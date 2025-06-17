Dynamic Pips MT4
- Experts
- Thi Thu Ha Hoang
- Versão: 2.2
- Atualizado: 13 agosto 2025
- Ativações: 8
- O segundo mandato de Trump reacendeu uma onda de políticas comerciais agressivas, começando com o retorno de tarifas abrangentes que estão abalando os mercados globais.
- As tensões no Oriente Médio aumentaram — mais recentemente entre Israel e Irã — o que pode estar influenciando a alta dos preços do petróleo.
- A guerra entre Rússia e Ucrânia continua sem solução à vista, alimentando a instabilidade geopolítica contínua.
- O nacionalismo econômico está em ascensão, enquanto a cooperação global está se deteriorando.
- As cadeias de suprimento permanecem frágeis, e as pressões inflacionárias estão aumentando nas principais economias.
Você precisa de um sistema que não dependa apenas de grandes movimentos em poucos pares de moedas, mas que capture lucros consistentes em uma ampla variedade de oportunidades.
Também é necessário uma proteção de risco mais inteligente, capaz de limitar perdas quando a análise inicial falha.
E acima de tudo, você precisa de total flexibilidade para personalizar a estratégia conforme seu estilo de trading e tolerância ao risco.
diversificação, proteção de capital e personalização avançada.
1. Diversificação através do trading com múltiplos pares:
Em vez de concentrar o risco em poucos pares de moedas, o Dynamic Pips EA negocia ativamente mais de 10 pares principais e secundários.
Essa cobertura mais ampla aumenta as oportunidades de entrada e reduz a dependência de movimentos específicos de mercado.
Durante períodos de instabilidade global — quando moedas de certas regiões são afetadas por decisões políticas, sanções ou notícias econômicas — essa diversificação ajuda a suavizar o desempenho e encontrar ganhos em mercados mais estáveis ou com tendência.
2. Sistema inteligente de stop-loss em grupo para melhor controle de risco:
O Dynamic Pips EA implementa um mecanismo exclusivo de stop-loss por grupo com base em pips, que encerra todas as operações de um grupo quando uma perda predefinida é atingida. Isso evita perdas descontroladas e protege seu capital quando a hipótese de mercado inicial se torna inválida. O sistema é adaptado para cada par de moedas, considerando sua volatilidade e comportamento específicos.
3. Flexibilidade total por meio de personalização profunda:
Cada trader tem uma abordagem diferente quanto ao risco, pares preferidos, frequência de negociação e estratégia geral. O Dynamic Pips EA oferece controle completo sobre seus parâmetros internos: da confiabilidade dos sinais e frequência de operações até exposição ao risco por par e direção das ordens. Seja você um trader conservador focado em preservação de capital ou um scalper de alta frequência, o EA pode ser ajustado com precisão para refletir sua filosofia de negociação.
Essas três funcionalidades formam uma ferramenta robusta, adaptável e centrada no trader — ajudando você a se antecipar à incerteza do mercado, em vez de ser pego de surpresa por ela.
Arquivo de Configuração do Dynamic Pips EA: Dynamic Pips EA Settings File
Versão MT5 disponível: MT5
Outros produtos e desempenho ao vivo: Live signals
Especificações
Nome
Dynamic Pips
Versão
2.1
Plataforma
MT4, MT5
Estratégias de trading
Momentum, zonas de oferta e demanda, retração de Fibonacci, inteligência artificial
Pares recomendados
AUDCAD, NZDCAD, AUDNZD, AUDUSD, NZDUSD, EURCHF, EURGBP, EURUSD, USDCAD, CADCHF, NZDCHF
Time-frame
M5
EA de símbolo único
Sim. Um gráfico para cada par
Takeprofit
Sim. Com trailing
Stoploss
Sim. Fixo
Grade (Grid)
Opcional
Martingale
Opcional
Gestão de Risco
1. Parar entradas / fechar todas as posições ao atingir o drawdown configurado
|Controle total
|Filtros de sinais, frequência de negociação, direção, GAP, TP, SL, volume, distribuição de risco, regras de encerramento e mais
Capital mínimo recomendado para usar o EA: $1000.
Sugestões de portfólio conforme o tamanho da conta:
-
$1000: AUDCAD, NZDCAD, AUDNZD
-
$1500: AUDCAD, NZDCAD, AUDNZD, AUDUSD, NZDUSD
-
$2000: AUDCAD, NZDCAD, AUDNZD, AUDUSD, NZDUSD, EURCHF, EURGBP
-
$2500 ou mais: Todos os 11 pares suportados — AUDCAD, NZDCAD, AUDNZD, AUDUSD, NZDUSD, EURCHF, EURGBP, EURUSD, USDCAD, CADCHF, NZDCHF
Estas são recomendações de início rápido com base nos arquivos predefinidos disponíveis em: "Dynamic Pips EA: Installation File".
Aviso de responsabilidade
Os números de desempenho e os resultados esperados apresentados são derivados de uma pesquisa de Anti-overfitting baseada em dados de ticks de terceiros (Tick Data Suite e Tickstory) para o período de 2010 a 2023, sob a suposição de que as características de mercado passadas irão se manter total ou parcialmente no futuro.
Os resultados de backtest são fornecidos apenas para fins ilustrativos, com o objetivo de demonstrar o comportamento da estratégia de negociação, e não devem ser considerados como garantia, indicação ou base fiável para qualquer desempenho, retorno ou nível de risco futuros.
In my opinion, Dynamic Pips and Boring Pips are the best and safest EAs on the entire MQL5 market. This is thanks to its perfect customization options, excellent risk management, and above all, the author who is always ready to help you. Admirable and amazing work!!! Thank you Andy 🥇