Clyra





Special Launch Offer, Current price: 65. Price will increase to 97 after the first 5 copies are sold. 0 copies sold so far.





Esto no es solo otro asesor experto. Es un sistema construido para la consistencia, precisión y supervivencia—incluso en los mercados más impredecibles.





Need proper backtest results? Contact me and I’ll send you the correct settings file plus full guidance.

Sigue las Actualizaciones del Mercado: https://www.mql5.com/en/channels/babayeasnews Guía del Usuario: https://www.mql5.com/en/blogs/post/762213





¿Qué lo Hace Único?

Malla de Tendencia de Múltiples Marcos de Tiempo – Aprovechando una cuadrícula sincronizada de datos de tendencia a través de cinco marcos de tiempo, el EA construye una “malla” direccional para identificar puntos de confluencia. Las operaciones se ejecutan solo cuando las tendencias micro, media y macro están alineadas—asegurando alineación estadística y momento direccional.

Para hacer el sistema a prueba de fallos, hemos integrado un mecanismo opcional avanzado. Esto crea un túnel de precios virtual: las órdenes de compra se estratifican estratégicamente por encima del precio actual, y las órdenes de venta se colocan por debajo. No importa hacia qué dirección se rompa el mercado, el sistema está diseñado para capitalizar—cerrando operaciones con ganancias a través de un promediado inteligente y un momento de salida.

Este método rara vez es necesario gracias a la fuerza de la estrategia principal—pero está ahí como una red de seguridad, reforzando la estabilidad incluso en los mercados más impredecibles.





Construido para la Precisión, Diseñado para la Durabilidad:

Mecánica basada en túneles inteligentes para el control de riesgos en condiciones volátiles

Entradas ultra-precisas para reducir la exposición y evitar apilamientos de operaciones innecesarios

Ejecución configurar-y-olvidar – simplemente adjunta el EA a EURAUD en M30 , y gestiona el trading de múltiples símbolos automáticamente

en , y gestiona el trading de múltiples símbolos automáticamente Compatible con todos los brokers – sin restricciones en el diferencial o tipo de ejecución

Extensamente probado en MT4 y MT5 con un rendimiento robusto a lo largo de varios años





Notas del Sistema:

La configuración es rápida y fácil: simplemente aplica el EA al gráfico y marco de tiempo recomendados. Se autogestionará otros pares y manejará toda la lógica de forma autónoma.

Para asegurar un rendimiento sin problemas, se recomienda encarecidamente operar el EA en un VPS, especialmente si operas 24/5. Esto minimiza el riesgo de interrupciones de internet o del sistema.





Mantente Conectado: Únete a nuestro canal de Telegram para obtener información continua, actualizaciones, y acceso a archivos de configuración y recursos de soporte. (contáctame para el enlace)

Deja que este sistema trabaje para ti—ya sea en tendencia, retroceso o caos. Lo construimos para sobrevivir a lo que la mayoría no puede.



