HOT Predator IQ7
- Asesores Expertos
- Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
- Versión: 60.6
- Actualizado: 28 diciembre 2025
HOT Predator IQ7: El cazador inteligente en el trading
Edición gratuita: descubre tu instinto antes de pasarte a la versión Premium.
Energía asequible. Inteligencia superior. Pruébalo gratis al 100%.
Si has visto la versión premium de "HOT Quantum IQ7 8 Symbols" {/market/product/153368} y "EA Quantum IQ7 ALL in ONE" { /market/product/153369}
Esta edición gratuita es tu experiencia de entrada : creada para que explores, aprendas y domines el arte de la búsqueda visual de mercado antes de actualizar a la suite profesional completa.
------------------------------------------------------------------------------------------
El concepto
HOT Predator IQ7 es más que un simple indicador: es un analizador visual de trading diseñado para traders que quieren pensar, ver y actuar como profesionales.
Cada una de sus partes está diseñada para ayudarte a comprender el mercado visualmente : con claridad, rapidez y precisión.
Esta edición está diseñada específicamente para brindar a los nuevos usuarios una experiencia de primera mano sobre cómo funciona el Sistema Predator:
-
Practica las pruebas retrospectivas con datos reales del mercado.
-
Perfecciona tu sentido del tiempo.
-
Aprende a seleccionar tus propios pares/símbolos y marcos temporales preferidos.
-
Desarrolle confianza en su enfoque analítico
Sin fórmulas complicadas, solo visualización WYSIWYG : Lo que ves es lo que obtienes.
Comprende la lógica. Desarrolla tu análisis. Pon en práctica tus ideas.
------------------------------------------------------------------------------------------
Características clave
-
8 pares favoritos : monitoreo automático con informes detallados por período de tiempo.
-
Puntos de pivote y soporte/resistencia diarios : datos actualizados para un análisis más preciso.
-
Sincronización de múltiples pares : detecte instantáneamente la correlación entre símbolos.
-
Panel de negociación inteligente con función de arrastrar y soltar : control manual simplificado al alcance de su mano.
-
Modo de demostración visual : explore la verdadera inteligencia visual de Predator.
-
Solo cuenta virtual (demo segura) : ideal para aprender, experimentar y realizar autoevaluaciones.
¿Para quién es?
-
Operadores que desean practicar y realizar pruebas retrospectivas sin riesgo financiero.
-
Profesionales que buscan perfeccionar la precisión en la selección de pares y marcos temporales.
-
Nuevos usuarios que deseen experimentar el ecosistema Predator antes de adquirir la versión premium.
Para una experiencia óptima, recomendamos un ordenador de alto rendimiento y una pantalla Full HD (1920x1080) .
------------------------------------------------------------------------------------------
¿Por qué existe esta edición gratuita?
Esta versión gratuita se creó como plataforma de formación y preparación .
para ayudar a los operadores a desarrollar precisión, confianza y perspicacia a través de pruebas independientes antes de pasar a la edición premium completa .
Tu viaje comienza aquí: agudiza tu instinto, explora libremente y descubre lo que se siente al operar de forma inteligente.
------------------------------------------------------------------------------------------
¡Toma el control de tu cacería!
Deja de depender de “la suerte de otra persona”.
Aprende, analiza y actúa por instinto — con el poder visual de HOT Predator IQ7.
Tras la instalación, no dude en contactarnos; nuestro equipo de soporte le guiará paso a paso para que pueda sacar el máximo partido a su primera experiencia con Predator.
------------------------------------------------------------------------------------------
HOT Predator IQ7 – Edición gratuita
Entrena tu mirada. Agudiza tus instintos.
Conviértete en el cazador de tu propio éxito financiero.
Atención: Para los miembros de CyberBot, al usar "ThinkBot IQ7" para operar con dinero real, mejoren sus decisiones con la experiencia y el reconocimiento de patrones de los pares principales. Los fundamentos y la psicología del trading de GPT-5, Copilot AI, DeepSeek AI, Meta AI, Claude AI, Manus AI y Google AI Gemini respaldan acciones acertadas. --- Si experimentan interferencias o el programa no se ejecuta correctamente, asegúrense de que su MetaTrader haya confirmado lo siguiente:
