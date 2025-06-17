Dynamic Pips MT4

✨✨✨ O Natal e o Ano Novo chegaram — qual é o seu plano de trading para 2026? 🎄🎄🎄 🔥 40% DE DESCONTO no Dynamic Pips EA — agora apenas $799 com 8 ativações incluídas. 🔥 E isso não é tudo: Boring Pips EA (MT4 ou MT5) grátis se você ainda não tiver.

O segundo mandato de Trump reacendeu uma onda de políticas comerciais agressivas, começando com o retorno de tarifas abrangentes que estão abalando os mercados globais.

As tensões no Oriente Médio aumentaram — mais recentemente entre Israel e Irã — o que pode estar influenciando a alta dos preços do petróleo.

A guerra entre Rússia e Ucrânia continua sem solução à vista, alimentando a instabilidade geopolítica contínua.

O nacionalismo econômico está em ascensão, enquanto a cooperação global está se deteriorando.

As cadeias de suprimento permanecem frágeis, e as pressões inflacionárias estão aumentando nas principais economias.

Os mercados financeiros estão mais vulneráveis e imprevisíveis do que nunca. Você realmente está preparado com uma estratégia de trading para enfrentar essa nova realidade?

O Dynamic Pips EA foi criado para ajudar traders a prosperar em mercados voláteis e incertos. Ele oferece uma solução abrangente baseada em três pilares fundamentais:

diversificação, proteção de capital e personalização avançada.

Você precisa de um sistema que, mas que capture lucros consistentes em uma ampla variedade de oportunidades.Também é necessário, capaz de limitar perdas quando a análise inicial falha.E acima de tudo, você precisa de

1. Diversificação através do trading com múltiplos pares:

Em vez de concentrar o risco em poucos pares de moedas, o Dynamic Pips EA negocia ativamente mais de 10 pares principais e secundários.

Essa cobertura mais ampla aumenta as oportunidades de entrada e reduz a dependência de movimentos específicos de mercado.

Durante períodos de instabilidade global — quando moedas de certas regiões são afetadas por decisões políticas, sanções ou notícias econômicas — essa diversificação ajuda a suavizar o desempenho e encontrar ganhos em mercados mais estáveis ou com tendência.

2. Sistema inteligente de stop-loss em grupo para melhor controle de risco:

O Dynamic Pips EA implementa um mecanismo exclusivo de stop-loss por grupo com base em pips, que encerra todas as operações de um grupo quando uma perda predefinida é atingida. Isso evita perdas descontroladas e protege seu capital quando a hipótese de mercado inicial se torna inválida. O sistema é adaptado para cada par de moedas, considerando sua volatilidade e comportamento específicos.

3. Flexibilidade total por meio de personalização profunda:



Cada trader tem uma abordagem diferente quanto ao risco, pares preferidos, frequência de negociação e estratégia geral. O Dynamic Pips EA oferece controle completo sobre seus parâmetros internos: da confiabilidade dos sinais e frequência de operações até exposição ao risco por par e direção das ordens. Seja você um trader conservador focado em preservação de capital ou um scalper de alta frequência, o EA pode ser ajustado com precisão para refletir sua filosofia de negociação.

Essas três funcionalidades formam uma ferramenta robusta, adaptável e centrada no trader — ajudando você a se antecipar à incerteza do mercado, em vez de ser pego de surpresa por ela.









Especificações

Nome Dynamic Pips Versão 2.1 Plataforma MT4, MT5 Estratégias de trading Momentum, zonas de oferta e demanda, retração de Fibonacci, inteligência artificial Pares recomendados AUDCAD, NZDCAD, AUDNZD, AUDUSD, NZDUSD, EURCHF, EURGBP, EURUSD, USDCAD, CADCHF, NZDCHF Time-frame M5 EA de símbolo único Sim. Um gráfico para cada par Takeprofit Sim. Com trailing Stoploss Sim. Fixo Grade (Grid) Opcional Martingale Opcional Gestão de Risco 1. Parar entradas / fechar todas as posições ao atingir o drawdown configurado

2. Stop-loss por grupo quando a suposição inicial falhar Controle total Filtros de sinais, frequência de negociação, direção, GAP, TP, SL, volume, distribuição de risco, regras de encerramento e mais





Capital mínimo recomendado para usar o EA: $1000.

Sugestões de portfólio conforme o tamanho da conta:

$1000: AUDCAD, NZDCAD, AUDNZD

$1500: AUDCAD, NZDCAD, AUDNZD, AUDUSD, NZDUSD

$2000: AUDCAD, NZDCAD, AUDNZD, AUDUSD, NZDUSD, EURCHF, EURGBP

$2500 ou mais: Todos os 11 pares suportados — AUDCAD, NZDCAD, AUDNZD, AUDUSD, NZDUSD, EURCHF, EURGBP, EURUSD, USDCAD, CADCHF, NZDCHF

Estas são recomendações de início rápido com base nos arquivos predefinidos disponíveis em: "Dynamic Pips EA: Installation File".



Aviso de responsabilidade Os números de desempenho e os resultados esperados apresentados são derivados de uma pesquisa de Anti-overfitting baseada em dados de ticks de terceiros (Tick Data Suite e Tickstory) para o período de 2010 a 2023, sob a suposição de que as características de mercado passadas irão se manter total ou parcialmente no futuro. Os resultados de backtest são fornecidos apenas para fins ilustrativos, com o objetivo de demonstrar o comportamento da estratégia de negociação, e não devem ser considerados como garantia, indicação ou base fiável para qualquer desempenho, retorno ou nível de risco futuros.

Se tiver dúvidas ou sugestões sobre o Dynamic Pips EA, sinta-se à vontade para me enviar uma mensagem privada.