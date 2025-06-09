True North





Это не просто еще один экспертный советник. Это система, созданная для последовательности, точности и выживания даже на самых непредсказуемых рынках.





Что делает его уникальным?

Система распознавания дисбаланса на основе ИИ – в ее основе лежит нейронная сеть, обученная на тысячах рыночных дисбалансов – ситуациях, когда давление покупки и продажи не согласованы. Советник использует этот ИИ-движок для обнаружения микро-недостатков в потоках бид-аск и выполняет сделки в зонах, где цена статистически наиболее вероятно будет сбалансирована.

Чтобы сделать систему непроницаемой, мы интегрировали успешный механизм. Это создает виртуальный ценовой тоннель: ордеры на покупку стратегически размещаются выше текущей цены, а ордеры на продажу размещаются ниже. Невзирая на то, в каком направлении прорывается рынок, система предназначена для того, чтобы извлекать выгоду — закрывая сделки с прибылью через интеллектуальное усреднение и выбор времени выхода.

Этот метод редко бывает необходим благодаря мощи основной стратегии — но он присутствует как страховой запас, усиливая стабильность даже на самых непредсказуемых рынках.





Создан для точности, разработан для долговечности:

Умные механизмы на основе тоннелей для контроля рисков в нестабильных условиях

Ультра-точные входы, чтобы уменьшить экспозицию и избежать ненужного накопления сделок

Исполнение по принципу «установил и забыл» — просто прикрепите советник к BTCUSD на M15 , и он автоматически управляет многосимвольной торговлей

на , и он автоматически управляет многосимвольной торговлей Совместимость со всеми брокерами — без ограничений по спреду или типу исполнения

Тщательно протестировано как на MT4, так и на MT5 с мощной многолетней производительностью





Примечания к системе:

Настройка быстрая и простая: просто примените советник к рекомендованному графику и временным рамкам. Он будет самостоятельно управлять другими парами и обрабатывать всю логику автономно.

Для обеспечения бесперебойной работы настоятельно рекомендуется использовать советник на VPS, особенно если вы торгуете 24/5. Это минимизирует риск от сбоев в интернете или перебоев в системе.





Позвольте этой системе работать на вас — через тренды, откаты или хаос. Мы создали ее, чтобы она могла выжить там, где большинство не могут.



