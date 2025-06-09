True North





这不仅仅是另一个专家顾问。它是一个为一致性、准确性和生存而构建的系统——即使在最不可预测的市场中。









是什么让它独特?

AI驱动的不平衡识别系统 – 它的核心是一种基于数千个市场不平衡情况（买卖压力错位）的神经网络。该EA利用这个AI引擎来检测买卖流中的微小差异，并在价格最可能再平衡的区域执行交易。

为了使系统坚不可摧，我们集成了一种先进的可选 机制。这会创建一个虚拟价格隧道：买单被战略性地分层在当前价格之上，而卖单则被安排在当前价格之下。无论市场朝哪个方向突破，系统都被设计为抓住机会——通过智能平均和退出时机在盈利中平仓。

由于核心策略的强大，这种方法很少需要——但它作为安全网存在，在即使是最不可预测的市场中也能增强稳定性。





为精度而建，为耐用性而设计:

基于智能隧道的机制，在波动条件下控制风险

超精确的进入点以减少风险暴露并避免不必要的交易堆叠

设定并忘记执行 - 只需将EA附加到 BTCUSD 上的 M15 ，它会自动管理多符号交易

上的 ，它会自动管理多符号交易 与所有经纪商兼容 - 对点差或执行类型没有限制

在MT4和MT5上经过广泛测试，具有稳健的多年表现





系统说明:

设置快速且简单：只需将EA应用于推荐的图表和时间框架。它将自我管理其他货币对并自动处理所有逻辑。

为了确保无缝的表现，强烈建议在VPS上运行EA，尤其是如果您24/5交易。这将最小化因互联网中断或系统干扰带来的风险。





保持联系: 加入我们的Telegram频道，以获取持续的见解、更新以及设置文件和支持资源的访问权限。（请联系我以获取链接）

让这个系统为您工作——无论是趋势、回调还是混乱。我们是为了在大多数人无法生存的情况下而构建它的。



