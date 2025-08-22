Jexel MT5

Jexel


Esto no es solo otro asesor experto. Es un sistema construido para la consistencia, precisión y supervivencia—incluso en los mercados más impredecibles.


Sigue las Actualizaciones del Mercado: https://www.mql5.com/en/channels/babayeasnews

Guía del Usuario: https://www.mql5.com/en/blogs/post/762213


¿Qué lo Hace Único?

Escáner de Compresión Fractal Basado en IA – Este EA emplea un modelo de aprendizaje automático para detectar patrones de compresión fractal en las estructuras de precios. Cuando el modelo confirma una convergencia de fractales de tiempo y precio, el EA activa entradas precisas antes de la expansión del breakout—esencialmente cronometrando la "exhalación" del mercado.

Para hacer el sistema a prueba de balas, hemos integrado un mecanismo avanzado opcional. Esto crea un túnel de precio virtual: las órdenes de compra están estratégicamente apiladas por encima del precio actual, y las órdenes de venta se colocan por debajo. No importa en qué dirección rompa el mercado, el sistema está diseñado para capitalizar—cerrando operaciones con ganancias a través de promedios inteligentes y tiempos de salida.

Este método rara vez es necesario gracias a la fuerza de la estrategia central, pero está ahí como una red de seguridad, reforzando la estabilidad incluso en los mercados más impredecibles.


Construido para la Precisión, Diseñado para la Durabilidad:

  • Mecánicas basadas en túneles inteligentes para control de riesgo en condiciones volátiles
  • Entradas ultra precisas para reducir la exposición y evitar apilamiento innecesario de operaciones
  • Ejecutar y olvidar: simplemente adjunta el EA a XAUUSD en M15, y gestiona el trading de múltiples símbolos automáticamente
  • Compatible con todos los brokers: sin restricciones en el spread o tipo de ejecución
  • Probado extensamente en MT4 y MT5 con un rendimiento robusto a lo largo de varios años

Notas del Sistema:

La configuración es rápida y fácil: simplemente aplica el EA al gráfico y marco de tiempo recomendados. Se autogestionará otros pares y manejará toda la lógica de forma autónoma.

Para asegurar un rendimiento sin interrupciones, se recomienda encarecidamente operar el EA en un VPS, especialmente si operas 24/5. Esto minimiza el riesgo de interrupciones en internet o del sistema.


Mantente Conectado: Únete a nuestro canal de Telegram para obtener información continua, actualizaciones y acceso a archivos de configuración y recursos de soporte. (contáctame para el enlace)

Deja que este sistema trabaje para ti—ya sea a través de tendencias, retrocesos o caos. Lo construimos para sobrevivir lo que la mayoría no puede.


Takiin Pichayawarachoti
160
Takiin Pichayawarachoti 2025.08.28 19:24 
 

Babay Ubaedillah
594
Respuesta del desarrollador Babay Ubaedillah 2025.09.02 16:13
Thank you!
Respuesta al comentario