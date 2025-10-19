Zenth
- Asesores Expertos
- Willy Raditya
- Versión: 2.16
- Actualizado: 19 diciembre 2025
- Activaciones: 15
¿Por qué conformarse con lo promedio?
Zenth no es solo otro Asesor Experto—es una máquina de trading disciplinada. Desarrollada para traders que priorizan la exposición a riesgos inteligentes y la ejecución estratégica, este EA ofrece una solución de trading limpia y poderosa que se centra en la consistencia y la protección de las ganancias.
Construido para Traders Que Piensan en el Futuro
- Cómo opera: Opera basado en formaciones de velas de alta probabilidad como envolventes y pin bars para rápidas configuraciones.
- Gestión de Órdenes Inteligente: Divide automáticamente tus posiciones para capturar ganancias parciales mientras sigue aprovechando la tendencia con el lote restante.
- Riesgo Que Puedes Controlar: Ya seas conservador o agresivo, Zenth pone la configuración de riesgo en tus manos—hasta el decimal.
- Configuración Mínima, Máxima Eficiencia: Solo cárgalo en un gráfico y déjalo manejar todo desde las entradas hasta la lógica de salida con precisión quirúrgica.
- Ask me for a demo-limited version to try before buying.
Contáctame para configuraciones si deseas una verdadera precisión en las pruebas retrospectivas.
¿Quieres más? Obtén actualizaciones directas e información sobre el EA en nuestro privado grupo de Telegram después de la compra.
Únete a nuestro canal de MQL hoy: Canal MQL
Lee nuestra guía oficial del EA: Manual del Usuario
Configuración Rápida en 3 Pasos:
1. Lanza Zenth en tu símbolo elegido: XAUUSD con el marco de tiempo recomendado: M30.
2. Elige tus instrumentos de trading (ejemplos: XAUUSD) y establece tu riesgo preferido por operación.
3. Habilita la función de cierre parcial para asegurar ganancias temprano y reducir la exposición a medida que avanza el precio.
¿Para Quién Es?
- Traders que quieren un control estricto sobre el riesgo por operación.
- Aquellos que valoran una estrategia consistente que equilibre riesgo y recompensa.
- Cualquiera cansado de configuraciones sobrecomplicadas—este EA es plug-and-play.
Requisitos Mínimos:
- Saldo de cuenta de al menos $100
- Apalancamiento recomendado: 1:30 o superior
- Broker compatible con MT4/MT5
Toma el Camino más Inteligente:
El precio inicial está establecido en 100. Una vez distribuidas 10 copias, las compras futuras costarán 130. Cuenta actual: 9 vendidas.
If you can tolerate Autor's slow responses, it really seems like a very good expert. He should improve his support, though. I'm willing to overlook this issue because the expert itself is excellent.