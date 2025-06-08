XPairXpert

XPairXpert EA ist eine vielseitige algorithmische Trading-Lösung, die für alle wichtigen Forex- und Krypto-Paare entwickelt wurde. Die Standardeinstellung ist für Gold (XAUUSD) optimiert, kann aber leicht durch Anpassen der Einstellungen für andere Paare verwendet werden. Optimierte .set-Dateien für weitere Symbole werde ich schrittweise im Kommentarbereich veröffentlichen.

Empfohlener Timeframe:
Am besten geeignet für M15; bei geringerem Drawdown lieber M30 oder H1 verwenden.

Mindestkapitalanforderungen:
Standard (M15): $1.000
Schlechteste Tage (hohe Volatilität): max. empfohlenes Kapital $5.000 mit bis zu 25% Drawdown
Geringer Drawdown (M30/H1): geeignet für $5.000-Konten mit Drawdown unter 5%

Hauptmerkmale:

  • Multi-Symbol-Kompatibilität (Forex + Krypto)

  • Gold-optimiert (Standard)

  • Schrittweise Veröffentlichung von .set-Dateien für weitere Paare

  • Flexible manuelle Konfiguration

  • Für hohe Kapitaleinsätze und geringe Drawdown-Umgebungen geeignet



Night Rocker EA
Sergey Sobakin
1 (1)
Experten
Night Rocker EA ist ein Nachtscalper, der über ein System zur Bewertung der Marktvolatilität verfügt und während einer Periode, in der die Preise flach sind, handelt. Darüber hinaus gibt es einen eingebauten Filter von Spread und Slippage. Jeder offene Auftrag hat einen Stop-Loss und einen Take-Profit. Außerdem schließt das System zur Bewertung der Marktvolatilität Aufträge, wenn sich die Marktbedingungen in eine für den Händler negative Richtung verändern. Der Expert Advisor arbeitet mit den Pa
Gold Crasher
Hong Ling Mu
Experten
<Logik> EA wird einsteigen, wenn der Preis den durchschnittlichen Candle-Stick-Preis durchbricht. EA wird Grid-Order mit Hedge-Logik machen. Wenn Grid-Order platziert wird, EA überprüfen Sie den Trend und wenn Trend ist KAUFEN, dann platzieren Sie kaufen, um. Wenn der Trend Verkauf ist, dann platzieren Sie eine Verkaufsorder. Dies soll einen großen Drawdown verhindern. <Eingabeparameter> Slippage(pips) Maximale Position Baselot-Größe Gewinnmitnahme Stoploss Risiko (MM) Einstellungen für Rastera
Magic Win
Reni
4 (2)
Experten
EA MAGIC WIN ist ein fortschrittliches Handelssystem, das lange Zeit unter verschiedenen Marktbedingungen mit schweren Belastungstests getestet wurde. Basierend auf unserer benutzerdefinierten Indikator, der mit Mean Reversion Konzept zusammen mit einigen anderen Algorithmus unterstützt wird diese Produkte passt sich in den aktuellen Marktbedingungen und entsprechend handeln. Unterstützte Währungspaare: EURUSD, GBPUSD, AUDCAD, AUDNZD, NZDCAD Empfohlener TF: M15. Das Setfile kann von hier herunt
Magical Powers
Paranchai Tensit
Experten
Dieser Expert Advisor basiert auf Trendfolgesystemen . Der Mechanismus (Stop-and-Reverse) technischer Indikator. Der Indikator basiert auf einem Preis- und Zeithandelssystem und wird zur Analyse von Markttrends verwendet. Der Indikator folgt dem Preis, wenn sich der Trend über die Zeit erstreckt. Er ähnelt dem gleitenden Durchschnitt, mit dem einzigen Unterschied, dass sich der Indikator mit höherer Beschleunigung bewegt und seine Position in Bezug auf den Preis ändern kann. Im Allgemeinen beweg
GridMasterFx
Sergey Kruglov
Experten
GridMasterFx ist ein innovatives Tool für den automatisierten Devisenhandel, das auf einer Kombination aus einer Grid-Strategie und einem einzigartigen Trendberechnungsalgorithmus unter Verwendung des Indikators Gleitender Durchschnitt basiert. Diese Strategie ermöglicht es dem Expert Advisor, Positionen rechtzeitig zu öffnen und zu schließen, die Analyse des aktuellen Trends zu nutzen und sofort auf Marktveränderungen zu reagieren. GridMasterFx Expert Advisor ist eine ausgezeichnete Wahl für
Artificial Neural Network Pro
Vladimir Tkach
4 (2)
Experten
Der Expert Advisor handelt mit den Signalen eines künstlichen neuronalen Netzes. Netzwerk mit einer versteckten Schicht. Das Vorhandensein eines Signals wird am Ende des angegebenen Zeitraums überprüft, was die Optimierungs- und Testgeschwindigkeit deutlich erhöht. Er unterscheidet sich von der Vorgängerversion durch eine Reihe von zusätzlichen Funktionen: Arbeitet mit schwebenden Aufträgen; nachfolgende Trades werden mit einem um den angegebenen Schritt erhöhten Lot eröffnet; verschiebt den Han
Compact Scalper Expert Advisor
Aida Chavez
3.48 (79)
Experten
Compact Scalper ist ein Expert Adviser (EA), der völlig automatisch in einem kleinen Zeitfenster pro Tag arbeitet. Er hat einen fortschrittlichen Algorithmus, der den Preis als Hauptindikator verwendet. Unser System hat eine voreingestellte Stop-Loss und Take-Profit, aber seine wichtigsten schließen System ist, die dynamische schließen, berücksichtigt den Preis, wo der Auftrag eröffnet wurde und das anschließende Verhalten des Preises, Schließen der Aufträge, wenn die Bedingungen verlassen, um d
Grid and MACD
Volodymyr Hrybachov
Experten
Dies ist ein Grid Expert Advisor. Er verfügt über mehrere Handelsstrategien, die auf dem MACD-Indikator basieren. Der virtuelle Trailing-Stop, Stop-Loss und Take-Profit können in Pips, in der Einzahlungswährung oder als Prozentsatz des Guthabens festgelegt werden. Abhängig von den Einstellungen können verschiedene Orders zur Risikodiversifizierung eröffnet werden. Ihr Abschluss kann entweder ein gegenläufiger oder ein unidirektionaler Orderkorb sein. Das Orderraster ist adaptiv, es werden nur Ma
Aussie Precision MT4
Kaloyan Ivanov
Experten
Die Möglichkeit wurde hinzugefügt, die Lotgröße zu ändern und den EA zum niedrigstmöglichen Preis anzubieten. Beim Kauf erhalten Sie Support und zukünftige Updates. Bitte unterstützen Sie seine Weiterentwicklung. Dieser EA ist sofort einsatzbereit. AussiePrecision   ist ein zeitgesteuerter Expert Advisor (EA) für MetaTrader 5, der speziell für das Währungspaar AUD/USD entwickelt wurde. Er wurde entwickelt, um Trades zu genau festgelegten und kontrollierten Zeitpunkten auszuführen und eignet sich
Flying Dutchman EA
Volodymyr Hrybachov
Experten
Der Expert Advisor bestimmt die Flat und legt die Levels für die Eröffnung von Orders fest. Basierend auf einer Vorlage mit einem fortschrittlichen Rasteralgorithmus und Schutz vor erhöhter Volatilität bei Pressemitteilungen. Wendet dynamische Level für das Setzen neuer Orders, Stop Loss, Take Profit und Trailing Stop an, die für den Broker unsichtbar sind. Wenn Sie MagicNumber = 0 setzen, kann der EA im halbautomatischen Handel verwendet werden. Eine Position kann manuell eröffnet werden un
Tabow3 mt4
Daniel Opoku
Experten
Entdecken Sie intelligentes und professionelles Trading mit Tabow 3.1 Tabow 3.1 ist ein präzise entwickelter Expert Advisor (EA), der Tradern hilft, mögliche Hochs und Tiefs mithilfe des Awesome Oscillators zu identifizieren. Trades werden nur dann ausgeführt, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt sind—basierend auf Schwellenwerten, deren Veränderungen und weiteren Kriterien—für qualitativ hochwertige Einstiegssignale. Der EA öffnet jeweils nur einen Trade und nutzt fein abgestimmte Take-Profit- (
Bands Jazz
Iurii Tokman
Experten
Bands Jazz   Bands Jazz   - der Expert Advisor basiert auf der Analyse von Signalen des   Bollinger Bands   Indikators. Der Algorithmus des Expert Advisors ist einfach, er verwendet SL, TP und das Schleppen von offenen Positionen. Beschreibung der Einstellungen TimeBeginHour   - Zahl, legt die Stunde der Handelsstartzeit fest. Werte von 0 - 24. TimeBeginMinute   - Zahl, legt die Minuten der Handelsstartzeit fest. Werte von 0 - 60. TimeEndHour   - Zahl, legt die Stunde des Handelsendes fest. We
Engulfing Scalping EA
Suriya Thammalungka
Experten
Engulfing Scalping EA ist ein vollautomatischer Expert Advisor, der für Trader entwickelt wurde, die die Zuverlässigkeit von Price Action in Kombination mit einem robusten Erholungsmechanismus schätzen. Dieser EA basiert auf dem klassischen Engulfing Candle Pattern , einem der stärksten Umkehr- und Fortsetzungssignale der technischen Analyse. Er stützt sich nicht auf nachlaufende Indikatoren, sondern liest die Marktstimmung direkt aus den Charts. Wie es funktioniert Die Logik ist in zwei intelli
Demidov
Andrey Kozak
Experten
Demidov ist ein vollautomatischer Scalping-Roboter für die Devisenmärkte. Die Standardeinstellungen sind für das Währungspaar GBPUSD. Der Roboter bestimmt automatisch die Richtung des Trends und die effektivsten Punkte für die Eröffnung von Geschäften. Nach der Eröffnung von Geschäften beginnt der Roboter, diese zu begleiten, um den maximalen Effekt zu erzielen. In den Robotereinstellungen gibt es einen Risikoparameter, mit dem ein Händler das anfängliche Handelsvolumen einstellen kann. Bei die
Emilian II MT4
Kaloyan Ivanov
Experten
Die erste Version dieses Expert Advisors war kostenlos, aber aufgrund der hohen Nachfrage von Tradern habe ich Emilian II mit zusätzlichen Filtern und verbesserter Präzision entwickelt. Ich habe MACD, ADX und Fraktale hinzugefügt, und weitere Funktionen werden in zukünftigen Updates auf Wunsch von Kunden folgen. Wenn Sie ihn jetzt kaufen, erhalten Sie alle zukünftigen Updates und Support. Ich biete ihn für eine begrenzte Zeit zum niedrigstmöglichen Preis an. Der Preis wird in Zukunft steigen. E
Black Night
Heiko Kendziorra
Experten
Black Night ist mehr als nur ein weiterer Nacht-Scalper. Er konzentriert sich in erster Linie auf Sicherheit für ein langfristiges stabiles Wachstum: Es werden keine Geschäfte in der schwierigen Rollover-Stunde eröffnet, wenn sich die Spreads ausweiten und die Liquidität gering ist.  Wenn eine Position eröffnet ist, eröffnet er keine weiteren in korrelierenden Währungspaaren.   Es beginnt den Handel eine Stunde vor der "üblichen" nächtlichen Scalping-Zeit, um Gewinne ohne Swap und vor der Ausw
C3PO for GbpUsd
Yury Emeliyanov
5 (1)
Experten
Der EA ist in erster Linie für das GBP/USD-Paar mit dem Zeitrahmen M15 konzipiert, kann aber auch für andere wichtige Paare verwendet werden, wobei er vorab mit minimalen Risiken getestet wird. Sie können die Losgröße in den Beraterparametern ändern. Der EA basiert auf mehreren Indikatoren: Percent BB, Steady Bands, und Donchian Channel. Der Expert Advisor eröffnet eine Kauftransaktion bei der Eröffnung eines neuen Tages, wenn alle Bedingungen der oben genannten Indikatoren erfüllt sind. Unten
Centurion Reversal MT4
Phinnustda Warrarungruengskul
Experten
Centurion Umkehrung MT4: Präziser Umkehrhandel auf USDCAD M15 Centurion Reversal MT5 ist ein fortschrittlicher Expert Advisor (EA), der für beständige, risikoarme Erträge auf dem USDCAD M15 Chart entwickelt wurde. Es handelt sich um ein hochentwickeltes automatisiertes System, das entwickelt wurde, um Trendumkehr-Setups zu identifizieren und zu nutzen, was es zu einem idealen Werkzeug für Händler macht, die eine zuverlässige und automatisierte Lösung suchen. Live signal MT5 (Micro Account /   A
MarsiEA
Ahmet Metin Yilmaz
Experten
Marsi Expert ist ein effektiver Advisor, besonders bei niedrigen Spreads. Getestet und entwickelt auf M5 & H1 Chart in EURUSD. Es gibt keine andere Eingabeoption als die Auswahl von Lot und Magic Number. Die anderen Einstellungen werden entsprechend der Zeitperiode des Charts, den Sie auf den Expert setzen, angepasst. Fortgeschrittene Versionen werden mit einem neuen Verkaufspreis aktualisiert. * Muss auf Demokonten getestet werden, bevor es auf einem realen Konto verwendet wird, aufgrund des Ve
Turbo Scalper PRO
Leven Yavorov
Experten
Dies ist ein vollautomatischer Handelsroboter für das Währungspaar EURCHF, der aber auch für den Handel mit anderen Währungspaaren konfiguriert werden kann. TURBO SCALPER PRO verwendet eine Trendfolgestrategie, die auf dem MACD, dem parabolischen SAR und dem gleitenden Durchschnittsindikator basiert. Der Roboter arbeitet im vollautomatischen Modus, auf dem Zeitrahmen M1. Der Trader muss ihn nicht für den Handel einrichten. Öffnen Sie EURCHF und verbinden Sie TURBO SCALPER PRO nur mit EURCHF M1 u
Elbrus FX
Vitalii Manolaki
Experten
Die Expert Advisor-Strategie basiert auf dem Schnittpunkt der gleitenden Durchschnitte. Kaufen - der schnelle МА (Gleitender Durchschnitt) kreuzt den langsamen MA nach oben, verkaufen - der schnelle МА kreuzt den langsamen MA nach unten. Er verwendet ein adaptives Raster und eine Mittelwertbildung mit Zeitverzögerung. Angepasst für 4- und 5-stellige Kurse. Der Arbeits-Zeitrahmen ist H1. Die empfohlene Ersteinlage beträgt mindestens 1000 Einheiten der Basiswährung. Parameter MaFast_period , MaSl
Aero Trade
Alprian
Experten
AERO EA basierend auf Adaptive Engine Range Over (AERO) Handel mit Single Possiton mit TP SL und Schließen durch Signal Kein Marti Kein Raster Kein Hitory Reader Echte Backtesting-Ergebnisse Strategie hat Backtesting seit 2020 - 2024 EA funktioniert unter verschiedenen Marktbedingungen Empfehlungen: Mindesteinlage :$100 Paar : GBPCAD Zeitrahmen : M1 Für bessere Ergebnisse USE ECN/RAW/LOW SPREAD ACCOUNT Risiko-Warnung: Bevor Sie den AERO EA kaufen, sollten Sie sich über die damit verbu
Hamster Original
Himma Youssef
Experten
Hamster Original (Sehr schnell, einfache Einrichtung, mehr Leistung!) Sie können live Hamster Original handeln auf Telegram_Channel Der Hamster Original ist ein Handelsroboter, der keine klassischen Martingale verwendet. Planen Sie Scalping-Optionen. Er verwendet einige Indikatoren als Filter, um korrekte Einträge zu maximieren. Empfehlungen: Lot = 0.01. ( wenn autolot aktiviert Erlaubt (anfängliches Lot) pro (xx)USD = 50 ). Saldo = 100 USD. Paar = EURUSD. ZeitRahmen = 5Min. Makler = Vertraue
Dynamic Range Breaker EA
Andri Maulana
Experten
Dynamic Range Breaker EA: Präzisionsgoldhandel Erschließen Sie das volle Potenzial des Goldmarktes mit dem Dynamic Range Breaker EA . Dieser auf Präzision und Sicherheit ausgelegte Expert Advisor ist das ultimative Werkzeug für Trader, die konsistente Ergebnisse ohne den Stress risikoreicher Strategien erzielen möchten. Dieses System ist vollständig für Gold (XAUUSD) auf dem M5-Zeitrahmen optimiert . Es handelt sich um eine komplette "Plug-and-Play"-Lösung - schließen Sie es einfach an Ihren
EA140 MultiFX CrossFire MA
Jose Francisco Flores Rojas
Experten
Der MultiFX CrossFire MA ist ein Expert Advisor, der entwickelt wurde, um mit hoher Präzision unter Verwendung des 20-Perioden-Kanals des einfachen gleitenden Durchschnitts (SMA ) zu handeln. Die Haupt-Handelslogik basiert auf: Einstieg in den Handel : Wenn die Kerze die untere Grenze des 20 SMA überschreitet und dann die obere Grenze durchbricht, eröffnet der EA eine Long-Position. Verkaufen : Wenn die Kerze die obere Begrenzung des 20 SMA überschreitet und dann die untere Begrenzung durchbrich
IRobot Alligators
Paranchai Tensit
Experten
IRobot Alligators ist ein Expert Advisor, der auf der Chaostheorie und dem technischen Indikator Alligator basiert. Dieser Expert Advisor besteht aus drei Linien, die auf einem Preisdiagramm überlagert werden und den Kiefer, die Zähne und die Lippen des Alligators darstellen. Er wurde entwickelt, um zu bestätigen, dass ein Trend in Kraft ist und in welche Richtung er geht. Wie bei allen gleitenden Durchschnitten bewegt sich der kürzeste (grün) zuerst, gefolgt vom mittleren (rot) und dann vom län
SureBot
Salvador Ursua
Experten
SureBot ist ein sehr einfacher und dennoch leistungsfähiger Handelsroboter mit einem Startguthaben von nur $100. Alles, was Sie tun müssen, ist, ihn auf Ihrer MT4-Plattform zu installieren und er wird den Handel automatisch durchführen, ohne dass Sie ihn überwachen müssen. Sie werden auch benachrichtigt, wenn ein Auftrag mit der Ausführung begonnen hat. Installieren Sie einfach die MT4-App auf Ihrem mobilen Gerät (z. B. Android/iPhone). Die App führt Aufträge basierend auf dem potenziellen Tren
VolnaFX
Roman Meskhidze
4.67 (15)
Experten
LANCIERUNGS-PROMO Nächster Preis: $349 Der Preis wird steigen, um die Anzahl der Benutzer für diese Strategie zu begrenzen Der Expert Advisor "Volna FX" ist ein Vertreter von Robotern, die mit Levels handeln. Die Levels können automatisch erstellt werden, oder sie können starr in den Parametern des Expert Advisors eingestellt werden. PRÜFEN SIE DAS ECHTE SIGNAL: https: //www.mql5.com/en/signals/847709 Die Einzigartigkeit des Advisors besteht darin, dass er sowohl mit Mittelwertbildung und unter
SPD Fractal Breakout
Paranchai Tensit
Experten
Dieses Handelssystem basiert auf den Kriterien verschiedener technischer Indikatoren . Dazu gehören Fraktale , Alligator und ADX (Messung der Trendstärke mit dem Average Directional Movement Index) . Dieser Algorithmus verwendet eine Absicherungsstrategie in der Zone der Volatilität. Zur Erklärung: Wenn das zu kaufende Fraktal über der Alligator-Zahnlinie liegt, sollte der ausstehende Verkaufs-Stopp-Auftrag zur Eröffnung der Position 1 Punkt unter dem Tiefstwert platziert werden, der ein Fraktal
Hedging and Trailing
Che Jeib Che Said
2.5 (2)
Experten
HEDGING UND TRAILING https://www.mql5.com/en/users/earobotkk/seller#products Dieser Experte wird Ihre Handelsposition automatisch absichern. Es gibt 2 Schaltflächen auf dem Chart, mit denen Sie einen Handel eingehen können. Die blaue Taste für den Kauf und die rote Taste für den Verkauf. Er kann auch alle abgesicherten Positionen mit einem Trailing-Stop versehen. Er kann auch seine eigenen Trades mit automatischer Eingabefunktion öffnen. Wie es funktioniert : (1) Durch Anklicken der Schaltfläch
