True North

True North


Oferta Especial de Lançamento: 50% DE DESCONTO para os Primeiros 10 Usuários! (10 cópias restantes)


Este não é apenas mais um consultor especializado. É um sistema construído para consistência, precisão e sobrevivência—mesmo nos mercados mais imprevisíveis.


Siga as Atualizações do Mercado: https://www.mql5.com/en/channels/babayeasnews

Guia do Usuário: https://www.mql5.com/en/blogs/post/762213


O que o torna único?

Sistema de Reconhecimento de Desequilíbrio Movido por IA – No seu núcleo, encontra-se uma rede neural treinada em milhares de desequilíbrios de mercado—situações em que a pressão de compra e venda estão desalinhadas. O EA utiliza este motor de IA para detectar micro-desvios nos fluxos de oferta e demanda e executa negociações em zonas onde o preço é estatisticamente mais provável de se reequilibrar.

Para tornar o sistema à prova de balas, integramos um mecanismo opcional avançado. Isso cria um túnel de preço virtual: as ordens de compra são estrategicamente posicionadas acima do preço atual, e as ordens de venda são posicionadas abaixo. Não importa em que direção o mercado rompe, o sistema é projetado para capitalizar—fechando negociações com lucro por meio de média inteligente e timing de saída.

Este método raramente é necessário graças à força da estratégia principal—mas está lá como uma rede de segurança, reforçando a estabilidade mesmo nos mercados mais imprevisíveis.


Construído para Precisão, Projetado para Durabilidade:

  • Mecânica inteligente baseada em túnel para controle de risco em condições voláteis
  • Entradas ultrapequenas para reduzir a exposição e evitar acúmulo desnecessário de negociações
  • Execução configurar-e-esquecer – basta anexar o EA ao BTCUSD no M15, e ele gerencia automaticamente as operações em múltiplos símbolos
  • Compatível com todos os corretores – sem restrições de spread ou tipo de execução
  • Extensivamente testado tanto no MT4 quanto no MT5 com desempenho robusto ao longo de vários anos

Anotações do Sistema:

A configuração é rápida e fácil: basta aplicar o EA ao gráfico e ao período de tempo recomendados. Ele gerenciará autonomamente outros pares e cuidará de toda a lógica.

Para garantir um desempenho contínuo, é altamente recomendado operar o EA em um VPS, especialmente se você negociar 24/5. Isso minimiza o risco de interrupções de internet ou do sistema.


Mantenha-se Conectado: Junte-se ao nosso canal do Telegram para informações contínuas, atualizações e acesso a arquivos de configuração e recursos de suporte. (entre em contato comigo para o link)

Deixe este sistema trabalhar para você—através de tendência, retração ou caos. Nós o construímos para sobreviver ao que a maioria não consegue.


Babay Ubaedillah
594
Resposta do desenvolvedor Babay Ubaedillah 2025.12.03 13:39
Thank you sincerely. I greatly appreciate your feedback.
