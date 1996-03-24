True North





Questo non è solo un altro consulente esperto. È un sistema costruito per coerenza, accuratezza e sopravvivenza—anche nei mercati più imprevedibili.





Cosa lo rende unico?

Sistema di Riconoscimento dell'Imbalance Guidato dall'IA – Alla base c'è una rete neurale addestrata su migliaia di squilibri di mercato—situazioni in cui la pressione di acquisto e quella di vendita non sono allineate. L'EA utilizza questo motore IA per rilevare micro-discrepanze nei flussi di bid-ask ed eseguire operazioni in zone in cui il prezzo ha statisticamente maggiore probabilità di riequilibrarsi.

Per rendere il sistema a prova di proiettile, abbiamo integrato un avanzato meccanismo opzionale. Questo crea un tunnel di prezzo virtuale: gli ordini di acquisto sono stratificati strategicamente sopra il prezzo attuale, e gli ordini di vendita sono posizionati sotto. Non importa in quale direzione il mercato si muova, il sistema è progettato per capitalizzare—chiudendo operazioni in profitto attraverso una mediazione intelligente e il timing di uscita.

Questo metodo è raramente necessario grazie alla forza della strategia di base—ma è disponibile come rete di sicurezza, rafforzando la stabilità anche nei mercati più imprevedibili.





Progettato per Precisione, Realizzato per Durabilità:

Meccanismi intelligenti basati su tunnel per il controllo del rischio in condizioni di volatilità

Entrate ultra-precise per ridurre l'esposizione e evitare accumuli di operazioni non necessarie

Esecuzione "set-and-forget" – basta allegare l'EA a BTCUSD su M15 , e gestisce automaticamente il trading multi-simbolo

su , e gestisce automaticamente il trading multi-simbolo Compatibile con tutti i broker – nessuna restrizione su spread o tipo di esecuzione

Testato ampiamente su MT4 e MT5 con robuste performance pluriennali





Note di Sistema:

La configurazione è rapida e semplice: basta applicare l'EA al grafico e al time frame raccomandati. Si gestirà autonomamente altri coppie e gestirà tutta la logica in modo autonomo.

Per garantire una performance senza interruzioni, è altamente raccomandato operare l'EA su un VPS, specialmente se si opera 24/5. Questo minimizza il rischio di interruzioni di internet o interruzioni di sistema.





Rimani Connesso: Unisciti al nostro canale Telegram per approfondimenti, aggiornamenti e accesso a file di impostazione e risorse di supporto.

Lascia che questo sistema lavori per te—attraverso tendenze, ritracciamenti o caos. Lo abbiamo costruito per sopravvivere a ciò che la maggior parte non può.



