True North

Oferta Especial de Lanzamiento: ¡50% DE DESCUENTO para los Primeros 10 Usuarios! (quedan 10 copias)


Esto no es solo otro asesor experto. Es un sistema construido para la consistencia, precisión y supervivencia—incluso en los mercados más impredecibles.


Sigue las Actualizaciones del Mercado: https://www.mql5.com/en/channels/babayeasnews

Guía del Usuario: https://www.mql5.com/en/blogs/post/762213


¿Qué lo Hace Único?

Sistema de Reconocimiento de Desequilibrio Impulsado por IA – En su núcleo se encuentra una red neuronal entrenada en miles de desequilibrios de mercado—situaciones donde la presión de compra y venta están desalineadas. El EA utiliza este motor de IA para detectar micro-discrepancias en los flujos de oferta y demanda y ejecuta operaciones en zonas donde el precio es estadísticamente más probable que se reequilibre.

Para hacer que el sistema sea a prueba de balas, hemos integrado un mecanismo opcional avanzado mecanismo. Esto crea un túnel de precio virtual: las órdenes de compra se colocan estratégicamente por encima del precio actual, y las órdenes de venta se establecen por debajo. No importa en qué dirección rompa el mercado, el sistema está diseñado para capitalizar—cerrando operaciones con ganancias a través de un promediado inteligente y un temporizador de salida.

Este método rara vez es necesario gracias a la fuerza de la estrategia principal—pero está allí como una red de seguridad, reforzando la estabilidad incluso en los mercados más impredecibles.


Construido para Precisión, Diseñado para Durabilidad:

  • Mecánica basada en túneles inteligente para el control de riesgo en condiciones volátiles
  • Entradas ultra-precisas para reducir la exposición y evitar apilamiento innecesario de operaciones
  • Ejecución de configurar y olvidar – simplemente adjunta el EA a BTCUSD en M15, y gestiona automáticamente el trading multi-símbolo
  • Compatible con todos los corredores – sin restricciones en el diferencial o tipo de ejecución
  • Extensamente probado en MT4 y MT5 con un rendimiento robusto a lo largo de varios años

Notas del Sistema:

La configuración es rápida y fácil: simplemente aplica el EA al gráfico y marco de tiempo recomendados. Se auto-gestiona otros pares y maneja toda la lógica de manera autónoma.

Para asegurar un rendimiento sin interrupciones, se recomienda encarecidamente operar el EA en un VPS, especialmente si operas 24/5. Esto minimiza el riesgo de cortes de internet o interrupciones en el sistema.


Mantente Conectado: Únete a nuestro canal de Telegram para obtener información continua, actualizaciones, y acceso a archivos de configuración y recursos de apoyo. (contáctame para obtener el enlace)

Deja que este sistema trabaje para ti—ya sea a través de tendencias, retrocesos o caos. Lo construimos para sobrevivir a lo que la mayoría no puede.


Clyra MT5
Babay Ubaedillah
Asesores Expertos
Clyra  Special Launch Offer, Current price: 65. Price will increase to 97 after the first 5 copies are sold. 0 copies sold so far. Esto no es solo otro asesor experto. Es un sistema construido para la consistencia, precisión y supervivencia—incluso en los mercados más impredecibles. Need proper backtest results? Contact me and I’ll send you the correct settings file plus full guidance. Sigue las Actualizaciones del Mercado: https://www.mql5.com/en/channels/babayeasnews Guía del Usuario: https
Jexel MT5
Babay Ubaedillah
Asesores Expertos
Jexel  Special Launch Offer, Current price: 110. Price will increase to 168 after the first 5 copies are sold. 0 copies sold so far. Esto no es solo otro asesor experto. Es un sistema construido para la consistencia, precisión y supervivencia—incluso en los mercados más impredecibles. Sigue las Actualizaciones del Mercado: https://www.mql5.com/en/channels/babayeasnews Guía del Usuario: https://www.mql5.com/en/blogs/post/762213 ¿Qué lo Hace Único? Escáner de Compresión Fractal Basado en IA –
Deep Frame
Babay Ubaedillah
Asesores Expertos
Deep Frame  Oferta Especial de Lanzamiento, Precio actual: 300. El precio aumentará a 370 después de que se vendan las primeras 20 copias. 19 copias vendidas hasta ahora. Envíame un mensaje para recibir una versión de prueba  para uso de demostración. Cuando lo hayas comprado, contáctame y te enviaré un robot de regalo . Esto no es solo otro asesor experto. Es un sistema construido para la consistencia, precisión y supervivencia, incluso en los mercados más impredecibles. ¿Necesitas resultad
Filtro:
[Eliminado] 2025.12.03 10:52 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

Babay Ubaedillah
594
Respuesta del desarrollador Babay Ubaedillah 2025.12.03 13:39
Thank you sincerely. I greatly appreciate your feedback.
Respuesta al comentario