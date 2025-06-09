True North

Специальное предложение при запуске: 50% СКИДКА для первых 10 пользователей! (осталось 10 копий)


Это не просто еще один экспертный советник. Это система, созданная для последовательности, точности и выживания даже на самых непредсказуемых рынках.


Следите за обновлениями рынка: https://www.mql5.com/en/channels/babayeasnews

Руководство пользователя: https://www.mql5.com/en/blogs/post/762213


Что делает его уникальным?

Система распознавания дисбаланса на основе ИИ – в ее основе лежит нейронная сеть, обученная на тысячах рыночных дисбалансов – ситуациях, когда давление покупки и продажи не согласованы. Советник использует этот ИИ-движок для обнаружения микро-недостатков в потоках бид-аск и выполняет сделки в зонах, где цена статистически наиболее вероятно будет сбалансирована.

Чтобы сделать систему непроницаемой, мы интегрировали успешный механизм. Это создает виртуальный ценовой тоннель: ордеры на покупку стратегически размещаются выше текущей цены, а ордеры на продажу размещаются ниже. Невзирая на то, в каком направлении прорывается рынок, система предназначена для того, чтобы извлекать выгоду — закрывая сделки с прибылью через интеллектуальное усреднение и выбор времени выхода.

Этот метод редко бывает необходим благодаря мощи основной стратегии — но он присутствует как страховой запас, усиливая стабильность даже на самых непредсказуемых рынках.


Создан для точности, разработан для долговечности:

  • Умные механизмы на основе тоннелей для контроля рисков в нестабильных условиях
  • Ультра-точные входы, чтобы уменьшить экспозицию и избежать ненужного накопления сделок
  • Исполнение по принципу «установил и забыл» — просто прикрепите советник к BTCUSD на M15, и он автоматически управляет многосимвольной торговлей
  • Совместимость со всеми брокерами — без ограничений по спреду или типу исполнения
  • Тщательно протестировано как на MT4, так и на MT5 с мощной многолетней производительностью

Примечания к системе:

Настройка быстрая и простая: просто примените советник к рекомендованному графику и временным рамкам. Он будет самостоятельно управлять другими парами и обрабатывать всю логику автономно.

Для обеспечения бесперебойной работы настоятельно рекомендуется использовать советник на VPS, особенно если вы торгуете 24/5. Это минимизирует риск от сбоев в интернете или перебоев в системе.


Оставайтесь на связи: Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для получения актуальной информации, обновлений и доступа к наборам настроек и ресурсам поддержки. (свяжитесь со мной для получения ссылки)

Позвольте этой системе работать на вас — через тренды, откаты или хаос. Мы создали ее, чтобы она могла выжить там, где большинство не могут.


Фильтр:
[Удален] 2025.12.03 10:52 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Babay Ubaedillah
593
Ответ разработчика Babay Ubaedillah 2025.12.03 13:39
Thank you sincerely. I greatly appreciate your feedback.
Ответ на отзыв