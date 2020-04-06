XPairXpert

XPairXpert EA es una solución de trading algorítmico versátil diseñada para operar en todos los principales pares de forex y criptomonedas. Aunque la configuración predeterminada está optimizada para el oro (XAUUSD), se puede adaptar fácilmente a otros pares ajustando la configuración. Iré publicando gradualmente archivos .set optimizados para otros símbolos en la sección de comentarios.

Marco temporal recomendado:
Funciona mejor en M15, pero si prefieres menor drawdown, considera M30 o H1.

Capital mínimo recomendado:
Configuración estándar (M15): $1,000
Días de alta volatilidad: Capital sugerido máximo $5,000 con hasta un 25% de drawdown
Configuración de bajo drawdown (M30/H1): Recomendado para cuentas financiadas de $5,000 con drawdown menor al 5%

Características principales:

  • Compatible con múltiples símbolos (Forex + Cripto)

  • Optimizado para oro (configuración predeterminada)

  • Archivos .set optimizados publicados gradualmente

  • Flexibilidad para configuraciones manuales

  • Apto para capitales grandes y entornos de bajo drawdown



