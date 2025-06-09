True North





これは単なるエキスパートアドバイザーではありません。これは、一貫性、正確性、そして生存のために構築されたシステムです。最も予測不可能な市場でも。









何がそれをユニークにするのか？

AI駆動の不均衡認識システム – その中核には、数千の市場不均衡に基づいて訓練されたニューラルネットワークがあります。買いと売りの圧力が不一致している状況です。EAはこのAIエンジンを使用して、ビッド・アスクのフローの微細な不一致を検出し、価格が統計的に再均衡する可能性が最も高いゾーンで取引を実行します。

システムを堅牢にするために、私たちは高度なオプションの メカニズムを統合しました。これにより、バーチャルプライステンネルが作成されます： 買い注文は現在の価格の上に戦略的に重ねられ、売り注文はその下に配置されます。市場がどの方向にブレイクしても、システムはキャピタライズするように設計されています—インテリジェントな平均化とエグジットタイミングを通じて利益で取引を閉じます。

この方法は、コア戦略の強さのおかげで、めったに必要とされることはありませんが、必要な際の安全ネットとして存在し、最も予測不可能な市場でも安定性を強化します。





精度のために構築され、耐久性のために設計された：

ボラティリティのある条件下でのリスク管理のためのスマートトンネルベースのメカニズム

エクスポージャーを減らし、不必要なトレードスタッキングを避けるための超精密エントリー

設定して忘れる実行 – ただ BTCUSD を M15 にEAを取り付けるだけで、マルチシンボルトレードを自動的に管理します

を にEAを取り付けるだけで、マルチシンボルトレードを自動的に管理します すべてのブローカーと互換性あり – スプレッドや実行タイプに制限なし

MT4およびMT5で広範にテストされ、堅牢な数年間のパフォーマンス





システムノート：

セットアップは迅速かつ簡単です：推奨されるチャートとタイムフレームにEAを適用するだけです。他のペアを自動的に自己管理し、すべてのロジックを自律的に処理します。

シームレスなパフォーマンスを保証するために、特に24/5で取引する場合はVPSでEAを運用することを強くお勧めします。これにより、インターネットの障害やシステムの中断からのリスクが最小限に抑えられます。





つながりを維持： 継続的な洞察、更新、セットファイルおよびサポートリソースへのアクセスのために、私たちのTelegramチャンネルに参加してください。(リンクについては私に連絡してください)

このシステムにあなたのために機能させましょう—トレンド、リトレース、または混沌の中で。私たちは、ほとんどが生き残れないものを生き残るように作りました。



