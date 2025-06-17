Dynamic Pips MT4

5

  • O segundo mandato de Trump reacendeu uma onda de políticas comerciais agressivas, começando com o retorno de tarifas abrangentes que estão abalando os mercados globais.
  • As tensões no Oriente Médio aumentaram — mais recentemente entre Israel e Irã — o que pode estar influenciando a alta dos preços do petróleo.
  • A guerra entre Rússia e Ucrânia continua sem solução à vista, alimentando a instabilidade geopolítica contínua.
  • O nacionalismo econômico está em ascensão, enquanto a cooperação global está se deteriorando.
  • As cadeias de suprimento permanecem frágeis, e as pressões inflacionárias estão aumentando nas principais economias.


Os mercados financeiros estão mais vulneráveis e imprevisíveis do que nunca. Você realmente está preparado com uma estratégia de trading para enfrentar essa nova realidade?
Para navegar neste período turbulento, os traders precisam de mais do que estratégias tradicionais.
 Você precisa de um sistema que não dependa apenas de grandes movimentos em poucos pares de moedas, mas que capture lucros consistentes em uma ampla variedade de oportunidades.
Também é necessário uma proteção de risco mais inteligente, capaz de limitar perdas quando a análise inicial falha.
E acima de tudo, você precisa de total flexibilidade para personalizar a estratégia conforme seu estilo de trading e tolerância ao risco.
O Dynamic Pips EA foi criado para ajudar traders a prosperar em mercados voláteis e incertos. Ele oferece uma solução abrangente baseada em três pilares fundamentais:
diversificação, proteção de capital e personalização avançada.

1. Diversificação através do trading com múltiplos pares:

Em vez de concentrar o risco em poucos pares de moedas, o Dynamic Pips EA negocia ativamente mais de 10 pares principais e secundários.
Essa cobertura mais ampla aumenta as oportunidades de entrada e reduz a dependência de movimentos específicos de mercado.
Durante períodos de instabilidade global — quando moedas de certas regiões são afetadas por decisões políticas, sanções ou notícias econômicas — essa diversificação ajuda a suavizar o desempenho e encontrar ganhos em mercados mais estáveis ou com tendência.

2. Sistema inteligente de stop-loss em grupo para melhor controle de risco:

O Dynamic Pips EA implementa um mecanismo exclusivo de stop-loss por grupo com base em pips, que encerra todas as operações de um grupo quando uma perda predefinida é atingida. Isso evita perdas descontroladas e protege seu capital quando a hipótese de mercado inicial se torna inválida. O sistema é adaptado para cada par de moedas, considerando sua volatilidade e comportamento específicos.

3. Flexibilidade total por meio de personalização profunda:

Cada trader tem uma abordagem diferente quanto ao risco, pares preferidos, frequência de negociação e estratégia geral. O Dynamic Pips EA oferece controle completo sobre seus parâmetros internos: da confiabilidade dos sinais e frequência de operações até exposição ao risco por par e direção das ordens. Seja você um trader conservador focado em preservação de capital ou um scalper de alta frequência, o EA pode ser ajustado com precisão para refletir sua filosofia de negociação.

Essas três funcionalidades formam uma ferramenta robusta, adaptável e centrada no trader — ajudando você a se antecipar à incerteza do mercado, em vez de ser pego de surpresa por ela.


Consulte o Guia de Instalação e Parâmetros de Entrada do Dynamic Pips EA aqui: Dynamic Pips Input & Installation Guide 

Arquivo de Configuração do Dynamic Pips EA: Dynamic Pips EA Settings File 

Versão MT5 disponível: MT5

Outros produtos e desempenho ao vivo: Live signals


Especificações

 Nome

 Dynamic Pips

 Versão

 2.1

 Plataforma

 MT4, MT5

 Estratégias de trading

 Momentum, zonas de oferta e demanda, retração de Fibonacci, inteligência artificial

 Pares recomendados

 AUDCAD, NZDCAD, AUDNZD, AUDUSD, NZDUSD, EURCHF,   EURGBP, EURUSD, USDCAD, CADCHF, NZDCHF

 Time-frame

 M5

 EA de símbolo único

 Sim. Um gráfico para cada par

 Takeprofit

 Sim. Com trailing

 Stoploss

 Sim. Fixo

 Grade (Grid)

 Opcional

 Martingale

 Opcional

 Gestão de Risco

 1. Parar entradas / fechar todas as posições ao atingir o drawdown configurado
 2. Stop-loss por grupo quando a suposição inicial falhar
 Controle total  Filtros de sinais, frequência de negociação, direção, GAP, TP, SL, volume, distribuição de risco, regras de encerramento e mais


Capital mínimo recomendado para usar o EA: $1000.
Sugestões de portfólio conforme o tamanho da conta:

  • $1000: AUDCAD, NZDCAD, AUDNZD

  • $1500: AUDCAD, NZDCAD, AUDNZD, AUDUSD, NZDUSD

  • $2000: AUDCAD, NZDCAD, AUDNZD, AUDUSD, NZDUSD, EURCHF, EURGBP

  • $2500 ou mais: Todos os 11 pares suportados — AUDCAD, NZDCAD, AUDNZD, AUDUSD, NZDUSD, EURCHF, EURGBP, EURUSD, USDCAD, CADCHF, NZDCHF

Estas são recomendações de início rápido com base nos arquivos predefinidos disponíveis em: "Dynamic Pips EA: Installation File".


Aviso de responsabilidade

Os números de desempenho e os resultados esperados apresentados são derivados de uma pesquisa de Anti-overfitting baseada em dados de ticks de terceiros (Tick Data Suite e Tickstory) para o período de 2010 a 2023, sob a suposição de que as características de mercado passadas irão se manter total ou parcialmente no futuro.

Os resultados de backtest são fornecidos apenas para fins ilustrativos, com o objetivo de demonstrar o comportamento da estratégia de negociação, e não devem ser considerados como garantia, indicação ou base fiável para qualquer desempenho, retorno ou nível de risco futuros.

Se tiver dúvidas ou sugestões sobre o Dynamic Pips EA, sinta-se à vontade para me enviar uma mensagem privada. 

Comentários 2
Petr Tesnar
563
Petr Tesnar 2025.07.01 08:07 
 

In my opinion, Dynamic Pips and Boring Pips are the best and safest EAs on the entire MQL5 market. This is thanks to its perfect customization options, excellent risk management, and above all, the author who is always ready to help you. Admirable and amazing work!!! Thank you Andy 🥇

Filtro:
Responder ao comentário