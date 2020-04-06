Engulfing Scalping EA

Engulfing Scalping EA es un Asesor Experto totalmente automatizado diseñado para operadores que aprecian la fiabilidad de la Acción del Precio combinada con un sólido mecanismo de recuperación.

Este EA opera basado en el clásico patrón de vela envolvente, una de las señales de reversión y continuación más poderosas del análisis técnico. No se basa en indicadores rezagados, sino que lee el sentimiento del mercado directamente de los gráficos.

Cómo funciona

La lógica se divide en dos fases inteligentes:

1. Entrada Continua (Seguimiento de Tendencia) Cuando el mercado está libre de órdenes, el EA escanea la historia reciente (ajustable a través de Barras de Escaneo ) para identificar la tendencia dominante basada en el último patrón Engulfing. Entra en el mercado inmediatamente en la dirección del impulso, asegurando que nunca se pierda un movimiento.

2. Si el mercado se mueve en contra de la posición inicial, el EA activa una estrategia de recuperaciónSmart Grid/Martingale:

  • Promedio: Abre órdenes adicionales a distancias fijas con un multiplicador de lotes para bajar el precio medio de entrada.

  • Cesta Take Profit: Todas las órdenes (Compra o Venta) se agrupan. El EA calcula un punto de "Break-Even + Profit" y cierra toda la cesta a la vez cuando se alcanza el objetivo de beneficio neto.

  • Protección de Inversión de Tendencia: A diferencia de los peligrosos sistemas de rejilla que retienen las operaciones para siempre, este AE está atento a las señales envolventes opuestas. Si se detecta un patrón de inversión fuerte, puede cerrar la cesta perdedora y cambiar la dirección inmediatamente para seguir la nueva tendencia.

Características principales

  • Pura acción del precio: Sin indicadores retrasados (RSI, MACD, etc.).

  • Gestión inteligente del dinero: Utiliza una función "Average Take Profit" para cerrar posiciones más rápidamente.

  • Validación de mercado: Comprobaciones integradas de lote mínimo/máximo, paso de lote y requisitos de margen para evitar errores (Error 131/134).

  • Dirección Flexible: Elija entre operar en ambos lados, sólo comprar o sólo vender.

Parámetros

  • InpBaseLot: Tamaño de lote inicial para la primera orden.

  • InpMultiplier: Multiplicador del lote para órdenes de recuperación (coeficiente Martingale).

  • InpTP_Pips: Beneficio objetivo en pips (Calculado como media de toda la cesta).

  • InpGridDist: Distancia (en puntos) entre órdenes de recuperación.

  • InpScanBars: Número de velas pasadas a escanear en busca de la señal de tendencia.

  • InpDirection: Filtro para operar Sólo Compra, Sólo Venta, o Ambas.

Recomendaciones

  • Símbolo: Recomendado para pares mayores con buena volatilidad (EURUSD, GBPUSD, GBPJPY).

  • Marco temporal: Funciona mejor en H1 (para filtrar el ruido del mercado) o M15 (para scalping agresivo).

  • Tipo de cuenta: Se recomienda cuenta ECN o Low Spread.

  • Saldo: Debido a la estrategia Martingale, asegúrese de tener suficiente capital o comience con una cuenta Cent para probar.

Advertencia de riesgo

Este EA utiliza una estrategia de Martingala. Aunque permite una rápida recuperación de las caídas, conlleva un mayor riesgo que las estrategias de lote fijo. Por favor, realice pruebas retrospectivas con el modo Every tick y utilice una gestión adecuada del riesgo.


