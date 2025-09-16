True North

Offre de Lancement Spéciale : 50% DE RÉDUCTION pour les 10 Premiers Utilisateurs ! (10 exemplaires restants)


Ce n'est pas juste un autre conseiller expert. C'est un système conçu pour la cohérence, la précision et la survie—même dans les marchés les plus imprévisibles.


Suivez les Mises à Jour du Marché : https://www.mql5.com/en/channels/babayeasnews

Guide de l'Utilisateur : https://www.mql5.com/en/blogs/post/762213


Qu'est-ce qui le rend Unique ?

Système de Reconnaissance des Déséquilibres Alimenté par l'IA – Au cœur se trouve un réseau de neurones entraîné sur des milliers de déséquilibres de marché—situations où la pression d'achat et de vente est désalignée. L'EA utilise ce moteur d'IA pour détecter des micro-décalages dans les flux d'offres et de demandes et exécute des transactions dans des zones où le prix est statistiquement le plus susceptible de se rééquilibrer.

Pour rendre le système infaillible, nous avons intégré un mécanisme optionnel avancé mécanisme. Cela crée un tunnel de prix virtuel : les ordres d'achat sont stratégiquement superposés au-dessus du prix actuel, et les ordres de vente sont placés en dessous. Peu importe la direction dans laquelle le marché se brise, le système est conçu pour capitaliser—clôturant les transactions avec un profit grâce à un lissage intelligent et un timing de sortie.

Cette méthode est rarement nécessaire grâce à la force de la stratégie de base—mais elle est là comme un filet de sécurité, renforçant la stabilité même dans les marchés les plus imprévisibles.


Conçu pour la Précision, Conçu pour la Durabilité :

  • Mécanique basée sur un tunnel intelligent pour le contrôle des risques dans des conditions volatiles
  • Entrées ultra-précises pour réduire l'exposition et éviter le stockage de transactions inutiles
  • Exécution "définir et oublier" – il suffit de connecter l'EA à BTCUSD sur M15, et il gère le trading multi-symboles automatiquement
  • Compatible avec tous les courtiers – aucune restriction sur l'écart ou le type d'exécution
  • Grandement testé sur MT4 et MT5 avec des performances robustes sur plusieurs années

Notes du Système :

La configuration est rapide et facile : appliquez simplement l'EA au graphique et à l'intervalle de temps recommandés. Il gérera les autres paires et traitera toute la logique de manière autonome.

Pour garantir une performance fluide, il est fortement recommandé d'exécuter l'EA sur un VPS, surtout si vous traitez 24/5. Cela minimise le risque de pannes Internet ou d'interruptions de système.


Restez Connecté : Rejoignez notre chaîne Telegram pour des insights continus, des mises à jour et un accès aux fichiers de configuration et aux ressources d'assistance. (contactez-moi pour le lien)

Laissez ce système travailler pour vous—à travers les tendances, les retraits ou le chaos. Nous l'avons conçu pour survivre à ce que la plupart ne peuvent pas.


