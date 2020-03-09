HOT Predator IQ7

HOT Predator IQ7: El cazador inteligente en el trading

Edición gratuita: descubre tu instinto antes de pasarte a la versión Premium.

Energía asequible. Inteligencia superior. Pruébalo gratis al 100%.

Si has visto la versión premium de "HOT Quantum IQ7 8 Symbols" {/market/product/153368} y "EA Quantum IQ7 ALL in ONE" { /market/product/153369}
Esta edición gratuita es tu experiencia de entrada : creada para que explores, aprendas y domines el arte de la búsqueda visual de mercado antes de actualizar a la suite profesional completa.

------------------------------------------------------------------------------------------

El concepto

HOT Predator IQ7 es más que un simple indicador: es un analizador visual de trading diseñado para traders que quieren pensar, ver y actuar como profesionales.
Cada una de sus partes está diseñada para ayudarte a comprender el mercado visualmente : con claridad, rapidez y precisión.

Esta edición está diseñada específicamente para brindar a los nuevos usuarios una experiencia de primera mano sobre cómo funciona el Sistema Predator:

  • Practica las pruebas retrospectivas con datos reales del mercado.

  • Perfecciona tu sentido del tiempo.

  • Aprende a seleccionar tus propios pares/símbolos y marcos temporales preferidos.

  • Desarrolle confianza en su enfoque analítico

Sin fórmulas complicadas, solo visualización WYSIWYG : Lo que ves es lo que obtienes.
Comprende la lógica. Desarrolla tu análisis. Pon en práctica tus ideas.

------------------------------------------------------------------------------------------

Características clave

  • 8 pares favoritos : monitoreo automático con informes detallados por período de tiempo.

  • Puntos de pivote y soporte/resistencia diarios : datos actualizados para un análisis más preciso.

  • Sincronización de múltiples pares : detecte instantáneamente la correlación entre símbolos.

  • Panel de negociación inteligente con función de arrastrar y soltar : control manual simplificado al alcance de su mano.

  • Modo de demostración visual : explore la verdadera inteligencia visual de Predator.

  • Solo cuenta virtual (demo segura) : ideal para aprender, experimentar y realizar autoevaluaciones.

------------------------------------------------------------------------------------------

¿Para quién es?

  • Operadores que desean practicar y realizar pruebas retrospectivas sin riesgo financiero.

  • Profesionales que buscan perfeccionar la precisión en la selección de pares y marcos temporales.

  • Nuevos usuarios que deseen experimentar el ecosistema Predator antes de adquirir la versión premium.

Para una experiencia óptima, recomendamos un ordenador de alto rendimiento y una pantalla Full HD (1920x1080) .

------------------------------------------------------------------------------------------

¿Por qué existe esta edición gratuita?

Esta versión gratuita se creó como plataforma de formación y preparación .
para ayudar a los operadores a desarrollar precisión, confianza y perspicacia a través de pruebas independientes antes de pasar a la edición premium completa .

Tu viaje comienza aquí: agudiza tu instinto, explora libremente y descubre lo que se siente al operar de forma inteligente.

------------------------------------------------------------------------------------------

¡Toma el control de tu cacería!

Deja de depender de “la suerte de otra persona”.
Aprende, analiza y actúa por instinto — con el poder visual de HOT Predator IQ7.

Tras la instalación, no dude en contactarnos; nuestro equipo de soporte le guiará paso a paso para que pueda sacar el máximo partido a su primera experiencia con Predator.

------------------------------------------------------------------------------------------

HOT Predator IQ7 – Edición gratuita
Entrena tu mirada. Agudiza tus instintos.
Conviértete en el cazador de tu propio éxito financiero.

Atención: Para los miembros de CyberBot, al usar "ThinkBot IQ7" para operar con dinero real, mejoren sus decisiones con la experiencia y el reconocimiento de patrones de los pares principales. Los fundamentos y la psicología del trading de GPT-5, Copilot AI, DeepSeek AI, Meta AI, Claude AI, Manus AI y Google AI Gemini respaldan acciones acertadas. --- Si experimentan interferencias o el programa no se ejecuta correctamente, asegúrense de que su MetaTrader haya confirmado lo siguiente:

MPORTANT NOTICE:  We recommend that members who have completed a transaction contact us immediately to obtain an ID code that will enable this product to connect to the data center required for AI to operate over the Google network.   We also provide guidance to ensure a correct and smooth installation. |  For customer satisfaction, a one-week product trial is available.  

[Tutorial & Livestream & Add-On] Visit Our Profile / About Us :  https://www.mql5.com/ru/users/BATIK


Productos recomendados
Pound sterling M5 scalping
Andrey Kozak
Asesores Expertos
Robot revendedor para marco de tiempo M5. Opera en el par de divisas GBPUSD. Este robot ha sido especialmente desarrollado por una empresa de comerciantes profesionales para operar con la libra esterlina. El robot abre aproximadamente de 5 a 15 operaciones por día. Lo mejor es operar con corredores que tengan un margen bajo en GBPUSD de hasta 10 pips. El depósito mínimo recomendado para comenzar es de $500 o más. ventajas: no usa martingala. no una red. cada operación tiene un stop loss. bot p
Market Maestro MM4
Andriy Sydoruk
Asesores Expertos
Market Maestro: Su socio ideal para el comercio automatizado de divisas Si está buscando un asistente fiable para operar en el mercado de divisas, Market Maestro es exactamente lo que necesita. Este moderno robot de Forex está construido utilizando las últimas tecnologías y algoritmos, lo que le permite analizar eficazmente los datos del mercado y tomar decisiones de negociación informadas en tiempo real. Características principales de Market Maestro 1. Capacidad multidivisa para amplias oportun
Ilan Spirit
Denis Kudryashov
Asesores Expertos
Espíritu de Ilan El Asesor Experto Ilan Spirit es un análogo del Asesor Experto, con la adición de muchas lógicas adicionales y oportunidades para el comercio, con los ajustes restantes del Asesor Experto. El Asesor Experto negocia según el sistema Martingale con el aumento de lotes posteriores en una serie de órdenes, con el fin de promediarlas. La primera orden es colocada por el robot de acuerdo a las señales del indicador incorporado. El Asesor Experto también tiene la capacidad de detener l
Forex Daily Scalping EA
Nguyen Nghiem Duy
Asesores Expertos
Forex Daily Scalping EA es un asesor profesional de scalping para el trabajo diario en el mercado de divisas FOREX. En el comercio, junto con la experiencia, los comerciantes suelen llegar a entender que los niveles de acumulación de órdenes de stop, el precio y el tiempo juegan un papel importante en el mercado. - Recomendar broker ECN con LOW SPREAD: IC Market , Exness, NordFX , FXPRIMUS , Alpari , FXTM PARÁMETROS: PRECIO - la distancia de precio a cubrir en el período de tiempo asignado; TI
PTimeFVG
Christopher Louis Barry
4 (2)
Asesores Expertos
La estrategia FVG MT4 Bot, o Fair Value Gap Trading, es un método utilizado en la negociación de instrumentos financieros, normalmente en el contexto de la plataforma MetaTrader 4 (MT4). Esta estrategia se centra en explotar las discrepancias entre el precio actual del mercado y su valor justo percibido, normalmente identificado a través de indicadores y análisis técnicos. He aquí una descripción de la estrategia Fair Value Gap Trading: Marco temporal (H1) : Esta estrategia opera en el marco tem
FREE
King Grid
Luis Mariano Vazquez Marcos
Asesores Expertos
King Gold Grid Presentamos con orgullo el revolucionario Asesor Experto de Sistema Grid, una obra maestra creada por  Mr Beast. Este excepcional producto se distingue como uno de los mejores en su categoría, destacando por su magnífica gestión de riesgos y especialización en el trabajo con el oro. Diseñado meticulosamente para optimizar la eficiencia y maximizar los beneficios, este asesor experto se erige como un líder indiscutible en el mundo de los sistemas de rejilla. Su capacidad para adapt
Moving Autumn MT4
Mr Fares Mohammad Alabdali
Asesores Expertos
Fácil y sencillo, Moving Autumn MT4 . Usted es el jefe, ver, sonreír. Recomendaciones: Par de divisas: GBPUSD ,EURUSD ,XAUUSD. Divisa de uso: One . Marco de tiempo: H4 Lotes mínimos: 0.15 Plataforma: MetaTrader 4 Beneficio : 250 -200 Depósito mínimo : $1000 IMPORTANTE: ¡Es muy importante utilizar cuentas con LOW SPREAD para obtener los mejores resultados! VPS recomendado Comprometidos con la mejora continua: Estamos dedicados a optimizar y mejorar continuamente nuestro para ofrecerle la mejor
White Shark
Elie Almachaalany
5 (4)
Asesores Expertos
White Shark es un Asesor Experto totalmente automático. En realidad puede ser más astuto que un mercado mediante la colocación de órdenes de COMPRA y VENTA cuando se cumplen los requisitos. Utiliza una tecnología avanzada para colocar órdenes en el momento adecuado con el lote correcto. Este robot está diseñado para principiantes y expertos comerciantes: La mayoría de los parámetros internos están ocultos para el usuario de modo que incluso un principiante no meter la pata. Puede descargar este
King Scalper USDCAD
Tran Thanh Tuyen
Asesores Expertos
King Scalper EA es un robot de trading automático para operar en USACAD . Utilizando cálculos avanzados abre y gestiona las operaciones por usted de forma automática. Es una estrategia basada en una serie de indicadores que miden la fuerza del mercado para entrar en las operaciones, cuando las condiciones del mercado lo permiten. No se requiere experiencia y es fácil de configurar. El uso de King Scalper es una manera de mejorar su resultado comercial al instante. Con un Asesor Experto como Kin
Pirate
Anatoliy Lukanin
3.9 (20)
Asesores Expertos
Depósito : a partir de 100 unidades de depósito Pares de negociación : Recomiendo pares de divisas: EURAUD, CHFJPY, EURCHF, EURGBP, AUDCHF, CADCHF, USDCHF. Periodo de negociación : Cualquiera Cuenta: Debería utilizar cuentas ECN-ECN.Pro con cotizaciones de cinco dígitos con un tamaño moderado (spread). Parámetros: USO - Elección, riesgo de negociación o lote fijo RIESGO/LOTE - Valor de riesgo del lote RESTORING_THE_BALANCE - Restablecer el equilibrio*. HOW_THE_RESET_WINDOW - Restablecer la varia
Indicement MT4
Profalgo Limited
5 (2)
Asesores Expertos
¡Bienvenido a Indicement! ¡PROP FIRM LISTO! -> descargar archivos del conjunto   aquí PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: ¡Solo quedan unas pocas copias al precio actual! Precio final: 990$ NEW: Choose 1 EA for FREE! (limited to 2 trading account numbers) Oferta combinada definitiva     ->     haga clic aquí ÚNETE AL GRUPO PÚBLICO:   Haz clic aquí   VERSION 4.0 LIVE RESULTS OLD VERSION FINAL RESULTS INDICEMENT   aporta mis 15 años de experiencia en la creación de algoritmos comerciales profesionales a l
Barclays Trend Scalper
Dodik Kurniawan
Asesores Expertos
Barclays Trend Scalper EA utiliza la técnica de seguimiento de tendencia basada en el color de la vela y el patrón para entrar en el comercio, sigue la tendencia con el valor de filtro predefinido para la mejor experiencia de comercio de rendimiento. Utiliza SL fijo y dinámico en la última vela y TP dinámico con un ratio de recompensa 2x, puede ajustar esta configuración (fija o dinámica) dependiendo de sus preferencias. Este robot viene con la función : 1. 1. Filtro de tiempo (hora del servido
Santa Scalping
Morten Kruse
2.84 (19)
Asesores Expertos
Santa Scalping es un Asesor Experto totalmente automatizado sin uso de martingala. Noche scalping estrategia. El filtro indicador SMA se utilizan para las entradas. Este EA se puede ejecutar desde cuentas muy pequeñas. Tan pequeño como 50 EUR. Recomendaciones generales El depósito mínimo es de 50 USD, la configuración por defecto reccomend para eurusd m5 gmt +2 . Por favor use max spread 10 si no va a tener ordenes cambielo a -1. Use un broker con buena ejecucion y con un spread de 2-5 puntos.
Milch Cow Multi Pro
Mohamed Nasseem
Asesores Expertos
Milch Cow Multi Pro EA " es una herramienta diseñada para poner en sus manos las herramientas de análisis técnico y famosos indicadores metatrade para 28 pares de divisas en un solo gráfico. También está diseñado para que pueda operar de forma manual y automática de lado a lado El experto incluye todas las funciones de la pantalla interactiva que le ayudan a ajustar la configuración mientras el experto está operando con un gran número de botones y casillas de verificación fáciles. También incluy
Team Trading Usdjpy
Hulya Cinar
Asesores Expertos
Team Trading System se basa en la lógica de las estrategias de órdenes y estrategias de toma de beneficios que trabajan en equipo. En general, EA consta de dos partes como estrategias y sección de toma de beneficios. La sección de estrategias son estrategias especiales que creamos para los símbolos. Las estrategias continúan abriendo órdenes de compra y venta de forma independiente. Takeprofits cierra las órdenes que se abren trabajando en equipo. La lógica de Take Profits es que las órdenes re
Gyroscopes
Nadiya Mirosh
Asesores Expertos
Experto forex profesional Gyroscope ( para los pares EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY) que analiza el mercado utilizando el índice de ondas de Elliot. La teoría de las ondas de Elliott es la interpretación de los procesos en los mercados financieros a través de un sistema de modelos visuales (ondas) en los gráficos de precios. El autor de la teoría, Ralph Elliott, identificó ocho variantes de ondas alternas (de las cuales cinco está
Risk Managed Aroon and Moving Average Cross
Ian Anthony Kuzmik
Asesores Expertos
Una estrategia básica con gestión avanzada del riesgo. Este asesor experto emplea una estrategia de negociación sencilla centrada en la gestión dinámica del riesgo. Los valores que determinan las condiciones de negociación y la gestión del riesgo son personalizables. La estrategia de negociación se basa en la media móvil y los indicadores de tendencia Aroon. Cuando la media móvil corta está por encima de la media móvil larga, y la línea ascendente de aroon está por encima de la línea descendente
Multi currency EA
Nguyen Nghiem Duy
Asesores Expertos
Multi currency EA es un Asesor Experto multidivisa totalmente automatizado. No utiliza Martingala y el comercio de cuadrícula. Utiliza stop loss para proteger los fondos. Negocia órdenes pendientes en tiempo aceptable. Las órdenes pendientes no comprometidas se eliminan después de que el EA deja de operar. Ejecución de Mercado - Se aplica la Ejecución de Mercado - take profit y stop loss se colocan después de que la orden se ejecuta y se modifica por la configuración del EA. El EA está diseñado
Dynamic Trader EA MT4
Jamal El Alama
Asesores Expertos
Eleve su experiencia de trading con Dynamic Trader EA MT4 , un robot de trading de última generación diseñado para optimizar su estrategia de inversión. Este algoritmo avanzado aprovecha el poder de cuatro indicadores clave: RSI ( Relative Strength Index ), Oscilador Estocástico , MACD ( Moving Average Convergence Divergence ) y ATR ( Average True Range ) para tomar decisiones de trading informadas y precisas. El ATR se utiliza para fijar dinámicamente los niveles de stop-loss y take-profit en
Jet Punch
Didit Haryadi Saputra
Asesores Expertos
Jet Punch es otro de los mejores asesores expertos para MT4, puede ayudarle a ganar dinero mientras duerme entrando y saliendo automáticamente de las operaciones. Opera abriendo operaciones cada día y cerrándolas en el momento adecuado para asegurar que siempre obtenga beneficios. El software es muy sencillo y puede ser utilizado tanto por principiantes como por traders experimentados. Jet Punch fue probado y ha superado con éxito la prueba de estrés con deslizamiento y comisión aproximada a la
Wolf Stream
Vadym Nemo
5 (1)
Asesores Expertos
El robot Wolf Stream tiene en su núcleo la capacidad de "ver" el gráfico como lo ve un humano. Por eso lee con precisión el estado de ánimo de los jugadores. Los miedos y esperanzas de la multitud se forman en el momento actual, en las situaciones actuales. El robot reacciona ante ellos y actúa de la forma óptima para cada situación. Las operaciones en tiempo real han reportado ganancias del 103% desde el 26 de julio de 2021 (3,5 meses) Existen muchas fases en el mercado, cuya naturaleza es fund
Harvest GOLD
Sayan Vandenhout
Asesores Expertos
La cosecha de ORO UTILIZA EL INDICADOR DE ONDA DE TENDENCIA Y PUEDE IDENTIFICAR EL COMIENZO Y EL FIN DE UN MOVIMIENTO DE TENDENCIA DE NUEVA ONDA. COMO OSCILADOR, EL INDICADOR IDENTIFICA LAS ZONAS DE SOBRECOMPRA Y SOBREVENTA. FUNCIONA MUY BIEN PARA CAPTURAR LAS REVERSIONES DE PRECIOS A CORTO PLAZO Y UTILIZA UNA ESTRATEGIA DE MARTINGALA PARA CERRAR TODAS LAS OPERACIONES CON GANANCIAS. UTILICE LA CONFIGURACIÓN POR DEFECTO EN H1 O UN MARCO DE TIEMPO SUPERIOR EN CUALQUIER PAR PARA OPERACIONES MÁS
Rain Master
M Isthee Khan
Asesores Expertos
Un scalping EA semiautomático diseñado para tomar el comercio basado en las tendencias el diseño se basa en mi técnica de scalping hecho semi-automático para aumentar el beneficio semiautomático significa introducir sólo valores TP una vez cada dos días tasa de ganancias del 36 el riesgo se puede ajustar en función del tamaño de nuestra cuenta Aquellos que se unan serán añadidos a un grupo privado de Telegram y los valores TP serán actualizados por mi. Captura de pantalla adjunta se basa en la p
Goal Time
Mourad Ezzaki
Asesores Expertos
GOAL TIME es un asesor experto basado en la noción del tiempo, estudia el cambio del precio en función del tiempo, y finalmente detecta el mejor momento para ejecutar una buena orden. El EA se basa en un indicador que dibuja una curva de precios en relación al tiempo, esta curva es deducida por un algoritmo que analiza datos antiguos. A continuación, el EA explota la curva generada y ejecuta la orden correcta. En caso de elección incorrecta, el EA tiene la misión de limitar las pérdidas. Tras un
History Pattern Search
Yevhenii Levchenko
Indicadores
El indicador construye cotizaciones actuales, que se pueden comparar con las históricas y, sobre esta base, hacer un pronóstico de movimiento de precios. El indicador tiene un campo de texto para una navegación rápida a la fecha deseada. Opciones: Símbolo - selección del símbolo que mostrará el indicador; SymbolPeriod - selección del período del cual el indicador tomará datos; IndicatorColor - color del indicador; HorisontalShift: cambio de cotizaciones dibujadas por el indicador por el núm
Ant nest 7 in 1
Jose Daniel Stromberg Martinez
5 (2)
Asesores Expertos
Tiempo de tiempo: 1H Símbolo: EURUSD ¡EA totalmente automático que tiene 7 EA diferentes empaquetados en uno! Los diferentes EA se seleccionan cuidadosamente para que coincidan entre sí. Todos siguen tendencias y todos trabajan con diferentes indicadores para equilibrar su fuerza. Este EA está hecho para uso a largo plazo y funciona mejor cuando el mercado es estable. ¡Este EA tiene una función para que pueda vender TODOS los pedidos con ganancias, o sobre una cierta ganancia con un solo cli
Ebot HODL PS
Septian Heri Priyatmo
Asesores Expertos
ForexPair: Actuación en directo GoldPair : Rendimiento en vivo Ebot HODL PS es el sistema de rejilla avanzado que ya funciona en cuentas reales. En lugar de ajustar el sistema para reflejar los datos históricos (como hace la mayoría de la gente) fue diseñado para explotar las ineficiencias existentes en el mercado. Por lo tanto, no es un simple sistema de "aciertos y errores" que sólo sobrevive utilizando la cuadrícula. En su lugar, utiliza la mecánica real del mercado para obtener beneficios.
Magic Grid
Aliaksandr Charkes
4.52 (29)
Asesores Expertos
Magic Grid es un asesor sin indicadores que utiliza una estrategia de rejilla. La estrategia se basa en la reapertura automática de las órdenes pendientes de la cuadrícula, después de cerrar sus posiciones en el mercado (por Take-Profit, Stop-Loss o manualmente). Las órdenes pendientes se colocan con un paso especificado desde los precios iniciales, que pueden introducirse manualmente o generarse automáticamente (una vez al inicio de la operación ). El robot puede operar en cualquier marco temp
FREE
Reversal Pattern Pro
Boonyapagorn Rodvattanajinda
Indicadores
Patrones de Reversión Pro Reversal Patterns Pro es una herramienta analítica de Price Action (PA) que escanea los patrones de reversión. - Encuentra y marca los patrones de velas japonesas más fiables en tiempo real. - Soporta todos los marcos de tiempo (Mejor para Scalping) - No repinta por lo que es un indicador excepcional para Expert Advisors. Parámetros de entrada : - Modo de soporte y resistencia (verdadero o falso) para habilitar el filtrado avanzado. - Periodo Donchian - Periodo RSI -
Bullet Proof EA
Tibor Hartmut Sturm
Asesores Expertos
Operaciones de Confluencia Automatizadas con Verificación de Doble Etapa Deje de mirar los gráficos esperando el momento perfecto. El EA de Estrategia a Prueba de Balas toma la lógica probada del sistema de Flecha "Compra Venta" y la combina con un robusto filtro de "Confirmación Final" para crear una máquina de trading disciplinada y totalmente automatizada. Este EA no se limita a adivinar; espera la confluencia . Sólo ejecuta una operación cuando las señales de la acción del precio (Flechas) s
Los compradores de este producto también adquieren
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (172)
Asesores Expertos
Presentando       Quantum Emperor EA   , el innovador asesor experto en MQL5 que está transformando la forma de operar con el prestigioso par GBPUSD. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compra Quantum Emperor EA y podrás obtener Quantum StarMan  gratis.*** Pregunta en privado para más detalles. Señal
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (16)
Asesores Expertos
Vortex - su inversión en el futuro El Asesor Experto Vortex Gold EA creado específicamente para operar con oro (XAU/USD) en la plataforma Metatrader. Construido utilizando indicadores propios y algoritmos secretos del autor, este EA emplea una estrategia de trading integral diseñada para capturar movimientos rentables en el mercado del oro. Los componentes clave de su estrategia incluyen indicadores clásicos como el CCI y el Indicador Parabólico, que trabajan juntos para señalar con precisión l
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
Asesores Expertos
Aura Black Edition es un EA totalmente automatizado diseñado para operar solo con ORO. El experto mostró resultados estables en XAUUSD en el período 2011-2020. No se utilizan métodos peligrosos de gestión del dinero, ni martingala, ni cuadrícula ni scalp. Adecuado para cualquier condición de bróker. EA entrenado con un perceptrón multicapa La red neuronal (MLP) es una clase de red neuronal artificial (ANN) de retroalimentación. El término MLP se usa de manera ambigua, a veces de manera vaga para
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.6 (10)
Asesores Expertos
AI Forex Robot - El futuro del trading automatizado. AI Forex Robot está impulsado por un sistema de Inteligencia Artificial de última generación basado en una red neuronal híbrida LSTM Transformer, diseñada específicamente para analizar los movimientos del precio del oro (XAUUSD) en el mercado Forex. El sistema analiza complejas estructuras de mercado, adapta su estrategia en tiempo real y toma decisiones basadas en datos con un alto nivel de precisión. AI Forex Robot es un sistema moderno, tot
Goldex AI
Mateo Perez Perez
4.29 (28)
Asesores Expertos
Goldex AI: El éxito de hoy, serán los frutos del mañana ¡SUPER DESCUENTO POR TIEMPO LIMITADO! ÚLTIMAS 2 COPIAS POR 299 USD ANTES DE QUE SUBA EL PRECIO. Señal en vivo > IC Markets Real:  Goldex AI Alto riesgo señal Manual y archivos de configuración: contáctame después de la compra para recibir el manual y los archivos de configuración Precio: El precio inicial es de $899 y aumentará en $199 después de cada diez ventas. Copias disponibles: 2 Goldex AI - Robot de trading avanzado con redes neu
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.58 (12)
Asesores Expertos
Aura Neuron es un asesor experto distintivo que continúa la serie de sistemas de negociación Aura. Al aprovechar las redes neuronales avanzadas y las estrategias de negociación clásicas de vanguardia, Aura Neuron ofrece un enfoque innovador con un excelente rendimiento potencial. Este asesor experto, totalmente automatizado, está diseñado para operar en pares de divisas como  XAUUSD (ORO). Ha demostrado una estabilidad constante en estos pares desde 1999 hasta 2023. El sistema evita técnicas de
Trend AI EA
Ramil Minniakhmetov
4.76 (41)
Asesores Expertos
El Asesor Experto Trend Ai está diseñado para funcionar con el indicador Trend Ai, que realiza su propio análisis de mercado combinando la identificación de tendencias con puntos de entrada accionables y alertas de reversión, y asume todas las señales del indicador de forma totalmente automática. El Asesor Experto contiene una serie de parámetros externos totalmente ajustables que permiten al operador personalizar el experto según sus preferencias. En cuanto aparezca el punto verde, el Asesor
Gold Trade Pro
Profalgo Limited
4.61 (23)
Asesores Expertos
Promoción de lanzamiento! ¡Solo quedan unas pocas copias a 449$! Próximo precio: 599$ Precio final: 999$ Obtenga 1 EA gratis (para 2 cuentas comerciales) -> contácteme después de la compra Ultimate Combo Deal   ->   click here New live signal:   https://www.mql5.com/en/signals/2084890 Live Signal high risk :  https://www.mql5.com/en/signals/2242498 Live Signal Set Prop Firm Set JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Parameter overview Gold Trade Pro se une al club de Gold Trading EA, pero con una
EA Gold Stuff
Vasiliy Strukov
4.73 (1071)
Asesores Expertos
EA Gold Stuff es un asesor experto diseñado específicamente para el comercio de oro. El trabajo se basa en la apertura de órdenes en el indicador Gold Stuff, por lo que el asesor trabaja en la estrategia "Trend Follow", lo que significa seguir la tendencia. IMPORTANTE! Póngase en contacto conmigo inmediatamente después de la compra para obtener instrucciones y bonificación! Puede obtener una copia gratuita de nuestro indicador Strong Support y Trend Scanner, por favor envíe un mensaje privad
EA Game Changer
Vasiliy Strukov
3 (2)
Asesores Expertos
Game Change EA es un sistema de trading de seguimiento de tendencias basado en el indicador Game Changer. Vende automáticamente cuando se forma un punto rojo y continúa vendiendo hasta que aparece una X amarilla, lo que indica un posible fin de la tendencia. La misma lógica se aplica a las operaciones de compra. Cuando aparece un punto azul, el EA comienza a comprar y cierra el ciclo de compra en cuanto detecta una X amarilla. Este EA es adecuado para cualquier par de divisas y cualquier marco t
Blox
Cence Jk Oizeijoozzisa
5 (2)
Asesores Expertos
Una de las estrategias de trading automatizado más potentes de 2025 Hemos convertido una de las estrategias de trading manual más sólidas de 2025 en un Expert Advisor completamente automatizado , basado en TMA (Triangular Moving Average) con lógica CG . Solo queda una versión disponible por 550 $. Después, el precio subirá a 650 $ y 750 $, y el precio final será de 1200 $ Este EA está diseñado para entradas precisas, órdenes pendientes inteligentes y un estricto control del riesgo , siendo adecu
HFT Fast M1 Gold Scalper V8 EA
Martin Alejandro Bamonte
3.67 (3)
Asesores Expertos
VERSIÓN ULTRA OPTIMIZADA – MT4 HFT FAST M1 GOLD SCALPER V8.2 , en su versión MT4, es el lanzamiento más potente, estable y refinado hasta la fecha. HFT es un scalper de alta frecuencia que opera exclusivamente en Oro (XAUUSD) en TF: M1, ejecutando una gran cantidad de operaciones diarias. Soporta apalancamiento de hasta 1:500 y opera con tamaños de lote muy razonables para una estrategia de scalping real. Por esta razón, requiere cuentas dedicadas de scalping (RAW o ECN). ICMarkets es el bróker
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
Asesores Expertos
El XG Gold Robot MT4 está especialmente diseñado para el Oro. Decidimos incluir este EA en nuestra oferta después de extensas pruebas . XG Gold Robot y funciona perfectamente con los pares XAUUSD, GOLD, XAUEUR . XG Gold Robot ha sido creado para todos los traders a los que les gusta operar con Oro e incluye adicionalmente una función que muestra los niveles semanales de Oro con el mínimo y el máximo mostrados en el panel así como en el gráfico, lo que le ayudará en el trading manual. Es una estr
Quantum King MT4
Bogdan Ion Puscasu
Asesores Expertos
Quantum King EA: Poder inteligente, perfeccionado para cada trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Precio especial de lanzamiento Señal en vivo:       HAGA CLIC AQUÍ Versión MT5:   HAGA CLIC AQUÍ Canal de Quantum King:       Haga clic aquí ***¡Compra Quantum King MT4 y podrás obtener Quantum StarMan gratis!*** ¡Pregunta en privado para más detalles! Regla       sus operaciones con precisión y
The Infinity EA MT4
Abhimanyu Hans
3.83 (29)
Asesores Expertos
Tecnología impulsada por IA con ChatGPT Turbo Infinity EA es un asesor experto de trading avanzado diseñado para GBPUSD y XAUUSD. Se centra en la seguridad, los retornos consistentes y la rentabilidad infinita. A diferencia de muchos otros EA, que se basan en estrategias de alto riesgo como la martingala o el trading en cuadrícula, Infinity EA emplea una estrategia de scalping disciplinada y rentable basada en una red neuronal integrada sobre aprendizaje automático, tecnología basada en intelig
Golden Mirage mt4
Michela Russo
Asesores Expertos
¡Stock limitado al precio actual! Precio final: $1999 --> PROMO: Desde $299 --> El precio subirá cada 5 compras, próximo precio : $399 Golden Mirage es un robusto robot de comercio de oro diseñado para los comerciantes que valoran la fiabilidad, simplicidad y rendimiento de nivel profesional. Impulsado por una combinación probada de indicadores RSI, Media Móvil, ADX y Nivel Alto/Bajo , Golden Mirage ofrece señales de alta calidad y operaciones totalmente automatizadas en el marco temporal M5 pa
Javier Gold Scalper V2
Felipe Jose Costa Pereira
5 (2)
Asesores Expertos
Javier Gold Scalper: ¡Nuestra tecnología a tu lado! Manual y archivos de configuración: contáctame después de la compra para recibir el manual y los archivos de configuración Precio: El precio aumenta según la cantidad de licencias vendidas Copias disponibles: 5 Operar con oro, uno de los activos más volátiles del mercado financiero, exige una alta precisión, un análisis riguroso y una gestión de riesgo extremadamente eficaz. El Javier Gold Scalper fue desarrollado precisamente para integrar es
AW Recovery EA
AW Trading Software Limited
4.35 (85)
Asesores Expertos
El Asesor Experto es un sistema diseñado para recuperar posiciones no rentables. El algoritmo del autor bloquea una posición perdedora, la divide en muchas partes separadas y cierra cada una de ellas por separado. La configuración fácil, el lanzamiento retrasado en caso de reducción, el bloqueo, la desactivación de otros asesores expertos, el promedio con filtrado de tendencias y el cierre parcial de una posición perdedora están integrados en una sola herramienta. Es el uso de cierre de pérdida
Capybara
Sergey Kasirenko
4.65 (54)
Asesores Expertos
Capybara EA es un sistema avanzado de seguimiento de tendencias automatizado basado en el indicador Hama. Si el mercado se vuelve bajista y el indicador se vuelve rojo, el asesor venderá; si el mercado se vuelve alcista y el indicador se vuelve azul, el asesor comprará. El EA puede detectar con precisión el comienzo de tendencias alcistas y bajistas y controlará las operaciones abiertas en un estilo martingala/cuadrícula hasta que llegue al TP. Pares recomendados: Todos los pares principales com
Titan AI 4All
Amirbehzad Eslami
Asesores Expertos
Titan AI — Sistema de trading automatizado de nueva generación Titan AI es un sistema de trading automatizado de nueva generación desarrollado por el equipo experto de MX Robots , que combina tecnología avanzada de inteligencia artificial con profundo conocimiento de los mercados financieros. Este EA ha sido entrenado con datos de mercado de alta calidad, incluyendo Real Tick , MBP (Market by Price) y MBO (Market by Order) — los mismos tipos de datos utilizados por sistemas de trading institucio
EA Black Dragon
Ramil Minniakhmetov
4.76 (561)
Asesores Expertos
EA Black Dragon funciona en el indicador Black Dragon. El Asesor Experto abre un trato por el color del indicador, luego es posible construir la red de pedidos o trabajar con un stop loss. El seguimiento del trabajo real, así como mis otros desarrollos, se puede encontrar aquí: https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller ¡Puedes encontrar todas las configuraciones aquí! Recomendaciones Pares de divisas EURUSD GBPUSD  Marco de tiempo M15  Depósito recomendado 1000 dólares o centavos  Ajust
AlphaCore System MT4
Evgeniy Zhdan
5 (1)
Asesores Expertos
AlphaCore System es un asesor de trading profesional para MetaTrader 4 , que utiliza una estrategia de trading basada en el análisis dinámico de extremos locales y la predicción estadística de rupturas . === ¡Compre AlphaCore System para MT5 y obtenga AlphaCore System para MT5 gratis! === ¡Para más detalles, contácteme vía mensaje privado! Concepto de Trading El asesor opera utilizando la metodología de corredores de precios adaptativos . El sistema monitorea continuamente la formación de zonas
Aurum Trader
Vasiliy Strukov
5 (3)
Asesores Expertos
EA Aurum Trader   combina una estrategia de ruptura y seguimiento de tendencias con un máximo de dos operaciones por día.  ¡Contácteme inmediatamente después de la compra para obtener un bono personal!  Puede obtener una copia gratuita de nuestro Sólido Soporte e indicador de Escáner de Tendencias, por favor envíe un mensaje privado. ¡Yo!  Tenga en cuenta que no vendo mis EA ni sets especiales en telegram, solo está disponible en Mql5 y mis archivos de sets solo están disponibles en mi blog aqu
DCA CycleMax
Jin Sangun
Asesores Expertos
Introducción a DCA CYCLEMAX Live Signal MT4 3000 USD start , BUY / SELL Both set :   Click Here Live Signal MT4 1000 USD start , Almost BUY set :   Click Here Resumen DCA CYCLEMAX es un programa de trading semiautomático basado en una estrategia de grid, optimizado para activos que muestran fuertes tendencias en una sola dirección en el mercado. Es especialmente efectivo para activos con alta volatilidad y tendencias sostenidas en una dirección, como el oro (GOLD), el Nasdaq 100 (NS100) y cr
Kaufman Smart Regime EA
Davit Beridze
Asesores Expertos
Configuración predeterminada para el test de oro (Gold M15) a partir del año 2024 Kaufman Smart Regime EA: Inteligencia de Mercado Adaptativa OFERTA INTRODUCTORIA ESPECIAL: El poder del Smart Regime EA se lanza a una fracción de su valor real. Asegure su licencia ahora por $50 , antes de que el precio comience su aumento gradual y escalonado hacia la valoración final de $500 . Esta es una inversión en una lógica de mercado sin precedentes. Desbloquee el poder del trading algorítmico adaptativo
Scalp Unscalp MT4
Connor Michael Woodson
3.5 (4)
Asesores Expertos
Scalp Unscalp es un sistema de scalping bidireccional a corto plazo que intenta extraer beneficios rápidamente con entradas muy precisas. ¡La señal en vivo de Scalp Unscalp llegará pronto! El precio actual se incrementará. Precio por tiempo limitado 99 USD Sin grid, sin martingala. Cada operación se realiza de forma independiente Stop loss fijo disponible, con sistema virtual de trailing stop dinámico Panel de operaciones interactivo y configuración precisa del tamaño de lote Recomendado Gráfic
Theranto v3
Hossein Davarynejad
Asesores Expertos
////// THEHRANTO V3 /////// **** Importante ****** Este robot está equipado con un Filtro de Noticias profesional. Durante las pruebas retrospectivas, se detectan todos los eventos económicos importantes y se filtran las operaciones antes y después de las noticias de alto impacto. Aunque las pruebas retrospectivas muestran un riesgo reducido durante la publicación de noticias, la mejor manera de verificar el rendimiento real es a través de señales en directo. https://www.nxfx.ca/ Live Signal =
Bitcoin Scalper Pro MT4
Yevhenii Mavletbaiev
5 (2)
Asesores Expertos
Be sure to contact me after purchase by writing a private message! Also, if you have any questions before purchasing, feel free to ask them. Sólo quedan unas pocas copias a 129 dólares. Próximo precio es de $ 399 Señal en directo Monitoreo Versión MT5 Conozca a su asistente de confianza en el mercado criptográfico - Bitcoin Scalper Pro. ¡Esta es la solución perfecta para aquellos que quieren operar Bitcoin profesional y eficientemente! Este asesor de operaciones único está diseñado específic
HFT Pass Prop Firm MT4
Lo Thi Mai Loan
5 (26)
Asesores Expertos
Venta flash durante 24 horas - ¡Solo $199.99!  "HFT Pass Prop Firms" es un Asesor Experto (EA) diseñado específicamente para participar en el desafío HFT, operando con el par US30. Para conocer más Asesores Expertos e Indicadores destacados, visita: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/seller Soy Los, por favor suscríbete para recibir más actualizaciones: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/news 1/ ¿Qué es HFT? La negociación de alta frecuencia (HFT) es un método de negociación
Quantum Scalper GBPUSD
Nguyen Hang Hai Ha
5 (11)
Asesores Expertos
EA Quantum Scalper GBPUSD es un sistema de trading automatizado diseñado para el par de divisas GBPUSD. Empleando una estrategia de scalping y una sofisticada gestión de posiciones, su objetivo es ofrecer altos rendimientos minimizando el riesgo. El EA analiza los patrones de tick, los movimientos de precios y el impulso, utilizando puntos de entrada únicos para identificar posibles oportunidades de trading. Para salvaguardar los beneficios y mejorar la eficiencia, cada operación está equipada
Otros productos de este autor
Predator IQ7
Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
5 (4)
Asesores Expertos
Predator IQ7: El cazador inteligente en trading We are looking for       cazadores expertos       Listo para conquistar el       Depredador IQ7       — un analizador visual de trading avanzado, diseñado meticulosamente a petición de       Comerciantes profesionales de todo el mundo   . Desarrollado por       Con herramientas de navegación listas para usar   , Predator IQ7 ofrece una experiencia que no solo es potente sino también       intuitivo y adictivo       a tus instintos analíticos. Es d
FREE
XBot Quantum IQ7
Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
Asesores Expertos
Hola, compañero comerciante... Esta no es una promoción más. Es información exclusiva de alguien que ha estado contigo en la trinchera. No solo te ofrecemos un producto, sino que te damos las claves para un futuro más inteligente y ágil en el trading. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Only 5% of our arsenal is public. Sí, esto es solo un pequeño adelanto de lo que hemos construido. Pero incluso esta peq
HiLoTren IQ7
Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
Indicadores
HiLoTren IQ7: Límites de mercado inteligentes y mapeo de pivotes Define tus niveles comerciales con precisión de IA. HiLoTren IQ7 es un   indicador inteligente basado en pivote   que traza automáticamente zonas   de puntos pivote   ,   resistencia (R1–R3)   y   soporte (S1–S3)   directamente en su gráfico. Proporciona un marco visual claro para identificar   los límites del mercado, las zonas de reversión y los niveles de continuación de tendencias   , todo calculado en tiempo real. Caracterís
FREE
EA Quantum IQ7 ALL in ONE
Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
Asesores Expertos
It is time to change the game !; the Expert Advisor (EA) that once dominated you has evolved into an EA Mastermind. There are EA-AutoRobot algorithms, EA-Panel Trading algorithms, and advanced AI Analysts available. It is time for you to become a self-taught expert. You can even compare eight Pair systems and their precise predictions. Here, you have the capability to perform three activities simultaneously. Become an Analyst, Trader, and Investor on five robot machines that can operate identic
Oscillator IQ7
Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
Indicadores
EA Mastermind - La solución de trading inteligente todo en uno Es hora de dejar de confiar en la suerte para tener éxito en el trading. Conozca EA Mastermind - una suite de trading premium de nueva generación diseñada por el equipo BATIK , un colectivo de profesionales en análisis de mercado, ingeniería algorítmica y diseño de trading inteligente. EA Mastermind no es sólo otro Asesor Experto - es un ecosistema revolucionario que fusiona tres sistemas inteligentes en un marco sin fisuras: AI Mast
FREE
EA CyberBot MT4 Inc 8Pairs 8TF 8Shadows Indicators
Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
5 (1)
Asesores Expertos
[As of May 08, downloaded by 28 traders]    Instructions for use   click here! For those of you who don't have enough time to attend expensive courses and intensive training, what if all these steps could be completed even with the support of a practical real-time personal assistant?! Sugerencia: Este producto está diseñado meticulosamente para su uso práctico, evitando la complejidad teórica y basándose exclusivamente en la mente subconsciente como reflejo de observación. En consecuencia, el c
VR CyberBot MT4 Panel Expert 8Pairs 8Shadows Pivot
Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
5 (1)
Asesores Expertos
The product "VR CyberBot MT4" is the LITE series with the economical price of the product " Ai Panel Genius X4 " [Ai]  Autonomic computing   is an intelligent computing approach that autonomously carries out robotic and interactive applications based on goal- and inference-driven mechanisms. Ai Panel Genius X   es un indicador premium diseñado para profesionales expertos. Ofrece al instante conocimiento experto sobre todos los pares, incluyendo análisis multipar, todo en una presentación visual
Ai Panel Genius X4
Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
Asesores Expertos
[Ai]  Autonomic computing   is an intelligent computing approach that autonomously carries out robotic and interactive applications based on goal- and inference-driven mechanisms. Ai Panel Genius X   es un indicador premium diseñado para profesionales expertos. Ofrece al instante conocimiento experto sobre todos los pares, incluyendo análisis multipar, todo en una presentación visual avanzada "wysiwyg". Desde principiantes hasta traders experimentados, cualquiera puede dominarlo fácilmente medi
GOLD Predator IQ7
Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
Asesores Expertos
Concrete portfolio evidence from real accounts [attached] shows that the target of >95% wins [blue] has been achieved. Download the free demo and test it yourself. Follow the instructions. Backtesting >100% per month, is it possible? Estimado colega, si busca un robot asesor experto (EA) de trading seguro que garantice un objetivo mínimo del 5% de ganancia mensual, con transparencia y autenticidad, le presento la siguiente propuesta: el EA-ThinkBot IQ7 Predator, diseñado para la minería de oro,
GaMBLeRs
Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
Asesores Expertos
GaMBLeRs: Máquina de trading inteligente para un crecimiento exponencial de la cuenta [   Máquina de trading cuántica]   D   I   S   C   R     I   P   T   I  0  N   GaMBLeRs es un Asesor Experto (EA) diseñado para traders con gran resiliencia mental, que comprenden que el éxito en los mercados financieros requiere valentía, asunción de riesgos y una estrategia disciplinada. Este producto combina inteligencia artificial, un panel interactivo y sistemas de trading automatiza
EA CyberBot MT5 Inc 8Pairs 8TF 8Shadows Indicators
Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
Asesores Expertos
[As of May 08, downloaded by 53 traders]    Instructions for use   click here!   For those of you who don't have enough time to attend expensive courses and intensive training, what if all these steps could be completed even with the support of a practical real-time personal assistant?! Sugerencia: Este producto está diseñado meticulosamente para su uso práctico, evitando la complejidad teórica y basándose exclusivamente en la mente subconsciente como reflejo de observación. En consecuencia,
VR CyberBot MT5 Panel Expert 8Pairs 8Shadows Pivot
Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
5 (1)
Asesores Expertos
The product "VR CyberBot MT5" is the LITE series with the economical price of the product " Ai Panel Genius X5 " [Ai]   La computación autónoma   es un enfoque de computación inteligente que lleva a cabo de forma autónoma aplicaciones robóticas e interactivas basadas en mecanismos impulsados por objetivos e inferencias. Ai Panel Genius X   es un indicador premium diseñado para profesionales expertos. Ofrece al instante conocimiento experto sobre todos los pares, incluyendo análisis multipar, to
Ai Panel Genius X5
Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
Asesores Expertos
[Ai]  Autonomic computing   is an intelligent computing approach that autonomously carries out robotic and interactive applications based on goal- and inference-driven mechanisms. Ai Panel Genius X   es un indicador premium diseñado para profesionales expertos. Ofrece al instante conocimiento experto sobre todos los pares, incluyendo análisis multipar, todo en una presentación visual avanzada "wysiwyg". Desde principiantes hasta traders experimentados, cualquiera puede dominarlo fácilmente medi
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario