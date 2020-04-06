Deep Frame







Oferta Especial de Lanzamiento, Precio actual: 300. El precio aumentará a 370 después de que se vendan las primeras 20 copias. 19 copias vendidas hasta ahora.





Envíame un mensaje para recibir una versión de prueba para uso de demostración. Cuando lo hayas comprado, contáctame y te enviaré un robot de regalo.

Esto no es solo otro asesor experto. Es un sistema construido para la consistencia, precisión y supervivencia, incluso en los mercados más impredecibles.





¿Necesitas resultados de backtest adecuados? Contáctame y te enviaré el archivo de configuración correcto además de una guía completa.

Sigue las Actualizaciones del Mercado: https://www.mql5.com/en/channels/babayeasnews Guía del Usuario: https://www.mql5.com/en/blogs/post/762213





¿Qué lo Hace Único?

Escáner de Compresión Fractal Basado en IA – Este EA emplea un modelo de aprendizaje automático para detectar patrones de compresión fractal en estructuras de precios. Cuando el modelo confirma una convergencia de fractales de tiempo y precio, el EA activa entradas precisas antes de la expansión de ruptura, esencialmente cronometrando la "exhalación" del mercado.





Construido para la Precisión, Diseñado para la Durabilidad:

Entradas ultra precisas para reducir la exposición y evitar apilamientos innecesarios de operaciones

Ejecución de configurar y olvidar – simplemente adjunta el EA a GBPUSD en M30 , y gestiona automáticamente el trading de múltiples símbolos

en , y gestiona automáticamente el trading de múltiples símbolos Compatible con todos los corredores – sin restricciones en el spread o tipo de ejecución

Extensamente probado en MT5 con un rendimiento robusto a lo largo de varios años





Notas del Sistema:

La configuración es rápida y fácil: simplemente aplica el EA al gráfico y marco de tiempo recomendados. Se auto-gestiona otros pares y maneja toda la lógica de forma autónoma.

Para asegurar un rendimiento sin problemas, se recomienda encarecidamente operar el EA en un VPS, especialmente si haces trading 24/7. Esto minimiza el riesgo de cortes de internet o interrupciones del sistema.





Mantente Conectado: Únete a nuestro canal de Telegram para obtener información continua, actualizaciones y acceso a archivos de configuración y recursos de soporte. (contáctame para el enlace)

Deja que este sistema trabaje para ti, a través de tendencias, retrocesos o caos. Lo construimos para sobrevivir a lo que la mayoría no puede.