HOT Predator IQ7: El cazador inteligente en el trading

Edición gratuita: descubre tu instinto antes de pasarte a la versión Premium.

Energía asequible. Inteligencia superior. Pruébalo gratis al 100%.

Si has visto la versión premium de "HOT Quantum IQ7 8 Symbols" {/market/product/153368} y "EA Quantum IQ7 ALL in ONE" { /market/product/153369}

Esta edición gratuita es tu experiencia de entrada : creada para que explores, aprendas y domines el arte de la búsqueda visual de mercado antes de actualizar a la suite profesional completa.

------------------------------------------------------------------------------------------

El concepto

HOT Predator IQ7 es más que un simple indicador: es un analizador visual de trading diseñado para traders que quieren pensar, ver y actuar como profesionales.

Cada una de sus partes está diseñada para ayudarte a comprender el mercado visualmente : con claridad, rapidez y precisión.

Esta edición está diseñada específicamente para brindar a los nuevos usuarios una experiencia de primera mano sobre cómo funciona el Sistema Predator:

Practica las pruebas retrospectivas con datos reales del mercado.

Perfecciona tu sentido del tiempo.

Aprende a seleccionar tus propios pares/símbolos y marcos temporales preferidos.

Desarrolle confianza en su enfoque analítico

Sin fórmulas complicadas, solo visualización WYSIWYG : Lo que ves es lo que obtienes.

Comprende la lógica. Desarrolla tu análisis. Pon en práctica tus ideas.

------------------------------------------------------------------------------------------

Características clave

8 pares favoritos : monitoreo automático con informes detallados por período de tiempo.

Puntos de pivote y soporte/resistencia diarios : datos actualizados para un análisis más preciso.

Sincronización de múltiples pares : detecte instantáneamente la correlación entre símbolos.

Panel de negociación inteligente con función de arrastrar y soltar : control manual simplificado al alcance de su mano.

Modo de demostración visual : explore la verdadera inteligencia visual de Predator.

Solo cuenta virtual (demo segura) : ideal para aprender, experimentar y realizar autoevaluaciones.

------------------------------------------------------------------------------------------

¿Para quién es?

Operadores que desean practicar y realizar pruebas retrospectivas sin riesgo financiero.

Profesionales que buscan perfeccionar la precisión en la selección de pares y marcos temporales.

Nuevos usuarios que deseen experimentar el ecosistema Predator antes de adquirir la versión premium.

Para una experiencia óptima, recomendamos un ordenador de alto rendimiento y una pantalla Full HD (1920x1080) .

------------------------------------------------------------------------------------------

¿Por qué existe esta edición gratuita?

Esta versión gratuita se creó como plataforma de formación y preparación .

para ayudar a los operadores a desarrollar precisión, confianza y perspicacia a través de pruebas independientes antes de pasar a la edición premium completa .

Tu viaje comienza aquí: agudiza tu instinto, explora libremente y descubre lo que se siente al operar de forma inteligente.

------------------------------------------------------------------------------------------

¡Toma el control de tu cacería!

Deja de depender de “la suerte de otra persona”.

Aprende, analiza y actúa por instinto — con el poder visual de HOT Predator IQ7.

Tras la instalación, no dude en contactarnos; nuestro equipo de soporte le guiará paso a paso para que pueda sacar el máximo partido a su primera experiencia con Predator.

------------------------------------------------------------------------------------------

HOT Predator IQ7 – Edición gratuita

Entrena tu mirada. Agudiza tus instintos.

Conviértete en el cazador de tu propio éxito financiero.