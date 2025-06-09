True North

True North


Sonderangebot zum Start: 50% RABATT für die ersten 10 Benutzer! (10 Kopien verfügbar)


Dies ist nicht nur ein weiterer Expertenberater. Es ist ein System, das auf Konsistenz, Genauigkeit und Überleben ausgelegt ist – selbst in den unberechenbarsten Märkten.


Folgen Sie den Markt-Updates: https://www.mql5.com/en/channels/babayeasnews

Benutzerhandbuch: https://www.mql5.com/en/blogs/post/762213


Was macht es einzigartig?

KI-gestütztes Ungleichgewichtserkennungssystem – Im Kern liegt ein neuronales Netzwerk, das auf Tausenden von Marktungleichgewichten trainiert wurde – Situationen, in denen Kauf- und Verkaufsdruck nicht übereinstimmen. Der EA nutzt diesen KI-Motor, um Mikrodiskrepanzen im Bid-Ask-Fluss zu erkennen und Geschäfte in Zonen auszuführen, in denen die Preise statistisch am wahrscheinlichsten wieder ins Gleichgewicht kommen.

Um das System absichert zu machen, haben wir einen fortschrittlichen optionalen  Mechanismus integriert. Dies schafft einen virtuellen Preistunnel: Kaufaufträge werden strategisch über dem aktuellen Preis geschichtet, und Verkaufaufträge werden darunter platziert. Egal, in welche Richtung der Markt bricht, das System ist darauf ausgelegt, davon zu profitieren – es schließt Geschäfte mit Gewinn durch intelligentes Durchschnitts- und Ausstiegszeitmanagement.

Diese Methode wird dank der Stärke der Kernstrategie selten benötigt – aber sie ist als Sicherheitsnetz vorhanden, um die Stabilität selbst in den unberechenbarsten Märkten zu verstärken.


Für Präzision gebaut, für Langlebigkeit entworfen:

  • Intelligente tunnelbasierte Mechanik zur Risikokontrolle in volatilen Bedingungen
  • Ultrapräzise Einstiege zur Reduzierung der Exposition und Vermeidung unnötiger Handelsstapel
  • Set-and-forget-Ausführung – einfach den EA an BTCUSD auf M15 anhängen, und er verwaltet den Multi-Symbol-Handel automatisch
  • Kompatibel mit allen Brokern – keine Einschränkungen bezüglich Spread oder Ausführungsart
  • Umfangreich getestet auf sowohl MT4 als auch MT5 mit robusten mehrjährigen Leistungen

Systemhinweise:

Die Einrichtung ist schnell und einfach: Wenden Sie einfach den EA auf dem empfohlenen Chart und Zeitrahmen an. Er verwaltet andere Paare selbstständig und behandelt alle Logik autonom.

Um eine nahtlose Leistung zu gewährleisten, wird dringend empfohlen, den EA auf einem VPS zu betreiben, insbesondere wenn Sie 24/5 handeln. Dies minimiert das Risiko von Internetausfällen oder Systemunterbrechungen.


Bleiben Sie verbunden: Treten Sie unserem Telegram-Kanal für laufende Einblicke, Updates und Zugriff auf Setdateien und Unterstützungsressourcen bei. (Kontaktieren Sie mich für den Link)

Lassen Sie dieses System für Sie arbeiten – durch Trend, Rückzug oder Chaos. Wir haben es entwickelt, um das zu überstehen, was die meisten nicht können.


