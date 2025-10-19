Zenth – Comercio de Precisión con Protección de Ganancias

¿Por qué conformarse con lo promedio?

Zenth no es solo otro Asesor Experto—es una máquina de trading disciplinada. Desarrollada para traders que priorizan la exposición a riesgos inteligentes y la ejecución estratégica, este EA ofrece una solución de trading limpia y poderosa que se centra en la consistencia y la protección de las ganancias.

Construido para Traders Que Piensan en el Futuro

Cómo opera: Opera basado en formaciones de velas de alta probabilidad como envolventes y pin bars para rápidas configuraciones.

Gestión de Órdenes Inteligente: Divide automáticamente tus posiciones para capturar ganancias parciales mientras sigue aprovechando la tendencia con el lote restante.

Riesgo Que Puedes Controlar: Ya seas conservador o agresivo, Zenth pone la configuración de riesgo en tus manos—hasta el decimal.

Configuración Mínima, Máxima Eficiencia: Solo cárgalo en un gráfico y déjalo manejar todo desde las entradas hasta la lógica de salida con precisión quirúrgica.

Ask me for a demo-limited version to try before buying.





Contáctame para configuraciones si deseas una verdadera precisión en las pruebas retrospectivas. ¿Quieres más? Obtén actualizaciones directas e información sobre el EA en nuestro privado grupo de Telegram después de la compra. Únete a nuestro canal de MQL hoy: Canal MQL Lee nuestra guía oficial del EA: Manual del Usuario

Configuración Rápida en 3 Pasos:

1. Lanza Zenth en tu símbolo elegido: XAUUSD con el marco de tiempo recomendado: M30. 2. Elige tus instrumentos de trading (ejemplos: XAUUSD) y establece tu riesgo preferido por operación. 3. Habilita la función de cierre parcial para asegurar ganancias temprano y reducir la exposición a medida que avanza el precio.

¿Para Quién Es?

Traders que quieren un control estricto sobre el riesgo por operación.

Aquellos que valoran una estrategia consistente que equilibre riesgo y recompensa.

Cualquiera cansado de configuraciones sobrecomplicadas—este EA es plug-and-play.

Requisitos Mínimos:

Saldo de cuenta de al menos $100

Apalancamiento recomendado: 1:30 o superior

o superior Broker compatible con MT4/MT5

Toma el Camino más Inteligente:

El precio inicial está establecido en 100. Una vez distribuidas 10 copias, las compras futuras costarán 130. Cuenta actual: 9 vendidas.












