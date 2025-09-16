True North

True North


Özel Lansman Teklifi: İlk 10 Kullanıcıya %50 İNDİRİM! (10 kopya kaldı)


Bu sadece bir başka uzman danışman değil. En öngörülemeyen piyasalarda bile tutarlılık, doğruluk ve hayatta kalmak için inşa edilmiş bir sistem.


Piyasa Güncellemelerini Takip Edin: https://www.mql5.com/en/channels/babayeasnews

Kullanıcı Kılavuzu: https://www.mql5.com/en/blogs/post/762213


Bunu Eşsiz Kılan Nedir?

AI Destekli Dengesizlik Tanıma Sistemi - Temelinde, alım ve satım baskısının uyumsuz olduğu piyasa dengesizlikleri üzerine eğitim almış bir sinir ağı bulunuyor. EA, tahsis akışlarındaki mikro uyumsuzlukları tespit etmek için bu AI motorunu kullanıyor ve fiyatın istatistiksel olarak yeniden dengeye gelme olasılığının en yüksek olduğu bölgelerde işlemleri gerçekleştiriyor.

Sistemi daha da güvenli hale getirmek için gelişmiş isteğe bağlı  mekanizma entegre ettik. Bu, sanal bir fiyat tüneli oluşturur: alım emirleri mevcut fiyatın üzerinde stratejik olarak katmanlaştırılır ve satım emirleri altında sahne alır. Pazar hangi yönde kırılırsa kırılsın, sistem kar elde etmek için tasarlanmıştır - akıllı ortalama ve çıkış zamanlaması ile işlemleri kapatır.

Bu yöntem, temel stratejinin gücü sayesinde nadiren gereklidir - ama en öngörülemeyen piyasalarda bile istikrarı pekiştirerek bir güvenlik ağı olarak orada durmaktadır.


Kesinlik İçin İnşa Edildi, Dayanıklılık İçin Tasarlandı:

  • Volatil koşullarda risk kontrolü için akıllı tünel tabanlı mekanikler
  • Maruziyeti azaltmak ve gereksiz ticaret yığını oluşturmaktan kaçınmak için ultra kesin girişler
  • Ayarla ve unut: sadece EA'yı BTCUSD ile M15'ye ekleyin, ve çoklu sembol ticaretini otomatik olarak yönetir
  • Tüm brokerlarla uyumlu - spread veya işlem türünde kısıtlama yok
  • Hem MT4 hem de MT5 üzerinde kapsamlı şekilde test edilmiştir ve sağlam çok yıllı performans sergilemektedir

Sistem Notları:

Kurulum hızlı ve kolaydır: sadece önerilen grafiğe ve zaman dilimine EA'yı uygulayın. Diğer çiftleri kendiliğinden yönetecek ve tüm mantığı otonom bir şekilde yürütücektir.

Kesintisiz performansı sağlamak için EA'yı VPS üzerinde işletmek şiddetle önerilir, özellikle 24/5 ticaret yapıyorsanız. Bu, internet kesintileri veya sistem kesintilerinden kaynaklanan riski en aza indirir.


Bağlantıda Kalın: Sürekli içgörüler, güncellemeler ve ayar dosyalarına ve destek kaynaklarına erişim için Telegram kanalımıza katılın. (link için benimle iletişime geçin)

Bu sistemin sizin için çalışmasına izin verin - trend, geri dönüş veya kaos içinde. Çoğunun hayatta kalamadığı şeylere dayanacak şekilde inşa ettik.


