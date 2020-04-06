XPairXpert
- Эксперты
- Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
- Версия: 1.2
- Обновлено: 8 июня 2025
- Активации: 5
XPairXpert EA — это универсальное алгоритмическое торговое решение, предназначенное для работы со всеми основными валютными парами Forex и криптовалютами. Хотя стандартная конфигурация оптимизирована для золота (XAUUSD), вы можете легко адаптировать её под другие пары, просто изменив настройки. Я буду постепенно публиковать оптимизированные .set-файлы для других инструментов в разделе комментариев.
Рекомендуемый таймфрейм:
Лучше всего работает на M15, но если вы предпочитаете меньшую просадку, рассмотрите M30 или H1.
Минимальные требования к капиталу:
Стандартная настройка (M15): $1,000
Дни с высокой волатильностью: рекомендуемый максимум капитала $5,000 с просадкой до 25%
Настройка с низкой просадкой (M30/H1): подходит для счетов от $5,000 с просадкой до 5%
Ключевые особенности:
-
Поддержка множества символов (Forex + Крипто)
-
Оптимизирован для золота (настройки по умолчанию)
-
Постепенный выпуск .set-файлов для других пар
-
Гибкость ручной настройки
-
Подходит для торговли как с большим капиталом, так и с низкой просадкой