Zenth – Comercio de Precisión con Protección de Ganancias

¿Por qué conformarse con lo promedio?
Zenth no es solo otro Asesor Experto—es una máquina de trading disciplinada. Desarrollada para traders que priorizan la exposición a riesgos inteligentes y la ejecución estratégica, este EA ofrece una solución de trading limpia y poderosa que se centra en la consistencia y la protección de las ganancias.



Construido para Traders Que Piensan en el Futuro

  • Cómo opera: Opera basado en formaciones de velas de alta probabilidad como envolventes y pin bars para rápidas configuraciones.
  • Gestión de Órdenes Inteligente: Divide automáticamente tus posiciones para capturar ganancias parciales mientras sigue aprovechando la tendencia con el lote restante.
  • Riesgo Que Puedes Controlar: Ya seas conservador o agresivo, Zenth pone la configuración de riesgo en tus manos—hasta el decimal.
  • Configuración Mínima, Máxima Eficiencia: Solo cárgalo en un gráfico y déjalo manejar todo desde las entradas hasta la lógica de salida con precisión quirúrgica.
  • Ask me for a demo-limited version to try before buying.


Contáctame para configuraciones si deseas una verdadera precisión en las pruebas retrospectivas.

¿Quieres más? Obtén actualizaciones directas e información sobre el EA en nuestro privado  grupo de Telegram después de la compra.

Únete a nuestro canal de MQL hoy: Canal MQL

Lee nuestra guía oficial del EA: Manual del Usuario


Configuración Rápida en 3 Pasos:

1. Lanza Zenth en tu símbolo elegido: XAUUSD con el marco de tiempo recomendado: M30.

2. Elige tus instrumentos de trading (ejemplos: XAUUSD) y establece tu riesgo preferido por operación.

3. Habilita la función de cierre parcial para asegurar ganancias temprano y reducir la exposición a medida que avanza el precio.



¿Para Quién Es?

  • Traders que quieren un control estricto sobre el riesgo por operación.
  • Aquellos que valoran una estrategia consistente que equilibre riesgo y recompensa.
  • Cualquiera cansado de configuraciones sobrecomplicadas—este EA es plug-and-play.


Requisitos Mínimos:

  • Saldo de cuenta de al menos $100
  • Apalancamiento recomendado: 1:30 o superior
  • Broker compatible con MT4/MT5


Toma el Camino más Inteligente:

El precio inicial está establecido en 100. Una vez distribuidas 10 copias, las compras futuras costarán 130. Cuenta actual: 9 vendidas.
Mohsen Moshiri
267
Mohsen Moshiri 2025.11.29 11:05 
 

If you can tolerate Autor's slow responses, it really seems like a very good expert. He should improve his support, though. I'm willing to overlook this issue because the expert itself is excellent.

Sergey Porphiryev
1947
Sergey Porphiryev 2025.11.02 15:35 
 

Backtests of the second update look attractive again! Let's see how it plays out in real life!

Mohsen Moshiri
267
Mohsen Moshiri 2025.11.29 11:05 
 

If you can tolerate Autor's slow responses, it really seems like a very good expert. He should improve his support, though. I'm willing to overlook this issue because the expert itself is excellent.

Willy Raditya
594
Respuesta del desarrollador Willy Raditya 2025.11.30 05:20
Thank you so much for your feedback, im doing my best to code and improve the EA alongside answering everyone but definitely i will try to do better
Sergey Porphiryev
1947
Sergey Porphiryev 2025.11.02 15:35 
 

Backtests of the second update look attractive again! Let's see how it plays out in real life!

Willy Raditya
594
Respuesta del desarrollador Willy Raditya 2025.11.02 17:10
hello thank you so much for your feedback.
fience
146
fience 2025.10.29 13:27 
 

EA with more hands-off than earnings. Nearly $1000 lost in a week. Update on November 6, after 2nd upload, I'm willing to retest. I'll be back after 2 weeks of testing.

Willy Raditya
594
Respuesta del desarrollador Willy Raditya 2025.11.01 07:55
Hello would you mind sending me your trades so i can check for you
Respuesta al comentario