sono i concetti avanzati di trading in combinazione con l'apprendimento automatico, che si potenziano efficacemente a vicenda. Un'altra caratteristica unica è che il sistema non ha bisogno di essere ottimizzato, poiché questa funzione è affidata ai miei server. Il sistema implementa un trading conservativo e a lungo termine con minime perdite